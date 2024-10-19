  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 27.
Гефле
1:0
Второй тайм: 90'
Оддевольд
0'
21' Желтая карточка
Philip Engelbrektsson
23' Желтая карточка
Аль-Хамлави Ассад
52' Желтая карточка
Ройсхенберг Мартин
58' Желтая карточка
Аспгрен Кристоффер
61' Желтая карточка
Адриан Самуэль
70' Желтая карточка
Лагерфельдт Лукас
71' Желтая карточка
Adam Engelbrektsson
1:0
80' Гол
Йельте Якоб
84' Вторая желтая карточка
Philip Engelbrektsson
85' Желтая карточка
Лундин Антон
22
Нилльсон
Маттиас
19
Аспгрен
Кристоффер
3
Адольфссон
Йеспер
29
Ройсхенберг
Мартин
15
Gustav
Friberg
7
Эдквист
Адриан
6
Лагерфельдт
Лукас
35
Адриан
Самуэль
24
Рафаэль
Йорк
9
Йельте
Якоб
11
Энглунд
Лео
1
Armin
Ibrahimovic
4
Philip
Engelbrektsson
21
Alexander
Almqvist
7
Filip
Karlin
20
Adam
Engelbrektsson
5
Anton
Snibb
26
Gabriel
Sandberg
17
Olle
Kjellman
Olblad
10
Каллудра
Лиридон
15
Аль-Хамлави
Ассад
18
Gustav
Forssell
Гефле
4-4-2
Оддевольд
5-3-2

История личных встреч

Гефле
Оддевольд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йельте Якоб 8 0.3
Энглунд Лео 7 (1) 0.26
Constantino Capotondi 6 0.22
Лундин Антон 3 0.11
Эдквист Адриан 3 0.11
Ройсхенберг Мартин 2 0.07
Лагерфельдт Лукас 2 0.07
Адриан Самуэль 1 0.04
Gustav Friberg 1 0.04
Sebastian Friman 0 0
Якуб Антонио 0 0
Iu Ranera 0 0
Аспгрен Кристоффер 0 0
Рафаэль Йорк 0 0
Samouil Izountouemoi 0 0
Niclas Haakansson 0 0
Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 12 (1) 0.44
Каллудра Лиридон 4 (1) 0.15
Крезич Даниэль 2 0.07
Gabriel Sandberg 2 0.07
Olle Kjellman Olblad 2 0.07
Linus Tornblad 1 0.04
Oscar Berntsson 1 0.04
Noa Bernhardtz 1 0.04
Axel Pettersson 1 0.04
Philip Engelbrektsson 1 0.04
Alexander Almqvist 1 0.04
Gustav Forssell 0 0
Anton Snibb 0 0
Adam Engelbrektsson 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адриан Самуэль 7 0
Лагерфельдт Лукас 6 0
Эдквист Адриан 4 1
Рафаэль Йорк 5 0
Ройсхенберг Мартин 4 0
Лундин Антон 4 0
Энглунд Лео 3 0
Gustav Friberg 3 0
Тобиас Йоханссон 2 0
Аспгрен Кристоффер 2 0
Iu Ranera 2 0
Samouil Izountouemoi 2 0
Constantino Capotondi 2 0
Адольфссон Йеспер 2 0
Йельте Якоб 1 0
Kevin Persson 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Якуб Антонио 1 0
Niclas Haakansson 1 0
Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 8 0
Аль-Хамлави Ассад 5 0
Philip Engelbrektsson 4 0
Alexander Almqvist 4 0
Oscar Berntsson 3 0
Adam Engelbrektsson 3 0
Крезич Даниэль 2 0
Filip Karlin 2 0
Gustav Forssell 2 0
Kenan Mehovic 0 1
Каллудра Лиридон 1 0
Linus Tornblad 1 0
Йоханссон Юлиус 1 0
Грауберг-Лепик Кристоффер 1 0
Anton Snibb 1 0
Viktor Krueger 1 0
Дембе Джон 1 0
Noa Bernhardtz 1 0
Armin Ibrahimovic 1 0
Olle Kjellman Olblad 1 0

Результаты матчей

Гефле
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Оддевольд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

11
9
Гефле
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Оддевольд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

27
8

Упущенные победы

5
12
Гефле
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
Оддевольд
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

30
11

Упущенные победы

16
21

Голы по времени матча

Забито

21
16
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
5
24%
2
13%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
5
24%
8
50%
76-90

Пропущено

21
22
14 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
4
19%
5
23%
1-15
5
24%
3
14%
16-30
5
24%
4
18%
31-45
4
19%
4
18%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
14%
3
14%
76-90

Забито

12
13
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
19 Не забивали 18
2
17%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
6
50%
2
15%
61-75
2
17%
3
23%
76-90

Пропущено

29
18
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
10%
4
22%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
5
17%
3
17%
31-45
4
14%
6
33%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
9
31%
4
22%
76-90
1
0%
0%

Забито

33
29
14 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
7
21%
3
10%
1-15
2
6%
1
3%
16-30
5
15%
6
21%
31-45
5
15%
4
14%
46-60
7
21%
4
14%
61-75
7
21%
11
38%
76-90

Пропущено

50
40
27 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 21
7
14%
9
23%
1-15
10
20%
4
10%
16-30
10
20%
7
18%
31-45
8
16%
10
25%
46-60
2
4%
3
8%
61-75
12
24%
7
18%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гефле - Браге 2:1 Хельсинборг - Гефле 4:0 Гефле - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Гефле 1:0
Гефле - Эргрюте 2:3 Сковде АИК - Гефле 0:1 Гефле - Эстер 2:1 Худдинге - Гефле 0:1 Эребру - Гефле 4:1 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Сандвикен - Гефле 4:0 Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0
Оддевольд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Оддевольд - Эстер 1:1 Эстерсунд - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Эребру 0:0 Хельсинборг - Оддевольд 0:0
Оддевольд - Варберг БоИС 3:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Тебю - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1

Результаты матчей

Гефле
Оддевольд

Точный счет

2:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
8 раз 62%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 38%
0
8 раз 31%
1
5 раз 19%
3
3 раза 12%
0
9 раз 35%
2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Гефле
Оддевольд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
9
4
1.5
4
9
1
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
6
7
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
17
9
13
13
1.5
10
16
3
23
2.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 26 15 8 3 47 - 23 53
2.
Ландскруна
 26 13 6 7 41 - 28 45
3.
Эстер
 26 12 9 5 44 - 24 45
4.
Хельсинборг
 26 12 7 7 35 - 27 43
5.
Сандвикен
 27 12 6 9 45 - 35 42
6.
Браге
 26 10 7 9 28 - 23 37
7.
Эргрюте
 27 10 7 10 45 - 40 37
8.
Треллеборг
 26 10 6 10 29 - 36 36
9.
Утсиктенс
 1:1 27 9 8 10 33 - 35 35
10.
Эребру
 26 8 8 10 31 - 31 32
11.
Гефле
 1:0 27 8 7 12 35 - 49 31
12.
Оддевольд
 0:1 27 7 10 10 29 - 41 31
13.
Варберг БоИС
 26 7 8 11 39 - 40 29
14.
Эстерсунд
 26 7 7 12 25 - 37 28
15.
Сундсвалль
 26 7 6 13 22 - 36 27
16.
Сковде АИК
 1:1 27 5 8 14 20 - 43 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 13 9 3 1 27 - 11 30
2.
Сандвикен
 13 9 1 3 27 - 10 28
3.
Эстер
 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Эребру
 13 7 4 2 20 - 10 25
5.
Ландскруна
 13 7 3 3 22 - 15 24
6.
Эстерсунд
 13 6 4 3 16 - 15 22
7.
Треллеборг
 13 6 4 3 16 - 16 22
8.
Гефле
 1:0 14 6 4 4 22 - 21 22
9.
Браге
 13 6 3 4 17 - 12 21
10.
Утсиктенс
 1:1 13 6 3 4 19 - 15 21
11.
Эргрюте
 14 6 3 5 28 - 22 21
12.
Сундсвалль
 13 5 3 5 15 - 16 18
13.
Хельсинборг
 13 4 6 3 14 - 12 18
14.
Оддевольд
 0:1 13 4 6 3 14 - 17 18
15.
Варберг БоИС
 13 4 4 5 18 - 19 16
16.
Сковде АИК
 1:1 14 3 4 7 8 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 13 8 1 4 21 - 15 25
2.
Дегерфорс
 13 6 5 2 20 - 12 23
3.
Ландскруна
 13 6 3 4 19 - 13 21
4.
Эстер
 13 4 5 4 17 - 14 17
5.
Браге
 13 4 4 5 11 - 11 16
6.
Эргрюте
 13 4 4 5 17 - 18 16
7.
Треллеборг
 13 4 2 7 13 - 20 14
8.
Утсиктенс
 1:1 14 3 5 6 14 - 20 14
9.
Сандвикен
 14 3 5 6 18 - 25 14
10.
Варберг БоИС
 13 3 4 6 21 - 21 13
11.
Оддевольд
 0:1 14 3 4 7 15 - 24 13
12.
Сковде АИК
 1:1 13 2 4 7 12 - 26 10
13.
Сундсвалль
 13 2 3 8 7 - 20 9
14.
Гефле
 1:0 13 2 3 8 13 - 28 9
15.
Эребру
 13 1 4 8 11 - 21 7
16.
Эстерсунд
 13 1 3 9 9 - 22 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Дегерфорс Линдгрен Густав 12 (6)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Браге Ieltsin Camoes 12 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 12 (1)
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Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Утсиктенс Пекальски Иво 9
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Аль-Хамлави Ассад получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Philip Engelbrektsson получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Гефле
    Ничья
    Оддевольд
    3.20
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    3.40
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    3.60
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