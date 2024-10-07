  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Швейцария
FIFA #15
 
Позже
Дания
FIFA #20
Прогнозы 35
Швейцария 40% (14)
X 42.9% (15)
Дания 17.1% (6)
Все прогнозы

История личных встреч

Швейцария
Дания

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ЛНУ
2:0
ТМС
0:0
Е2
1:0
Е2
3:3

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амдуни Зеки 1 0.33
Эмболо Брель 0 0
Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юссуф Поульсен 1 0.33
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.33
Грёнбек Альберт 1 0.33
Доргу Патрик 1 0.33
Сков-Ольсен Андреас 0 0
Кристиансен Виктор 0 0

Карточки

Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 1 1
Эльведи Нико 1 1
Видмер Сильван 2 0
Фройлер Ремо 1 0
Вютрих Грегори 1 0
Эмболо Брель 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Варгас Рубен 1 0
Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юльманн Мортен 2 0
Кристиансен Виктор 2 0
Вестергор Янник 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Бах Александр 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Результаты матчей

Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дания
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Швейцария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Дания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Швейцария
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Дания
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Швейцария
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Сербия - Швейцария 2:0 Швейцария - Испания 1:4 Дания - Швейцария 2:0 Англия - Швейцария 1:1
Швейцария - Италия 2:0 Швейцария - Германия 1:1 Шотландия - Швейцария 1:1 Венгрия - Швейцария 1:3 Швейцария - Австрия 1:1 Швейцария - Эстония 4:0 Ирландия - Швейцария 0:1 Дания - Швейцария 0:0 Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2
Дания
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Испания - Дания 1:0 Дания - Сербия 2:0 Дания - Швейцария 2:0 Германия - Дания 2:0
Дания - Сербия 0:0 Дания - Англия 1:1 Словения - Дания 1:1 Дания - Норвегия 3:1 Дания - Швеция 2:1 Дания - Фарерские острова 2:0 Дания - Швейцария 0:0 Северная Ирландия - Дания 2:0 Дания - Словения 2:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2

Результаты матчей

Швейцария
Дания

Точный счет

1:4
1 раз 100%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:0
2 раза 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:4
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Швейцария
Дания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Дания
 3 2 0 1 4 - 1 6
3.
Сербия
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Швейцария
 3 0 0 3 1 - 8 0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Сербия
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Испания
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Швейцария
 1 0 0 1 1 - 4 0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Дания
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Сербия
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Швейцария
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 4 (1)
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Португалия Роналду Криштиану 3
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария - Дания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 18 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 31.4% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 35
    Швейцария 40% (14)
    X 42.9% (15)
    Дания 17.1% (6)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Швейцария - Дания онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Швейцария - Дания

    Исход игры
    Швейцария
    40% (14)
    Ничья
    42.9% (15)
    Дания
    17.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (20)
    Меньше
    42.86% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (30)
    Нет
    14.29% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Швейцария
    31.4% (11)
    1:1 Ничья
    28.6% (10)
    2:2 Ничья
    11.4% (4)
    1:2 Дания
    11.4% (4)
    2:0 Швейцария
    5.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Швейцария
    Дания
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный