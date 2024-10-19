Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
0:2
Перерыв
0'
0:1
2' ГолДжексон Азиль
0:2
14' ГолЧеберко Евгений
35' Желтая карточкаДжонс Деррик
45' Желтая карточкаАрфстен Макс
Ход матча
2'
0:1
14'
0:2
35'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
13
Ванзер
Данте
27
Арфстен
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ванзер ДантеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Нгома СержНападающий
-
16 Холл ДжулианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
-
12 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
-
25 Завадски ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Коламбус Крю
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 16 побед
42 матча
35.7%
19%
45.3%
15 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
19%
52.4%
28.6%
8 побед 22 ничьи 12 побед
Второй тайм
33.3%
28.6%
38.1%
14 побед 12 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
18
Голов в среднем за матч
1.9
0.82
Среднее время на гол
47
110
Всего голов
36
26
Голов в среднем за матч
1.64
1.3
Среднее время на гол
55
69
Всего голов
74
44
Голов в среднем за матч
1.76
1.05
Тотал матчей
2.5
41
Больше 98%
Меньше 2%
1
35
Больше 83%
Меньше 17%
7
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
13
Больше 31%
Меньше 69%
29
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
Среднее время на гол
51
85
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|13 (2)
|0.38
|Маноэль Элиас
|8 (1)
|0.24
|Форсберг Эмиль
|7 (4)
|0.21
|Харпер Кэмерон
|5
|0.15
|Ванзер Данте
|4
|0.12
|Кармона Викельман
|3
|0.09
|Толкин Джон
|2
|0.06
|Холл Джулиан
|2
|0.06
|Гьенгор Деннис
|2
|0.06
|Амайя Фрэнки
|1
|0.03
|Бёрк Кори
|1
|0.03
|Данкан Кайл
|1
|0.03
|Рейес Андрес
|1
|0.03
|Нгома Серж
|1
|0.03
|Нилис Шон
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Страуд Питер
|0
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|19 (2)
|0.56
|Росси Диего
|12 (1)
|0.35
|Кристиан Рамирес II
|8
|0.24
|Рассел-Роу Джейсен
|5
|0.15
|Арфстен Макс
|4
|0.12
|Фарси Мохамед
|4
|0.12
|Мэцан Александру
|4
|0.12
|Морейра Стивен
|2
|0.06
|Моррис Эйдан
|2
|0.06
|Джексон Азиль
|2
|0.06
|Джонс Дехуан
|2
|0.06
|Хинестроза Марино
|2
|0.06
|Йебоа Яв
|1
|0.03
|Камашо Руди
|1
|0.03
|Завадски Шон
|1
|0.03
|Чеберко Евгений
|1
|0.03
|Эррера Марсело II
|1
|0.03
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Амундсен Мальте
|0
|0
|Нагбе Дарлингтон
|0
|0
|Джонс Деррик
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдельман Даниэль
|8
|1
|Эйле Ноа
|6
|1
|Нилис Шон
|3
|2
|Рейес Андрес
|3
|1
|Нилис Дилан
|3
|1
|Данкан Кайл
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|Харпер Кэмерон
|3
|0
|Толкин Джон
|3
|0
|Карлос Мигел Коронел
|2
|0
|Ванзер Данте
|2
|0
|Бёрк Кори
|2
|0
|Карбальо Фелипе
|2
|0
|Кармона Викельман
|2
|0
|Страуд Питер
|2
|0
|Донкор Рональд
|2
|0
|Sandro Schwarz
|1
|0
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Мира Райан
|1
|0
|Маноэль Элиас
|1
|0
|Нгома Серж
|1
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|6
|0
|Камашо Руди
|4
|1
|Эрнандес Хуан
|3
|1
|Джонс Деррик
|3
|1
|Росси Диего
|4
|0
|Чеберко Евгений
|4
|0
|Йебоа Яв
|3
|0
|Завадски Шон
|3
|0
|Шульте Патрик
|3
|0
|Нагбе Дарлингтон
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Ромеро Абрахам
|0
|1
|Хинестроза Марино
|0
|1
|Буш Ивен
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
|Кинтон Филип
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
|Хабрун Таха
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Коламбус Крю
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
8
7
Нью-Йорк Ред Буллз
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Коламбус Крю
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
20
35
Нью-Йорк Ред Буллз
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
33% (11)
21% (7)
Коламбус Крю
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
21
15
Упущенные победы
28
42
Голы по времени матча
Забито
28
31
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
3
11%
0
0%
1-15
5
18%
4
13%
16-30
3
11%
6
19%
31-45
6
21%
10
32%
46-60
4
14%
5
16%
61-75
7
25%
6
19%
76-90
Пропущено
21
17
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
6
29%
2
12%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
3
14%
4
24%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
4
19%
8
47%
76-90
Забито
25
38
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 25
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
0
0%
5
13%
1-15
4
16%
4
11%
16-30
5
20%
4
11%
31-45
6
24%
6
16%
46-60
3
12%
10
26%
61-75
7
28%
8
21%
76-90
Пропущено
26
21
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
7
27%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
10
38%
6
29%
61-75
4
15%
6
29%
76-90
Забито
53
69
20 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 46
14 Забивали первыми 19
7 Не забивали 5
3
6%
5
7%
1-15
9
17%
8
12%
16-30
8
15%
10
14%
31-45
12
23%
16
23%
46-60
7
13%
15
22%
61-75
14
26%
14
20%
76-90
Пропущено
47
38
20 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 21
13
28%
4
11%
1-15
2
4%
3
8%
16-30
5
11%
7
18%
31-45
5
11%
4
11%
46-60
14
30%
30%
6
16%
61-75
8
17%
14
37%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0
Коламбус Крю
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Коламбус Крю - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:2 Коламбус Крю - Интер Майами 2:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Крю 2:2
Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3 Торонто - Коламбус Крю 0:2 Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Торонто 4:0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Коламбус Крю
Точный счет
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
4
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
2 раза 12%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
2 раза 13%
Точный счет
2:2
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:5
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 30%
2
9 раз 27%
0
7 раз 21%
4
4 раза 12%
3
3 раза 9%
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
5 раз 15%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Коламбус Крю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
152
97
116
511
710
214
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
133
710
97
215
511
215
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
285
1617
2013
726
1221
429
726
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|68 - 48
|64
|2.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|60 - 42
|61
|3.
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|50 - 34
|56
|4.
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|63 - 47
|56
|5.
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|45 - 38
|51
|6.
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|59 - 57
|50
|7.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|54 - 48
|49
|8.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|51 - 47
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|64 - 55
|46
|10.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|36 - 46
|39
|11.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|52 - 55
|38
|12.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|49 - 59
|37
|13.
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|50 - 64
|31
|14.
|Заявка
|33
|6
|3
|24
|40 - 75
|21
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|34
|21
|9
|4
|75 - 49
|72
|2.
|2:0 Заявка
|34
|19
|9
|6
|71 - 38
|66
|3.
|1:1 Заявка
|34
|17
|6
|11
|57 - 48
|57
|4.
|1:2 Заявка
|34
|15
|7
|12
|59 - 50
|52
|5.
|0:2 Заявка
|34
|14
|8
|12
|54 - 49
|50
|6.
|0:0 Заявка
|34
|13
|10
|11
|43 - 37
|49
|7.
|0:2 Заявка
|34
|11
|14
|9
|53 - 49
|47
|8.
|2:0 Заявка
|34
|11
|10
|13
|48 - 64
|43
|9.
|0:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|52 - 67
|41
|10.
|2:1 Заявка
|34
|10
|10
|14
|46 - 49
|40
|11.
|1:1 Заявка
|34
|9
|11
|14
|62 - 54
|38
|12.
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|40 - 61
|37
|13.
|0:0 Заявка
|34
|8
|10
|16
|35 - 54
|34
|14.
|2:2 Заявка
|34
|9
|5
|20
|37 - 70
|32
|15.
|0:0 Заявка
|34
|7
|10
|17
|40 - 59
|31
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 25
|42
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 17
|34
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|39 - 25
|32
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|33 - 32
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|18 - 32
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|17
|10
|5
|2
|41 - 22
|35
|2.
|2:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 21
|34
|3.
|0:2 Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 25
|33
|4.
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|5.
|2:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 23
|29
|6.
|0:2 Заявка
|17
|7
|7
|3
|29 - 22
|28
|7.
|1:2 Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 18
|25
|8.
|1:1 Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|9.
|2:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|10.
|Заявка
|17
|7
|0
|10
|27 - 32
|21
|11.
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|12.
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|20 - 28
|20
|13.
|2:2 Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 30
|19
|14.
|1:1 Заявка
|17
|4
|6
|7
|27 - 22
|18
|15.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|26 - 33
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 26
|27
|2.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 25
|27
|3.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 21
|26
|4.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 24
|26
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|6.
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|27 - 28
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|12 - 23
|16
|10.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|11.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|26 - 38
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|20 - 31
|9
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 27
|37
|2.
|1:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 26
|33
|3.
|2:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|33 - 17
|32
|4.
|1:2 Заявка
|17
|8
|3
|6
|31 - 32
|27
|5.
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|1:1 Заявка
|17
|5
|5
|7
|35 - 32
|20
|7.
|0:2 Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|8.
|2:1 Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|9.
|0:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 22
|17
|10.
|0:2 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|12.
|2:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 41
|14
|13.
|2:2 Заявка
|17
|4
|1
|12
|18 - 40
|13
|14.
|0:0 Заявка
|17
|3
|4
|10
|11 - 29
|13
|15.
|0:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|20 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (10)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|17 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10