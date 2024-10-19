Тур: 27.
0'
21' Желтая карточкаPhilip Engelbrektsson
23' Желтая карточкаАль-Хамлави Ассад
52' Желтая карточкаРойсхенберг Мартин
58' Желтая карточкаАспгрен Кристоффер
61' Желтая карточкаАдриан Самуэль
70' Желтая карточкаЛагерфельдт Лукас
71' Желтая карточкаAdam Engelbrektsson
1:0
80' ГолЙельте Якоб
84' Вторая желтая карточкаPhilip Engelbrektsson
85' Желтая карточкаЛундин Антон
1:1
90' ГолАль-Хамлави Ассад
90'+7
Ход матча
61'
80'
1:0
85'
90'
24
Рафаэль
Йорк
11
Энглунд
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Экман ОскарВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
История личных встреч
Гефле
Оддевольд
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йельте Якоб
|9
|0.33
|Энглунд Лео
|7 (1)
|0.26
|Constantino Capotondi
|6
|0.22
|Лундин Антон
|3
|0.11
|Эдквист Адриан
|3
|0.11
|Ройсхенберг Мартин
|2
|0.07
|Лагерфельдт Лукас
|2
|0.07
|Адриан Самуэль
|1
|0.04
|Gustav Friberg
|1
|0.04
|Sebastian Friman
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
|Iu Ranera
|0
|0
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Рафаэль Йорк
|0
|0
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Niclas Haakansson
|0
|0
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|13 (1)
|0.48
|Каллудра Лиридон
|4 (1)
|0.15
|Крезич Даниэль
|2
|0.07
|Gabriel Sandberg
|2
|0.07
|Olle Kjellman Olblad
|2
|0.07
|Linus Tornblad
|1
|0.04
|Oscar Berntsson
|1
|0.04
|Noa Bernhardtz
|1
|0.04
|Axel Pettersson
|1
|0.04
|Philip Engelbrektsson
|1
|0.04
|Alexander Almqvist
|1
|0.04
|Gustav Forssell
|0
|0
|Anton Snibb
|0
|0
|Adam Engelbrektsson
|0
|0
Карточки
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адриан Самуэль
|7
|0
|Лагерфельдт Лукас
|6
|0
|Эдквист Адриан
|4
|1
|Лундин Антон
|5
|0
|Рафаэль Йорк
|5
|0
|Ройсхенберг Мартин
|4
|0
|Энглунд Лео
|3
|0
|Gustav Friberg
|3
|0
|Тобиас Йоханссон
|2
|0
|Аспгрен Кристоффер
|2
|0
|Iu Ranera
|2
|0
|Samouil Izountouemoi
|2
|0
|Constantino Capotondi
|2
|0
|Адольфссон Йеспер
|2
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|8
|0
|Philip Engelbrektsson
|4
|1
|Аль-Хамлави Ассад
|5
|0
|Alexander Almqvist
|4
|0
|Oscar Berntsson
|3
|0
|Adam Engelbrektsson
|3
|0
|Крезич Даниэль
|2
|0
|Filip Karlin
|2
|0
|Gustav Forssell
|2
|0
|Kenan Mehovic
|0
|1
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Linus Tornblad
|1
|0
|Йоханссон Юлиус
|1
|0
|Грауберг-Лепик Кристоффер
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
|Viktor Krueger
|1
|0
|Дембе Джон
|1
|0
|Noa Bernhardtz
|1
|0
|Armin Ibrahimovic
|1
|0
|Olle Kjellman Olblad
|1
|0
Результаты матчей
Гефле
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Оддевольд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
12
10
Гефле
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Оддевольд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
27
8
Упущенные победы
5
12
Гефле
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
37% (10)
19% (5)
Оддевольд
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
30
11
Упущенные победы
17
22
Голы по времени матча
Забито
22
17
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
5
23%
2
12%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
18%
2
12%
31-45
4
18%
2
12%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
6
27%
9
53%
76-90
Пропущено
22
23
14 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
4
18%
5
22%
1-15
5
23%
3
13%
16-30
5
23%
4
17%
31-45
4
18%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
4
18%
4
17%
76-90
Забито
12
13
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
20 Не забивали 19
2
17%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
6
50%
2
15%
61-75
2
17%
3
23%
76-90
Пропущено
29
18
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
10%
4
22%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
5
17%
3
17%
31-45
4
14%
6
33%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
9
31%
4
22%
76-90
1
0%
0%
Забито
34
30
14 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
7
21%
3
10%
1-15
2
6%
1
3%
16-30
5
15%
6
20%
31-45
5
15%
4
13%
46-60
7
21%
4
13%
61-75
8
24%
12
40%
76-90
Пропущено
51
41
27 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 22
7
14%
9
22%
1-15
10
20%
4
10%
16-30
10
20%
7
17%
31-45
8
16%
10
24%
46-60
2
4%
3
7%
61-75
13
25%
8
20%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Гефле
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гефле - Браге 2:1 Хельсинборг - Гефле 4:0 Гефле - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Гефле 1:0
Гефле - Эргрюте 2:3 Сковде АИК - Гефле 0:1 Гефле - Эстер 2:1 Худдинге - Гефле 0:1 Эребру - Гефле 4:1 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Сандвикен - Гефле 4:0 Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0
Оддевольд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Оддевольд - Эстер 1:1 Эстерсунд - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Эребру 0:0 Хельсинборг - Оддевольд 0:0
Оддевольд - Варберг БоИС 3:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Тебю - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1
Результаты матчей
Гефле
Оддевольд
Точный счет
2:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
8 раз 57%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 37%
0
8 раз 30%
1
6 раз 22%
3
3 раза 11%
0
9 раз 33%
1
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Гефле
Оддевольд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
94
95
49
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
95
49
68
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
189
1314
1017
324
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|8
|3
|47 - 23
|53
|2.
|26
|12
|9
|5
|44 - 24
|45
|3.
|1:2
|27
|13
|6
|8
|42 - 30
|45
|4.
|26
|12
|7
|7
|35 - 27
|43
|5.
|27
|12
|6
|9
|45 - 35
|42
|6.
|1:0
|27
|11
|7
|9
|29 - 23
|40
|7.
|27
|10
|7
|10
|45 - 40
|37
|8.
|0:1
|27
|10
|6
|11
|29 - 37
|36
|9.
|27
|9
|8
|10
|33 - 35
|35
|10.
|26
|8
|8
|10
|31 - 31
|32
|11.
|27
|7
|11
|9
|30 - 41
|32
|12.
|2:1
|27
|8
|7
|12
|27 - 38
|31
|13.
|26
|7
|8
|11
|39 - 40
|29
|14.
|27
|7
|8
|12
|35 - 50
|29
|15.
|26
|7
|6
|13
|22 - 36
|27
|16.
|27
|5
|8
|14
|20 - 43
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|27 - 11
|30
|2.
|13
|9
|1
|3
|27 - 10
|28
|3.
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|4.
|13
|7
|4
|2
|20 - 10
|25
|5.
|2:1
|14
|7
|4
|3
|18 - 16
|25
|6.
|1:2
|13
|7
|3
|3
|22 - 15
|24
|7.
|1:0
|14
|7
|3
|4
|18 - 12
|24
|8.
|0:1
|13
|6
|4
|3
|16 - 16
|22
|9.
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|10.
|14
|6
|3
|5
|28 - 22
|21
|11.
|14
|5
|5
|4
|22 - 22
|20
|12.
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|13.
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|14.
|13
|4
|6
|3
|14 - 17
|18
|15.
|13
|4
|4
|5
|18 - 19
|16
|16.
|14
|3
|4
|7
|8 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|1
|4
|21 - 15
|25
|2.
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|3.
|1:2
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|4.
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|5.
|1:0
|13
|4
|4
|5
|11 - 11
|16
|6.
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|16
|7.
|0:1
|14
|4
|2
|8
|13 - 21
|14
|8.
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|9.
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|10.
|14
|3
|5
|6
|16 - 24
|14
|11.
|13
|3
|4
|6
|21 - 21
|13
|12.
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|7 - 20
|9
|14.
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|15.
|13
|1
|4
|8
|11 - 21
|7
|16.
|2:1
|13
|1
|3
|9
|9 - 22
|6
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|13 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|13 (1)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|12 (6)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Утсиктенс
|Пекальски Иво
|9
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7