Тур: 1. Стадион: Интер-энд-Ко Стэдиум.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
8
Фелипе
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
11
Леннон
Брукс
18
Амадор
Педру
28
Вулфф
Тайлер
29
Тьяре
Джамал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Отеро ХавьерВратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Брусет ХейнеНападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вулфф ТайлерПолузащитник
-
29 Тьяре ДжамалНападающий
- Запасные игроки
-
22 Коэн ДжошВратарь
-
24 Кобб НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Бреннан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Риос ДаниэльНападающий
-
Главный тренер: Валентино Роб
История личных встреч
Орландо Сити
Атланта Юнайтед
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
85.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед
21 матч
19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
19%
19%
62%
4 победы 4 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.7
1.27
Среднее время на гол
52
70
Всего голов
28
24
Голов в среднем за матч
1.33
1.14
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
67
78
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|14 (2)
|0.42
|Макгуайр Данкан
|10
|0.3
|Энрике Рамиро
|8
|0.24
|Ангуло Иван
|5
|0.15
|Муриэль Луис
|5 (2)
|0.15
|Охеда Мартин
|3
|0.09
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0.06
|Линн Джек
|2
|0.06
|Лодейро Николас
|1
|0.03
|Рафаэл Дос Сантос
|1
|0.03
|Араухо Сесар
|1
|0.03
|Брекало Давид
|1
|0.03
|Шлегель Родриго
|1
|0.03
|Янссон Робин
|1
|0.03
|Вильдер Картахена
|0
|0
|Смит Кайл
|0
|0
|Фриман Алекс
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лобжанидзе Саба
|8
|0.24
|Риос Даниэль
|7
|0.21
|Альмада Тьяго
|6 (2)
|0.18
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|0.15
|Тьяре Джамал
|5
|0.15
|Миранчук Алексей
|3 (2)
|0.09
|Силва Алешандре
|2
|0.06
|Грегерсен Стиан
|2
|0.06
|Москера Эдвин
|1
|0.03
|Форчун Аджани
|1
|0.03
|Уайли Калеб
|1
|0.03
|Слиш Бартош
|1
|0.03
|Вулфф Тайлер
|1
|0.03
|Леннон Брукс
|0
|0
|Муюмба Тристан
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
|Эрнандес Рональд
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Сесар
|12
|0
|Янссон Робин
|8
|0
|Вильдер Картахена
|7
|0
|Шлегель Родриго
|5
|1
|Макгуайр Данкан
|6
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|4
|0
|Ангуло Иван
|4
|0
|Энрике Рамиро
|4
|0
|Торрес Факундо
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|2
|0
|Муриэль Луис
|2
|0
|Гальесе Педро
|2
|0
|Смит Кайл
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Охеда Мартин
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Стиан
|8
|1
|Леннон Брукс
|7
|0
|Муюмба Тристан
|5
|0
|Альмада Тьяго
|5
|0
|Гузан Брэд
|3
|1
|Форчун Аджани
|4
|0
|Уильямс Дэррик
|3
|0
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Слиш Бартош
|3
|0
|Силва Алешандре
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Москера Эдвин
|2
|0
|Уайли Калеб
|2
|0
|Маккарти Дэкс
|1
|0
|Лобжанидзе Саба
|1
|0
|Бреннан Люк
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Атланта Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
9
Орландо Сити
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Атланта Юнайтед
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
19
15
Упущенные победы
24
23
Орландо Сити
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
42% (14)
27% (9)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
30% (10)
36% (12)
Атланта Юнайтед
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (5)
52% (17)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
22
16
Упущенные победы
29
32
Голы по времени матча
Забито
26
14
13 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 3
22 Не забивали 23
4
15%
0
0%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
4
15%
3
21%
31-45
4
15%
3
21%
46-60
5
19%
4
29%
61-75
4
15%
4
29%
76-90
Пропущено
17
21
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 13
2
12%
3
14%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
18%
5
24%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
3
18%
4
19%
61-75
6
35%
5
24%
76-90
Забито
29
30
9 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
2
7%
2
7%
1-15
6
21%
2
7%
16-30
1
3%
7
23%
31-45
5
17%
7
23%
46-60
5
17%
5
17%
61-75
10
34%
7
23%
76-90
Пропущено
34
27
19 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
8
24%
2
7%
1-15
4
12%
2
7%
16-30
7
21%
3
11%
31-45
3
9%
7
26%
46-60
6
18%
6
22%
61-75
6
18%
7
26%
76-90
Забито
55
44
22 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 13
9 Не забивали 8
6
11%
2
5%
1-15
11
20%
2
5%
16-30
5
9%
10
23%
31-45
9
16%
10
23%
46-60
10
18%
9
20%
61-75
14
25%
11
25%
76-90
Пропущено
51
48
25 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 32
16 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 28
10
20%
5
10%
1-15
5
10%
3
6%
16-30
10
20%
8
17%
31-45
5
10%
10
21%
46-60
9
18%
10
21%
61-75
12
24%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Цинциннати - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Даллас - Орландо Сити 1:3 Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3
Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 1:2 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2
Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Сантос Лагуна 0:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2
Результаты матчей
Орландо Сити
Атланта Юнайтед
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
10 раз 59%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:3
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
2 раза 12%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:3
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:2
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
3
9 раз 27%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
1
6 раз 18%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
12 раз 36%
1
10 раз 30%
0
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
152
88
125
412
215
214
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
106
116
313
710
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
258
1914
1518
1122
330
231
132
132
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|68 - 48
|64
|2.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|60 - 42
|61
|3.
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|50 - 34
|56
|4.
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|63 - 47
|56
|5.
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|45 - 38
|51
|6.
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|59 - 57
|50
|7.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|54 - 48
|49
|8.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|51 - 47
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|64 - 55
|46
|10.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|36 - 46
|39
|11.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|52 - 55
|38
|12.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|49 - 59
|37
|13.
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|50 - 64
|31
|14.
|Заявка
|33
|6
|3
|24
|40 - 75
|21
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|73 - 47
|71
|2.
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|69 - 38
|63
|3.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|56 - 47
|56
|4.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|58 - 48
|52
|5.
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|54 - 47
|50
|6.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|43 - 37
|48
|7.
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|53 - 47
|47
|8.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|52 - 67
|40
|9.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|46 - 64
|40
|10.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|61 - 53
|37
|11.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|44 - 48
|37
|12.
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|40 - 61
|37
|13.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|35 - 54
|33
|14.
|Заявка
|33
|9
|4
|20
|35 - 68
|31
|15.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 59
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 25
|42
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 17
|34
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|39 - 25
|32
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|33 - 32
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|18 - 32
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 21
|34
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 25
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|5.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 16
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|10.
|Заявка
|17
|7
|0
|10
|27 - 32
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 30
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 26
|27
|2.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 25
|27
|3.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 21
|26
|4.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 24
|26
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|6.
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|27 - 28
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|12 - 23
|16
|10.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|11.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|26 - 38
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|20 - 31
|9
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 27
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 25
|32
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|31 - 32
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|35 - 32
|20
|7.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 41
|14
|13.
|Заявка
|16
|4
|0
|12
|16 - 38
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 29
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|18 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|17 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Орландо Сити - Атланта Юнайтед
Исход игры
Орландо Сити
55% (60)
Ничья
10.1% (11)
Атланта Юнайтед
34.9% (38)
Тотал 2.5
Больше
80.95% (85)
Меньше
19.05% (20)
Обе команды забьют
Да
89.52% (94)
Нет
10.48% (11)
Популярный счёт
2:1 Орландо Сити
45% (49)
1:2 Атланта Юнайтед
25.7% (28)
1:1 Ничья
8.3% (9)
1:0 Орландо Сити
3.7% (4)
2:0 Орландо Сити
3.7% (4)
1:3 Атланта Юнайтед
2.8% (3)
0:1 Атланта Юнайтед
2.8% (3)
3:1 Орландо Сити
1.8% (2)
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