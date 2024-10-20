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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
0:1
Перерыв
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
0:1
9' Гол
Юилл Джексон
31' Желтая карточка
Тоньяо

Ход матча

9'
0:1
Юилл Джексон
(Марье Поль)
31'
 
Тоньяо
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.25
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6.90
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9.93
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Все Коэффициенты
1
Льорис
Уго
4
Сегура
Эдди
25
Шано
Максим
33
Лонг
Аарон
14
Паленсия
Серги
8
О'Брайен
Льюис
11
Тильман
Тимоти
2
Кампос
Омар
19
Богуш
Матеуш
9
Жиру
Оливье
99
Буанга
Денис
42
Даниэль
де
Соуза
Брито
29
Акапо
Карлос
4
Вилсон
Бруно
26
Тоньяо
94
Коста
Витор
14
Юилл
Джексон
7
Груэсо
Карлос
10
Эспиноса
Кристиан
23
Hernan
Lopez
3
Марье
Поль
11
Эбобисс
Жереми
Лос-Анджелес
3-4-3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

19 матчей

57.9%
5.3%
36.8%
11 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

КЛ
4:1
М
6:2
М
3:1
М
1:1
М
2:1
М
2:1
М
2:1
М
3:2
М
3:1
М
2:0
М
2:1
М
3:2
М
1:2
М
5:1
М
4:0
ОК
3:1
М
0:5
М
2:0
М
3:4

Голы

Всего голов

34
15

Голов в среднем за матч

3.09
1.88

Среднее время на гол

29
48

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

2.13
1.09

Среднее время на гол

42
82

Всего голов

51
27

Голов в среднем за матч

2.68
1.42

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

33
63

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 19 (7) 0.56
Богуш Матеуш 15 0.44
Оливера Кристиан 6 0.18
Тильман Тимоти 4 0.12
Моралес Давид 4 0.12
Камара Кей 3 0.09
Атуэста Эдуард 3 0.09
Холлингсхед Райан 1 0.03
Ордаз Натан 1 0.03
Санчес Илье 1 0.03
Лонг Аарон 1 0.03
Анхель Томас 1 0.03
Паленсия Серги 0 0
Кампос Омар 0 0
Жиру Оливье 0 0
Шано Максим 0 0
О'Брайен Льюис 0 0
Сегура Эдди 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 7 0.21
Hernan Lopez 6 0.18
Эбобисс Жереми 6 (1) 0.18
Эспиноса Кристиан 4 0.12
Тоньяо 3 0.09
Марье Поль 3 0.09
Киканович Бенджамин 3 0.09
Коста Витор 2 0.06
Скахен Джек 1 0.03
Вилсон Бруно 1 0.03
Юилл Джексон 1 0.03
Джадд Престон 1 0.03
Боуда Уссени 1 0.03
Цакирис Нико 0 0
Акапо Карлос 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паленсия Серги 8 1
Атуэста Эдуард 8 1
Тильман Тимоти 8 0
Мурильо Хесус 4 1
Санчес Илье 5 0
Шано Максим 5 0
Богуш Матеуш 5 0
Холлингсхед Райан 4 0
Сегура Эдди 4 0
Лонг Аарон 3 0
Буанга Денис 3 0
Дуэньяс Эрик 3 0
О'Брайен Льюис 1 1
Моралес Давид 1 1
Камара Кей 2 0
Льорис Уго 1 0
Оливера Кристиан 1 0
Марлон 1 0
Кампос Омар 1 0
Ордаз Натан 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Груэсо Карлос 9 0
Коста Витор 9 0
Акапо Карлос 6 0
Скахен Джек 6 0
Джадд Престон 4 1
Эспиноса Кристиан 5 0
Вилсон Бруно 3 1
Юилл Джексон 3 1
Hernan Lopez 4 0
Марье Поль 4 0
Моралес Альфредо 3 0
Тоньяо 3 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ярброуг Вильям 1 0
Томпсон Томми 1 0
Бисон Таннер 1 0
Цакирис Нико 1 0
Боуда Уссени 1 0
Даниэль де Соуза Брито 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
18
Лос-Анджелес
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

17
27

Упущенные победы

22
10
Лос-Анджелес
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
45% (15)
21% (7)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
27% (9)
30% (10)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
21% (7)
36% (12)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

24
29

Упущенные победы

28
28

Голы по времени матча

Забито

33
23
17 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
5
15%
4
17%
1-15
4
12%
2
9%
16-30
8
24%
8
35%
31-45
5
15%
4
17%
46-60
5
15%
4
17%
61-75
6
18%
1
4%
76-90

Пропущено

17
42
7 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 24
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 15
0
0%
2
5%
1-15
2
12%
9
21%
16-30
5
29%
29%
7
17%
31-45
3
18%
5
12%
46-60
4
24%
6
14%
61-75
3
18%
13
31%
76-90

Забито

29
16
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
5
17%
3
19%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
5
17%
4
25%
31-45
3
10%
4
25%
46-60
6
21%
2
13%
61-75
7
24%
3
19%
76-90

Пропущено

23
34
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
2
9%
4
12%
1-15
4
17%
2
6%
16-30
4
17%
4
12%
31-45
5
22%
6
18%
46-60
4
17%
6
18%
61-75
4
17%
12
35%
76-90

Забито

62
39
30 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 18
21 Забивали первыми 13
5 Не забивали 10
10
16%
7
18%
1-15
7
11%
2
5%
16-30
13
21%
12
31%
31-45
8
13%
8
21%
46-60
11
18%
6
15%
61-75
13
21%
4
10%
76-90

Пропущено

40
76
17 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 48
10 Пропускали первыми 20
20 Не пропускали 31
2
5%
6
8%
1-15
6
15%
11
14%
16-30
9
23%
11
14%
31-45
8
20%
11
14%
46-60
8
20%
12
16%
61-75
7
18%
25
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 1:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2
Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес - Тихуана 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 3:2 ФК Монреаль - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2
Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Некакса 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Чивас Гвадалахара - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
4:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%

Точный счет

3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 33%
1
9 раз 27%
3
6 раз 18%
0
5 раз 15%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
12 раз 36%
0
10 раз 30%
3
6 раз 18%
2
5 раз 15%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
6
9
7
1.5
4
13
5
11
2.5
3
14
2
14
3.5
2
14
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
12
4
10
7
1.5
7
9
3
14
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
0.5
Больше Меньше
23
10
19
14
1.5
11
22
8
25
2.5
6
27
2
31
3.5
2
31
4.5
1
32
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 34 19 7 8 68 - 49 64
2.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 34 18 7 9 60 - 43 61
3.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 34 17 8 9 51 - 34 59
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 34 15 12 7 63 - 47 57
5.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 34 15 9 10 46 - 38 54
6.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 34 15 7 12 55 - 48 52
7.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 34 15 6 13 60 - 58 51
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 34 13 9 12 51 - 47 48
9.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 34 12 10 12 64 - 56 46
10.
Даллас
 2:0 Заявка 34 11 8 15 54 - 55 41
11.
Остин
 1:1 Заявка 34 10 10 14 37 - 47 40
12.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 34 8 13 13 49 - 60 37
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 Заявка 34 8 7 19 50 - 66 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 34 7 3 24 41 - 75 24

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 34 22 8 4 79 - 49 74
2.
Коламбус Крю
 Заявка 34 19 9 6 72 - 40 66
3.
Цинциннати
 Заявка 34 18 5 11 58 - 48 59
4.
Орландо Сити
 Заявка 34 15 7 12 59 - 50 52
5.
Шарлотт
 Заявка 34 14 9 11 46 - 37 51
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 34 14 8 12 54 - 49 50
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 34 11 14 9 55 - 50 47
8.
ФК Монреаль
 Заявка 34 11 10 13 48 - 64 43
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 46 - 49 40
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 52 - 70 40
11.
Торонто
 Заявка 34 11 4 19 40 - 61 37
12.
Филадельфия Юнион
 Заявка 34 9 10 15 62 - 55 37
13.
Нэшвилл
 Заявка 34 9 9 16 38 - 54 36
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 34 9 4 21 37 - 74 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 34 7 9 18 40 - 62 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 17 13 3 1 43 - 25 42
2.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 17 10 4 3 36 - 19 34
3.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 17 10 4 3 33 - 18 34
4.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 17 9 6 2 25 - 13 33
6.
Даллас
 2:0 Заявка 17 10 2 5 34 - 24 32
7.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 17 9 5 3 39 - 25 32
8.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 17 7 7 3 21 - 14 28
9.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 17 7 5 5 23 - 21 26
10.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 17 7 4 6 27 - 22 25
11.
Остин
 1:1 Заявка 17 6 6 5 25 - 24 24
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 Заявка 17 6 4 7 33 - 32 22
13.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 17 4 1 12 18 - 32 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 45 - 22 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 17 10 4 3 38 - 21 34
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 10 3 4 35 - 25 33
4.
Шарлотт
 Заявка 17 9 5 3 25 - 15 32
5.
ФК Монреаль
 Заявка 17 8 5 4 28 - 23 29
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 7 7 3 31 - 23 28
7.
Орландо Сити
 Заявка 17 7 4 6 28 - 18 25
8.
Цинциннати
 Заявка 17 7 3 7 26 - 22 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
10.
Торонто
 Заявка 17 7 0 10 27 - 32 21
11.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 17 5 4 8 20 - 31 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 5 4 8 19 - 30 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 4 5 8 27 - 23 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 5 8 26 - 36 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 17 8 3 6 28 - 26 27
2.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 17 8 3 6 27 - 25 27
3.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 17 8 2 7 26 - 21 26
4.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 17 8 2 7 25 - 24 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 17 7 5 5 25 - 21 26
6.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 17 5 8 4 27 - 28 23
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 17 6 4 7 25 - 24 22
8.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 17 5 3 9 27 - 36 18
9.
Остин
 1:1 Заявка 17 4 4 9 12 - 23 16
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 17 3 5 9 25 - 31 14
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 17 3 2 12 23 - 43 11
12.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 17 1 8 8 26 - 39 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 Заявка 17 2 3 12 17 - 34 9
14.
Даллас
 2:0 Заявка 17 1 6 10 20 - 31 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 34 - 27 37
2.
Цинциннати
 Заявка 17 11 2 4 32 - 26 35
3.
Коламбус Крю
 Заявка 17 9 5 3 34 - 19 32
4.
Орландо Сити
 Заявка 17 8 3 6 31 - 32 27
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 5 6 26 - 34 23
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 5 7 35 - 32 20
7.
Шарлотт
 Заявка 17 5 4 8 21 - 22 19
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 4 6 7 16 - 22 18
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
11.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
12.
Нэшвилл
 Заявка 17 4 3 10 14 - 29 15
13.
ФК Монреаль
 Заявка 17 3 5 9 20 - 41 14
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 4 0 13 18 - 44 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Интер Майами Месси Лионель 20 (11)
Интер Майами Суарес Луис 20 (9)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Тоньяо получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Марье Поль сделал результативную передачу.
  • 9'
    Г О О О О Л - Юилл Джексон бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.25
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6.90
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9.93
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Где смотреть матч Лос-Анджелес 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс онлайн

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