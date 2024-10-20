Тур: 1. Стадион: Солджер Филд.
0:3
Конец матча
0'
0:1
54' ГолМьюл Алекс
57' Желтая карточкаНаварро Федерико
60' Желтая карточкаГейнс Джулиан
62' Желтая карточкаШаффельбург Джейкоб
69' Желтая карточкаГодой Анибал
0:2
87' ГолСарридж Сэм
0:3
90' ГолШаффельбург Джейкоб
90'+5
Ход матча
54'
0:1
57'
60'
69'
87'
0:2
90'
34
Брэди
Крис
24
Дин
Джонатан
22
Бауэр
Джош
54
Дэвис
Шон
II
10
Мухтар
Хани
19
Мьюл
Алекс
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Дин ДжонатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Защитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мухтар ХаниПолузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Язбек ПатрикПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: B. J. Callaghan
История личных встреч
Чикаго Файр
Нэшвилл
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
10
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
1.83
0.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
270
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|10
|0.29
|Гутьеррес Брайан
|6 (2)
|0.18
|Хайле-Селассие Марен
|5 (1)
|0.15
|Герберс Фабиан
|3
|0.09
|Акоста Келлин
|3
|0.09
|Куциас Георгиос
|2
|0.06
|Шакири Джердан
|2 (2)
|0.06
|Барлоу Том
|2
|0.06
|Хименес Гастон
|1
|0.03
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.03
|Гутман Эндрю
|1
|0.03
|Теран Карлос
|1
|0.03
|Аригони Аллан
|1
|0.03
|Пинеда Маурисио
|1
|0.03
|Дин Джонатан
|1
|0.03
|Мюллер Крис
|0
|0
|Суке Арно
|0
|0
|Сальквист Тобиас
|0
|0
|Наварро Федерико
|0
|0
|Брэди Крис
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарридж Сэм
|12
|0.35
|Мухтар Хани
|8 (3)
|0.24
|Мьюл Алекс
|5
|0.15
|Банбери Тил
|3 (2)
|0.09
|Шаффельбург Джейкоб
|2
|0.06
|Бойд Тайлер
|2
|0.06
|Годой Анибал
|1
|0.03
|Мур Шак
|1
|0.03
|Циммерман Уокер
|1
|0.03
|Йервуд Дрю
|1
|0.03
|Махер Джек
|1
|0.03
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Леаль Рэндэлл
|0
|0
|Гейнс Маккинзи
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кцихос Рафаэль
|7
|0
|Герберс Фабиан
|7
|0
|Акоста Келлин
|6
|0
|Аригони Аллан
|6
|0
|Наварро Федерико
|5
|0
|Пинеда Маурисио
|5
|0
|Гутьеррес Брайан
|5
|0
|Теран Карлос
|3
|1
|Омсберг Уайетт
|4
|0
|Кейперс Уго
|3
|0
|Хименес Гастон
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Куциас Георгиос
|2
|0
|Дин Джонатан
|2
|0
|Брэди Крис
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Гутман Эндрю
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|8
|0
|Ловитц Дэниел
|5
|0
|Мухтар Хани
|5
|0
|Йервуд Дрю
|5
|0
|Бауэр Джош
|5
|0
|Сарридж Сэм
|4
|0
|Анунга Брайан
|2
|1
|Мьюл Алекс
|3
|0
|Уиллис Джо
|1
|1
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Циммерман Уокер
|2
|0
|Мур Шак
|2
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|Язбек Патрик
|2
|0
|Аджаго Форстер
|2
|0
|Банбери Тил
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Гейнс Джулиан
|1
|0
|МакНотон Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Чикаго Файр
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Нэшвилл
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
7
5
Чикаго Файр
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Нэшвилл
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
24
14
Упущенные победы
11
19
Чикаго Файр
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
24% (8)
38% (13)
Нэшвилл
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (7)
26% (9)
53% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
29% (10)
32% (11)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
33
15
Упущенные победы
18
24
Голы по времени матча
Забито
21
14
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
23 Не забивали 26
1
5%
1
7%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
1
5%
3
21%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
10
48%
6
43%
76-90
Пропущено
30
29
14 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 11
4
13%
7
24%
1-15
4
13%
8
28%
16-30
6
20%
3
10%
31-45
6
20%
4
14%
46-60
5
17%
2
7%
61-75
5
17%
5
17%
76-90
Забито
20
26
5 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 19
0
0%
3
12%
1-15
3
15%
5
19%
16-30
2
10%
8
31%
31-45
5
25%
3
12%
46-60
5
25%
3
12%
61-75
5
25%
4
15%
76-90
Пропущено
31
23
16 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
5
16%
1
4%
1-15
7
23%
4
17%
16-30
4
13%
4
17%
31-45
6
19%
3
13%
46-60
5
16%
3
13%
61-75
4
13%
8
35%
76-90
Забито
41
40
12 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 16
11 Не забивали 11
1
2%
4
10%
1-15
5
12%
8
20%
16-30
6
15%
8
20%
31-45
6
15%
6
15%
46-60
8
20%
4
10%
61-75
15
37%
10
25%
76-90
Пропущено
61
52
30 В 1-м тайме 27
31 Во 2-м тайме 25
22 Пропускали первыми 15
30 Не пропускали 23
9
15%
8
15%
1-15
11
18%
12
23%
16-30
10
16%
7
13%
31-45
12
20%
7
13%
46-60
10
16%
5
10%
61-75
9
15%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Шарлотт - Чикаго Файр 4:3 Чикаго Файр - Торонто 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 1:0
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Толука - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1
Нэшвилл
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 2:2
Нэшвилл - Чикаго Файр 1:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Остин 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Мазатлан 0:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2
Результаты матчей
Чикаго Файр
Нэшвилл
Точный счет
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
4:3
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
4:3
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 38%
0
11 раз 32%
2
6 раз 18%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%
1
12 раз 35%
0
11 раз 32%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Чикаго Файр
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
143
512
710
215
215
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
98
512
413
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2311
Больше Меньше
2311
1024
1123
430
331
331
133
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|68 - 48
|64
|2.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|60 - 42
|61
|3.
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|50 - 34
|56
|4.
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|63 - 47
|56
|5.
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|45 - 38
|51
|6.
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|59 - 57
|50
|7.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|54 - 48
|49
|8.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|51 - 47
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|64 - 55
|46
|10.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|36 - 46
|39
|11.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|52 - 55
|38
|12.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|49 - 59
|37
|13.
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|50 - 64
|31
|14.
|Заявка
|33
|6
|3
|24
|40 - 75
|21
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|79 - 49
|74
|2.
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|72 - 40
|66
|3.
|Заявка
|34
|18
|5
|11
|58 - 48
|59
|4.
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|59 - 50
|52
|5.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|46 - 37
|51
|6.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|54 - 49
|50
|7.
|Заявка
|34
|11
|14
|9
|55 - 50
|47
|8.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|48 - 64
|43
|9.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|46 - 49
|40
|10.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|52 - 70
|40
|11.
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|40 - 61
|37
|12.
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|62 - 55
|37
|13.
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|38 - 54
|36
|14.
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|37 - 74
|31
|15.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|40 - 62
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 25
|42
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 17
|34
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|39 - 25
|32
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|33 - 32
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|18 - 32
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|45 - 22
|37
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 21
|34
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 25
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 23
|29
|6.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 23
|28
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 18
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|10.
|Заявка
|17
|7
|0
|10
|27 - 32
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 31
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 30
|19
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|27 - 23
|17
|15.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 36
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 26
|27
|2.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 25
|27
|3.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 21
|26
|4.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 24
|26
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|6.
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|27 - 28
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|12 - 23
|16
|10.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|11.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|26 - 38
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|20 - 31
|9
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 27
|37
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 26
|35
|3.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|34 - 19
|32
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|31 - 32
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|35 - 32
|20
|7.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 22
|19
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|10.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|14 - 29
|15
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 41
|14
|14.
|Заявка
|17
|4
|0
|13
|18 - 44
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|20 (9)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10