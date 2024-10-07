Тур: 4. Стадион: Национальный стадион (Варшава).
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Главный тренер: Пробеж Михал
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Далич Златко
История личных встреч
Польша
Хорватия
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Польша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|1 (1)
|0.33
|Зелиньски Пётр
|1
|0.33
|Шиманьски Себастьян
|1
|0.33
|Залевски Никола
|1 (1)
|0.33
Хорватия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модрич Лука
|1
|0.33
|Крамарич Андрей
|1
|0.33
|Матанович Игорь
|1
|0.33
|Перишич Иван
|0
|0
Карточки
Польша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Давидович Павел
|1
|0
|Беднарек Ян
|1
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|Слиш Бартош
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Залевски Никола
|1
|0
|Michal Probierz
|1
|0
Хорватия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модрич Лука
|1
|0
|Перишич Иван
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Петкович Бруно
|1
|0
|Пьяца Марко
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Сучич Петар
|1
|0
|Златко Далич
|1
|0
Результаты матчей
Польша
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хорватия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Польша
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хорватия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
3
Польша
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хорватия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
75%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Польша
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Польша - Португалия 1:3 Хорватия - Польша 1:0 Шотландия - Польша 2:3 Франция - Польша 1:1
Польша - Австрия 1:3 Польша - Нидерланды 1:2 Польша - Турция 2:1 Польша - Украина 3:1 Уэльс - Польша 0:0 Польша - Эстония 5:1 Польша - Латвия 2:0 Польша - Чехия 1:1 Польша - Молдова 1:1 Фарерские острова - Польша 0:2 Албания - Польша 2:0 Польша - Фарерские острова 2:0 Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1
Хорватия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хорватия - Шотландия 2:1 Хорватия - Польша 1:0 Португалия - Хорватия 2:1 Хорватия - Италия 1:1
Хорватия - Албания 2:2 Испания - Хорватия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Хорватия - Северная Македония 3:0 Египет - Хорватия 2:4 Тунис - Хорватия 0:0 Хорватия - Армения 1:0 Латвия - Хорватия 0:2 Уэльс - Хорватия 2:1 Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1
Результаты матчей
Польша
Хорватия
Точный счет
1:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Польша
Хорватия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Лига A. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|4 - 7
|0
Лига A. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Лига A. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Румыния
|Марин Рэзван
|4 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (3)
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 1
Прогнозы на матч Польша - Хорватия
Исход игры
Польша
17.1% (6)
Ничья
45.7% (16)
Хорватия
37.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (15)
Меньше
57.14% (20)
Обе команды забьют
Да
82.86% (29)
Нет
17.14% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (14)
1:2 Хорватия
20% (7)
2:1 Польша
11.4% (4)
0:2 Хорватия
8.6% (3)
2:2 Ничья
5.7% (2)
2:3 Хорватия
5.7% (2)
1:0 Польша
5.7% (2)
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