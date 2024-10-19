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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Орландо Сити
 
Позже
Атланта Юнайтед
Прогнозы 109
Орландо Сити 55% (60)
X 10.1% (11)
Атланта Юнайтед 34.9% (38)
Все прогнозы
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гальесе
Педро
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Рафаэл
Дос
Сантос
5
Араухо
Сесар
8
Фелипе
10
Торрес
Факундо
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
7
Энрике
Рамиро
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
5
Грегерсен
Стиан
3
Уильямс
Дэррик
18
Амадор
Педру
6
Слиш
Бартош
35
Форчун
Аджани
9
Лобжанидзе
Саба
59
Миранчук
Алексей
28
Вулфф
Тайлер
29
Тьяре
Джамал
Орландо Сити
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Орландо Сити
Атланта Юнайтед

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
85.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед

21 матч

19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

19%
19%
62%
4 победы 4 ничьи 13 побед

История матчей

М
2:0
М
1:2
М
1:1
М
0:1
М
1:1
М
3:0
М
3:2
М
0:0
М
4:1
М
0:0
М
1:1
М
1:3
М
0:1
ОК
0:2
М
1:0
М
1:2
М
4:0
М
1:2
М
3:3
М
1:1
М
0:1

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.7
1.27

Среднее время на гол

52
70

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

1.33
1.14

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

67
78

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 14 (2) 0.42
Макгуайр Данкан 10 0.3
Энрике Рамиро 8 0.24
Ангуло Иван 5 0.15
Муриэль Луис 5 (2) 0.15
Охеда Мартин 3 0.09
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0.06
Линн Джек 2 0.06
Лодейро Николас 1 0.03
Рафаэл Дос Сантос 1 0.03
Араухо Сесар 1 0.03
Брекало Давид 1 0.03
Шлегель Родриго 1 0.03
Янссон Робин 1 0.03
Вильдер Картахена 0 0
Смит Кайл 0 0
Фриман Алекс 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лобжанидзе Саба 8 0.24
Риос Даниэль 7 0.21
Альмада Тьяго 6 (2) 0.18
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.15
Тьяре Джамал 5 0.15
Миранчук Алексей 3 (2) 0.09
Силва Алешандре 2 0.06
Грегерсен Стиан 2 0.06
Москера Эдвин 1 0.03
Форчун Аджани 1 0.03
Уайли Калеб 1 0.03
Слиш Бартош 1 0.03
Вулфф Тайлер 1 0.03
Леннон Брукс 0 0
Муюмба Тристан 0 0
Амадор Педру 0 0
Эрнандес Рональд 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 12 0
Янссон Робин 8 0
Вильдер Картахена 7 0
Шлегель Родриго 5 1
Макгуайр Данкан 6 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 4 0
Ангуло Иван 4 0
Энрике Рамиро 4 0
Торрес Факундо 3 0
Фелипе 3 0
Рафаэл Дос Сантос 2 0
Муриэль Луис 2 0
Гальесе Педро 2 0
Смит Кайл 2 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Брекало Давид 1 0
Охеда Мартин 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Стиан 8 1
Леннон Брукс 7 0
Муюмба Тристан 5 0
Альмада Тьяго 5 0
Гузан Брэд 3 1
Форчун Аджани 4 0
Уильямс Дэррик 3 0
Якумакис Георгиос 3 0
Слиш Бартош 3 0
Силва Алешандре 2 0
Абрам Луис 2 0
Москера Эдвин 2 0
Уайли Калеб 2 0
Маккарти Дэкс 1 0
Лобжанидзе Саба 1 0
Бреннан Люк 1 0
Кобб Ноа 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Атланта Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
9
Орландо Сити
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Атланта Юнайтед
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

19
15

Упущенные победы

24
23
Орландо Сити
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
42% (14)
27% (9)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
30% (10)
36% (12)
Атланта Юнайтед
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (5)
52% (17)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

22
16

Упущенные победы

29
32

Голы по времени матча

Забито

26
14
13 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 3
22 Не забивали 23
4
15%
0
0%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
4
15%
3
21%
31-45
4
15%
3
21%
46-60
5
19%
4
29%
61-75
4
15%
4
29%
76-90

Пропущено

17
21
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 13
2
12%
3
14%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
18%
5
24%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
3
18%
4
19%
61-75
6
35%
5
24%
76-90

Забито

29
30
9 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
2
7%
2
7%
1-15
6
21%
2
7%
16-30
1
3%
7
23%
31-45
5
17%
7
23%
46-60
5
17%
5
17%
61-75
10
34%
7
23%
76-90

Пропущено

34
27
19 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
8
24%
2
7%
1-15
4
12%
2
7%
16-30
7
21%
3
11%
31-45
3
9%
7
26%
46-60
6
18%
6
22%
61-75
6
18%
7
26%
76-90

Забито

55
44
22 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 13
9 Не забивали 8
6
11%
2
5%
1-15
11
20%
2
5%
16-30
5
9%
10
23%
31-45
9
16%
10
23%
46-60
10
18%
9
20%
61-75
14
25%
11
25%
76-90

Пропущено

51
48
25 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 32
16 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 28
10
20%
5
10%
1-15
5
10%
3
6%
16-30
10
20%
8
17%
31-45
5
10%
10
21%
46-60
9
18%
10
21%
61-75
12
24%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Цинциннати - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Даллас - Орландо Сити 1:3 Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3
Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 1:2 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2
Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Сантос Лагуна 0:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2

Результаты матчей

Орландо Сити
Атланта Юнайтед

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
10 раз 59%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:3
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
2 раза 12%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:3
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:2
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

3
9 раз 27%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
1
6 раз 18%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
12 раз 36%
1
10 раз 30%
0
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
15
2
8
8
1.5
12
5
4
12
2.5
2
15
2
14
3.5
1
16
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
6
11
6
1.5
3
13
7
10
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
25
8
19
14
1.5
15
18
11
22
2.5
3
30
2
31
3.5
1
32
1
32
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 33 19 7 7 68 - 48 64
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 33 18 7 8 60 - 42 61
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 33 16 8 9 50 - 34 56
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 33 15 11 7 63 - 47 56
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 33 14 9 10 45 - 38 51
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 33 15 5 13 59 - 57 50
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 33 14 7 12 54 - 48 49
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 33 13 8 12 51 - 47 47
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 33 12 10 11 64 - 55 46
10.
Остин
 Заявка 33 10 9 14 36 - 46 39
11.
Даллас
 Заявка 33 10 8 15 52 - 55 38
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 33 8 13 12 49 - 59 37
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 33 8 7 18 50 - 64 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 33 6 3 24 40 - 75 21

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 33 21 8 4 73 - 47 71
2.
Коламбус Крю
 Заявка 33 18 9 6 69 - 38 63
3.
Цинциннати
 Заявка 33 17 5 11 56 - 47 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 33 15 7 11 58 - 48 52
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 33 14 8 11 54 - 47 50
6.
Шарлотт
 Заявка 33 13 9 11 43 - 37 48
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 33 11 14 8 53 - 47 47
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 33 10 10 13 52 - 67 40
9.
ФК Монреаль
 Заявка 33 10 10 13 46 - 64 40
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 33 9 10 14 61 - 53 37
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 33 9 10 14 44 - 48 37
12.
Торонто
 Заявка 34 11 4 19 40 - 61 37
13.
Нэшвилл
 Заявка 33 8 9 16 35 - 54 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 33 9 4 20 35 - 68 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 33 7 9 17 40 - 59 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 13 3 1 43 - 25 42
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 10 4 2 33 - 17 34
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 9 5 3 39 - 25 32
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 7 5 5 23 - 21 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
10.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 6 4 7 33 - 32 22
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 4 1 12 18 - 32 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Коламбус Крю
 Заявка 17 10 4 3 38 - 21 34
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 10 3 4 35 - 25 33
4.
Шарлотт
 Заявка 17 9 5 3 25 - 15 32
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 4 5 27 - 16 25
8.
Цинциннати
 Заявка 17 7 3 7 26 - 22 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
10.
Торонто
 Заявка 17 7 0 10 27 - 32 21
11.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 5 4 8 19 - 30 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 8 3 6 28 - 26 27
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 8 3 6 27 - 25 27
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 8 2 7 26 - 21 26
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 8 2 7 25 - 24 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 5 8 4 27 - 28 23
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 4 6 25 - 23 22
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 Заявка 17 4 4 9 12 - 23 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 1 8 7 26 - 38 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 Заявка 17 1 6 10 20 - 31 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 34 - 27 37
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 2 4 30 - 25 32
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 17 8 3 6 31 - 32 27
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 5 6 26 - 34 23
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 5 7 35 - 32 20
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
ФК Монреаль
 Заявка 17 3 5 9 20 - 41 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 4 0 12 16 - 38 12
14.
Нэшвилл
 Заявка 16 3 3 10 11 - 29 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (9)
Интер Майами Суарес Луис 18 (7)
Интер Майами Месси Лионель 17 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Орландо Сити - Атланта Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 октября 2024, осталось 24 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 109
    Орландо Сити 55% (60)
    X 10.1% (11)
    Атланта Юнайтед 34.9% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Орландо Сити
    Ничья
    Атланта Юнайтед
    1.78
    Реклама, bettery.ru
    4.60
    Реклама, betcity.ru
    4.55
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Орландо Сити - Атланта Юнайтед

    Исход игры
    Орландо Сити
    55% (60)
    Ничья
    10.1% (11)
    Атланта Юнайтед
    34.9% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.95% (85)
    Меньше
    19.05% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    89.52% (94)
    Нет
    10.48% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Орландо Сити
    45% (49)
    1:2 Атланта Юнайтед
    25.7% (28)
    1:1 Ничья
    8.3% (9)
    1:0 Орландо Сити
    3.7% (4)
    2:0 Орландо Сити
    3.7% (4)
    1:3 Атланта Юнайтед
    2.8% (3)
    0:1 Атланта Юнайтед
    2.8% (3)
    3:1 Орландо Сити
    1.8% (2)
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