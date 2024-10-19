  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 27.
Эстерсунд
2:1
Второй тайм: 88'
Ландскруна
0'
1:0
52' Гол
Аджумани Янник
1:1
61' Гол
Rassa Rahmani
71' Желтая карточка
Jakob Hedenquist
76' Желтая карточка
Xavier Odhiambo
2:1
87' Пенальти
Simon Marklund
12
Бенедиктссон
Адам-Инги
6
Jakob
Hedenquist
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
11
Мусолитин
Николай
8
Брэндон
Эрик
16
Спорронг
Альбин
28
Аджумани
Янник
10
Simon
Marklund
14
Ордоньес
Аркимидес
15
Хопкатт
Джейми
1
Каддура
Амр
23
Max
Nilsson
4
Gustaf
Bruzelius
6
Philip
Andersson
I
2
Rassa
Rahmani
18
Constantino
Capotondi
10
Эгнелль
Адам
8
Дзабич
Робин
19
Vincent
Sundberg
9
Силисуфай
Эди
47
Kofi
Fosuhene
Asare
Эстерсунд
3-4-3
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Эстерсунд
Ландскруна

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

С
4:3
К
1:0
С
0:1
С
4:1
С
3:1
С
1:1
К
0:3
С
0:1
С
3:2
С
4:0
С
2:2

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

2.6
1.5

Среднее время на гол

34
60

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

2
1.36

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

45
66

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Грач Себастьян 5 0.19
Ордоньес Аркимидес 4 0.15
Аджумани Янник 3 0.11
Сульич Али 3 0.11
Брэндон Эрик 2 (2) 0.07
Мусолитин Николай 2 0.07
Спорронг Альбин 2 0.07
Simon Marklund 1 0.04
Хопкатт Джейми 1 0.04
Jakob Hedenquist 1 0.04
Chrisnovic N'sa 1 0.04
Штольт Малкольм 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ихлер Фредерик 7 0.26
Дзабич Робин 5 0.19
Эгнелль Адам 5 0.19
Vincent Sundberg 4 0.15
Kofi Fosuhene Asare 4 0.15
Max Nilsson 4 0.15
Samuel Burakovsky 3 0.11
Rassa Rahmani 2 0.07
Карлссон Виктор 1 0.04
Эдвардссон Давид 1 (1) 0.04
Jesper Strid 1 0.04
Йонссон Мелкер 1 0.04
Gustaf Bruzelius 0 0
Сахпекидис Филип 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Chrisnovic N'sa 3 1
Сульич Али 4 0
Хопкатт Джейми 3 0
Мусолитин Николай 3 0
Аджумани Янник 3 0
Ордоньес Аркимидес 3 0
Jakob Hedenquist 3 0
Бенедиктссон Адам-Инги 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Philip Bonde 2 0
Henrik Norrby 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Кейта Али II 1 0
Simon Marklund 1 0
Kevin Jablinski 1 0
Перри Небию 1 0
Ahmed Bonnah 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Ziad Ghanoum 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Max Nilsson 7 0
Philip Andersson I 5 0
Эдвардссон Давид 5 0
Rassa Rahmani 3 1
Эгнелль Адам 4 0
Vincent Sundberg 4 0
Gustaf Bruzelius 3 0
Christian Stark 2 0
Constantino Capotondi 2 0
Карлссон Виктор 2 0
Дзабич Робин 2 0
Max Molder 1 0
Каддура Амр 1 0
Сахпекидис Филип 1 0
Ихлер Фредерик 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Jesper Strid 1 0
Samuel Burakovsky 1 0
Макс Мюлдер 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Ландскруна
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

5
5
Эстерсунд
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Ландскруна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

3
21
Эстерсунд
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Ландскруна
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

24
11

Упущенные победы

8
26

Голы по времени матча

Забито

16
20
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
7
44%
7
35%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
4
25%
4
20%
76-90

Пропущено

15
12
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
1
7%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
8
53%
3
25%
76-90

Забито

10
22
6 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
0
0%
3
14%
1-15
3
30%
5
23%
16-30
3
30%
5
23%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
2
20%
3
14%
76-90

Пропущено

21
15
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
4
19%
4
27%
31-45
4
19%
3
20%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
5
24%
4
27%
76-90

Забито

26
42
16 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 17
10 Не забивали 7
7
27%
10
24%
1-15
4
15%
6
14%
16-30
5
19%
8
19%
31-45
3
12%
5
12%
46-60
1
4%
6
14%
61-75
6
23%
7
17%
76-90

Пропущено

36
27
10 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 5
21 Не пропускали 16
1
3%
3
11%
1-15
3
8%
2
7%
16-30
6
17%
6
22%
31-45
6
17%
5
19%
46-60
7
19%
4
15%
61-75
13
36%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сандвикен - Эстерсунд 3:1 Эстерсунд - Оддевольд 0:2 Гефле - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:2
Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:2 Карлбергс - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3
Ландскруна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ландскруна - Сковде АИК 4:1 Эребру - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Ландскруна 2:1
Ландскруна - Эстер 0:0 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 Фалькенберг - Ландскруна 0:2 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1

Результаты матчей

Эстерсунд
Ландскруна

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
4:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
4
4 раза 31%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:3
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
8 раз 31%
1
7 раз 27%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
2
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
6
7
1
12
2.5
4
9
1
12
3.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
10
3
2
11
1.5
5
8
1
12
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
18
8
6
20
1.5
11
15
2
24
2.5
8
18
1
25
3.5
4
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 26 15 8 3 47 - 23 53
2.
Эстер
 26 12 9 5 44 - 24 45
3.
Ландскруна
 1:2 27 13 6 8 42 - 30 45
4.
Хельсинборг
 26 12 7 7 35 - 27 43
5.
Сандвикен
 27 12 6 9 45 - 35 42
6.
Браге
 1:0 27 11 7 9 29 - 23 40
7.
Эргрюте
 27 10 7 10 45 - 40 37
8.
Треллеборг
 0:1 27 10 6 11 29 - 37 36
9.
Утсиктенс
 27 9 8 10 33 - 35 35
10.
Эребру
 26 8 8 10 31 - 31 32
11.
Оддевольд
 27 7 11 9 30 - 41 32
12.
Эстерсунд
 2:1 27 8 7 12 27 - 38 31
13.
Варберг БоИС
 26 7 8 11 39 - 40 29
14.
Гефле
 27 7 8 12 35 - 50 29
15.
Сундсвалль
 26 7 6 13 22 - 36 27
16.
Сковде АИК
 27 5 8 14 20 - 43 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 13 9 3 1 27 - 11 30
2.
Сандвикен
 13 9 1 3 27 - 10 28
3.
Эстер
 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Эребру
 13 7 4 2 20 - 10 25
5.
Эстерсунд
 2:1 14 7 4 3 18 - 16 25
6.
Ландскруна
 1:2 13 7 3 3 22 - 15 24
7.
Браге
 1:0 14 7 3 4 18 - 12 24
8.
Треллеборг
 0:1 13 6 4 3 16 - 16 22
9.
Утсиктенс
 13 6 3 4 19 - 15 21
10.
Эргрюте
 14 6 3 5 28 - 22 21
11.
Гефле
 14 5 5 4 22 - 22 20
12.
Сундсвалль
 13 5 3 5 15 - 16 18
13.
Хельсинборг
 13 4 6 3 14 - 12 18
14.
Оддевольд
 13 4 6 3 14 - 17 18
15.
Варберг БоИС
 13 4 4 5 18 - 19 16
16.
Сковде АИК
 14 3 4 7 8 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 13 8 1 4 21 - 15 25
2.
Дегерфорс
 13 6 5 2 20 - 12 23
3.
Ландскруна
 1:2 14 6 3 5 20 - 15 21
4.
Эстер
 13 4 5 4 17 - 14 17
5.
Браге
 1:0 13 4 4 5 11 - 11 16
6.
Эргрюте
 13 4 4 5 17 - 18 16
7.
Треллеборг
 0:1 14 4 2 8 13 - 21 14
8.
Утсиктенс
 14 3 5 6 14 - 20 14
9.
Сандвикен
 14 3 5 6 18 - 25 14
10.
Оддевольд
 14 3 5 6 16 - 24 14
11.
Варберг БоИС
 13 3 4 6 21 - 21 13
12.
Сковде АИК
 13 2 4 7 12 - 26 10
13.
Сундсвалль
 13 2 3 8 7 - 20 9
14.
Гефле
 13 2 3 8 13 - 28 9
15.
Эребру
 13 1 4 8 11 - 21 7
16.
Эстерсунд
 2:1 13 1 3 9 9 - 22 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Браге Ieltsin Camoes 13 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 13 (1)
Дегерфорс Линдгрен Густав 12 (6)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Утсиктенс Пекальски Иво 9
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
Весь список
  • 61'
    Максим Нильссон сделал результативную передачу.
  • 61'
    Г О О О О Л - Rassa Rahmani бьет в цель!
  • 52'
    Хопкатт Джейми сделал результативную передачу.
  • 52'
    Г О О О О Л - Аджумани Янник бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстерсунд
Ничья
Ландскруна
2.90
3.60
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3.45
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Где смотреть матч Эстерсунд 2:1 Ландскруна онлайн

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