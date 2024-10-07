  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Польша
FIFA #30
 
Позже
Хорватия
FIFA #12
Прогнозы 35
Польша 17.1% (6)
X 45.7% (16)
Хорватия 37.1% (13)
Все прогнозы
Польша
Хорватия

История личных встреч

Польша
Хорватия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛНУ
1:0
ЧЕ2(2
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 1 (1) 0.33
Зелиньски Пётр 1 0.33
Шиманьски Себастьян 1 0.33
Залевски Никола 1 (1) 0.33
Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модрич Лука 1 0.33
Крамарич Андрей 1 0.33
Матанович Игорь 1 0.33
Перишич Иван 0 0

Карточки

Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скорупски Лукаш 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Давидович Павел 1 0
Беднарек Ян 1 0
Пёнтек Кшиштоф 1 0
Слиш Бартош 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Залевски Никола 1 0
Michal Probierz 1 0
Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модрич Лука 1 0
Перишич Иван 1 0
Ковачич Матео 1 0
Будимир Анте 1 0
Петкович Бруно 1 0
Пьяца Марко 1 0
Пашалич Марио 1 0
Сучич Петар 1 0
Златко Далич 1 0

Результаты матчей

Польша
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хорватия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Польша
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хорватия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
3
Польша
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хорватия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
75%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Польша
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Польша - Португалия 1:3 Хорватия - Польша 1:0 Шотландия - Польша 2:3 Франция - Польша 1:1
Польша - Австрия 1:3 Польша - Нидерланды 1:2 Польша - Турция 2:1 Польша - Украина 3:1 Уэльс - Польша 0:0 Польша - Эстония 5:1 Польша - Латвия 2:0 Польша - Чехия 1:1 Польша - Молдова 1:1 Фарерские острова - Польша 0:2 Албания - Польша 2:0 Польша - Фарерские острова 2:0 Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1
Хорватия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хорватия - Шотландия 2:1 Хорватия - Польша 1:0 Португалия - Хорватия 2:1 Хорватия - Италия 1:1
Хорватия - Албания 2:2 Испания - Хорватия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Хорватия - Северная Македония 3:0 Египет - Хорватия 2:4 Тунис - Хорватия 0:0 Хорватия - Армения 1:0 Латвия - Хорватия 0:2 Уэльс - Хорватия 2:1 Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1

Результаты матчей

Польша
Хорватия

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Польша
Хорватия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Хорватия
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Польша
 3 1 0 2 4 - 6 3
4.
Шотландия
 3 0 0 3 4 - 7 0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Португалия
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Шотландия
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Польша
 1 0 0 1 1 - 3 0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Польша
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Хорватия
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Шотландия
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 4 (1)
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Португалия Роналду Криштиану 3
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Польша - Хорватия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 18 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 40% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 35
    Польша 17.1% (6)
    X 45.7% (16)
    Хорватия 37.1% (13)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Польша - Хорватия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Польша - Хорватия

    Исход игры
    Польша
    17.1% (6)
    Ничья
    45.7% (16)
    Хорватия
    37.1% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (15)
    Меньше
    57.14% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    82.86% (29)
    Нет
    17.14% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (14)
    1:2 Хорватия
    20% (7)
    2:1 Польша
    11.4% (4)
    0:2 Хорватия
    8.6% (3)
    2:2 Ничья
    5.7% (2)
    2:3 Хорватия
    5.7% (2)
    1:0 Польша
    5.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Польша
    Хорватия
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный