Тур: 1. Стадион: Ауди Филд.
0:0
Перерыв
Ход матча
22
Эррера
Аарон
43
Клих
Матеуш
14
Бёрн
Натан
3
Рим
Тим
30
Урсо
Жуниор
10
Биэл
Пеп
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
56 Самудио ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лесесне Трой
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Рим ТимЗащитник
-
30 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Биэл ПепНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
-
11 Абада ЛиэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Тавареш ЮриПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Смит Дин
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Шарлотт
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
2.67
0
Среднее время на гол
33
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
180
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|23 (3)
|0.68
|Пирани Габриэл
|6
|0.18
|Страуд Джаред
|3
|0.09
|Сантуш Педру
|3
|0.09
|Дахоме Кристиан
|3
|0.09
|Клих Матеуш
|2 (2)
|0.06
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0.06
|Бартлетт Лукас
|2
|0.06
|Родригес Мартин IV
|2
|0.06
|Эррера Аарон
|1
|0.03
|Маррелл Джейкоб
|1
|0.03
|Баджи Доминик
|1
|0.03
|Маквей Кристофер
|1
|0.03
|Шнегг Давид
|1
|0.03
|Флетчер Кристиан
|1
|0.03
|Бирнбом Стив
|0
|0
|Антли Коннер
|0
|0
|Акинмбони Матаи
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агьеманг Патрик
|9
|0.26
|Варгас Кервин Кальдерон
|6
|0.18
|Абада Лиэль
|6
|0.18
|Свидерски Кароль
|6 (2)
|0.18
|Тавареш Юри
|3
|0.09
|Вествуд Эшли
|2
|0.06
|Бронико Брандт
|1
|0.03
|Биэл Пеп
|1
|0.03
|Деягере Брехт
|1
|0.03
|Петкович Никола
|1
|0.03
|Копетти Энцо
|1
|0.03
|Диани Джибриль
|1 (1)
|0.03
|Рим Тим
|1
|0.03
|Урсо Жуниор
|1
|0.03
|Маланда Адилсон
|1
|0.03
|Бендер Бен
|1
|0.03
|Уронен Йере
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дахоме Кристиан
|9
|1
|Клих Матеуш
|10
|0
|Бентеке Кристиан
|8
|1
|Эррера Аарон
|9
|0
|Сантуш Педру
|6
|1
|Бартлетт Лукас
|6
|1
|Родригес Мартин IV
|5
|0
|Пелтола Матти
|3
|1
|Маквей Кристофер
|4
|0
|Страуд Джаред
|4
|0
|Хопкинс Джексон
|4
|0
|Таканг Борис
|2
|1
|Акинмбони Матаи
|2
|1
|Пирани Габриэл
|3
|0
|Баджи Доминик
|2
|0
|Бирнбом Стив
|2
|0
|Антли Коннер
|2
|0
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0
|Маррелл Джейкоб
|2
|0
|Миллер Тайлер
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Саркис Хейден
|1
|0
|Флетчер Кристиан
|1
|0
|Таббс Гаррисон
|1
|0
|Troy Lesesne
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|7
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|7
|0
|Бёрн Натан
|6
|0
|Агьеманг Патрик
|4
|1
|Деягере Брехт
|5
|0
|Тавареш Юри
|5
|0
|Приветт Эндрю
|5
|0
|Кахлина Кристиян
|4
|0
|Урсо Жуниор
|4
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Диани Джибриль
|4
|0
|Арфилд Скотт
|2
|1
|Петкович Никола
|3
|0
|Маланда Адилсон
|3
|0
|Tyger Smalls
|3
|0
|Уронен Йере
|2
|0
|Абада Лиэль
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Копетти Энцо
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Бендер Бен
|1
|0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
Шарлотт
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
18
9
Ди Си Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Шарлотт
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
26
24
Ди Си Юнайтед
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
18% (6)
36% (12)
Шарлотт
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
6% (2)
58% (19)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
11
Волевые победы
20
10
Упущенные победы
44
33
Голы по времени матча
Забито
26
17
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
4
15%
1
6%
1-15
3
12%
2
12%
16-30
6
23%
4
24%
31-45
3
12%
5
29%
29%
46-60
5
19%
3
18%
61-75
5
19%
2
12%
76-90
Пропущено
33
23
15 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
4
12%
2
9%
1-15
4
12%
2
9%
16-30
7
21%
9
39%
31-45
7
21%
1
4%
46-60
3
9%
2
9%
61-75
8
24%
7
30%
76-90
Забито
28
25
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 12
22 Не забивали 20
4
14%
4
16%
1-15
6
21%
1
4%
16-30
4
14%
6
24%
31-45
2
7%
4
16%
46-60
4
14%
2
8%
61-75
8
29%
8
32%
76-90
Пропущено
32
15
17 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 8
3
9%
0
0%
1-15
8
25%
2
13%
16-30
6
19%
2
13%
31-45
2
6%
4
27%
46-60
6
19%
2
13%
61-75
7
22%
5
33%
76-90
Забито
54
42
27 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 18
7 Не забивали 8
8
15%
5
12%
1-15
9
17%
3
7%
16-30
10
19%
10
24%
31-45
5
9%
9
21%
46-60
9
17%
5
12%
61-75
13
24%
10
24%
76-90
Пропущено
65
38
32 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 13
30 Не пропускали 22
7
11%
2
5%
1-15
12
18%
4
11%
16-30
13
20%
11
29%
31-45
9
14%
5
13%
46-60
9
14%
4
11%
61-75
15
23%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:2 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 3:4 Ди Си Юнайтед - Коламбус Крю 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 4:0
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4 Ди Си Юнайтед - Мазатлан 1:2 Сантос Лагуна - Ди Си Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0
Шарлотт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шарлотт - ФК Монреаль 2:0 Шарлотт - Чикаго Файр 4:3 Интер Майами - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 4:0
Орландо Сити - Шарлотт 2:0 ФК Монреаль - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Остин - Шарлотт 2:2 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
Шарлотт
Точный счет
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
3
3 раза 18%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:2
6 раз 18%
2:3
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 39%
0
7 раз 21%
1
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Ди Си Юнайтед
Шарлотт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
134
97
710
214
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
124
107
412
413
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
258
1914
1122
627
528
132
231
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|68 - 48
|64
|2.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|60 - 42
|61
|3.
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|50 - 34
|56
|4.
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|63 - 47
|56
|5.
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|45 - 38
|51
|6.
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|59 - 57
|50
|7.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|54 - 48
|49
|8.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|51 - 47
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|64 - 55
|46
|10.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|36 - 46
|39
|11.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|52 - 55
|38
|12.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|49 - 59
|37
|13.
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|50 - 64
|31
|14.
|Заявка
|33
|6
|3
|24
|40 - 75
|21
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|34
|21
|9
|4
|75 - 49
|72
|2.
|2:0 Заявка
|34
|19
|9
|6
|71 - 38
|66
|3.
|1:1 Заявка
|34
|17
|6
|11
|57 - 48
|57
|4.
|1:2 Заявка
|34
|15
|7
|12
|59 - 50
|52
|5.
|0:2 Заявка
|34
|14
|8
|12
|54 - 49
|50
|6.
|0:0 Заявка
|34
|13
|10
|11
|43 - 37
|49
|7.
|0:2 Заявка
|34
|11
|14
|9
|53 - 49
|47
|8.
|2:0 Заявка
|34
|11
|10
|13
|48 - 64
|43
|9.
|0:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|52 - 67
|41
|10.
|2:1 Заявка
|34
|10
|10
|14
|46 - 49
|40
|11.
|1:1 Заявка
|34
|9
|11
|14
|62 - 54
|38
|12.
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|40 - 61
|37
|13.
|0:0 Заявка
|34
|8
|10
|16
|35 - 54
|34
|14.
|2:2 Заявка
|34
|9
|5
|20
|37 - 70
|32
|15.
|0:0 Заявка
|34
|7
|10
|17
|40 - 59
|31
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 25
|42
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 17
|34
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|39 - 25
|32
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|33 - 32
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|18 - 32
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|17
|10
|5
|2
|41 - 22
|35
|2.
|2:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 21
|34
|3.
|0:2 Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 25
|33
|4.
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|5.
|2:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 23
|29
|6.
|0:2 Заявка
|17
|7
|7
|3
|29 - 22
|28
|7.
|1:2 Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 18
|25
|8.
|1:1 Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|9.
|2:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|10.
|Заявка
|17
|7
|0
|10
|27 - 32
|21
|11.
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|12.
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|20 - 28
|20
|13.
|2:2 Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 30
|19
|14.
|1:1 Заявка
|17
|4
|6
|7
|27 - 22
|18
|15.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|26 - 33
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 26
|27
|2.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 25
|27
|3.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 21
|26
|4.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 24
|26
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|6.
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|27 - 28
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|12 - 23
|16
|10.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|11.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|26 - 38
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|20 - 31
|9
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 27
|37
|2.
|1:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 26
|33
|3.
|2:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|33 - 17
|32
|4.
|1:2 Заявка
|17
|8
|3
|6
|31 - 32
|27
|5.
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|1:1 Заявка
|17
|5
|5
|7
|35 - 32
|20
|7.
|0:2 Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|8.
|2:1 Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|9.
|0:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 22
|17
|10.
|0:2 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|12.
|2:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 41
|14
|13.
|2:2 Заявка
|17
|4
|1
|12
|18 - 40
|13
|14.
|0:0 Заявка
|17
|3
|4
|10
|11 - 29
|13
|15.
|0:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|20 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (10)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|17 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10