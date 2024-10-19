Тур: 27.
2:1
Второй тайм: 88'
0'
1:0
52' ГолАджумани Янник
1:1
61' ГолRassa Rahmani
71' Желтая карточкаJakob Hedenquist
76' Желтая карточкаXavier Odhiambo
2:1
87' ПенальтиSimon Marklund
Ход матча
52'
1:0
61'
1:1
71'
76'
87'
2:1
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
-
18 Philip BondeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Ahmed Bonnah
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
Главный тренер: Thomas Gabrielsson
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Max NilssonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
16 Jesper Strid
-
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
История личных встреч
Эстерсунд
Ландскруна
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
11 матчей
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
2.6
1.5
Среднее время на гол
34
60
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
2
1.36
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
45
66
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Грач Себастьян
|5
|0.19
|Ордоньес Аркимидес
|4
|0.15
|Аджумани Янник
|3
|0.11
|Сульич Али
|3
|0.11
|Брэндон Эрик
|2 (2)
|0.07
|Мусолитин Николай
|2
|0.07
|Спорронг Альбин
|2
|0.07
|Simon Marklund
|1
|0.04
|Хопкатт Джейми
|1
|0.04
|Jakob Hedenquist
|1
|0.04
|Chrisnovic N'sa
|1
|0.04
|Штольт Малкольм
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ихлер Фредерик
|7
|0.26
|Дзабич Робин
|5
|0.19
|Эгнелль Адам
|5
|0.19
|Vincent Sundberg
|4
|0.15
|Kofi Fosuhene Asare
|4
|0.15
|Max Nilsson
|4
|0.15
|Samuel Burakovsky
|3
|0.11
|Rassa Rahmani
|2
|0.07
|Карлссон Виктор
|1
|0.04
|Эдвардссон Давид
|1 (1)
|0.04
|Jesper Strid
|1
|0.04
|Йонссон Мелкер
|1
|0.04
|Gustaf Bruzelius
|0
|0
|Сахпекидис Филип
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Chrisnovic N'sa
|3
|1
|Сульич Али
|4
|0
|Хопкатт Джейми
|3
|0
|Мусолитин Николай
|3
|0
|Аджумани Янник
|3
|0
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0
|Jakob Hedenquist
|3
|0
|Бенедиктссон Адам-Инги
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Philip Bonde
|2
|0
|Henrik Norrby
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Simon Marklund
|1
|0
|Kevin Jablinski
|1
|0
|Перри Небию
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Max Nilsson
|7
|0
|Philip Andersson I
|5
|0
|Эдвардссон Давид
|5
|0
|Rassa Rahmani
|3
|1
|Эгнелль Адам
|4
|0
|Vincent Sundberg
|4
|0
|Gustaf Bruzelius
|3
|0
|Christian Stark
|2
|0
|Constantino Capotondi
|2
|0
|Карлссон Виктор
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Max Molder
|1
|0
|Каддура Амр
|1
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Ихлер Фредерик
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Samuel Burakovsky
|1
|0
|Макс Мюлдер
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Ландскруна
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
5
5
Эстерсунд
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Ландскруна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
3
21
Эстерсунд
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Ландскруна
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
24
11
Упущенные победы
8
26
Голы по времени матча
Забито
16
20
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
7
44%
7
35%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
4
25%
4
20%
76-90
Пропущено
15
12
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
1
7%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
8
53%
3
25%
76-90
Забито
10
22
6 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
0
0%
3
14%
1-15
3
30%
5
23%
16-30
3
30%
5
23%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
2
20%
3
14%
76-90
Пропущено
21
15
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
4
19%
4
27%
31-45
4
19%
3
20%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
5
24%
4
27%
76-90
Забито
26
42
16 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 17
10 Не забивали 7
7
27%
10
24%
1-15
4
15%
6
14%
16-30
5
19%
8
19%
31-45
3
12%
5
12%
46-60
1
4%
6
14%
61-75
6
23%
7
17%
76-90
Пропущено
36
27
10 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 5
21 Не пропускали 16
1
3%
3
11%
1-15
3
8%
2
7%
16-30
6
17%
6
22%
31-45
6
17%
5
19%
46-60
7
19%
4
15%
61-75
13
36%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сандвикен - Эстерсунд 3:1 Эстерсунд - Оддевольд 0:2 Гефле - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:2
Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:2 Карлбергс - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3
Ландскруна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ландскруна - Сковде АИК 4:1 Эребру - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Ландскруна 2:1
Ландскруна - Эстер 0:0 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 Фалькенберг - Ландскруна 0:2 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1
Результаты матчей
Эстерсунд
Ландскруна
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
4:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
4
4 раза 31%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:3
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
8 раз 31%
1
7 раз 27%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
2
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
49
67
112
49
112
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
103
211
58
112
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
188
620
1115
224
818
125
422
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|8
|3
|47 - 23
|53
|2.
|26
|12
|9
|5
|44 - 24
|45
|3.
|1:2
|27
|13
|6
|8
|42 - 30
|45
|4.
|26
|12
|7
|7
|35 - 27
|43
|5.
|27
|12
|6
|9
|45 - 35
|42
|6.
|1:0
|27
|11
|7
|9
|29 - 23
|40
|7.
|27
|10
|7
|10
|45 - 40
|37
|8.
|0:1
|27
|10
|6
|11
|29 - 37
|36
|9.
|27
|9
|8
|10
|33 - 35
|35
|10.
|26
|8
|8
|10
|31 - 31
|32
|11.
|27
|7
|11
|9
|30 - 41
|32
|12.
|2:1
|27
|8
|7
|12
|27 - 38
|31
|13.
|26
|7
|8
|11
|39 - 40
|29
|14.
|27
|7
|8
|12
|35 - 50
|29
|15.
|26
|7
|6
|13
|22 - 36
|27
|16.
|27
|5
|8
|14
|20 - 43
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|27 - 11
|30
|2.
|13
|9
|1
|3
|27 - 10
|28
|3.
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|4.
|13
|7
|4
|2
|20 - 10
|25
|5.
|2:1
|14
|7
|4
|3
|18 - 16
|25
|6.
|1:2
|13
|7
|3
|3
|22 - 15
|24
|7.
|1:0
|14
|7
|3
|4
|18 - 12
|24
|8.
|0:1
|13
|6
|4
|3
|16 - 16
|22
|9.
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|10.
|14
|6
|3
|5
|28 - 22
|21
|11.
|14
|5
|5
|4
|22 - 22
|20
|12.
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|13.
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|14.
|13
|4
|6
|3
|14 - 17
|18
|15.
|13
|4
|4
|5
|18 - 19
|16
|16.
|14
|3
|4
|7
|8 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|1
|4
|21 - 15
|25
|2.
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|3.
|1:2
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|4.
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|5.
|1:0
|13
|4
|4
|5
|11 - 11
|16
|6.
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|16
|7.
|0:1
|14
|4
|2
|8
|13 - 21
|14
|8.
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|9.
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|10.
|14
|3
|5
|6
|16 - 24
|14
|11.
|13
|3
|4
|6
|21 - 21
|13
|12.
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|7 - 20
|9
|14.
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|15.
|13
|1
|4
|8
|11 - 21
|7
|16.
|2:1
|13
|1
|3
|9
|9 - 22
|6
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|13 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|13 (1)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|12 (6)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Утсиктенс
|Пекальски Иво
|9
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7