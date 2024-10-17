Тур: 1. Стадион: Чейз.
История личных встреч
Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
2.67
Среднее время на гол
60
33
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.57
2
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
57
45
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|18
|0.55
|Месси Лионель
|17 (1)
|0.52
|Кампана Леонардо
|8
|0.24
|Тейлор Роберт
|5
|0.15
|Альба Жорди
|4
|0.12
|Рохас Матиас
|4
|0.12
|Гомес Диего
|3
|0.09
|Кремаски Бенха
|3
|0.09
|Редондо Федерико
|2
|0.06
|Фрэй Ян
|2
|0.06
|Афонсо Лео
|2
|0.06
|Грессель Юлиан
|1
|0.03
|Бускетс Серхио
|1
|0.03
|Руис Давид
|1
|0.03
|Кривцов Сергей
|1
|0.03
|Вейгандт Марсело
|0
|0
|Негри Франко
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
|Брайт Янник
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|9
|0.27
|Хиль Карлес
|7 (1)
|0.21
|Байрактаревич Есмир
|3
|0.09
|Вуд Бобби
|3
|0.09
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.06
|Luca Langoni
|2
|0.06
|Чанкалай Томас
|2
|0.06
|Джонс Дехуан
|1
|0.03
|Хиль Начо
|1
|0.03
|Бай Брэндон
|1
|0.03
|Бак Ноуэл
|1
|0.03
|Харкс Иэн
|1
|0.03
|Лима Ник
|1
|0.03
|Борреро Дилан
|0
|0
|Сандс Уилл
|0
|0
|Полстер Мэтт
|0
|0
|Peyton Miller
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авилес Томас
|13
|2
|Альба Жорди
|8
|0
|Вейгандт Марсело
|8
|0
|Бускетс Серхио
|6
|1
|Гомес Диего
|6
|0
|Суарес Луис
|6
|0
|Кампана Леонардо
|5
|0
|Редондо Федерико
|5
|0
|Аллен Ноа
|5
|0
|Кривцов Сергей
|4
|0
|Фрэй Ян
|4
|0
|Брайт Янник
|4
|0
|Руис Давид
|2
|1
|Кремаски Бенха
|3
|0
|Месси Лионель
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Тейлор Роберт
|2
|0
|Фрейре Николас
|1
|0
|Рохас Матиас
|1
|0
|Негри Франко
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
|Сэйлор Райан
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|9
|0
|Кесслер Генри
|7
|0
|Вриони Джакомо
|5
|1
|Арреага Хавьер
|6
|0
|Харкс Иэн
|5
|0
|Борреро Дилан
|3
|1
|Хиль Карлес
|4
|0
|Чанкалай Томас
|4
|0
|Ивачич Альяз
|3
|0
|Хиль Начо
|3
|0
|Боатенг Эммануль II
|3
|0
|Лима Ник
|2
|0
|Peyton Miller
|2
|0
|Спаулдинг Райан
|0
|1
|Вуд Бобби
|1
|0
|Кэй Марк-Энтони
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
|Ромни Дейв
|1
|0
|Luca Langoni
|1
|0
|Байрактаревич Есмир
|1
|0
|Панайоту Джек
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Нью-Инглэнд Революшн
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
11
6
Интер Майами
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Нью-Инглэнд Революшн
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
6% (1)
81% (13)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
10
22
Упущенные победы
32
13
Интер Майами
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Нью-Инглэнд Революшн
41.4%
58.6%
12 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (7)
33% (11)
45% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
15% (5)
48% (16)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
16
24
Упущенные победы
43
19
Голы по времени матча
Забито
41
16
18 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 24
9
22%
1
6%
1-15
5
12%
3
19%
16-30
4
10%
2
13%
31-45
7
17%
3
19%
46-60
9
22%
3
19%
61-75
7
17%
4
25%
76-90
Пропущено
18
38
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
3
17%
4
11%
1-15
1
6%
2
5%
16-30
5
28%
8
21%
31-45
2
11%
6
16%
46-60
3
17%
9
24%
61-75
4
22%
9
24%
76-90
Забито
33
17
13 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 21
0
0%
4
24%
1-15
5
15%
4
24%
16-30
8
24%
6
35%
31-45
7
21%
0
0%
46-60
5
15%
1
6%
61-75
8
24%
2
12%
76-90
Пропущено
28
32
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
6
21%
3
9%
1-15
2
7%
4
13%
16-30
5
18%
4
13%
31-45
5
18%
6
19%
46-60
7
25%
6
19%
61-75
3
11%
9
28%
76-90
Забито
74
33
31 В 1-м тайме 20
43 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 13
2 Не забивали 12
9
12%
5
15%
1-15
10
14%
7
21%
16-30
12
16%
8
24%
31-45
14
19%
3
9%
46-60
14
19%
4
12%
61-75
15
20%
6
18%
76-90
Пропущено
46
70
22 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 45
16 Пропускали первыми 20
26 Не пропускали 28
9
20%
7
10%
1-15
3
7%
6
9%
16-30
10
22%
12
17%
31-45
7
15%
12
17%
46-60
10
22%
15
21%
61-75
7
15%
18
26%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Торонто - Интер Майами 0:1 Коламбус Крю - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Шарлотт 1:1 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1
Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Интер Майами - Торонто 4:3 Тигрес - Интер Майами 2:1 Пуэбла - Интер Майами 0:2 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Коламбус Крю - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:2 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0
Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 2:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Сент-Луис Сити 2:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Мазатлан 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2
Результаты матчей
Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн
Точный счет
3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 24%
2:3
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:3
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 33%
1
8 раз 24%
3
8 раз 24%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
15 раз 45%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
413
610
116
214
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
97
116
412
611
115
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
312
Больше Меньше
2310
2310
825
1221
231
429
132
231
132
132
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|68 - 48
|64
|2.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|60 - 42
|61
|3.
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|50 - 34
|56
|4.
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|63 - 47
|56
|5.
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|45 - 38
|51
|6.
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|59 - 57
|50
|7.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|54 - 48
|49
|8.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|51 - 47
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|64 - 55
|46
|10.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|36 - 46
|39
|11.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|52 - 55
|38
|12.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|49 - 59
|37
|13.
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|50 - 64
|31
|14.
|Заявка
|33
|6
|3
|24
|40 - 75
|21
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|73 - 47
|71
|2.
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|69 - 38
|63
|3.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|56 - 47
|56
|4.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|58 - 48
|52
|5.
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|54 - 47
|50
|6.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|43 - 37
|48
|7.
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|53 - 47
|47
|8.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|52 - 67
|40
|9.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|46 - 64
|40
|10.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|61 - 53
|37
|11.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|44 - 48
|37
|12.
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|40 - 61
|37
|13.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|35 - 54
|33
|14.
|Заявка
|33
|9
|4
|20
|35 - 68
|31
|15.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 59
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 25
|42
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 17
|34
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|39 - 25
|32
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|33 - 32
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|18 - 32
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 21
|34
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 25
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|5.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 16
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|10.
|Заявка
|17
|7
|0
|10
|27 - 32
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 30
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 26
|27
|2.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 25
|27
|3.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 21
|26
|4.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 24
|26
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|6.
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|27 - 28
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|12 - 23
|16
|10.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|11.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|26 - 38
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|20 - 31
|9
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 27
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 25
|32
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|31 - 32
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|35 - 32
|20
|7.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 41
|14
|13.
|Заявка
|16
|4
|0
|12
|16 - 38
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 29
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|18 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|17 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10
Прогнозы на матч Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн
Исход игры
Интер Майами
100% (50)
Ничья
0% (0)
Нью-Инглэнд Революшн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60.42% (29)
Меньше
39.58% (19)
Обе команды забьют
Да
56.25% (27)
Нет
43.75% (21)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
32% (16)
2:0 Интер Майами
28% (14)
3:1 Интер Майами
22% (11)
1:0 Интер Майами
10% (5)
3:0 Интер Майами
4% (2)
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