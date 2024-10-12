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Тур: 4. Стадион: .
Северная Ирландия
FIFA #73
 
Позже
Болгария
FIFA #81
Прогнозы 36
Северная Ирландия 58.3% (21)
X 22.2% (8)
Болгария 19.4% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Северная Ирландия
Ничья
Болгария
1.90
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4.33
4.50
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Северная Ирландия
Болгария

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:0
ОМЧ2Е
2:1
ОМЧ2Е
0:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
180

Бомбардиры внутри турнира

Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макнейр Пэдди 1 0.33
Баллард Дэниэл 1 0.33
Сэвилл Джордж 0 0
Болгария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 1 0.33
Колев Александар 0 0

Карточки

Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макнейр Пэдди 1 0
Тоал Эойн 1 0
Браун Киарон 1 0
Хьюм Трай 1 0
Брэдли Конор 1 0
Чарльз Ши 1 0
Болгария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крастев Филип 1 1
Колев Александар 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Петков Алекс 2 0
Атанасов Живко 1 0
Костадинов Георги 1 0
Минчев Иван 1 0
Антов Валентин 1 0
Ахмедов Ахмед 1 0

Результаты матчей

Северная Ирландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Болгария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Северная Ирландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Болгария
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Северная Ирландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Болгария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Северная Ирландия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Беларусь - Северная Ирландия 0:0 Болгария - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Люксембург 2:0 Северная Ирландия - Андорра 2:0
Испания - Северная Ирландия 5:1 Шотландия - Северная Ирландия 0:1 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Северная Ирландия - Дания 2:0 Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Северная Ирландия - Словения 0:1 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Словения - Северная Ирландия 4:2 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2
Болгария
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Болгария - Люксембург 0:0 Болгария - Северная Ирландия 1:0 Беларусь - Болгария 0:0 Словения - Болгария 1:1
Румыния - Болгария 0:0 Азербайджан - Болгария 1:1 Болгария - Танзания 1:0 Сербия - Болгария 2:2 Болгария - Венгрия 2:2 Албания - Болгария 2:0 Болгария - Литва 0:2 Черногория - Болгария 2:1 Болгария - Иран 0:1 Болгария - Сербия 1:1 Литва - Болгария 1:1 Венгрия - Болгария 3:0 Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2 Северная Македония - Болгария 0:1

Результаты матчей

Северная Ирландия
Болгария

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Северная Ирландия
Болгария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болгария
 3 1 2 0 1 - 0 5
2.
Беларусь
 3 1 2 0 1 - 0 5
3.
Северная Ирландия
 3 1 1 1 2 - 1 4
4.
Люксембург
 3 0 1 2 0 - 3 1

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болгария
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Северная Ирландия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Беларусь
 2 0 2 0 0 - 0 2
4.
Люксембург
 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Беларусь
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Болгария
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Северная Ирландия
 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Люксембург
 2 0 1 1 0 - 2 1
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 4 (1)
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Португалия Роналду Криштиану 3
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Северная Ирландия - Болгария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 18 минут.



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    • Прогнозы 36
    Северная Ирландия 58.3% (21)
    X 22.2% (8)
    Болгария 19.4% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Северная Ирландия
    Ничья
    Болгария
    1.90
    Реклама, betcity.ru
    4.33
    4.50
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    Прогнозы на матч Северная Ирландия - Болгария

    Исход игры
    Северная Ирландия
    58.3% (21)
    Ничья
    22.2% (8)
    Болгария
    19.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (16)
    Меньше
    55.56% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    63.89% (23)
    Нет
    36.11% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Северная Ирландия
    30.6% (11)
    1:0 Северная Ирландия
    25% (9)
    1:1 Ничья
    19.4% (7)
    1:2 Болгария
    11.1% (4)
    0:1 Болгария
    8.3% (3)
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    Северная Ирландия
    Болгария
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