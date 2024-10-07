Тур: 4. Стадион: ЗТЕ Арена.
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История личных встреч
Беларусь
Люксембург
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Среднее время на гол
75
112
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.4
0.4
Среднее время на гол
225
225
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
0.8
0.6
Тотал матчей
0.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
Среднее время на гол
112
150
Бомбардиры внутри турнира
Беларусь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Громыко Валерий
|1
|0.33
|Печенин Кирилл
|0
|0
Люксембург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Беларусь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Политевич Сергей
|1
|0
|Мартынович Александр
|1
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Эбонг Макс
|1
|0
Люксембург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонерт Флориан
|2
|0
|Шано Максим
|1
|0
|Мартинс Марвин
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Махмутович Энес
|1
|0
|Родригеш Жерсон
|1
|0
|Карлсон Дирк
|1
|0
|Курчи Алессио
|1
|0
Результаты матчей
Беларусь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Люксембург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Беларусь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Люксембург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Беларусь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Люксембург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Беларусь
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Беларусь - Северная Ирландия 0:0 Люксембург - Беларусь 0:1 Беларусь - Болгария 0:0 Беларусь - Израиль 0:4
Беларусь - РОССИЯ 0:4 Мальта - Беларусь 0:0 Беларусь - Черногория 0:2 Косово - Беларусь 0:1 Беларусь - Андорра 1:0 Швейцария - Беларусь 3:3 Беларусь - Румыния 0:0 Израиль - Беларусь 1:0 Андорра - Беларусь 0:0 Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1
Люксембург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Болгария - Люксембург 0:0 Люксембург - Беларусь 0:1 Северная Ирландия - Люксембург 2:0 Бельгия - Люксембург 3:0
Франция - Люксембург 3:0 Люксембург - Казахстан 2:1 Грузия - Люксембург 2:0 Лихтенштейн - Люксембург 0:1 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Люксембург - Словакия 0:1 Исландия - Люксембург 1:1 Португалия - Люксембург 9:0 Люксембург - Исландия 3:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2
Результаты матчей
Беларусь
Люксембург
Точный счет
0:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Беларусь
Люксембург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|2.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|4.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Румыния
|Марин Рэзван
|4 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (3)
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 1
Прогнозы на матч Беларусь - Люксембург
Исход игры
Беларусь
94.3% (33)
Ничья
2.9% (1)
Люксембург
2.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.14% (13)
Меньше
62.86% (22)
Обе команды забьют
Да
40% (14)
Нет
60% (21)
Популярный счёт
2:1 Беларусь
34.3% (12)
2:0 Беларусь
31.4% (11)
1:0 Беларусь
25.7% (9)
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