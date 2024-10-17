  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
 
Позже
Нью-Инглэнд Революшн
Прогнозы 50
Интер Майами 100% (50)
X 0% (0)
Нью-Инглэнд Революшн 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
1.37
Реклама, pari.ru
5.80
Реклама, betcity.ru
7.20
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

М
1:4
М
3:1
М
2:1
М
2:0
М
3:2
М
0:1
М
0:5

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
2.67

Среднее время на гол

60
33

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.57
2

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

57
45

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 18 0.55
Месси Лионель 17 (1) 0.52
Кампана Леонардо 8 0.24
Тейлор Роберт 5 0.15
Альба Жорди 4 0.12
Рохас Матиас 4 0.12
Гомес Диего 3 0.09
Кремаски Бенха 3 0.09
Редондо Федерико 2 0.06
Фрэй Ян 2 0.06
Афонсо Лео 2 0.06
Грессель Юлиан 1 0.03
Бускетс Серхио 1 0.03
Руис Давид 1 0.03
Кривцов Сергей 1 0.03
Вейгандт Марсело 0 0
Негри Франко 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0
Брайт Янник 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 9 0.27
Хиль Карлес 7 (1) 0.21
Байрактаревич Есмир 3 0.09
Вуд Бобби 3 0.09
Боатенг Эммануль II 2 0.06
Luca Langoni 2 0.06
Чанкалай Томас 2 0.06
Джонс Дехуан 1 0.03
Хиль Начо 1 0.03
Бай Брэндон 1 0.03
Бак Ноуэл 1 0.03
Харкс Иэн 1 0.03
Лима Ник 1 0.03
Борреро Дилан 0 0
Сандс Уилл 0 0
Полстер Мэтт 0 0
Peyton Miller 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авилес Томас 13 2
Альба Жорди 8 0
Вейгандт Марсело 8 0
Бускетс Серхио 6 1
Гомес Диего 6 0
Суарес Луис 6 0
Кампана Леонардо 5 0
Редондо Федерико 5 0
Аллен Ноа 5 0
Кривцов Сергей 4 0
Фрэй Ян 4 0
Брайт Янник 4 0
Руис Давид 2 1
Кремаски Бенха 3 0
Месси Лионель 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Тейлор Роберт 2 0
Фрейре Николас 1 0
Рохас Матиас 1 0
Негри Франко 1 0
Мартинес Эктор II 1 0
Сэйлор Райан 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 9 0
Кесслер Генри 7 0
Вриони Джакомо 5 1
Арреага Хавьер 6 0
Харкс Иэн 5 0
Борреро Дилан 3 1
Хиль Карлес 4 0
Чанкалай Томас 4 0
Ивачич Альяз 3 0
Хиль Начо 3 0
Боатенг Эммануль II 3 0
Лима Ник 2 0
Peyton Miller 2 0
Спаулдинг Райан 0 1
Вуд Бобби 1 0
Кэй Марк-Энтони 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Ромни Дейв 1 0
Luca Langoni 1 0
Байрактаревич Есмир 1 0
Панайоту Джек 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Нью-Инглэнд Революшн
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

11
6
Интер Майами
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Нью-Инглэнд Революшн
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
6% (1)
81% (13)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

10
22

Упущенные победы

32
13
Интер Майами
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Нью-Инглэнд Революшн
41.4%
58.6%
12 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (7)
33% (11)
45% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
15% (5)
48% (16)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

16
24

Упущенные победы

43
19

Голы по времени матча

Забито

41
16
18 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 24
9
22%
1
6%
1-15
5
12%
3
19%
16-30
4
10%
2
13%
31-45
7
17%
3
19%
46-60
9
22%
3
19%
61-75
7
17%
4
25%
76-90

Пропущено

18
38
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
3
17%
4
11%
1-15
1
6%
2
5%
16-30
5
28%
8
21%
31-45
2
11%
6
16%
46-60
3
17%
9
24%
61-75
4
22%
9
24%
76-90

Забито

33
17
13 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 21
0
0%
4
24%
1-15
5
15%
4
24%
16-30
8
24%
6
35%
31-45
7
21%
0
0%
46-60
5
15%
1
6%
61-75
8
24%
2
12%
76-90

Пропущено

28
32
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
6
21%
3
9%
1-15
2
7%
4
13%
16-30
5
18%
4
13%
31-45
5
18%
6
19%
46-60
7
25%
6
19%
61-75
3
11%
9
28%
76-90

Забито

74
33
31 В 1-м тайме 20
43 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 13
2 Не забивали 12
9
12%
5
15%
1-15
10
14%
7
21%
16-30
12
16%
8
24%
31-45
14
19%
3
9%
46-60
14
19%
4
12%
61-75
15
20%
6
18%
76-90

Пропущено

46
70
22 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 45
16 Пропускали первыми 20
26 Не пропускали 28
9
20%
7
10%
1-15
3
7%
6
9%
16-30
10
22%
12
17%
31-45
7
15%
12
17%
46-60
10
22%
15
21%
61-75
7
15%
18
26%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Торонто - Интер Майами 0:1 Коламбус Крю - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Шарлотт 1:1 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1
Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Интер Майами - Торонто 4:3 Тигрес - Интер Майами 2:1 Пуэбла - Интер Майами 0:2 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Коламбус Крю - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:2 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0
Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 2:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Сент-Луис Сити 2:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Мазатлан 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2

Результаты матчей

Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 24%
2:3
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:3
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 33%
1
8 раз 24%
3
8 раз 24%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
15 раз 45%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
1.5
Больше Меньше
4
13
6
10
2.5
1
16
2
14
3.5
2
14
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
9
7
11
6
1.5
4
12
6
11
2.5
1
15
2
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
2
0.5
Больше Меньше
23
10
23
10
1.5
8
25
12
21
2.5
2
31
4
29
3.5
1
32
2
31
4.5
1
32
1
32
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 33 19 7 7 68 - 48 64
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 33 18 7 8 60 - 42 61
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 33 16 8 9 50 - 34 56
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 33 15 11 7 63 - 47 56
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 33 14 9 10 45 - 38 51
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 33 15 5 13 59 - 57 50
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 33 14 7 12 54 - 48 49
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 33 13 8 12 51 - 47 47
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 33 12 10 11 64 - 55 46
10.
Остин
 Заявка 33 10 9 14 36 - 46 39
11.
Даллас
 Заявка 33 10 8 15 52 - 55 38
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 33 8 13 12 49 - 59 37
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 33 8 7 18 50 - 64 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 33 6 3 24 40 - 75 21

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 33 21 8 4 73 - 47 71
2.
Коламбус Крю
 Заявка 33 18 9 6 69 - 38 63
3.
Цинциннати
 Заявка 33 17 5 11 56 - 47 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 33 15 7 11 58 - 48 52
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 33 14 8 11 54 - 47 50
6.
Шарлотт
 Заявка 33 13 9 11 43 - 37 48
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 33 11 14 8 53 - 47 47
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 33 10 10 13 52 - 67 40
9.
ФК Монреаль
 Заявка 33 10 10 13 46 - 64 40
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 33 9 10 14 61 - 53 37
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 33 9 10 14 44 - 48 37
12.
Торонто
 Заявка 34 11 4 19 40 - 61 37
13.
Нэшвилл
 Заявка 33 8 9 16 35 - 54 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 33 9 4 20 35 - 68 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 33 7 9 17 40 - 59 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 13 3 1 43 - 25 42
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 10 4 2 33 - 17 34
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 9 5 3 39 - 25 32
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 7 5 5 23 - 21 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
10.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 6 4 7 33 - 32 22
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 4 1 12 18 - 32 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Коламбус Крю
 Заявка 17 10 4 3 38 - 21 34
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 10 3 4 35 - 25 33
4.
Шарлотт
 Заявка 17 9 5 3 25 - 15 32
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 4 5 27 - 16 25
8.
Цинциннати
 Заявка 17 7 3 7 26 - 22 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
10.
Торонто
 Заявка 17 7 0 10 27 - 32 21
11.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 5 4 8 19 - 30 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 8 3 6 28 - 26 27
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 8 3 6 27 - 25 27
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 8 2 7 26 - 21 26
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 8 2 7 25 - 24 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 5 8 4 27 - 28 23
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 4 6 25 - 23 22
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 Заявка 17 4 4 9 12 - 23 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 1 8 7 26 - 38 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 Заявка 17 1 6 10 20 - 31 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 34 - 27 37
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 2 4 30 - 25 32
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 17 8 3 6 31 - 32 27
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 5 6 26 - 34 23
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 5 7 35 - 32 20
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
ФК Монреаль
 Заявка 17 3 5 9 20 - 41 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 4 0 12 16 - 38 12
14.
Нэшвилл
 Заявка 16 3 3 10 11 - 29 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (9)
Интер Майами Суарес Луис 18 (7)
Интер Майами Месси Лионель 17 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2024, осталось 2 дня 14 часов 46 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 50
    Интер Майами 100% (50)
    X 0% (0)
    Нью-Инглэнд Революшн 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Майами
    Ничья
    Нью-Инглэнд Революшн
    1.37
    Реклама, pari.ru
    5.80
    Реклама, betcity.ru
    7.20
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн

    Исход игры
    Интер Майами
    100% (50)
    Ничья
    0% (0)
    Нью-Инглэнд Революшн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.42% (29)
    Меньше
    39.58% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    56.25% (27)
    Нет
    43.75% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Майами
    32% (16)
    2:0 Интер Майами
    28% (14)
    3:1 Интер Майами
    22% (11)
    1:0 Интер Майами
    10% (5)
    3:0 Интер Майами
    4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Интер Майами
    Нью-Инглэнд Революшн
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный