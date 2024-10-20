Тур: 1. Стадион: Стадион Ку2.
1:1
Перерыв
0'
3' Желтая карточкаКасканте Хулио
1:0
8' ПенальтиДриусси Себастьян
28' Желтая карточкаХименес Эктор
30' Желтая карточкаАбубакар Лалас
1:1
42' ГолНаварро Рафа
45' Желтая карточкаРинг Александр
Ход матча
8'
28'
30'
42'
1:1
45'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Обриан
Хадер
33
Вольфф
Оуэн
14
Рубио
Диего
31
Бодри
Адам
20
Ронен
Коннор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обриан ХадерПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
-
14 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Колманич ЖанПолузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Мика Бертон
-
38 Ervin Torres
-
Главный тренер: Rodrigo Rios
- Основной состав
-
31 Бодри АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
- Нападающий
-
41 Ethan Bandre
-
Главный тренер: Армас Крис
История личных встреч
Остин
Колорадо Рэпидс
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
1.2
Среднее время на гол
135
75
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
80
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|7 (3)
|0.21
|Обриан Хадер
|7
|0.21
|Рубио Диего
|4
|0.12
|Галлахер Джон
|3
|0.09
|Зардес Гьяси
|3
|0.09
|Гильерме дос Сантос
|3
|0.09
|Ринг Александр
|2 (1)
|0.06
|Касканте Хулио
|2
|0.06
|Даниэль Перейра
|1
|0.03
|Вольфф Оуэн
|1
|0.03
|Букари Осман
|1
|0.03
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.03
|Хеджес Мэтт
|1
|0.03
|Ригони Эмилиано
|1
|0.03
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Фодри Си-Джей
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наварро Рафа
|14 (4)
|0.41
|Михайлович Джордже
|11 (4)
|0.32
|Бассетт Коул
|9 (1)
|0.26
|Кабрал Кевин
|5
|0.15
|Харрис Кельвин
|4
|0.12
|Льюис Джонатан
|3
|0.09
|Япи Даррен
|2
|0.06
|Бомбито Мойзе
|2
|0.06
|Фернандес Омир
|1
|0.03
|Ронен Коннор
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Кэннон Реджи
|1
|0.03
|Эдвардс Майкл
|1
|0.03
|Ларраз Оливер
|1
|0.03
|Розенберри Киган
|0
|0
|Махсо Андреас
|0
|0
|Андерсон Себастьян
|0
|0
|Стюарт-Бэйнес Кимани
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касканте Хулио
|10
|0
|Даниэль Перейра
|9
|0
|Валенсия Йохан
|8
|0
|Дриусси Себастьян
|6
|1
|Гильерме дос Сантос
|6
|1
|Хайнс-Айк Брендан
|5
|1
|Рубио Диего
|6
|0
|Обриан Хадер
|5
|0
|Ринг Александр
|4
|0
|Галлахер Джон
|4
|0
|Вольфф Оуэн
|4
|0
|Фодри Си-Джей
|3
|0
|Хименес Эктор
|2
|0
|Зардес Гьяси
|2
|0
|Стувер Брэд
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Хеджес Мэтт
|1
|0
|Деслер Миккел
|1
|0
|Букари Осман
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Япи Даррен
|5
|1
|Наварро Рафа
|6
|0
|Михайлович Джордже
|6
|0
|Харрис Кельвин
|5
|0
|Кабрал Кевин
|3
|1
|Стеффен Закари
|3
|0
|Махсо Андреас
|3
|0
|Абубакар Лалас
|3
|0
|Леффелсенд Яспер
|3
|0
|Бомбито Мойзе
|3
|0
|Ронен Коннор
|2
|0
|Ларраз Оливер
|2
|0
|Розенберри Киган
|1
|0
|Андерсон Себастьян
|1
|0
|Кэннон Реджи
|1
|0
|Льюис Джонатан
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Эдвардс Майкл
|1
|0
Результаты матчей
Остин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Колорадо Рэпидс
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
10
14
Остин
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Колорадо Рэпидс
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
7
28
Остин
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Колорадо Рэпидс
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
18% (6)
36% (12)
45% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
18% (6)
48% (16)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
28
11
Упущенные победы
17
42
Голы по времени матча
Забито
24
27
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 19
3
13%
4
15%
1-15
3
13%
2
7%
16-30
2
8%
5
19%
31-45
5
21%
6
22%
46-60
5
21%
3
11%
61-75
6
25%
7
26%
76-90
Пропущено
23
34
7 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 13
2
9%
6
18%
1-15
2
9%
5
15%
16-30
3
13%
5
15%
31-45
5
22%
6
18%
46-60
7
30%
5
15%
61-75
4
17%
7
21%
76-90
Забито
12
31
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
0
0%
2
6%
1-15
1
8%
3
10%
16-30
5
42%
9
29%
29%
31-45
1
8%
4
13%
46-60
1
8%
4
13%
61-75
4
33%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
23
24
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
4
17%
4
17%
1-15
5
22%
2
8%
16-30
4
17%
5
21%
31-45
4
17%
6
25%
46-60
5
22%
2
8%
61-75
1
4%
5
21%
76-90
Забито
36
58
14 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 33
10 Забивали первыми 13
10 Не забивали 6
3
8%
6
10%
1-15
4
11%
5
9%
16-30
7
19%
14
24%
31-45
6
17%
10
17%
46-60
6
17%
7
12%
61-75
10
28%
16
28%
76-90
Пропущено
46
58
20 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 31
21 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 26
6
13%
10
17%
1-15
7
15%
7
12%
16-30
7
15%
10
17%
31-45
9
20%
12
21%
46-60
12
26%
7
12%
61-75
5
11%
12
21%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:1 Портленд Тимберс - Остин 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Остин - Хьюстон Динамо 0:1
Лос-Анджелес - Остин 1:1 Торонто - Остин 2:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Нэшвилл - Остин 0:2 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Монтеррей - Остин 0:2 Пумас-УНАМ - Остин 2:3 Остин - Шарлотт 2:2 Даллас - Остин 3:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 2:0
Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Клуб Америка - Колорадо Рэпидс 0:0 Толука - Колорадо Рэпидс 1:2 Хуарес - Колорадо Рэпидс 2:3 Леон - Колорадо Рэпидс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1
Результаты матчей
Остин
Колорадо Рэпидс
Точный счет
2:2
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
6 раз 35%
2
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
Точный счет
0:1
6 раз 18%
2:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
4:1
4 раза 12%
3:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
2
10 раз 30%
1
10 раз 30%
3
7 раз 21%
0
4 раза 12%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Остин
Колорадо Рэпидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
152
97
116
214
512
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
142
116
88
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
294
1023
1914
231
924
132
231
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|34
|19
|7
|8
|68 - 49
|64
|2.
|0:1 Заявка
|34
|18
|7
|9
|60 - 43
|61
|3.
|1:0 Заявка
|34
|17
|8
|9
|51 - 34
|59
|4.
|0:0 Заявка
|34
|15
|12
|7
|63 - 47
|57
|5.
|1:0 Заявка
|34
|15
|9
|10
|46 - 38
|54
|6.
|1:0 Заявка
|34
|15
|7
|12
|55 - 48
|52
|7.
|1:1 Заявка
|34
|15
|6
|13
|60 - 58
|51
|8.
|0:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|51 - 47
|48
|9.
|0:1 Заявка
|34
|12
|10
|12
|64 - 56
|46
|10.
|2:0 Заявка
|34
|11
|8
|15
|54 - 55
|41
|11.
|1:1 Заявка
|34
|10
|10
|14
|37 - 47
|40
|12.
|0:1 Заявка
|34
|8
|13
|13
|49 - 60
|37
|13.
|0:2 Заявка
|34
|8
|7
|19
|50 - 66
|31
|14.
|1:0 Заявка
|34
|7
|3
|24
|41 - 75
|24
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|79 - 49
|74
|2.
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|72 - 40
|66
|3.
|Заявка
|34
|18
|5
|11
|58 - 48
|59
|4.
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|59 - 50
|52
|5.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|46 - 37
|51
|6.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|54 - 49
|50
|7.
|Заявка
|34
|11
|14
|9
|55 - 50
|47
|8.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|48 - 64
|43
|9.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|46 - 49
|40
|10.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|52 - 70
|40
|11.
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|40 - 61
|37
|12.
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|62 - 55
|37
|13.
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|38 - 54
|36
|14.
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|37 - 74
|31
|15.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|40 - 62
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 25
|42
|2.
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|36 - 19
|34
|3.
|0:1 Заявка
|17
|10
|4
|3
|33 - 18
|34
|4.
|1:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|1:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|25 - 13
|33
|6.
|2:0 Заявка
|17
|10
|2
|5
|34 - 24
|32
|7.
|0:1 Заявка
|17
|9
|5
|3
|39 - 25
|32
|8.
|1:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|9.
|0:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 21
|26
|10.
|1:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|27 - 22
|25
|11.
|1:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 24
|24
|12.
|0:2 Заявка
|17
|6
|4
|7
|33 - 32
|22
|13.
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|1:0 Заявка
|17
|4
|1
|12
|18 - 32
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|45 - 22
|37
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 21
|34
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 25
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 23
|29
|6.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 23
|28
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 18
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|10.
|Заявка
|17
|7
|0
|10
|27 - 32
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 31
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 30
|19
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|27 - 23
|17
|15.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 36
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 26
|27
|2.
|0:1 Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 25
|27
|3.
|1:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 21
|26
|4.
|1:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 24
|26
|5.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|25 - 21
|26
|6.
|0:0 Заявка
|17
|5
|8
|4
|27 - 28
|23
|7.
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 24
|22
|8.
|1:1 Заявка
|17
|5
|3
|9
|27 - 36
|18
|9.
|1:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|12 - 23
|16
|10.
|0:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|25 - 31
|14
|11.
|1:0 Заявка
|17
|3
|2
|12
|23 - 43
|11
|12.
|0:1 Заявка
|17
|1
|8
|8
|26 - 39
|11
|13.
|0:2 Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 34
|9
|14.
|2:0 Заявка
|17
|1
|6
|10
|20 - 31
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 27
|37
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 26
|35
|3.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|34 - 19
|32
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|31 - 32
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|35 - 32
|20
|7.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 22
|19
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|10.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|14 - 29
|15
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 41
|14
|14.
|Заявка
|17
|4
|0
|13
|18 - 44
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|20 (9)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10