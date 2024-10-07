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Тур: 4. Стадион: .
Беларусь
FIFA #97
 
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Люксембург
FIFA #87
Прогнозы 35
Беларусь 94.3% (33)
X 2.9% (1)
Люксембург 2.9% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Беларусь
Люксембург

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
0:1
ЛНУ
0:2
ЛНУ
1:0
ОМЧ2Е
1:0
ОМЧ2Е
1:1
Е2ОМ
2:0
Е2ОМ
1:1
Е2
2:0
Е2
0:0
ЧЕ2(2
0:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.4
0.4

Среднее время на гол

225
225

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.8
0.6

Тотал матчей

0.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5

Среднее время на гол

112
150

Бомбардиры внутри турнира

Беларусь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Громыко Валерий 1 0.33
Печенин Кирилл 0 0
Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Беларусь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Политевич Сергей 1 0
Мартынович Александр 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Эбонг Макс 1 0
Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонерт Флориан 2 0
Шано Максим 1 0
Мартинс Марвин 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Махмутович Энес 1 0
Родригеш Жерсон 1 0
Карлсон Дирк 1 0
Курчи Алессио 1 0

Результаты матчей

Беларусь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Люксембург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Беларусь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Люксембург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Беларусь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Люксембург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Беларусь
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Беларусь - Северная Ирландия 0:0 Люксембург - Беларусь 0:1 Беларусь - Болгария 0:0 Беларусь - Израиль 0:4
Беларусь - РОССИЯ 0:4 Мальта - Беларусь 0:0 Беларусь - Черногория 0:2 Косово - Беларусь 0:1 Беларусь - Андорра 1:0 Швейцария - Беларусь 3:3 Беларусь - Румыния 0:0 Израиль - Беларусь 1:0 Андорра - Беларусь 0:0 Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1
Люксембург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Болгария - Люксембург 0:0 Люксембург - Беларусь 0:1 Северная Ирландия - Люксембург 2:0 Бельгия - Люксембург 3:0
Франция - Люксембург 3:0 Люксембург - Казахстан 2:1 Грузия - Люксембург 2:0 Лихтенштейн - Люксембург 0:1 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Люксембург - Словакия 0:1 Исландия - Люксембург 1:1 Португалия - Люксембург 9:0 Люксембург - Исландия 3:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2

Результаты матчей

Беларусь
Люксембург

Точный счет

0:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Беларусь
Люксембург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болгария
 3 1 2 0 1 - 0 5
2.
Беларусь
 3 1 2 0 1 - 0 5
3.
Северная Ирландия
 3 1 1 1 2 - 1 4
4.
Люксембург
 3 0 1 2 0 - 3 1

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болгария
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Северная Ирландия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Беларусь
 2 0 2 0 0 - 0 2
4.
Люксембург
 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Беларусь
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Болгария
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Северная Ирландия
 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Люксембург
 2 0 1 1 0 - 2 1
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 4 (1)
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (3)
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Португалия Роналду Криштиану 3
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь - Люксембург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 18 минут.



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  • 22 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 35
    Беларусь 94.3% (33)
    X 2.9% (1)
    Люксембург 2.9% (1)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Беларусь - Люксембург

    Исход игры
    Беларусь
    94.3% (33)
    Ничья
    2.9% (1)
    Люксембург
    2.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.14% (13)
    Меньше
    62.86% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (14)
    Нет
    60% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Беларусь
    34.3% (12)
    2:0 Беларусь
    31.4% (11)
    1:0 Беларусь
    25.7% (9)
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