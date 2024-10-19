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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
2:0
Перерыв
Нью-Йорк Сити
0'
7' Желтая карточка
Хаак Джастин
1:0
18' Гол
Кларк Кейден
2:0
45' Гол
Мартинес Хосеф

Ход матча

7'
 
Хаак Джастин
18'
Кларк Кейден
(Дюк Брайс)
1:0
45'
Мартинес Хосеф
(Кларк Кейден)
2:0
Лучшие коэффициенты
ФК Монреаль
Ничья
Нью-Йорк Сити
3.75
3.70
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2.24
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
25
Корбо
Габриэле
4
Фернандо
Алварез
11
Маршалл-Ратти
Джакил
44
Эдвардс
Рахим
6
Пьетт
Самюэль
16
Уотерман
Джоэл
23
Кларк
Кейден
10
Дюк
Брайс
17
Мартинес
Хосеф
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
13
Мартинс
Тьяго
II
80
Хаак
Джастин
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
6
Сэндс
Джеймс
17
Вольф
Ханнес
27
Моралес
Максимильяно
10
Родригес
Сантьяго
16
Мартинес
Алонсо
ФК Монреаль
3-4-2-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

ФК Монреаль
Нью-Йорк Сити

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
175%
2 победы 7 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 7 побед

20 матчей

10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед

История матчей

М
2:0
М
2:0
М
0:1
М
1:3
М
0:0
М
4:1
М
1:0
М
2:1
М
3:1
М
0:2
М
0:0
М
1:1
М
3:0
М
0:1
М
1:1
М
1:3
М
1:1
М
2:3
М
1:2
М
3:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.67
0.73

Среднее время на гол

135
123

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

2
1.56

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.4
1.1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

64
81

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 11 (1) 0.32
Сунуси Ибрахим 6 0.18
Кларк Кейден 4 0.12
Коккаро Матиас 4 (2) 0.12
Ласситер Ариэль 3 0.09
Дюк Брайс 3 0.09
Тейшейра Руан 2 0.06
Вильсен Жюль-Антони 2 0.06
Янков Доминик 2 0.06
Опоку Квадво 2 0.06
Шуаньер Матьё 2 (1) 0.06
Пьетт Самюэль 1 0.03
Фернандо Алварез 1 0.03
Пирс Том 1 0.03
Салиба Натан 1 0.03
Тойе Мейсон 1 0.03
Эдвардс Рахим 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Лаппалайнен Ласси 0 0
Корбо Габриэле 0 0
Хоакин Соса 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Алонсо 16 0.47
Родригес Сантьяго 12 (4) 0.35
Вольф Ханнес 5 0.15
Бакрар Монсеф 4 0.12
Перея Андрес 3 0.09
Охеда Агустин 3 0.09
Фернандес Джулиан 2 0.06
Паркс Китон 2 0.06
Грей Тэйвон 1 0.03
Моралес Максимильяно 1 0.03
О'Тул Кевин 1 0.03
Сэндс Джеймс 1 0.03
Джонс Малачи 1 0.03
Иленчич Митя 1 0.03
Магно Таллес 1 (1) 0.03
Мартинс Тьяго II 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Рахим 8 1
Кэмпбелл Джордж 8 0
Салиба Натан 6 1
Ласситер Ариэль 5 1
Пьетт Самюэль 6 0
Шуаньер Матьё 5 0
Уотерман Джоэл 5 0
Янков Доминик 4 0
Фернандо Алварез 3 0
Хоакин Соса 3 0
Мартинес Хосеф 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Пирс Том 2 0
Коккаро Матиас 2 0
Дюк Брайс 2 0
Маршалл-Ратти Джакил 2 0
Зухир Рида 2 0
Ваньяма Виктор 1 0
Корбо Габриэле 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 10 1
Паркс Китон 6 1
Родригес Сантьяго 7 0
Мартинс Тьяго II 5 0
Танасиевич Страхиня 5 0
Перея Андрес 5 0
Хаак Джастин 5 0
Моралес Максимильяно 4 0
Грей Тэйвон 4 0
Иленчич Митя 2 1
Вольф Ханнес 3 0
Фриз Мэтт 3 0
Бакрар Монсеф 3 0
Джонс Малачи 3 0
Фернандес Джулиан 1 1
О'Тул Кевин 1 0
Охеда Агустин 1 0
Риса Бирк 1 0
Мартинес Алонсо 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Нью-Йорк Сити
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

8
8
ФК Монреаль
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Нью-Йорк Сити
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

33
12

Упущенные победы

14
31
ФК Монреаль
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (14)
36% (12)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
27% (9)
24% (8)
Нью-Йорк Сити
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (6)
39% (13)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
21% (7)
45% (15)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

39
16

Упущенные победы

22
39

Голы по времени матча

Забито

26
19
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
2
8%
5
26%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
7
27%
5
26%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
4
15%
4
21%
76-90

Пропущено

23
22
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
1
4%
3
14%
1-15
5
22%
3
14%
16-30
7
30%
4
18%
31-45
3
13%
6
27%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
5
22%
2
9%
76-90

Забито

19
35
6 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 12
24 Не забивали 17
4
21%
6
17%
1-15
1
5%
6
17%
16-30
1
5%
6
17%
31-45
2
11%
3
9%
46-60
7
37%
4
11%
61-75
4
21%
10
29%
76-90

Пропущено

42
25
18 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 14
4
10%
3
12%
1-15
7
17%
2
8%
16-30
7
17%
2
8%
31-45
10
24%
4
16%
46-60
3
7%
6
24%
61-75
11
26%
8
32%
76-90

Забито

45
54
20 В 1-м тайме 30
25 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 19
12 Не забивали 7
6
13%
11
20%
1-15
6
13%
8
15%
16-30
8
18%
11
20%
31-45
6
13%
4
7%
46-60
11
24%
6
11%
61-75
8
18%
14
26%
76-90

Пропущено

65
47
31 В 1-м тайме 17
34 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 28
5
8%
6
13%
1-15
12
18%
5
11%
16-30
14
22%
6
13%
31-45
13
20%
10
21%
46-60
5
8%
9
19%
61-75
16
25%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шарлотт - ФК Монреаль 2:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 1:2 ФК Монреаль - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 ФК Монреаль - Чикаго Файр 2:0
Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Атлетико Сан-Луис - ФК Монреаль 2:3 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:5 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Тигрес - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Керетаро 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0

Результаты матчей

ФК Монреаль
Нью-Йорк Сити

Точный счет

0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

4:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:2
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
2:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 33%
0
10 раз 30%
1
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
2
11 раз 33%
1
9 раз 27%
0
7 раз 21%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Нью-Йорк Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
16
1
9
7
1.5
12
5
3
13
2.5
4
13
2
14
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
10
6
7
10
1.5
5
11
2
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
26
7
16
17
1.5
17
16
5
28
2.5
6
27
2
31
3.5
3
30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 33 19 7 7 68 - 48 64
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 33 18 7 8 60 - 42 61
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 33 16 8 9 50 - 34 56
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 33 15 11 7 63 - 47 56
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 33 14 9 10 45 - 38 51
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 33 15 5 13 59 - 57 50
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 33 14 7 12 54 - 48 49
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 33 13 8 12 51 - 47 47
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 33 12 10 11 64 - 55 46
10.
Остин
 Заявка 33 10 9 14 36 - 46 39
11.
Даллас
 Заявка 33 10 8 15 52 - 55 38
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 33 8 13 12 49 - 59 37
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 33 8 7 18 50 - 64 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 33 6 3 24 40 - 75 21

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:2 Заявка 34 21 9 4 75 - 49 72
2.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 34 19 9 6 71 - 38 66
3.
Цинциннати
 1:1 Заявка 34 17 6 11 57 - 48 57
4.
Орландо Сити
 1:2 Заявка 34 15 7 12 59 - 50 52
5.
Нью-Йорк Сити
 0:2 Заявка 34 14 8 12 54 - 49 50
6.
Шарлотт
 0:0 Заявка 34 13 10 11 43 - 37 49
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 34 11 14 9 53 - 49 47
8.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 34 11 10 13 48 - 64 43
9.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 34 10 11 13 52 - 67 41
10.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 34 10 10 14 46 - 49 40
11.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 34 9 11 14 62 - 54 38
12.
Торонто
 Заявка 34 11 4 19 40 - 61 37
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 34 8 10 16 35 - 54 34
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 34 9 5 20 37 - 70 32
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 34 7 10 17 40 - 59 31

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 13 3 1 43 - 25 42
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 10 4 2 33 - 17 34
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 9 5 3 39 - 25 32
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 7 5 5 23 - 21 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
10.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 6 4 7 33 - 32 22
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 4 1 12 18 - 32 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:2 Заявка 17 10 5 2 41 - 22 35
2.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 17 10 4 3 38 - 21 34
3.
Нью-Йорк Сити
 0:2 Заявка 17 10 3 4 35 - 25 33
4.
Шарлотт
 0:0 Заявка 17 9 5 3 25 - 15 32
5.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 17 8 5 4 28 - 23 29
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 17 7 7 3 29 - 22 28
7.
Орландо Сити
 1:2 Заявка 17 7 4 6 28 - 18 25
8.
Цинциннати
 1:1 Заявка 17 7 3 7 26 - 22 24
9.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
10.
Торонто
 Заявка 17 7 0 10 27 - 32 21
11.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
12.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 17 5 5 7 20 - 28 20
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 17 5 4 8 19 - 30 19
14.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 17 4 6 7 27 - 22 18
15.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 17 4 6 7 26 - 33 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 8 3 6 28 - 26 27
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 8 3 6 27 - 25 27
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 8 2 7 26 - 21 26
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 8 2 7 25 - 24 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 5 8 4 27 - 28 23
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 4 6 25 - 23 22
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 Заявка 17 4 4 9 12 - 23 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 1 8 7 26 - 38 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 Заявка 17 1 6 10 20 - 31 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:2 Заявка 17 11 4 2 34 - 27 37
2.
Цинциннати
 1:1 Заявка 17 10 3 4 31 - 26 33
3.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 17 9 5 3 33 - 17 32
4.
Орландо Сити
 1:2 Заявка 17 8 3 6 31 - 32 27
5.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 17 6 5 6 26 - 34 23
6.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 17 5 5 7 35 - 32 20
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
8.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 17 4 6 7 16 - 22 18
9.
Шарлотт
 0:0 Заявка 17 4 5 8 18 - 22 17
10.
Нью-Йорк Сити
 0:2 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
11.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
12.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 17 3 5 9 20 - 41 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 17 4 1 12 18 - 40 13
14.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 17 3 4 10 11 - 29 13
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Интер Майами Суарес Луис 20 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (10)
Интер Майами Месси Лионель 17 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Кларк Кейден сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Мартинес Хосеф бьет в цель!
  • 18'
    Брюс Дьюк сделал результативную передачу.
  • 18'
    Г О О О О Л - Кларк Кейден бьет в цель!
  • 7'
    Джастин Хаак получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Нью-Йорк Сити.
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ФК Монреаль
Ничья
Нью-Йорк Сити
3.75
3.70
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2.24
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