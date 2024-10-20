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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Остин
1:1
Перерыв
Колорадо Рэпидс
0'
3' Желтая карточка
Касканте Хулио
1:0
8' Пенальти
Дриусси Себастьян
28' Желтая карточка
Хименес Эктор
30' Желтая карточка
Абубакар Лалас
1:1
42' Гол
Наварро Рафа
45' Желтая карточка
Ринг Александр

Ход матча

3'
Касканте Хулио
 
7'
 
Харрис Кельвин
Михайлович Джордже
8'
Дриусси Себастьян
1:0
28'
Хименес Эктор
 
30'
 
Абубакар Лалас
42'
1:1
Наварро Рафа
(Абубакар Лалас)
45'
Ринг Александр
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Колорадо Рэпидс
2.26
4.10
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4.10
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Все Коэффициенты
1
Стувер
Брэд
16
Хименес
Эктор
21
Сваток
Александр
18
Касканте
Хулио
17
Галлахер
Джон
8
Ринг
Александр
5
Валенсия
Йохан
11
Обриан
Хадер
10
Дриусси
Себастьян
33
Вольфф
Оуэн
14
Рубио
Диего
31
Бодри
Адам
4
Кэннон
Реджи
6
Абубакар
Лалас
5
Махсо
Андреас
2
Розенберри
Киган
20
Ронен
Коннор
18
Ларраз
Оливер
11
Фернандес
Омир
10
Михайлович
Джордже
7
Льюис
Джонатан
9
Наварро
Рафа
Остин
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

История личных встреч

Остин
Колорадо Рэпидс

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

М
2:0
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
2:3
М
3:0
М
0:1
М
1:3

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
1.2

Среднее время на гол

135
75

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
80

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 7 (3) 0.21
Обриан Хадер 7 0.21
Рубио Диего 4 0.12
Галлахер Джон 3 0.09
Зардес Гьяси 3 0.09
Гильерме дос Сантос 3 0.09
Ринг Александр 2 (1) 0.06
Касканте Хулио 2 0.06
Даниэль Перейра 1 0.03
Вольфф Оуэн 1 0.03
Букари Осман 1 0.03
Хайнс-Айк Брендан 1 0.03
Хеджес Мэтт 1 0.03
Ригони Эмилиано 1 0.03
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Фодри Си-Джей 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наварро Рафа 14 (4) 0.41
Михайлович Джордже 11 (4) 0.32
Бассетт Коул 9 (1) 0.26
Кабрал Кевин 5 0.15
Харрис Кельвин 4 0.12
Льюис Джонатан 3 0.09
Япи Даррен 2 0.06
Бомбито Мойзе 2 0.06
Фернандес Омир 1 0.03
Ронен Коннор 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Кэннон Реджи 1 0.03
Эдвардс Майкл 1 0.03
Ларраз Оливер 1 0.03
Розенберри Киган 0 0
Махсо Андреас 0 0
Андерсон Себастьян 0 0
Стюарт-Бэйнес Кимани 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касканте Хулио 10 0
Даниэль Перейра 9 0
Валенсия Йохан 8 0
Дриусси Себастьян 6 1
Гильерме дос Сантос 6 1
Хайнс-Айк Брендан 5 1
Рубио Диего 6 0
Обриан Хадер 5 0
Ринг Александр 4 0
Галлахер Джон 4 0
Вольфф Оуэн 4 0
Фодри Си-Джей 3 0
Хименес Эктор 2 0
Зардес Гьяси 2 0
Стувер Брэд 2 0
Колманич Жан 2 0
Хеджес Мэтт 1 0
Деслер Миккел 1 0
Букари Осман 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Япи Даррен 5 1
Наварро Рафа 6 0
Михайлович Джордже 6 0
Харрис Кельвин 5 0
Кабрал Кевин 3 1
Стеффен Закари 3 0
Махсо Андреас 3 0
Абубакар Лалас 3 0
Леффелсенд Яспер 3 0
Бомбито Мойзе 3 0
Ронен Коннор 2 0
Ларраз Оливер 2 0
Розенберри Киган 1 0
Андерсон Себастьян 1 0
Кэннон Реджи 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Бассетт Коул 1 0
Эдвардс Майкл 1 0

Результаты матчей

Остин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Колорадо Рэпидс
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

10
14
Остин
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Колорадо Рэпидс
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

7
28
Остин
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Колорадо Рэпидс
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
18% (6)
36% (12)
45% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
18% (6)
48% (16)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

28
11

Упущенные победы

17
42

Голы по времени матча

Забито

24
27
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 19
3
13%
4
15%
1-15
3
13%
2
7%
16-30
2
8%
5
19%
31-45
5
21%
6
22%
46-60
5
21%
3
11%
61-75
6
25%
7
26%
76-90

Пропущено

23
34
7 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 13
2
9%
6
18%
1-15
2
9%
5
15%
16-30
3
13%
5
15%
31-45
5
22%
6
18%
46-60
7
30%
5
15%
61-75
4
17%
7
21%
76-90

Забито

12
31
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
0
0%
2
6%
1-15
1
8%
3
10%
16-30
5
42%
9
29%
29%
31-45
1
8%
4
13%
46-60
1
8%
4
13%
61-75
4
33%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

23
24
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
4
17%
4
17%
1-15
5
22%
2
8%
16-30
4
17%
5
21%
31-45
4
17%
6
25%
46-60
5
22%
2
8%
61-75
1
4%
5
21%
76-90

Забито

36
58
14 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 33
10 Забивали первыми 13
10 Не забивали 6
3
8%
6
10%
1-15
4
11%
5
9%
16-30
7
19%
14
24%
31-45
6
17%
10
17%
46-60
6
17%
7
12%
61-75
10
28%
16
28%
76-90

Пропущено

46
58
20 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 31
21 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 26
6
13%
10
17%
1-15
7
15%
7
12%
16-30
7
15%
10
17%
31-45
9
20%
12
21%
46-60
12
26%
7
12%
61-75
5
11%
12
21%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:1 Портленд Тимберс - Остин 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Остин - Хьюстон Динамо 0:1
Лос-Анджелес - Остин 1:1 Торонто - Остин 2:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Нэшвилл - Остин 0:2 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Монтеррей - Остин 0:2 Пумас-УНАМ - Остин 2:3 Остин - Шарлотт 2:2 Даллас - Остин 3:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 2:0
Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Клуб Америка - Колорадо Рэпидс 0:0 Толука - Колорадо Рэпидс 1:2 Хуарес - Колорадо Рэпидс 2:3 Леон - Колорадо Рэпидс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1

Результаты матчей

Остин
Колорадо Рэпидс

Точный счет

2:2
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
6 раз 35%
2
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%

Точный счет

0:1
6 раз 18%
2:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
4:1
4 раза 12%
3:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
2
10 раз 30%
1
10 раз 30%
3
7 раз 21%
0
4 раза 12%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Остин
Колорадо Рэпидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
15
2
9
7
1.5
11
6
2
14
2.5
5
12
1
15
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
2
1
16
1.5
8
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
29
4
10
23
1.5
19
14
2
31
2.5
9
24
1
32
3.5
2
31

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 34 19 7 8 68 - 49 64
2.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 34 18 7 9 60 - 43 61
3.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 34 17 8 9 51 - 34 59
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 34 15 12 7 63 - 47 57
5.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 34 15 9 10 46 - 38 54
6.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 34 15 7 12 55 - 48 52
7.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 34 15 6 13 60 - 58 51
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 34 13 9 12 51 - 47 48
9.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 34 12 10 12 64 - 56 46
10.
Даллас
 2:0 Заявка 34 11 8 15 54 - 55 41
11.
Остин
 1:1 Заявка 34 10 10 14 37 - 47 40
12.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 34 8 13 13 49 - 60 37
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 Заявка 34 8 7 19 50 - 66 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 34 7 3 24 41 - 75 24

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 34 22 8 4 79 - 49 74
2.
Коламбус Крю
 Заявка 34 19 9 6 72 - 40 66
3.
Цинциннати
 Заявка 34 18 5 11 58 - 48 59
4.
Орландо Сити
 Заявка 34 15 7 12 59 - 50 52
5.
Шарлотт
 Заявка 34 14 9 11 46 - 37 51
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 34 14 8 12 54 - 49 50
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 34 11 14 9 55 - 50 47
8.
ФК Монреаль
 Заявка 34 11 10 13 48 - 64 43
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 46 - 49 40
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 52 - 70 40
11.
Торонто
 Заявка 34 11 4 19 40 - 61 37
12.
Филадельфия Юнион
 Заявка 34 9 10 15 62 - 55 37
13.
Нэшвилл
 Заявка 34 9 9 16 38 - 54 36
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 34 9 4 21 37 - 74 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 34 7 9 18 40 - 62 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 17 13 3 1 43 - 25 42
2.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 17 10 4 3 36 - 19 34
3.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 17 10 4 3 33 - 18 34
4.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 17 9 6 2 25 - 13 33
6.
Даллас
 2:0 Заявка 17 10 2 5 34 - 24 32
7.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 17 9 5 3 39 - 25 32
8.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 17 7 7 3 21 - 14 28
9.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 17 7 5 5 23 - 21 26
10.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 17 7 4 6 27 - 22 25
11.
Остин
 1:1 Заявка 17 6 6 5 25 - 24 24
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 Заявка 17 6 4 7 33 - 32 22
13.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 17 4 1 12 18 - 32 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 45 - 22 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 17 10 4 3 38 - 21 34
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 10 3 4 35 - 25 33
4.
Шарлотт
 Заявка 17 9 5 3 25 - 15 32
5.
ФК Монреаль
 Заявка 17 8 5 4 28 - 23 29
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 7 7 3 31 - 23 28
7.
Орландо Сити
 Заявка 17 7 4 6 28 - 18 25
8.
Цинциннати
 Заявка 17 7 3 7 26 - 22 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
10.
Торонто
 Заявка 17 7 0 10 27 - 32 21
11.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 17 5 4 8 20 - 31 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 5 4 8 19 - 30 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 4 5 8 27 - 23 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 5 8 26 - 36 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 17 8 3 6 28 - 26 27
2.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 17 8 3 6 27 - 25 27
3.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 17 8 2 7 26 - 21 26
4.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 17 8 2 7 25 - 24 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 17 7 5 5 25 - 21 26
6.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 17 5 8 4 27 - 28 23
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 17 6 4 7 25 - 24 22
8.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 17 5 3 9 27 - 36 18
9.
Остин
 1:1 Заявка 17 4 4 9 12 - 23 16
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 17 3 5 9 25 - 31 14
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 17 3 2 12 23 - 43 11
12.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 17 1 8 8 26 - 39 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 Заявка 17 2 3 12 17 - 34 9
14.
Даллас
 2:0 Заявка 17 1 6 10 20 - 31 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 34 - 27 37
2.
Цинциннати
 Заявка 17 11 2 4 32 - 26 35
3.
Коламбус Крю
 Заявка 17 9 5 3 34 - 19 32
4.
Орландо Сити
 Заявка 17 8 3 6 31 - 32 27
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 5 6 26 - 34 23
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 5 7 35 - 32 20
7.
Шарлотт
 Заявка 17 5 4 8 21 - 22 19
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 4 6 7 16 - 22 18
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
11.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
12.
Нэшвилл
 Заявка 17 4 3 10 14 - 29 15
13.
ФК Монреаль
 Заявка 17 3 5 9 20 - 41 14
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 4 0 13 18 - 44 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Интер Майами Месси Лионель 20 (11)
Интер Майами Суарес Луис 20 (9)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
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  • 7'
    Михайлович Джордже уходит с поля. Харрис Кельвин выходит вместо него
  • 3'
    Касканте Хулио получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Остин.
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Остин
Ничья
Колорадо Рэпидс
2.26
4.10
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