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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ди Си Юнайтед
0:0
Перерыв
Шарлотт
0'
10' Желтая карточка
Родригес Мартин IV

Ход матча

10'
Родригес Мартин IV
 
Лучшие коэффициенты
Ди Си Юнайтед
Ничья
Шарлотт
1.94
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4.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Боно
Александер
22
Эррера
Аарон
3
Бартлетт
Лукас
97
Маквей
Кристофер
7
Сантуш
Педру
14
Родригес
Мартин
IV
8
Страуд
Джаред
43
Клих
Матеуш
21
Ку-Дипьетро
Теодор
20
Бентеке
Кристиан
10
Пирани
Габриэл
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
3
Рим
Тим
30
Урсо
Жуниор
8
Вествуд
Эшли
13
Бронико
Брандт
10
Биэл
Пеп
33
Агьеманг
Патрик
18
Варгас
Кервин
Кальдерон
Ди Си Юнайтед
4-1-3-2
Шарлотт
4-3-3

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Шарлотт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
1:0
М
0:0
М
3:0
ТМК
2:3
М
3:0
М
3:0

Голы

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2.67
0

Среднее время на гол

33
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 23 (3) 0.68
Пирани Габриэл 6 0.18
Страуд Джаред 3 0.09
Сантуш Педру 3 0.09
Дахоме Кристиан 3 0.09
Клих Матеуш 2 (2) 0.06
Ку-Дипьетро Теодор 2 0.06
Бартлетт Лукас 2 0.06
Родригес Мартин IV 2 0.06
Эррера Аарон 1 0.03
Маррелл Джейкоб 1 0.03
Баджи Доминик 1 0.03
Маквей Кристофер 1 0.03
Шнегг Давид 1 0.03
Флетчер Кристиан 1 0.03
Бирнбом Стив 0 0
Антли Коннер 0 0
Акинмбони Матаи 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агьеманг Патрик 9 0.26
Варгас Кервин Кальдерон 6 0.18
Абада Лиэль 6 0.18
Свидерски Кароль 6 (2) 0.18
Тавареш Юри 3 0.09
Вествуд Эшли 2 0.06
Бронико Брандт 1 0.03
Биэл Пеп 1 0.03
Деягере Брехт 1 0.03
Петкович Никола 1 0.03
Копетти Энцо 1 0.03
Диани Джибриль 1 (1) 0.03
Рим Тим 1 0.03
Урсо Жуниор 1 0.03
Маланда Адилсон 1 0.03
Бендер Бен 1 0.03
Уронен Йере 0 0
Бёрн Натан 0 0
Педро Жоао 0 0
Линдси Джейлин 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дахоме Кристиан 9 1
Клих Матеуш 10 0
Бентеке Кристиан 8 1
Эррера Аарон 9 0
Сантуш Педру 6 1
Бартлетт Лукас 6 1
Родригес Мартин IV 5 0
Пелтола Матти 3 1
Маквей Кристофер 4 0
Страуд Джаред 4 0
Хопкинс Джексон 4 0
Таканг Борис 2 1
Акинмбони Матаи 2 1
Пирани Габриэл 3 0
Баджи Доминик 2 0
Бирнбом Стив 2 0
Антли Коннер 2 0
Ку-Дипьетро Теодор 2 0
Маррелл Джейкоб 2 0
Миллер Тайлер 1 0
Шнегг Давид 1 0
Саркис Хейден 1 0
Флетчер Кристиан 1 0
Таббс Гаррисон 1 0
Troy Lesesne 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 7 0
Варгас Кервин Кальдерон 7 0
Бёрн Натан 6 0
Агьеманг Патрик 4 1
Деягере Брехт 5 0
Тавареш Юри 5 0
Приветт Эндрю 5 0
Кахлина Кристиян 4 0
Урсо Жуниор 4 0
Бронико Брандт 4 0
Диани Джибриль 4 0
Арфилд Скотт 2 1
Петкович Никола 3 0
Маланда Адилсон 3 0
Tyger Smalls 3 0
Уронен Йере 2 0
Абада Лиэль 2 0
Педро Жоао 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Копетти Энцо 1 0
Биэл Пеп 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Бендер Бен 1 0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
Шарлотт
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

18
9
Ди Си Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Шарлотт
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

26
24
Ди Си Юнайтед
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
18% (6)
36% (12)
Шарлотт
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
6% (2)
58% (19)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
11

Волевые победы

20
10

Упущенные победы

44
33

Голы по времени матча

Забито

26
17
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
4
15%
1
6%
1-15
3
12%
2
12%
16-30
6
23%
4
24%
31-45
3
12%
5
29%
29%
46-60
5
19%
3
18%
61-75
5
19%
2
12%
76-90

Пропущено

33
23
15 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
4
12%
2
9%
1-15
4
12%
2
9%
16-30
7
21%
9
39%
31-45
7
21%
1
4%
46-60
3
9%
2
9%
61-75
8
24%
7
30%
76-90

Забито

28
25
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 12
22 Не забивали 20
4
14%
4
16%
1-15
6
21%
1
4%
16-30
4
14%
6
24%
31-45
2
7%
4
16%
46-60
4
14%
2
8%
61-75
8
29%
8
32%
76-90

Пропущено

32
15
17 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 8
3
9%
0
0%
1-15
8
25%
2
13%
16-30
6
19%
2
13%
31-45
2
6%
4
27%
46-60
6
19%
2
13%
61-75
7
22%
5
33%
76-90

Забито

54
42
27 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 18
7 Не забивали 8
8
15%
5
12%
1-15
9
17%
3
7%
16-30
10
19%
10
24%
31-45
5
9%
9
21%
46-60
9
17%
5
12%
61-75
13
24%
10
24%
76-90

Пропущено

65
38
32 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 13
30 Не пропускали 22
7
11%
2
5%
1-15
12
18%
4
11%
16-30
13
20%
11
29%
31-45
9
14%
5
13%
46-60
9
14%
4
11%
61-75
15
23%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:2 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 3:4 Ди Си Юнайтед - Коламбус Крю 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 4:0
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4 Ди Си Юнайтед - Мазатлан 1:2 Сантос Лагуна - Ди Си Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0
Шарлотт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шарлотт - ФК Монреаль 2:0 Шарлотт - Чикаго Файр 4:3 Интер Майами - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 4:0
Орландо Сити - Шарлотт 2:0 ФК Монреаль - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Остин - Шарлотт 2:2 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
Шарлотт

Точный счет

2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
3
3 раза 18%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:2
6 раз 18%
2:3
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 39%
0
7 раз 21%
1
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Ди Си Юнайтед
Шарлотт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
4
9
7
1.5
7
10
2
14
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
4
10
7
1.5
4
12
4
13
2.5
2
14
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
25
8
19
14
1.5
11
22
6
27
2.5
5
28
1
32
3.5
2
31

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 33 19 7 7 68 - 48 64
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 33 18 7 8 60 - 42 61
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 33 16 8 9 50 - 34 56
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 33 15 11 7 63 - 47 56
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 33 14 9 10 45 - 38 51
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 33 15 5 13 59 - 57 50
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 33 14 7 12 54 - 48 49
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 33 13 8 12 51 - 47 47
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 33 12 10 11 64 - 55 46
10.
Остин
 Заявка 33 10 9 14 36 - 46 39
11.
Даллас
 Заявка 33 10 8 15 52 - 55 38
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 33 8 13 12 49 - 59 37
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 33 8 7 18 50 - 64 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 33 6 3 24 40 - 75 21

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:2 Заявка 34 21 9 4 75 - 49 72
2.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 34 19 9 6 71 - 38 66
3.
Цинциннати
 1:1 Заявка 34 17 6 11 57 - 48 57
4.
Орландо Сити
 1:2 Заявка 34 15 7 12 59 - 50 52
5.
Нью-Йорк Сити
 0:2 Заявка 34 14 8 12 54 - 49 50
6.
Шарлотт
 0:0 Заявка 34 13 10 11 43 - 37 49
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 34 11 14 9 53 - 49 47
8.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 34 11 10 13 48 - 64 43
9.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 34 10 11 13 52 - 67 41
10.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 34 10 10 14 46 - 49 40
11.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 34 9 11 14 62 - 54 38
12.
Торонто
 Заявка 34 11 4 19 40 - 61 37
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 34 8 10 16 35 - 54 34
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 34 9 5 20 37 - 70 32
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 34 7 10 17 40 - 59 31

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 13 3 1 43 - 25 42
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 10 4 2 33 - 17 34
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 9 5 3 39 - 25 32
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 7 5 5 23 - 21 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
10.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 6 4 7 33 - 32 22
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 4 1 12 18 - 32 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:2 Заявка 17 10 5 2 41 - 22 35
2.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 17 10 4 3 38 - 21 34
3.
Нью-Йорк Сити
 0:2 Заявка 17 10 3 4 35 - 25 33
4.
Шарлотт
 0:0 Заявка 17 9 5 3 25 - 15 32
5.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 17 8 5 4 28 - 23 29
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 17 7 7 3 29 - 22 28
7.
Орландо Сити
 1:2 Заявка 17 7 4 6 28 - 18 25
8.
Цинциннати
 1:1 Заявка 17 7 3 7 26 - 22 24
9.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
10.
Торонто
 Заявка 17 7 0 10 27 - 32 21
11.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
12.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 17 5 5 7 20 - 28 20
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 17 5 4 8 19 - 30 19
14.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 17 4 6 7 27 - 22 18
15.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 17 4 6 7 26 - 33 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 8 3 6 28 - 26 27
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 8 3 6 27 - 25 27
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 8 2 7 26 - 21 26
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 8 2 7 25 - 24 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 5 8 4 27 - 28 23
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 4 6 25 - 23 22
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 Заявка 17 4 4 9 12 - 23 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 1 8 7 26 - 38 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 Заявка 17 1 6 10 20 - 31 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:2 Заявка 17 11 4 2 34 - 27 37
2.
Цинциннати
 1:1 Заявка 17 10 3 4 31 - 26 33
3.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 17 9 5 3 33 - 17 32
4.
Орландо Сити
 1:2 Заявка 17 8 3 6 31 - 32 27
5.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 17 6 5 6 26 - 34 23
6.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 17 5 5 7 35 - 32 20
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
8.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 17 4 6 7 16 - 22 18
9.
Шарлотт
 0:0 Заявка 17 4 5 8 18 - 22 17
10.
Нью-Йорк Сити
 0:2 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
11.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
12.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 17 3 5 9 20 - 41 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:2 Заявка 17 4 1 12 18 - 40 13
14.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 17 3 4 10 11 - 29 13
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Интер Майами Суарес Луис 20 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (10)
Интер Майами Месси Лионель 17 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 10'
    Родригес Мартин IV получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Ди Си Юнайтед
Ничья
Шарлотт
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