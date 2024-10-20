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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
2:3
Конец матча
Коламбус Крю
0'
0:1
2' Гол
Джексон Азиль
0:2
14' Гол
Чеберко Евгений
35' Желтая карточка
Джонс Деррик
45' Желтая карточка
Арфстен Макс
47' Желтая карточка
Амундсен Мальте
1:2
78' Гол
Форсберг Эмиль
2:2
87' Пенальти
Форсберг Эмиль
2:3
90' Гол
Амундсен Мальте
90' Желтая карточка
Нгома Серж
90'+10
31
Карлос
Мигел
Коронел
48
Донкор
Рональд
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
5
Страуд
Питер
75
Эдельман
Даниэль
20
Карбальо
Фелипе
10
Форсберг
Эмиль
13
Ванзер
Данте
9
Морган
Льюис
1
Ахен
Николас
21
Чеберко
Евгений
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
2
Эррера
Марсело
II
27
Арфстен
Макс
20
Мэцан
Александру
5
Джонс
Деррик
7
Шамбос
Дилан
13
Джексон
Азиль
9
Эрнандес
Хуан
Нью-Йорк Ред Буллз
4-3-1-2
Коламбус Крю
3-4-2-1

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Коламбус Крю

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 16 побед

42 матча

35.7%
19%
45.3%
15 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

19%
52.4%
28.6%
8 побед 22 ничьи 12 побед

Второй тайм

33.3%
28.6%
38.1%
14 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

М
3:0
М
2:1
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
1:0
М
3:2
М
2:0
М
2:3
М
1:1
М
3:0
М
1:0
М
2:3
М
1:1
М
3:2
М
2:0
М
3:2
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
1:2
М
1:3
М
4:1
М
1:1
М
2:0
М
2:2
М
0:1
М
3:1
М
1:1
М
0:0
М
2:0
М
1:3
М
1:0
М
1:0
М
1:3
М
3:1
М
3:1
М
2:0

Голы

Всего голов

38
18

Голов в среднем за матч

1.9
0.82

Среднее время на гол

47
110

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

1.64
1.3

Среднее время на гол

55
69

Всего голов

74
44

Голов в среднем за матч

1.76
1.05

Тотал матчей

2.5
41
Больше 98%
Меньше 2%
1
35
Больше 83%
Меньше 17%
7
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
13
Больше 31%
Меньше 69%
29
6
Больше 14%
Меньше 86%
36

Среднее время на гол

51
85

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 13 (2) 0.38
Форсберг Эмиль 9 (5) 0.26
Маноэль Элиас 8 (1) 0.24
Харпер Кэмерон 5 0.15
Ванзер Данте 4 0.12
Кармона Викельман 3 0.09
Толкин Джон 2 0.06
Холл Джулиан 2 0.06
Гьенгор Деннис 2 0.06
Амайя Фрэнки 1 0.03
Бёрк Кори 1 0.03
Данкан Кайл 1 0.03
Рейес Андрес 1 0.03
Нгома Серж 1 0.03
Нилис Шон 0 0
Нилис Дилан 0 0
Эйле Ноа 0 0
Страуд Питер 0 0
Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 19 (2) 0.56
Росси Диего 12 (1) 0.35
Кристиан Рамирес II 8 0.24
Рассел-Роу Джейсен 5 0.15
Арфстен Макс 4 0.12
Фарси Мохамед 4 0.12
Мэцан Александру 4 0.12
Морейра Стивен 2 0.06
Моррис Эйдан 2 0.06
Джексон Азиль 2 0.06
Джонс Дехуан 2 0.06
Хинестроза Марино 2 0.06
Йебоа Яв 1 0.03
Амундсен Мальте 1 0.03
Камашо Руди 1 0.03
Завадски Шон 1 0.03
Чеберко Евгений 1 0.03
Эррера Марсело II 1 0.03
Шамбос Дилан 0 0
Нагбе Дарлингтон 0 0
Джонс Деррик 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдельман Даниэль 8 1
Эйле Ноа 6 1
Нилис Шон 3 2
Рейес Андрес 3 1
Нилис Дилан 3 1
Данкан Кайл 4 0
Амайя Фрэнки 4 0
Харпер Кэмерон 3 0
Толкин Джон 3 0
Карлос Мигел Коронел 2 0
Ванзер Данте 2 0
Бёрк Кори 2 0
Карбальо Фелипе 2 0
Кармона Викельман 2 0
Нгома Серж 2 0
Страуд Питер 2 0
Донкор Рональд 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Мира Райан 1 0
Маноэль Элиас 1 0
Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 7 0
Камашо Руди 4 1
Эрнандес Хуан 3 1
Джонс Деррик 3 1
Росси Диего 4 0
Чеберко Евгений 4 0
Йебоа Яв 3 0
Завадски Шон 3 0
Шульте Патрик 3 0
Нагбе Дарлингтон 2 0
Мэцан Александру 2 0
Арфстен Макс 2 0
Ромеро Абрахам 0 1
Хинестроза Марино 0 1
Буш Ивен 1 0
Эррера Марсело II 1 0
Кинтон Филип 1 0
Хабрун Таха 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Коламбус Крю
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

10
7
Нью-Йорк Ред Буллз
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Коламбус Крю
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

20
35
Нью-Йорк Ред Буллз
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
32% (11)
21% (7)
Коламбус Крю
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (9)
35% (12)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
26% (9)
35% (12)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

21
17

Упущенные победы

30
42

Голы по времени матча

Забито

30
34
11 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 10
20 Не забивали 20
3
10%
2
6%
1-15
5
17%
4
12%
16-30
3
10%
6
18%
31-45
6
20%
10
29%
29%
46-60
4
13%
5
15%
61-75
9
30%
7
21%
76-90

Пропущено

24
19
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
8
33%
2
11%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
3
13%
4
21%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
5
21%
10
53%
76-90

Забито

25
38
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 25
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
0
0%
5
13%
1-15
4
16%
4
11%
16-30
5
20%
4
11%
31-45
6
24%
6
16%
46-60
3
12%
10
26%
61-75
7
28%
8
21%
76-90

Пропущено

26
21
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
7
27%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
10
38%
6
29%
61-75
4
15%
6
29%
76-90

Забито

55
72
20 В 1-м тайме 25
35 Во 2-м тайме 47
14 Забивали первыми 20
7 Не забивали 5
3
5%
7
10%
1-15
9
16%
8
11%
16-30
8
15%
10
14%
31-45
12
22%
16
22%
46-60
7
13%
15
21%
61-75
16
29%
29%
15
21%
76-90

Пропущено

50
40
22 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 22
15
30%
4
10%
1-15
2
4%
3
8%
16-30
5
10%
7
18%
31-45
5
10%
4
10%
46-60
14
28%
6
15%
61-75
9
18%
16
40%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0
Коламбус Крю
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Коламбус Крю - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:2 Коламбус Крю - Интер Майами 2:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Крю 2:2
Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3 Торонто - Коламбус Крю 0:2 Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Торонто 4:0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Коламбус Крю

Точный счет

2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
4
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
1:5
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
2 раза 12%
2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
5
2 раза 12%

Точный счет

2:2
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:5
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 29%
1
10 раз 29%
0
7 раз 21%
4
4 раза 12%
3
3 раза 9%
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
6 раз 18%
0
5 раз 15%
4
5 раз 15%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Коламбус Крю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
15
2
10
7
1.5
11
6
5
12
2.5
7
10
2
15
3.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
3
7
10
1.5
10
7
2
15
2.5
6
11
2
15
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
7
0.5
Больше Меньше
29
5
17
17
1.5
21
13
7
27
2.5
13
21
4
30
3.5
7
27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 33 19 7 7 68 - 48 64
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 33 18 7 8 60 - 42 61
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 33 16 8 9 50 - 34 56
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 33 15 11 7 63 - 47 56
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 33 14 9 10 45 - 38 51
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 33 15 5 13 59 - 57 50
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 33 14 7 12 54 - 48 49
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 33 13 8 12 51 - 47 47
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 33 12 10 11 64 - 55 46
10.
Остин
 Заявка 33 10 9 14 36 - 46 39
11.
Даллас
 Заявка 33 10 8 15 52 - 55 38
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 33 8 13 12 49 - 59 37
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 33 8 7 18 50 - 64 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 33 6 3 24 40 - 75 21

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 34 22 8 4 79 - 49 74
2.
Коламбус Крю
 Заявка 34 19 9 6 72 - 40 66
3.
Цинциннати
 Заявка 34 18 5 11 58 - 48 59
4.
Орландо Сити
 Заявка 34 15 7 12 59 - 50 52
5.
Шарлотт
 Заявка 34 14 9 11 46 - 37 51
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 34 14 8 12 54 - 49 50
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 34 11 14 9 55 - 50 47
8.
ФК Монреаль
 Заявка 34 11 10 13 48 - 64 43
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 46 - 49 40
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 52 - 70 40
11.
Торонто
 Заявка 34 11 4 19 40 - 61 37
12.
Филадельфия Юнион
 Заявка 34 9 10 15 62 - 55 37
13.
Нэшвилл
 Заявка 34 9 9 16 38 - 54 36
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 34 9 4 21 37 - 74 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 34 7 9 18 40 - 62 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 13 3 1 43 - 25 42
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 10 4 2 33 - 17 34
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 9 5 3 39 - 25 32
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 7 5 5 23 - 21 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
10.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 6 4 7 33 - 32 22
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 4 1 12 18 - 32 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 45 - 22 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 17 10 4 3 38 - 21 34
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 10 3 4 35 - 25 33
4.
Шарлотт
 Заявка 17 9 5 3 25 - 15 32
5.
ФК Монреаль
 Заявка 17 8 5 4 28 - 23 29
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 7 7 3 31 - 23 28
7.
Орландо Сити
 Заявка 17 7 4 6 28 - 18 25
8.
Цинциннати
 Заявка 17 7 3 7 26 - 22 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
10.
Торонто
 Заявка 17 7 0 10 27 - 32 21
11.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 17 5 4 8 20 - 31 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 5 4 8 19 - 30 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 4 5 8 27 - 23 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 5 8 26 - 36 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 8 3 6 28 - 26 27
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 8 3 6 27 - 25 27
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 8 2 7 26 - 21 26
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 8 2 7 25 - 24 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 5 8 4 27 - 28 23
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 4 6 25 - 23 22
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 Заявка 17 4 4 9 12 - 23 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 1 8 7 26 - 38 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 Заявка 17 1 6 10 20 - 31 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 34 - 27 37
2.
Цинциннати
 Заявка 17 11 2 4 32 - 26 35
3.
Коламбус Крю
 Заявка 17 9 5 3 34 - 19 32
4.
Орландо Сити
 Заявка 17 8 3 6 31 - 32 27
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 5 6 26 - 34 23
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 5 7 35 - 32 20
7.
Шарлотт
 Заявка 17 5 4 8 21 - 22 19
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 4 6 7 16 - 22 18
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
11.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
12.
Нэшвилл
 Заявка 17 4 3 10 14 - 29 15
13.
ФК Монреаль
 Заявка 17 3 5 9 20 - 41 14
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 4 0 13 18 - 44 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Интер Майами Месси Лионель 20 (11)
Интер Майами Суарес Луис 20 (9)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
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