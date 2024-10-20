Тур: 1. Стадион: Сапуто.
2:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаХаак Джастин
1:0
18' ГолКларк Кейден
2:0
45' ГолМартинес Хосеф
59' Желтая карточкаКларк Кейден
69' Желтая карточкаПаркс Китон
88' Желтая карточкаУотерман Джоэл
90' Желтая карточкаРиса Бирк
90'+5
Ход матча
7'
18'
1:0
45'
2:0
59'
69'
88'
90'
23
Кларк
Кейден
10
Дюк
Брайс
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
80
Хаак
Джастин
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кларк КейденПолузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бугай ДавидЗащитник
-
46 Пирс ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоран Куртуа
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
-
80 Хаак ДжастинЗащитник
-
22 О'Тул КевинЗащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кашинг Ник
История личных встреч
ФК Монреаль
Нью-Йорк Сити
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
175%
2 победы 7 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 7 побед
20 матчей
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.67
0.73
Среднее время на гол
135
123
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
2
1.56
Среднее время на гол
45
57
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.4
1.1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
64
81
Бомбардиры внутри турнира
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|11 (1)
|0.32
|Сунуси Ибрахим
|6
|0.18
|Кларк Кейден
|4
|0.12
|Коккаро Матиас
|4 (2)
|0.12
|Ласситер Ариэль
|3
|0.09
|Дюк Брайс
|3
|0.09
|Тейшейра Руан
|2
|0.06
|Вильсен Жюль-Антони
|2
|0.06
|Янков Доминик
|2
|0.06
|Опоку Квадво
|2
|0.06
|Шуаньер Матьё
|2 (1)
|0.06
|Пьетт Самюэль
|1
|0.03
|Фернандо Алварез
|1
|0.03
|Пирс Том
|1
|0.03
|Салиба Натан
|1
|0.03
|Тойе Мейсон
|1
|0.03
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Кэмпбелл Джордж
|0
|0
|Лаппалайнен Ласси
|0
|0
|Корбо Габриэле
|0
|0
|Хоакин Соса
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Алонсо
|16
|0.47
|Родригес Сантьяго
|12 (4)
|0.35
|Вольф Ханнес
|5
|0.15
|Бакрар Монсеф
|4
|0.12
|Перея Андрес
|3
|0.09
|Охеда Агустин
|3
|0.09
|Фернандес Джулиан
|2
|0.06
|Паркс Китон
|2
|0.06
|Грей Тэйвон
|1
|0.03
|Моралес Максимильяно
|1
|0.03
|О'Тул Кевин
|1
|0.03
|Сэндс Джеймс
|1
|0.03
|Джонс Малачи
|1
|0.03
|Иленчич Митя
|1
|0.03
|Магно Таллес
|1 (1)
|0.03
|Мартинс Тьяго II
|0
|0
Карточки
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Рахим
|8
|1
|Кэмпбелл Джордж
|8
|0
|Салиба Натан
|6
|1
|Ласситер Ариэль
|5
|1
|Пьетт Самюэль
|6
|0
|Уотерман Джоэл
|6
|0
|Шуаньер Матьё
|5
|0
|Янков Доминик
|4
|0
|Фернандо Алварез
|3
|0
|Хоакин Соса
|3
|0
|Мартинес Хосеф
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Пирс Том
|2
|0
|Коккаро Матиас
|2
|0
|Дюк Брайс
|2
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|2
|0
|Зухир Рида
|2
|0
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|Корбо Габриэле
|1
|0
|Сируа Жонатан
|1
|0
|Кларк Кейден
|1
|0
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэндс Джеймс
|10
|1
|Паркс Китон
|7
|1
|Родригес Сантьяго
|7
|0
|Мартинс Тьяго II
|5
|0
|Танасиевич Страхиня
|5
|0
|Перея Андрес
|5
|0
|Хаак Джастин
|5
|0
|Моралес Максимильяно
|4
|0
|Грей Тэйвон
|4
|0
|Иленчич Митя
|2
|1
|Вольф Ханнес
|3
|0
|Фриз Мэтт
|3
|0
|Бакрар Монсеф
|3
|0
|Джонс Малачи
|3
|0
|Фернандес Джулиан
|1
|1
|Риса Бирк
|2
|0
|О'Тул Кевин
|1
|0
|Охеда Агустин
|1
|0
|Мартинес Алонсо
|1
|0
Результаты матчей
ФК Монреаль
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Нью-Йорк Сити
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
8
8
ФК Монреаль
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Нью-Йорк Сити
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
33
12
Упущенные победы
14
31
ФК Монреаль
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (15)
35% (12)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
29% (10)
24% (8)
Нью-Йорк Сити
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
18% (6)
38% (13)
44% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
24% (8)
44% (15)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
39
16
Упущенные победы
22
39
Голы по времени матча
Забито
28
19
16 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 7
21 Не забивали 24
2
7%
5
26%
1-15
6
21%
2
11%
16-30
8
29%
5
26%
31-45
4
14%
1
5%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
4
14%
4
21%
76-90
Пропущено
23
24
13 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
1
4%
3
13%
1-15
5
22%
4
17%
16-30
7
30%
5
21%
31-45
3
13%
6
25%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
5
22%
2
8%
76-90
Забито
19
35
6 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 12
25 Не забивали 18
4
21%
6
17%
1-15
1
5%
6
17%
16-30
1
5%
6
17%
31-45
2
11%
3
9%
46-60
7
37%
4
11%
61-75
4
21%
10
29%
76-90
Пропущено
42
25
18 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 14
4
10%
3
12%
1-15
7
17%
2
8%
16-30
7
17%
2
8%
31-45
10
24%
4
16%
46-60
3
7%
6
24%
61-75
11
26%
8
32%
76-90
Забито
47
54
22 В 1-м тайме 30
25 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 19
12 Не забивали 8
6
13%
11
20%
1-15
7
15%
8
15%
16-30
9
19%
11
20%
31-45
6
13%
4
7%
46-60
11
23%
6
11%
61-75
8
17%
14
26%
76-90
Пропущено
65
49
31 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 29
5
8%
6
12%
1-15
12
18%
6
12%
16-30
14
22%
7
14%
31-45
13
20%
10
20%
46-60
5
8%
9
18%
61-75
16
25%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Монреаль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шарлотт - ФК Монреаль 2:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 1:2 ФК Монреаль - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 ФК Монреаль - Чикаго Файр 2:0
Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Атлетико Сан-Луис - ФК Монреаль 2:3 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:5 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Тигрес - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Керетаро 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0
Результаты матчей
ФК Монреаль
Нью-Йорк Сити
Точный счет
2:0
2 раза 12%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
4:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:2
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
4:1
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 35%
0
10 раз 29%
1
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
2
11 раз 32%
1
9 раз 26%
0
8 раз 24%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ФК Монреаль
Нью-Йорк Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
161
107
125
314
413
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
107
710
512
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2410
Больше Меньше
268
1717
1717
529
628
232
331
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|68 - 48
|64
|2.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|60 - 42
|61
|3.
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|50 - 34
|56
|4.
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|63 - 47
|56
|5.
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|45 - 38
|51
|6.
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|59 - 57
|50
|7.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|54 - 48
|49
|8.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|51 - 47
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|64 - 55
|46
|10.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|36 - 46
|39
|11.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|52 - 55
|38
|12.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|49 - 59
|37
|13.
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|50 - 64
|31
|14.
|Заявка
|33
|6
|3
|24
|40 - 75
|21
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|79 - 49
|74
|2.
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|72 - 40
|66
|3.
|Заявка
|34
|18
|5
|11
|58 - 48
|59
|4.
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|59 - 50
|52
|5.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|46 - 37
|51
|6.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|54 - 49
|50
|7.
|Заявка
|34
|11
|14
|9
|55 - 50
|47
|8.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|48 - 64
|43
|9.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|46 - 49
|40
|10.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|52 - 70
|40
|11.
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|40 - 61
|37
|12.
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|62 - 55
|37
|13.
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|38 - 54
|36
|14.
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|37 - 74
|31
|15.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|40 - 62
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 25
|42
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 17
|34
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|39 - 25
|32
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|33 - 32
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|18 - 32
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|45 - 22
|37
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 21
|34
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 25
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 23
|29
|6.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 23
|28
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 18
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|10.
|Заявка
|17
|7
|0
|10
|27 - 32
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 31
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 30
|19
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|27 - 23
|17
|15.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 36
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 26
|27
|2.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 25
|27
|3.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 21
|26
|4.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 24
|26
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|6.
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|27 - 28
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|12 - 23
|16
|10.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|11.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|26 - 38
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|20 - 31
|9
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 27
|37
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 26
|35
|3.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|34 - 19
|32
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|31 - 32
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|35 - 32
|20
|7.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 22
|19
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|10.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|14 - 29
|15
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 41
|14
|14.
|Заявка
|17
|4
|0
|13
|18 - 44
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|20 (9)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10