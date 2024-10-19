  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 27.
Браге
1:0
Второй тайм: 88'
Треллеборг
0'
1:0
23' Гол
Ieltsin Camoes
45' Желтая карточка
Карлссон Тобиас
84' Желтая карточка
Фродиг Виктор

Ход матча

23'
Ieltsin Camoes
(Henry Sletsjoee)
1:0
45'
 
Карлссон Тобиас
69'
Тити Адиль
Jacob Stensson
 
69'
 
Emmanuel Godwin
Eren Alievski
69'
 
Othmane Salama
Armin Culum
76'
Malte Persson
Christopher Redenstrand
 
76'
Pontus Jonsson1
Johan Arvidsson
 
76'
Ferhan Abic
Amar Muhsin
 
79'
 
Огвуче Абель
Бьорквист Маркус
80'
 
Ammar Asani
Pierre Larsen
84'
Фродиг Виктор
 
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Браге
Ничья
Треллеборг
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Все Коэффициенты
1
Фродиг
Виктор
22
Вейлид
Сесар
5
Oskar
Aagren
3
Teodor
Waalemark
23
Christopher
Redenstrand
11
Johan
Arvidsson
8
Jacob
Stensson
21
Henry
Sletsjoee
10
Берггрен
Густав
33
Amar
Muhsin
12
Ieltsin
Camoes
1
Ларсен
Андреас
II
20
Хёрберг
Феликс
19
Карлссон
Тобиас
3
Веберг
Чарли
21
Eren
Alievski
34
Бьорквист
Маркус
14
Асома
Самуэль
7
Pierre
Larsen
22
Мартинссон
Фредрик
10
Hady
Saleh
Karim
11
Armin
Culum
Браге
4-4-2
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Браге
Треллеборг

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

7.7%
76.9%
15.4%
1 победа 10 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
2:2
С
3:1
С
0:1
С
0:1
С
3:0
С
2:2
С
2:0
С
3:1
С
1:1

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.83

Среднее время на гол

63
108

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.54
0.92

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9

Среднее время на гол

58
97

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 13 (2) 0.48
Johan Arvidsson 3 0.11
Amar Muhsin 3 0.11
Henry Sletsjoee 2 0.07
Берггрен Густав 2 0.07
Тити Адиль 2 0.07
Викстрём Эмиль 1 0.04
Christopher Redenstrand 1 0.04
Kevin Appiah Nyarko 1 0.04
Ferhan Abic 1 0.04
Pontus Jonsson1 0 0
Вейлид Сесар 0 0
Samouil Izountouemoi 0 0
Oemuer Pektas 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hady Saleh Karim 8 0.3
Pierre Larsen 5 0.19
Filip Bohman 5 0.19
Armin Culum 2 0.07
Zander Hyltoft 2 0.07
Othmane Salama 2 0.07
Бьеркен Фритьоф 2 0.07
Eren Alievski 1 0.04
Мортенсен Николас 1 0.04
Мартинссон Фредрик 1 0.04
Хёрберг Феликс 0 0
Emmanuel Godwin 0 0
Веберг Чарли 0 0
Бьорквист Маркус 0 0
Огвуче Абель 0 0
Johannes Kack 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 7 0
Ieltsin Camoes 4 1
Oskar Aagren 2 1
Берггрен Густав 3 0
Зеттерстрём Александр 3 0
Samouil Izountouemoi 3 0
Jacob Stensson 2 0
Тити Адиль 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Filip Sjoeberg1 2 0
Kevin Appiah Nyarko 2 0
Фродиг Виктор 1 0
Викстрём Эмиль 1 0
Ferhan Abic 1 0
Amar Muhsin 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Christopher Redenstrand 1 0
Oemuer Pektas 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 7 0
Хёрберг Феликс 5 0
Огвуче Абель 5 0
Filip Bohman 4 0
Zander Hyltoft 3 0
Асома Самуэль 3 0
Карлссон Тобиас 2 0
Ларсен Андреас II 2 0
Бьеркен Фритьоф 2 0
Веберг Чарли 2 0
Othmane Salama 2 0
Pierre Larsen 1 0
Emmanuel Godwin 1 0
Eren Alievski 1 0
Ammar Asani 1 0
Armin Culum 1 0

Результаты матчей

Браге
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Треллеборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
5
Браге
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Треллеборг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

9
13
Браге
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Треллеборг
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

13
18

Голы по времени матча

Забито

17
13
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
1
6%
1
8%
1-15
5
29%
29%
2
15%
16-30
3
18%
5
38%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
4
24%
2
15%
76-90

Пропущено

12
20
8 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 10
4
33%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
4
33%
4
20%
31-45
1
8%
5
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
4
20%
76-90

Забито

11
17
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
0
0%
2
12%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
4
36%
4
24%
61-75
2
18%
6
35%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
18%
1
7%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
3
27%
4
27%
76-90

Забито

28
30
13 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 11
8 Не забивали 6
1
4%
3
10%
1-15
6
21%
4
13%
16-30
6
21%
6
20%
31-45
2
7%
2
7%
46-60
7
25%
7
23%
61-75
6
21%
8
27%
76-90

Пропущено

23
35
13 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 18
6
26%
5
14%
1-15
3
13%
5
14%
16-30
4
17%
9
26%
31-45
3
13%
6
17%
46-60
2
9%
2
6%
61-75
5
22%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гефле - Браге 2:1 Браге - Сандвикен 1:2 Варберг БоИС - Браге 0:1 Браге - Утсиктенс 0:0
Сундсвалль - Браге 0:0 Браге - Эргрюте 0:2 Браге - Хельсинборг 0:3 Энскеде - Браге 1:2 Дегерфорс - Браге 1:1 Браге - Сковде АИК 2:0 Эстер - Браге 0:2 Браге - Эребру 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2 Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1
Треллеборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Треллеборг - Эргрюте 1:0 Дегерфорс - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сковде АИК 1:1 Эстер - Треллеборг 4:1
Треллеборг - Эребру 2:1 Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Сандвикен - Треллеборг 4:0 Твоокер - Треллеборг 1:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Гефле - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0

Результаты матчей

Браге
Треллеборг

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
5
1 раз 8%
1
9 раз 69%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
5
1 раз 4%
1
13 раз 50%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Браге
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
5
2
11
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
20
6
7
19
1.5
7
19
1
25
2.5
2
24
1
25
3.5
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 26 15 8 3 47 - 23 53
2.
Эстер
 26 12 9 5 44 - 24 45
3.
Ландскруна
 1:2 27 13 6 8 42 - 30 45
4.
Хельсинборг
 26 12 7 7 35 - 27 43
5.
Сандвикен
 27 12 6 9 45 - 35 42
6.
Браге
 1:0 27 11 7 9 29 - 23 40
7.
Эргрюте
 27 10 7 10 45 - 40 37
8.
Треллеборг
 0:1 27 10 6 11 29 - 37 36
9.
Утсиктенс
 27 9 8 10 33 - 35 35
10.
Эребру
 26 8 8 10 31 - 31 32
11.
Оддевольд
 27 7 11 9 30 - 41 32
12.
Эстерсунд
 2:1 27 8 7 12 27 - 38 31
13.
Варберг БоИС
 26 7 8 11 39 - 40 29
14.
Гефле
 27 7 8 12 35 - 50 29
15.
Сундсвалль
 26 7 6 13 22 - 36 27
16.
Сковде АИК
 27 5 8 14 20 - 43 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 13 9 3 1 27 - 11 30
2.
Сандвикен
 13 9 1 3 27 - 10 28
3.
Эстер
 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Эребру
 13 7 4 2 20 - 10 25
5.
Эстерсунд
 2:1 14 7 4 3 18 - 16 25
6.
Ландскруна
 1:2 13 7 3 3 22 - 15 24
7.
Браге
 1:0 14 7 3 4 18 - 12 24
8.
Треллеборг
 0:1 13 6 4 3 16 - 16 22
9.
Утсиктенс
 13 6 3 4 19 - 15 21
10.
Эргрюте
 14 6 3 5 28 - 22 21
11.
Гефле
 14 5 5 4 22 - 22 20
12.
Сундсвалль
 13 5 3 5 15 - 16 18
13.
Хельсинборг
 13 4 6 3 14 - 12 18
14.
Оддевольд
 13 4 6 3 14 - 17 18
15.
Варберг БоИС
 13 4 4 5 18 - 19 16
16.
Сковде АИК
 14 3 4 7 8 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 13 8 1 4 21 - 15 25
2.
Дегерфорс
 13 6 5 2 20 - 12 23
3.
Ландскруна
 1:2 14 6 3 5 20 - 15 21
4.
Эстер
 13 4 5 4 17 - 14 17
5.
Браге
 1:0 13 4 4 5 11 - 11 16
6.
Эргрюте
 13 4 4 5 17 - 18 16
7.
Треллеборг
 0:1 14 4 2 8 13 - 21 14
8.
Утсиктенс
 14 3 5 6 14 - 20 14
9.
Сандвикен
 14 3 5 6 18 - 25 14
10.
Оддевольд
 14 3 5 6 16 - 24 14
11.
Варберг БоИС
 13 3 4 6 21 - 21 13
12.
Сковде АИК
 13 2 4 7 12 - 26 10
13.
Сундсвалль
 13 2 3 8 7 - 20 9
14.
Гефле
 13 2 3 8 13 - 28 9
15.
Эребру
 13 1 4 8 11 - 21 7
16.
Эстерсунд
 2:1 13 1 3 9 9 - 22 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Браге Ieltsin Camoes 13 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 13 (1)
Дегерфорс Линдгрен Густав 12 (6)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Утсиктенс Пекальски Иво 9
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Карлссон Тобиас получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Henry Sletsjoee сделал результативную передачу.
  • 23'
    Г О О О О Л - Ieltsin Camoes бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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    Ничья
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