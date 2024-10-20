Тур: 1. Стадион: Субару Парк.
1:2
Конец матча
0'
1:0
2' ГолСалливан Куинн
38' Желтая карточкаБарибо Тай
1:1
45' ГолАсад Ямиль
1:2
46' Гол в свои воротаГлеснес Якоб
59' Желтая карточкаНвободо Обинна
64' Желтая карточкаЭллиотт Джек
66' Желтая карточкаАсад Ямиль
68' Желтая карточкаОрельяно Лука
80' Желтая карточкаВагнер Кай
90'+6
Ход матча
2'
1:0
38'
45'
1:1
46'
1:2
59'
60'
64'
66'
68'
80'
82'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
28
Барибо
Тай
27
Асад
Ямиль
20
Буха
Павел
7
Кубо
Юя
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
-
31 Флэк ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Барибо ТайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Рик ЭндрюВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Донован КрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Асад ЯмильЗащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Кубо ЮяНападающий
- Запасные игроки
-
36 Лоуро ЭванВратарь
- Защитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Келси КевинНападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Цинциннати
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
133.3%
0 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.8%
81.3%
3 победы 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
16
4
Голов в среднем за матч
1.78
0.57
Среднее время на гол
50
157
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.88
1.19
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
48
75
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|17 (4)
|0.5
|Уре Микаэль
|10
|0.29
|Барибо Тай
|9
|0.26
|Карранса Хулиан
|6
|0.18
|Салливан Куинн
|5
|0.15
|Макглинн Джек
|4
|0.12
|Буэно Хесус
|3
|0.09
|Харриэль Натан
|2
|0.06
|Бедойя Алехандро
|2
|0.06
|Глеснес Якоб
|2
|0.06
|Вагнер Кай
|1
|0.03
|Донован Крис
|1
|0.03
|Флэк Леон
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Рафанелло Жереми
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|14 (3)
|0.41
|Орельяно Лука
|10
|0.29
|Кубо Юя
|10
|0.29
|Келси Кевин
|6
|0.18
|Буха Павел
|4
|0.12
|Асад Ямиль
|3
|0.09
|Бэрд Кори
|3
|0.09
|Сантос Сержио II
|3
|0.09
|Бупендза Аарон
|2
|0.06
|Валенсуэла Херардо
|1
|0.03
|Робинсон Майлз
|1
|0.03
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
|Хадебе Тинейдж
|0
|0
|Нвободо Обинна
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эллиотт Джек
|7
|1
|Вагнер Кай
|7
|0
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|Газдаг Даниэль
|6
|0
|Уре Микаэль
|5
|0
|Лоу Дэмион
|5
|0
|Карранса Хулиан
|5
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Харриэль Натан
|4
|0
|Салливан Куинн
|4
|0
|Глеснес Якоб
|3
|0
|Макглинн Джек
|3
|0
|Флэк Леон
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Барибо Тай
|1
|0
|Семмле Оливер
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|8
|1
|Йедлин Деандре
|9
|0
|Мерфи Ян
|8
|0
|Акоста Лусиано
|7
|0
|Робинсон Майлз
|5
|1
|Кубо Юя
|6
|0
|Келси Кевин
|6
|0
|Буха Павел
|5
|0
|Орельяно Лука
|5
|0
|Пауэлл Альвас
|3
|1
|Миазга Мэтт
|3
|0
|Авазьем Чидозье
|3
|0
|Pat Noonan
|1
|1
|Хэлси Бретт
|1
|1
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Челентано Роман
|2
|0
|Валенсуэла Херардо
|2
|0
|Асад Ямиль
|1
|0
|Хадебе Тинейдж
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Сантос Сержио II
|1
|0
|Келлер Кипп
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Цинциннати
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
13
Упущенные победы
14
7
Филадельфия Юнион
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Цинциннати
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
21
15
Упущенные победы
22
22
Филадельфия Юнион
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
26% (9)
29% (10)
Цинциннати
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (7)
47% (16)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
22
28
Упущенные победы
36
29
Голы по времени матча
Забито
28
32
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
5
18%
3
9%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
3
11%
5
16%
31-45
10
36%
8
25%
46-60
3
11%
8
25%
61-75
4
14%
8
25%
76-90
Пропущено
22
26
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
3
14%
5
19%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
6
27%
2
8%
31-45
4
18%
7
27%
46-60
4
18%
6
23%
61-75
3
14%
2
8%
76-90
Забито
36
27
17 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 22
5
14%
3
11%
1-15
4
11%
2
7%
16-30
8
22%
7
26%
31-45
4
11%
8
30%
30%
46-60
7
19%
5
19%
61-75
8
22%
2
7%
76-90
Пропущено
31
21
12 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
2
6%
1
5%
1-15
5
16%
7
33%
16-30
5
16%
3
14%
31-45
7
23%
2
10%
46-60
2
6%
6
29%
61-75
10
32%
2
10%
76-90
Забито
64
59
28 В 1-м тайме 20
36 Во 2-м тайме 39
16 Забивали первыми 16
5 Не забивали 6
10
16%
6
10%
1-15
7
11%
2
3%
16-30
11
17%
12
20%
31-45
14
22%
16
27%
46-60
10
16%
13
22%
61-75
12
19%
10
17%
76-90
Пропущено
53
47
23 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 26
5
9%
6
13%
1-15
7
13%
11
23%
16-30
11
21%
5
11%
31-45
11
21%
9
19%
46-60
6
11%
12
26%
61-75
13
25%
4
9%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:2 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 4:0
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:5 Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Мазатлан 1:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Филадельфия Юнион - Крус Асуль 1:1 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2
Цинциннати
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Цинциннати - Орландо Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 3:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Цинциннати 2:2
Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Цинциннати - ФК Монреаль 4:1 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Цинциннати - Сантос Лагуна 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Цинциннати - Керетаро 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Даллас - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Цинциннати
Точный счет
1:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
4
2 раза 12%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
4:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
6 раз 35%
0:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
5 раз 29%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:2
5 раз 15%
2:2
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
4:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
9 раз 26%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 35%
1
9 раз 26%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
12 раз 35%
2
9 раз 26%
0
6 раз 18%
4
4 раза 12%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
125
89
512
314
413
215
314
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
161
125
116
512
314
116
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
295
Больше Меньше
286
2014
1618
826
727
331
529
232
133
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|68 - 48
|64
|2.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|60 - 42
|61
|3.
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|50 - 34
|56
|4.
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|63 - 47
|56
|5.
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|45 - 38
|51
|6.
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|59 - 57
|50
|7.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|54 - 48
|49
|8.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|51 - 47
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|64 - 55
|46
|10.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|36 - 46
|39
|11.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|52 - 55
|38
|12.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|49 - 59
|37
|13.
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|50 - 64
|31
|14.
|Заявка
|33
|6
|3
|24
|40 - 75
|21
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|79 - 49
|74
|2.
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|72 - 40
|66
|3.
|Заявка
|34
|18
|5
|11
|58 - 48
|59
|4.
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|59 - 50
|52
|5.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|46 - 37
|51
|6.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|54 - 49
|50
|7.
|Заявка
|34
|11
|14
|9
|55 - 50
|47
|8.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|48 - 64
|43
|9.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|46 - 49
|40
|10.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|52 - 70
|40
|11.
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|40 - 61
|37
|12.
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|62 - 55
|37
|13.
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|38 - 54
|36
|14.
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|37 - 74
|31
|15.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|40 - 62
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 25
|42
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 17
|34
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|39 - 25
|32
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|33 - 32
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|18 - 32
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|45 - 22
|37
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 21
|34
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 25
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 23
|29
|6.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 23
|28
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 18
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|10.
|Заявка
|17
|7
|0
|10
|27 - 32
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 31
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 30
|19
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|27 - 23
|17
|15.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 36
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 26
|27
|2.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 25
|27
|3.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 21
|26
|4.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 24
|26
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|6.
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|27 - 28
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|12 - 23
|16
|10.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|11.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|26 - 38
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|20 - 31
|9
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 27
|37
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 26
|35
|3.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|34 - 19
|32
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|31 - 32
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|35 - 32
|20
|7.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 22
|19
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|10.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|14 - 29
|15
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 41
|14
|14.
|Заявка
|17
|4
|0
|13
|18 - 44
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|20 (9)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10