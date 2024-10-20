  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
1:2
Конец матча
Цинциннати
0'
1:0
2' Гол
Салливан Куинн
38' Желтая карточка
Барибо Тай
1:1
45' Гол
Асад Ямиль
1:2
46' Гол в свои ворота
Глеснес Якоб
59' Желтая карточка
Нвободо Обинна
64' Желтая карточка
Эллиотт Джек
66' Желтая карточка
Асад Ямиль
68' Желтая карточка
Орельяно Лука
80' Желтая карточка
Вагнер Кай
90'+6
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
33
Салливан
Куинн
16
Макглинн
Джек
10
Газдаг
Даниэль
28
Барибо
Тай
7
Уре
Микаэль
18
Челентано
Роман
6
Авазьем
Чидозье
12
Робинсон
Майлз
16
Хадебе
Тинейдж
91
Йедлин
Деандре
27
Асад
Ямиль
20
Буха
Павел
5
Нвободо
Обинна
10
Акоста
Лусиано
23
Орельяно
Лука
7
Кубо
Юя
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Цинциннати

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.8%
81.3%
3 победы 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

КЛ
2:4
М
4:3
ТМК
4:3
М
1:0
М
2:2
М
1:0
ТМК
3:1
М
1:0
М
3:1
М
1:1
М
2:0
М
1:2
М
3:0
М
0:0
М
2:0
М
0:2

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

16
4

Голов в среднем за матч

1.78
0.57

Среднее время на гол

50
157

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.88
1.19

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

48
75

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 17 (4) 0.5
Уре Микаэль 10 0.29
Барибо Тай 9 0.26
Карранса Хулиан 6 0.18
Салливан Куинн 5 0.15
Макглинн Джек 4 0.12
Буэно Хесус 3 0.09
Харриэль Натан 2 0.06
Бедойя Алехандро 2 0.06
Глеснес Якоб 2 0.06
Вагнер Кай 1 0.03
Донован Крис 1 0.03
Флэк Леон 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Рафанелло Жереми 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 14 (3) 0.41
Орельяно Лука 10 0.29
Кубо Юя 10 0.29
Келси Кевин 6 0.18
Буха Павел 4 0.12
Асад Ямиль 3 0.09
Бэрд Кори 3 0.09
Сантос Сержио II 3 0.09
Бупендза Аарон 2 0.06
Валенсуэла Херардо 1 0.03
Робинсон Майлз 1 0.03
Йедлин Деандре 0 0
Авазьем Чидозье 0 0
Хадебе Тинейдж 0 0
Нвободо Обинна 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эллиотт Джек 7 1
Вагнер Кай 7 0
Бедойя Алехандро 6 0
Газдаг Даниэль 6 0
Уре Микаэль 5 0
Лоу Дэмион 5 0
Карранса Хулиан 5 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Харриэль Натан 4 0
Салливан Куинн 4 0
Глеснес Якоб 3 0
Макглинн Джек 3 0
Флэк Леон 2 0
Блэйк Андре 1 0
Барибо Тай 1 0
Семмле Оливер 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 8 1
Йедлин Деандре 9 0
Мерфи Ян 8 0
Акоста Лусиано 7 0
Робинсон Майлз 5 1
Кубо Юя 6 0
Келси Кевин 6 0
Буха Павел 5 0
Орельяно Лука 5 0
Пауэлл Альвас 3 1
Миазга Мэтт 3 0
Авазьем Чидозье 3 0
Pat Noonan 1 1
Хэлси Бретт 1 1
Бупендза Аарон 2 0
Челентано Роман 2 0
Валенсуэла Херардо 2 0
Асад Ямиль 1 0
Хадебе Тинейдж 1 0
Бэрд Кори 1 0
Сантос Сержио II 1 0
Келлер Кипп 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Цинциннати
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
13

Упущенные победы

14
7
Филадельфия Юнион
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Цинциннати
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

21
15

Упущенные победы

22
22
Филадельфия Юнион
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
26% (9)
29% (10)
Цинциннати
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (7)
47% (16)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

22
28

Упущенные победы

36
29

Голы по времени матча

Забито

28
32
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
5
18%
3
9%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
3
11%
5
16%
31-45
10
36%
8
25%
46-60
3
11%
8
25%
61-75
4
14%
8
25%
76-90

Пропущено

22
26
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
3
14%
5
19%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
6
27%
2
8%
31-45
4
18%
7
27%
46-60
4
18%
6
23%
61-75
3
14%
2
8%
76-90

Забито

36
27
17 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 22
5
14%
3
11%
1-15
4
11%
2
7%
16-30
8
22%
7
26%
31-45
4
11%
8
30%
30%
46-60
7
19%
5
19%
61-75
8
22%
2
7%
76-90

Пропущено

31
21
12 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
2
6%
1
5%
1-15
5
16%
7
33%
16-30
5
16%
3
14%
31-45
7
23%
2
10%
46-60
2
6%
6
29%
61-75
10
32%
2
10%
76-90

Забито

64
59
28 В 1-м тайме 20
36 Во 2-м тайме 39
16 Забивали первыми 16
5 Не забивали 6
10
16%
6
10%
1-15
7
11%
2
3%
16-30
11
17%
12
20%
31-45
14
22%
16
27%
46-60
10
16%
13
22%
61-75
12
19%
10
17%
76-90

Пропущено

53
47
23 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 26
5
9%
6
13%
1-15
7
13%
11
23%
16-30
11
21%
5
11%
31-45
11
21%
9
19%
46-60
6
11%
12
26%
61-75
13
25%
4
9%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:2 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 4:0
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:5 Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Мазатлан 1:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Филадельфия Юнион - Крус Асуль 1:1 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2
Цинциннати
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Цинциннати - Орландо Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 3:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Цинциннати 2:2
Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Цинциннати - ФК Монреаль 4:1 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Цинциннати - Сантос Лагуна 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Цинциннати - Керетаро 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Даллас - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Цинциннати

Точный счет

1:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
4
2 раза 12%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
4:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
6 раз 35%
0:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
5 раз 29%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
5 раз 15%
2:2
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
4:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
9 раз 26%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 35%
1
9 раз 26%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
12 раз 35%
2
9 раз 26%
0
6 раз 18%
4
4 раза 12%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
5
8
9
1.5
5
12
3
14
2.5
4
13
2
15
3.5
3
14
1
16
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
16
1
12
5
1.5
11
6
5
12
2.5
3
14
1
16
3.5
2
15
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
5
0.5
Больше Меньше
28
6
20
14
1.5
16
18
8
26
2.5
7
27
3
31
3.5
5
29
2
32
4.5
1
33

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 33 19 7 7 68 - 48 64
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 33 18 7 8 60 - 42 61
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 33 16 8 9 50 - 34 56
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 33 15 11 7 63 - 47 56
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 33 14 9 10 45 - 38 51
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 33 15 5 13 59 - 57 50
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 33 14 7 12 54 - 48 49
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 33 13 8 12 51 - 47 47
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 33 12 10 11 64 - 55 46
10.
Остин
 Заявка 33 10 9 14 36 - 46 39
11.
Даллас
 Заявка 33 10 8 15 52 - 55 38
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 33 8 13 12 49 - 59 37
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 33 8 7 18 50 - 64 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 33 6 3 24 40 - 75 21

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 34 22 8 4 79 - 49 74
2.
Коламбус Крю
 Заявка 34 19 9 6 72 - 40 66
3.
Цинциннати
 Заявка 34 18 5 11 58 - 48 59
4.
Орландо Сити
 Заявка 34 15 7 12 59 - 50 52
5.
Шарлотт
 Заявка 34 14 9 11 46 - 37 51
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 34 14 8 12 54 - 49 50
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 34 11 14 9 55 - 50 47
8.
ФК Монреаль
 Заявка 34 11 10 13 48 - 64 43
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 46 - 49 40
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 52 - 70 40
11.
Торонто
 Заявка 34 11 4 19 40 - 61 37
12.
Филадельфия Юнион
 Заявка 34 9 10 15 62 - 55 37
13.
Нэшвилл
 Заявка 34 9 9 16 38 - 54 36
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 34 9 4 21 37 - 74 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 34 7 9 18 40 - 62 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 13 3 1 43 - 25 42
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 10 4 2 33 - 17 34
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 9 5 3 39 - 25 32
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 7 5 5 23 - 21 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
10.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 6 4 7 33 - 32 22
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 4 1 12 18 - 32 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 45 - 22 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 17 10 4 3 38 - 21 34
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 10 3 4 35 - 25 33
4.
Шарлотт
 Заявка 17 9 5 3 25 - 15 32
5.
ФК Монреаль
 Заявка 17 8 5 4 28 - 23 29
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 7 7 3 31 - 23 28
7.
Орландо Сити
 Заявка 17 7 4 6 28 - 18 25
8.
Цинциннати
 Заявка 17 7 3 7 26 - 22 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
10.
Торонто
 Заявка 17 7 0 10 27 - 32 21
11.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 17 5 4 8 20 - 31 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 5 4 8 19 - 30 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 4 5 8 27 - 23 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 5 8 26 - 36 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 8 3 6 28 - 26 27
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 8 3 6 27 - 25 27
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 8 2 7 26 - 21 26
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 8 2 7 25 - 24 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 5 8 4 27 - 28 23
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 4 6 25 - 23 22
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 Заявка 17 4 4 9 12 - 23 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 1 8 7 26 - 38 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 Заявка 17 1 6 10 20 - 31 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 34 - 27 37
2.
Цинциннати
 Заявка 17 11 2 4 32 - 26 35
3.
Коламбус Крю
 Заявка 17 9 5 3 34 - 19 32
4.
Орландо Сити
 Заявка 17 8 3 6 31 - 32 27
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 5 6 26 - 34 23
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 5 7 35 - 32 20
7.
Шарлотт
 Заявка 17 5 4 8 21 - 22 19
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 4 6 7 16 - 22 18
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
11.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
12.
Нэшвилл
 Заявка 17 4 3 10 14 - 29 15
13.
ФК Монреаль
 Заявка 17 3 5 9 20 - 41 14
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 4 0 13 18 - 44 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Интер Майами Месси Лионель 20 (11)
Интер Майами Суарес Луис 20 (9)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Весь список
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