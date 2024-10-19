Тур: 27.
1:0
Второй тайм: 88'
Ход матча
23'
45'
84'
22
Вейлид
Сесар
33
Amar
Muhsin
11
Armin
Culum
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Вейлид СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
18 Ferhan Abic
-
-
Главный тренер: Janne Mian
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Armin CulumНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
16 Ammar Asani
-
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Браге
Треллеборг
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
7.7%
76.9%
15.4%
1 победа 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.83
Среднее время на гол
63
108
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.54
0.92
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
Среднее время на гол
58
97
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|13 (2)
|0.48
|Johan Arvidsson
|3
|0.11
|Amar Muhsin
|3
|0.11
|Henry Sletsjoee
|2
|0.07
|Берггрен Густав
|2
|0.07
|Тити Адиль
|2
|0.07
|Викстрём Эмиль
|1
|0.04
|Christopher Redenstrand
|1
|0.04
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0.04
|Ferhan Abic
|1
|0.04
|Pontus Jonsson1
|0
|0
|Вейлид Сесар
|0
|0
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Oemuer Pektas
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hady Saleh Karim
|8
|0.3
|Pierre Larsen
|5
|0.19
|Filip Bohman
|5
|0.19
|Armin Culum
|2
|0.07
|Zander Hyltoft
|2
|0.07
|Othmane Salama
|2
|0.07
|Бьеркен Фритьоф
|2
|0.07
|Eren Alievski
|1
|0.04
|Мортенсен Николас
|1
|0.04
|Мартинссон Фредрик
|1
|0.04
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Emmanuel Godwin
|0
|0
|Веберг Чарли
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
|Огвуче Абель
|0
|0
|Johannes Kack
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|7
|0
|Ieltsin Camoes
|4
|1
|Oskar Aagren
|2
|1
|Берггрен Густав
|3
|0
|Зеттерстрём Александр
|3
|0
|Samouil Izountouemoi
|3
|0
|Jacob Stensson
|2
|0
|Тити Адиль
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Filip Sjoeberg1
|2
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|2
|0
|Фродиг Виктор
|1
|0
|Викстрём Эмиль
|1
|0
|Ferhan Abic
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Christopher Redenstrand
|1
|0
|Oemuer Pektas
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|7
|0
|Хёрберг Феликс
|5
|0
|Огвуче Абель
|5
|0
|Filip Bohman
|4
|0
|Zander Hyltoft
|3
|0
|Асома Самуэль
|3
|0
|Карлссон Тобиас
|2
|0
|Ларсен Андреас II
|2
|0
|Бьеркен Фритьоф
|2
|0
|Веберг Чарли
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Emmanuel Godwin
|1
|0
|Eren Alievski
|1
|0
|Ammar Asani
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Результаты матчей
Браге
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Треллеборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
5
Браге
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Треллеборг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
9
13
Браге
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Треллеборг
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
13
18
Голы по времени матча
Забито
17
13
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
1
6%
1
8%
1-15
5
29%
29%
2
15%
16-30
3
18%
5
38%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
4
24%
2
15%
76-90
Пропущено
12
20
8 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 10
4
33%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
4
33%
4
20%
31-45
1
8%
5
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
4
20%
76-90
Забито
11
17
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
0
0%
2
12%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
4
36%
4
24%
61-75
2
18%
6
35%
76-90
Пропущено
11
15
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
18%
1
7%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
3
27%
4
27%
76-90
Забито
28
30
13 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 11
8 Не забивали 6
1
4%
3
10%
1-15
6
21%
4
13%
16-30
6
21%
6
20%
31-45
2
7%
2
7%
46-60
7
25%
7
23%
61-75
6
21%
8
27%
76-90
Пропущено
23
35
13 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 18
6
26%
5
14%
1-15
3
13%
5
14%
16-30
4
17%
9
26%
31-45
3
13%
6
17%
46-60
2
9%
2
6%
61-75
5
22%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гефле - Браге 2:1 Браге - Сандвикен 1:2 Варберг БоИС - Браге 0:1 Браге - Утсиктенс 0:0
Сундсвалль - Браге 0:0 Браге - Эргрюте 0:2 Браге - Хельсинборг 0:3 Энскеде - Браге 1:2 Дегерфорс - Браге 1:1 Браге - Сковде АИК 2:0 Эстер - Браге 0:2 Браге - Эребру 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2 Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1
Треллеборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Треллеборг - Эргрюте 1:0 Дегерфорс - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сковде АИК 1:1 Эстер - Треллеборг 4:1
Треллеборг - Эребру 2:1 Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Сандвикен - Треллеборг 4:0 Твоокер - Треллеборг 1:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Гефле - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0
Результаты матчей
Браге
Треллеборг
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
5
1 раз 8%
1
9 раз 69%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
5
1 раз 4%
1
13 раз 50%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Браге
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
58
310
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
211
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
206
719
719
125
224
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|8
|3
|47 - 23
|53
|2.
|26
|12
|9
|5
|44 - 24
|45
|3.
|1:2
|27
|13
|6
|8
|42 - 30
|45
|4.
|26
|12
|7
|7
|35 - 27
|43
|5.
|27
|12
|6
|9
|45 - 35
|42
|6.
|1:0
|27
|11
|7
|9
|29 - 23
|40
|7.
|27
|10
|7
|10
|45 - 40
|37
|8.
|0:1
|27
|10
|6
|11
|29 - 37
|36
|9.
|27
|9
|8
|10
|33 - 35
|35
|10.
|26
|8
|8
|10
|31 - 31
|32
|11.
|27
|7
|11
|9
|30 - 41
|32
|12.
|2:1
|27
|8
|7
|12
|27 - 38
|31
|13.
|26
|7
|8
|11
|39 - 40
|29
|14.
|27
|7
|8
|12
|35 - 50
|29
|15.
|26
|7
|6
|13
|22 - 36
|27
|16.
|27
|5
|8
|14
|20 - 43
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|27 - 11
|30
|2.
|13
|9
|1
|3
|27 - 10
|28
|3.
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|4.
|13
|7
|4
|2
|20 - 10
|25
|5.
|2:1
|14
|7
|4
|3
|18 - 16
|25
|6.
|1:2
|13
|7
|3
|3
|22 - 15
|24
|7.
|1:0
|14
|7
|3
|4
|18 - 12
|24
|8.
|0:1
|13
|6
|4
|3
|16 - 16
|22
|9.
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|10.
|14
|6
|3
|5
|28 - 22
|21
|11.
|14
|5
|5
|4
|22 - 22
|20
|12.
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|13.
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|14.
|13
|4
|6
|3
|14 - 17
|18
|15.
|13
|4
|4
|5
|18 - 19
|16
|16.
|14
|3
|4
|7
|8 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|1
|4
|21 - 15
|25
|2.
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|3.
|1:2
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|4.
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|5.
|1:0
|13
|4
|4
|5
|11 - 11
|16
|6.
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|16
|7.
|0:1
|14
|4
|2
|8
|13 - 21
|14
|8.
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|9.
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|10.
|14
|3
|5
|6
|16 - 24
|14
|11.
|13
|3
|4
|6
|21 - 21
|13
|12.
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|7 - 20
|9
|14.
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|15.
|13
|1
|4
|8
|11 - 21
|7
|16.
|2:1
|13
|1
|3
|9
|9 - 22
|6
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|13 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|13 (1)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|12 (6)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Утсиктенс
|Пекальски Иво
|9
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7