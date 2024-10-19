Тур: 27.
2:1
Конец матча
0'
1:0
52' ГолАджумани Янник
1:1
61' ГолRassa Rahmani
71' Желтая карточкаJakob Hedenquist
76' Желтая карточкаXavier Odhiambo
2:1
87' ПенальтиSimon Marklund
90' Желтая карточкаХопкатт Джейми
90' Желтая карточкаSimon Marklund
90'+6
Ход матча
52'
1:0
61'
1:1
71'
76'
87'
2:1
90'
90'
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
-
18 Philip BondeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Ahmed Bonnah
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
Главный тренер: Thomas Gabrielsson
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Max NilssonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
16 Jesper Strid
-
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
История личных встреч
Эстерсунд
Ландскруна
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
11 матчей
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
2.6
1.5
Среднее время на гол
34
60
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
2
1.36
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
45
66
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Грач Себастьян
|5
|0.19
|Ордоньес Аркимидес
|4
|0.15
|Аджумани Янник
|3
|0.11
|Сульич Али
|3
|0.11
|Simon Marklund
|2 (1)
|0.07
|Брэндон Эрик
|2 (2)
|0.07
|Мусолитин Николай
|2
|0.07
|Спорронг Альбин
|2
|0.07
|Хопкатт Джейми
|1
|0.04
|Jakob Hedenquist
|1
|0.04
|Chrisnovic N'sa
|1
|0.04
|Штольт Малкольм
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ихлер Фредерик
|7
|0.26
|Дзабич Робин
|5
|0.19
|Эгнелль Адам
|5
|0.19
|Vincent Sundberg
|4
|0.15
|Kofi Fosuhene Asare
|4
|0.15
|Max Nilsson
|4
|0.15
|Samuel Burakovsky
|3
|0.11
|Rassa Rahmani
|2
|0.07
|Карлссон Виктор
|1
|0.04
|Эдвардссон Давид
|1 (1)
|0.04
|Jesper Strid
|1
|0.04
|Йонссон Мелкер
|1
|0.04
|Gustaf Bruzelius
|0
|0
|Сахпекидис Филип
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Chrisnovic N'sa
|3
|1
|Хопкатт Джейми
|4
|0
|Сульич Али
|4
|0
|Jakob Hedenquist
|4
|0
|Мусолитин Николай
|3
|0
|Аджумани Янник
|3
|0
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0
|Simon Marklund
|2
|0
|Бенедиктссон Адам-Инги
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Philip Bonde
|2
|0
|Henrik Norrby
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Kevin Jablinski
|1
|0
|Перри Небию
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Max Nilsson
|7
|0
|Philip Andersson I
|5
|0
|Эдвардссон Давид
|5
|0
|Rassa Rahmani
|3
|1
|Эгнелль Адам
|4
|0
|Vincent Sundberg
|4
|0
|Gustaf Bruzelius
|3
|0
|Christian Stark
|2
|0
|Constantino Capotondi
|2
|0
|Карлссон Виктор
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Max Molder
|1
|0
|Каддура Амр
|1
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Ихлер Фредерик
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Samuel Burakovsky
|1
|0
|Xavier Odhiambo
|1
|0
|Макс Мюлдер
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Ландскруна
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
5
6
Эстерсунд
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Ландскруна
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
3
21
Эстерсунд
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (10)
48% (13)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
Ландскруна
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
25
11
Упущенные победы
8
27
Голы по времени матча
Забито
18
21
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
7
39%
7
33%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
5
28%
4
19%
76-90
Пропущено
16
14
3 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
1
6%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
8
50%
4
29%
76-90
Забито
10
22
6 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
0
0%
3
14%
1-15
3
30%
5
23%
16-30
3
30%
5
23%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
2
20%
3
14%
76-90
Пропущено
21
15
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
4
19%
4
27%
31-45
4
19%
3
20%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
5
24%
4
27%
76-90
Забито
28
43
16 В 1-м тайме 24
12 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 17
10 Не забивали 7
7
25%
10
23%
1-15
4
14%
6
14%
16-30
5
18%
8
19%
31-45
4
14%
5
12%
46-60
1
4%
7
16%
61-75
7
25%
7
16%
76-90
Пропущено
37
29
10 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 17
1
3%
3
10%
1-15
3
8%
2
7%
16-30
6
16%
6
21%
31-45
6
16%
6
21%
46-60
8
22%
4
14%
61-75
13
35%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сандвикен - Эстерсунд 3:1 Эстерсунд - Оддевольд 0:2 Гефле - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:2
Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:2 Карлбергс - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3
Ландскруна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ландскруна - Сковде АИК 4:1 Эребру - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Ландскруна 2:1
Ландскруна - Эстер 0:0 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 Фалькенберг - Ландскруна 0:2 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1
Результаты матчей
Эстерсунд
Ландскруна
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
4:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
5 раз 38%
4
4 раза 31%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:3
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 22%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:0
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 37%
1
10 раз 37%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
8 раз 30%
1
8 раз 30%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
2
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
85
59
67
113
49
113
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
113
211
59
112
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
198
720
1116
225
819
126
423
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|13 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|13 (1)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|12 (6)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Утсиктенс
|Пекальски Иво
|9
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7