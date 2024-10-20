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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Чикаго Файр
0:3
Конец матча
Нэшвилл
0'
0:1
54' Гол
Мьюл Алекс
57' Желтая карточка
Наварро Федерико
60' Желтая карточка
Гейнс Джулиан
62' Желтая карточка
Шаффельбург Джейкоб
69' Желтая карточка
Годой Анибал
0:2
87' Гол
Сарридж Сэм
0:3
90' Гол
Шаффельбург Джейкоб
90'+5
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
22
Пинеда
Маурисио
14
Сальквист
Тобиас
24
Дин
Джонатан
31
Наварро
Федерико
23
Акоста
Келлин
7
Хайле-Селассие
Марен
17
Гутьеррес
Брайан
8
Мюллер
Крис
9
Кейперс
Уго
30
Паникко
Эллиот
29
Гейнс
Джулиан
25
Циммерман
Уокер
22
Бауэр
Джош
23
Вашингтон
Тейлор
54
Дэвис
Шон
II
27
Анунга
Брайан
24
Перес
Хонатан
10
Мухтар
Хани
19
Мьюл
Алекс
9
Сарридж
Сэм
Чикаго Файр
4-2-3-1
Нэшвилл
4-2-3-1

История личных встреч

Чикаго Файр
Нэшвилл

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

М
1:0
М
1:0
М
3:0
М
0:0
М
5:1
М
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

10
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

1.83
0.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
270

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 10 0.29
Гутьеррес Брайан 6 (2) 0.18
Хайле-Селассие Марен 5 (1) 0.15
Герберс Фабиан 3 0.09
Акоста Келлин 3 0.09
Куциас Георгиос 2 0.06
Шакири Джердан 2 (2) 0.06
Барлоу Том 2 0.06
Хименес Гастон 1 0.03
Кцихос Рафаэль 1 0.03
Гутман Эндрю 1 0.03
Теран Карлос 1 0.03
Аригони Аллан 1 0.03
Пинеда Маурисио 1 0.03
Дин Джонатан 1 0.03
Мюллер Крис 0 0
Суке Арно 0 0
Сальквист Тобиас 0 0
Наварро Федерико 0 0
Брэди Крис 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарридж Сэм 12 0.35
Мухтар Хани 8 (3) 0.24
Мьюл Алекс 5 0.15
Банбери Тил 3 (2) 0.09
Шаффельбург Джейкоб 2 0.06
Бойд Тайлер 2 0.06
Годой Анибал 1 0.03
Мур Шак 1 0.03
Циммерман Уокер 1 0.03
Йервуд Дрю 1 0.03
Махер Джек 1 0.03
Вашингтон Тейлор 0 0
Леаль Рэндэлл 0 0
Гейнс Маккинзи 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кцихос Рафаэль 7 0
Герберс Фабиан 7 0
Акоста Келлин 6 0
Аригони Аллан 6 0
Наварро Федерико 5 0
Пинеда Маурисио 5 0
Гутьеррес Брайан 5 0
Теран Карлос 3 1
Омсберг Уайетт 4 0
Кейперс Уго 3 0
Хименес Гастон 2 0
Барлоу Том 2 0
Куциас Георгиос 2 0
Дин Джонатан 2 0
Брэди Крис 2 0
Шакири Джердан 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Мюллер Крис 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Гутман Эндрю 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 8 0
Ловитц Дэниел 5 0
Мухтар Хани 5 0
Йервуд Дрю 5 0
Бауэр Джош 5 0
Сарридж Сэм 4 0
Анунга Брайан 2 1
Мьюл Алекс 3 0
Уиллис Джо 1 1
Бойд Тайлер 2 0
Циммерман Уокер 2 0
Мур Шак 2 0
Шаффельбург Джейкоб 2 0
Махер Джек 2 0
Дэвис Шон II 2 0
Язбек Патрик 2 0
Аджаго Форстер 2 0
Банбери Тил 1 0
Коллман Брент 1 0
Гейнс Джулиан 1 0
МакНотон Лукас 1 0

Результаты матчей

Чикаго Файр
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Нэшвилл
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

7
5
Чикаго Файр
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Нэшвилл
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

24
14

Упущенные победы

11
19
Чикаго Файр
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
24% (8)
38% (13)
Нэшвилл
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (7)
26% (9)
53% (18)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
29% (10)
32% (11)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

33
15

Упущенные победы

18
24

Голы по времени матча

Забито

21
14
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
23 Не забивали 26
1
5%
1
7%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
1
5%
3
21%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
10
48%
6
43%
76-90

Пропущено

30
29
14 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 11
4
13%
7
24%
1-15
4
13%
8
28%
16-30
6
20%
3
10%
31-45
6
20%
4
14%
46-60
5
17%
2
7%
61-75
5
17%
5
17%
76-90

Забито

20
26
5 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 19
0
0%
3
12%
1-15
3
15%
5
19%
16-30
2
10%
8
31%
31-45
5
25%
3
12%
46-60
5
25%
3
12%
61-75
5
25%
4
15%
76-90

Пропущено

31
23
16 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
5
16%
1
4%
1-15
7
23%
4
17%
16-30
4
13%
4
17%
31-45
6
19%
3
13%
46-60
5
16%
3
13%
61-75
4
13%
8
35%
76-90

Забито

41
40
12 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 16
11 Не забивали 11
1
2%
4
10%
1-15
5
12%
8
20%
16-30
6
15%
8
20%
31-45
6
15%
6
15%
46-60
8
20%
4
10%
61-75
15
37%
10
25%
76-90

Пропущено

61
52
30 В 1-м тайме 27
31 Во 2-м тайме 25
22 Пропускали первыми 15
30 Не пропускали 23
9
15%
8
15%
1-15
11
18%
12
23%
16-30
10
16%
7
13%
31-45
12
20%
7
13%
46-60
10
16%
5
10%
61-75
9
15%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Шарлотт - Чикаго Файр 4:3 Чикаго Файр - Торонто 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 1:0
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Толука - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1
Нэшвилл
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 2:2
Нэшвилл - Чикаго Файр 1:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Остин 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Мазатлан 0:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2

Результаты матчей

Чикаго Файр
Нэшвилл

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
4:3
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
4:3
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 38%
0
11 раз 32%
2
6 раз 18%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%
1
12 раз 35%
0
11 раз 32%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Чикаго Файр
Нэшвилл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
3
5
12
1.5
7
10
2
15
2.5
2
15
2
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
9
8
5
12
1.5
4
13
2
15
2.5
1
16
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
11
0.5
Больше Меньше
23
11
10
24
1.5
11
23
4
30
2.5
3
31
3
31
3.5
1
33

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 33 19 7 7 68 - 48 64
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 33 18 7 8 60 - 42 61
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 33 16 8 9 50 - 34 56
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 33 15 11 7 63 - 47 56
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 33 14 9 10 45 - 38 51
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 33 15 5 13 59 - 57 50
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 33 14 7 12 54 - 48 49
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 33 13 8 12 51 - 47 47
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 33 12 10 11 64 - 55 46
10.
Остин
 Заявка 33 10 9 14 36 - 46 39
11.
Даллас
 Заявка 33 10 8 15 52 - 55 38
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 33 8 13 12 49 - 59 37
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 33 8 7 18 50 - 64 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 33 6 3 24 40 - 75 21

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 34 22 8 4 79 - 49 74
2.
Коламбус Крю
 Заявка 34 19 9 6 72 - 40 66
3.
Цинциннати
 Заявка 34 18 5 11 58 - 48 59
4.
Орландо Сити
 Заявка 34 15 7 12 59 - 50 52
5.
Шарлотт
 Заявка 34 14 9 11 46 - 37 51
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 34 14 8 12 54 - 49 50
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 34 11 14 9 55 - 50 47
8.
ФК Монреаль
 Заявка 34 11 10 13 48 - 64 43
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 46 - 49 40
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 52 - 70 40
11.
Торонто
 Заявка 34 11 4 19 40 - 61 37
12.
Филадельфия Юнион
 Заявка 34 9 10 15 62 - 55 37
13.
Нэшвилл
 Заявка 34 9 9 16 38 - 54 36
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 34 9 4 21 37 - 74 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 34 7 9 18 40 - 62 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 13 3 1 43 - 25 42
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 10 4 2 33 - 17 34
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 9 5 3 39 - 25 32
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 7 5 5 23 - 21 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
10.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 6 4 7 33 - 32 22
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 4 1 12 18 - 32 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 45 - 22 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 17 10 4 3 38 - 21 34
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 10 3 4 35 - 25 33
4.
Шарлотт
 Заявка 17 9 5 3 25 - 15 32
5.
ФК Монреаль
 Заявка 17 8 5 4 28 - 23 29
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 7 7 3 31 - 23 28
7.
Орландо Сити
 Заявка 17 7 4 6 28 - 18 25
8.
Цинциннати
 Заявка 17 7 3 7 26 - 22 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
10.
Торонто
 Заявка 17 7 0 10 27 - 32 21
11.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 17 5 4 8 20 - 31 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 5 4 8 19 - 30 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 4 5 8 27 - 23 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 5 8 26 - 36 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 8 3 6 28 - 26 27
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 8 3 6 27 - 25 27
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 8 2 7 26 - 21 26
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 8 2 7 25 - 24 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 5 8 4 27 - 28 23
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 4 6 25 - 23 22
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 Заявка 17 4 4 9 12 - 23 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 1 8 7 26 - 38 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 Заявка 17 1 6 10 20 - 31 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 34 - 27 37
2.
Цинциннати
 Заявка 17 11 2 4 32 - 26 35
3.
Коламбус Крю
 Заявка 17 9 5 3 34 - 19 32
4.
Орландо Сити
 Заявка 17 8 3 6 31 - 32 27
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 5 6 26 - 34 23
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 5 7 35 - 32 20
7.
Шарлотт
 Заявка 17 5 4 8 21 - 22 19
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 4 6 7 16 - 22 18
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
11.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
12.
Нэшвилл
 Заявка 17 4 3 10 14 - 29 15
13.
ФК Монреаль
 Заявка 17 3 5 9 20 - 41 14
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 4 0 13 18 - 44 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Интер Майами Месси Лионель 20 (11)
Интер Майами Суарес Луис 20 (9)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Чикаго Файр 0:3 Нэшвилл онлайн

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