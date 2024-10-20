Тур: 1. Стадион: Стадион Ку2.
3:2
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаКасканте Хулио
1:0
8' ПенальтиДриусси Себастьян
28' Желтая карточкаХименес Эктор
30' Желтая карточкаАбубакар Лалас
1:1
42' ГолНаварро Рафа
45' Желтая карточкаРинг Александр
61' Желтая карточкаСваток Александр
73' Желтая карточкаГаллахер Джон
1:2
75' ПенальтиФернандес Омир
2:2
90' ГолФинлей Итан
3:2
90' ГолХайнс-Айк Брендан
90'+6
Ход матча
8'
28'
30'
42'
1:1
45'
61'
73'
75'
1:2
90'
2:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Обриан
Хадер
33
Вольфф
Оуэн
14
Рубио
Диего
31
Бодри
Адам
20
Ронен
Коннор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обриан ХадерПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
-
14 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Колманич ЖанПолузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Мика Бертон
-
38 Ervin Torres
-
Главный тренер: Rodrigo Rios
- Основной состав
-
31 Бодри АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
- Нападающий
-
41 Ethan Bandre
-
Главный тренер: Армас Крис
История личных встреч
Остин
Колорадо Рэпидс
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
1.2
Среднее время на гол
135
75
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
80
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|7 (3)
|0.21
|Обриан Хадер
|7
|0.21
|Рубио Диего
|4
|0.12
|Галлахер Джон
|3
|0.09
|Зардес Гьяси
|3
|0.09
|Гильерме дос Сантос
|3
|0.09
|Ринг Александр
|2 (1)
|0.06
|Хайнс-Айк Брендан
|2
|0.06
|Касканте Хулио
|2
|0.06
|Даниэль Перейра
|1
|0.03
|Вольфф Оуэн
|1
|0.03
|Букари Осман
|1
|0.03
|Финлей Итан
|1
|0.03
|Хеджес Мэтт
|1
|0.03
|Ригони Эмилиано
|1
|0.03
|Колманич Жан
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Фодри Си-Джей
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наварро Рафа
|15 (4)
|0.44
|Михайлович Джордже
|11 (4)
|0.32
|Бассетт Коул
|9 (1)
|0.26
|Кабрал Кевин
|5
|0.15
|Харрис Кельвин
|4
|0.12
|Льюис Джонатан
|3
|0.09
|Фернандес Омир
|2 (1)
|0.06
|Япи Даррен
|2
|0.06
|Бомбито Мойзе
|2
|0.06
|Ронен Коннор
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Кэннон Реджи
|1
|0.03
|Эдвардс Майкл
|1
|0.03
|Ларраз Оливер
|1
|0.03
|Розенберри Киган
|0
|0
|Махсо Андреас
|0
|0
|Андерсон Себастьян
|0
|0
|Абубакар Лалас
|0
|0
|Стюарт-Бэйнес Кимани
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касканте Хулио
|10
|0
|Даниэль Перейра
|9
|0
|Валенсия Йохан
|8
|0
|Дриусси Себастьян
|6
|1
|Гильерме дос Сантос
|6
|1
|Хайнс-Айк Брендан
|5
|1
|Рубио Диего
|6
|0
|Ринг Александр
|5
|0
|Обриан Хадер
|5
|0
|Галлахер Джон
|5
|0
|Вольфф Оуэн
|4
|0
|Фодри Си-Джей
|3
|0
|Хименес Эктор
|2
|0
|Зардес Гьяси
|2
|0
|Стувер Брэд
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Хеджес Мэтт
|1
|0
|Деслер Миккел
|1
|0
|Букари Осман
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Япи Даррен
|5
|1
|Наварро Рафа
|6
|0
|Михайлович Джордже
|6
|0
|Харрис Кельвин
|5
|0
|Кабрал Кевин
|3
|1
|Стеффен Закари
|3
|0
|Махсо Андреас
|3
|0
|Абубакар Лалас
|3
|0
|Леффелсенд Яспер
|3
|0
|Бомбито Мойзе
|3
|0
|Ронен Коннор
|2
|0
|Ларраз Оливер
|2
|0
|Розенберри Киган
|1
|0
|Андерсон Себастьян
|1
|0
|Кэннон Реджи
|1
|0
|Льюис Джонатан
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Эдвардс Майкл
|1
|0
Результаты матчей
Остин
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Колорадо Рэпидс
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
10
16
Остин
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Колорадо Рэпидс
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
7
28
Остин
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
38% (13)
26% (9)
Колорадо Рэпидс
31%
69%
9 побед 20 поражений
Первый тайм
18% (6)
38% (13)
44% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
18% (6)
50% (17)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
30
11
Упущенные победы
17
44
Голы по времени матча
Забито
27
29
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 19
4
15%
4
14%
1-15
3
11%
2
7%
16-30
2
7%
6
21%
31-45
5
19%
6
21%
46-60
5
19%
4
14%
61-75
8
30%
30%
7
24%
76-90
Пропущено
25
37
8 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 14
2
8%
7
19%
1-15
2
8%
5
14%
16-30
4
16%
5
14%
31-45
5
20%
6
16%
46-60
8
32%
5
14%
61-75
4
16%
9
24%
76-90
Забито
12
31
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 21
0
0%
2
6%
1-15
1
8%
3
10%
16-30
5
42%
9
29%
29%
31-45
1
8%
4
13%
46-60
1
8%
4
13%
61-75
4
33%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
23
24
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
4
17%
4
17%
1-15
5
22%
2
8%
16-30
4
17%
5
21%
31-45
4
17%
6
25%
46-60
5
22%
2
8%
61-75
1
4%
5
21%
76-90
Забито
39
60
15 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 34
11 Забивали первыми 13
10 Не забивали 6
4
10%
6
10%
1-15
4
10%
5
8%
16-30
7
18%
15
25%
31-45
6
15%
10
17%
46-60
6
15%
8
13%
61-75
12
31%
16
27%
76-90
Пропущено
48
61
21 В 1-м тайме 28
27 Во 2-м тайме 33
21 Пропускали первыми 21
26 Не пропускали 27
6
13%
11
18%
1-15
7
15%
7
11%
16-30
8
17%
10
16%
31-45
9
19%
12
20%
46-60
13
27%
7
11%
61-75
5
10%
14
23%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:1 Портленд Тимберс - Остин 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Остин - Хьюстон Динамо 0:1
Лос-Анджелес - Остин 1:1 Торонто - Остин 2:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Нэшвилл - Остин 0:2 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Монтеррей - Остин 0:2 Пумас-УНАМ - Остин 2:3 Остин - Шарлотт 2:2 Даллас - Остин 3:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 2:0
Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Клуб Америка - Колорадо Рэпидс 0:0 Толука - Колорадо Рэпидс 1:2 Хуарес - Колорадо Рэпидс 2:3 Леон - Колорадо Рэпидс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1
Результаты матчей
Остин
Колорадо Рэпидс
Точный счет
2:2
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
6 раз 35%
2
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
Точный счет
0:1
6 раз 18%
2:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
4:1
4 раза 12%
3:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 38%
0
10 раз 29%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
11 раз 32%
1
10 раз 29%
3
7 раз 21%
0
4 раза 12%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Остин
Колорадо Рэпидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
152
107
116
314
512
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
152
116
98
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2410
Больше Меньше
304
1123
2014
331
925
133
232
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|63 - 43
|64
|2.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|69 - 50
|64
|3.
|Заявка
|34
|16
|11
|7
|65 - 48
|59
|4.
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|51 - 35
|57
|5.
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|47 - 39
|54
|6.
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|58 - 49
|52
|7.
|Заявка
|34
|15
|5
|14
|61 - 60
|50
|8.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|52 - 49
|47
|9.
|Заявка
|34
|12
|11
|11
|65 - 56
|47
|10.
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|39 - 48
|42
|11.
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|54 - 56
|41
|12.
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|50 - 63
|37
|13.
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|51 - 66
|31
|14.
|Заявка
|34
|6
|3
|25
|41 - 78
|21
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|79 - 49
|74
|2.
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|72 - 40
|66
|3.
|Заявка
|34
|18
|5
|11
|58 - 48
|59
|4.
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|59 - 50
|52
|5.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|46 - 37
|51
|6.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|54 - 49
|50
|7.
|Заявка
|34
|11
|14
|9
|55 - 50
|47
|8.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|48 - 64
|43
|9.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|46 - 49
|40
|10.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|52 - 70
|40
|11.
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|40 - 61
|37
|12.
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|62 - 55
|37
|13.
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|38 - 54
|36
|14.
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|37 - 74
|31
|15.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|40 - 62
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 25
|42
|2.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 18
|37
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|38 - 20
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|34 - 25
|32
|6.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|39 - 25
|32
|7.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|25 - 14
|31
|8.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 15
|28
|9.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 21
|26
|10.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|27 - 25
|26
|11.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|30 - 23
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|33 - 32
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|18 - 32
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|45 - 22
|37
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 21
|34
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 25
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 23
|29
|6.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 23
|28
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 18
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|10.
|Заявка
|17
|7
|0
|10
|27 - 32
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 31
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 30
|19
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|27 - 23
|17
|15.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 36
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 26
|27
|2.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 25
|27
|3.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 21
|26
|4.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 24
|26
|5.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 23
|25
|6.
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|27 - 28
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 25
|22
|8.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|28 - 38
|17
|9.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|12 - 23
|16
|10.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|26 - 31
|15
|11.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|27 - 42
|11
|12.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|18 - 34
|9
|13.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|20 - 31
|9
|14.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|23 - 46
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 27
|37
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 26
|35
|3.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|34 - 19
|32
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|31 - 32
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|35 - 32
|20
|7.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 22
|19
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|10.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|14 - 29
|15
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 41
|14
|14.
|Заявка
|17
|4
|0
|13
|18 - 44
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (11)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|20 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|20 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10