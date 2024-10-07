Тур: 4. Стадион: АФГ Арена.
История личных встреч
Швейцария
Дания
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Швейцария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амдуни Зеки
|1
|0.33
|Эмболо Брель
|0
|0
Дания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юссуф Поульсен
|1
|0.33
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.33
|Грёнбек Альберт
|1
|0.33
|Доргу Патрик
|1
|0.33
|Сков-Ольсен Андреас
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
Карточки
Швейцария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|1
|1
|Эльведи Нико
|1
|1
|Видмер Сильван
|2
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Варгас Рубен
|1
|0
Дания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юльманн Мортен
|2
|0
|Кристиансен Виктор
|2
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Результаты матчей
Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дания
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Швейцария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Дания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Швейцария
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Дания
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Швейцария
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Сербия - Швейцария 2:0 Швейцария - Испания 1:4 Дания - Швейцария 2:0 Англия - Швейцария 1:1
Швейцария - Италия 2:0 Швейцария - Германия 1:1 Шотландия - Швейцария 1:1 Венгрия - Швейцария 1:3 Швейцария - Австрия 1:1 Швейцария - Эстония 4:0 Ирландия - Швейцария 0:1 Дания - Швейцария 0:0 Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2
Дания
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Испания - Дания 1:0 Дания - Сербия 2:0 Дания - Швейцария 2:0 Германия - Дания 2:0
Дания - Сербия 0:0 Дания - Англия 1:1 Словения - Дания 1:1 Дания - Норвегия 3:1 Дания - Швеция 2:1 Дания - Фарерские острова 2:0 Дания - Швейцария 0:0 Северная Ирландия - Дания 2:0 Дания - Словения 2:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2
Результаты матчей
Швейцария
Дания
Точный счет
1:4
1 раз 100%
2:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:0
2 раза 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
1:4
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Швейцария
Дания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Лига A. Группа 4
Лига A. Группа 4
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Румыния
|Марин Рэзван
|4 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (3)
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 1
Прогнозы на матч Швейцария - Дания
Исход игры
Швейцария
40% (14)
Ничья
42.9% (15)
Дания
17.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (20)
Меньше
42.86% (15)
Обе команды забьют
Да
85.71% (30)
Нет
14.29% (5)
Популярный счёт
2:1 Швейцария
31.4% (11)
1:1 Ничья
28.6% (10)
2:2 Ничья
11.4% (4)
1:2 Дания
11.4% (4)
2:0 Швейцария
5.7% (2)
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