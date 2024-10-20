Тур: 1. Стадион: BMO Stadium.
0:1
Перерыв
Ход матча
9'
0:1
31'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Шано
Максим
33
Лонг
Аарон
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
29
Акапо
Карлос
26
Тоньяо
94
Коста
Витор
14
Юилл
Джексон
23
Hernan
Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шано МаксимЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушНападающий
- Нападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хасал ТомасВратарь
-
5 МарлонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
26 ТоньяоЗащитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекНападающий
-
17 Боуда УссениНападающий
-
-
Главный тренер: Ian Russell
История личных встреч
Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
19 матчей
57.9%
5.3%
36.8%
11 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
34
15
Голов в среднем за матч
3.09
1.88
Среднее время на гол
29
48
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
2.13
1.09
Среднее время на гол
42
82
Всего голов
51
27
Голов в среднем за матч
2.68
1.42
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
33
63
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|19 (7)
|0.56
|Богуш Матеуш
|15
|0.44
|Оливера Кристиан
|6
|0.18
|Тильман Тимоти
|4
|0.12
|Моралес Давид
|4
|0.12
|Камара Кей
|3
|0.09
|Атуэста Эдуард
|3
|0.09
|Холлингсхед Райан
|1
|0.03
|Ордаз Натан
|1
|0.03
|Санчес Илье
|1
|0.03
|Лонг Аарон
|1
|0.03
|Анхель Томас
|1
|0.03
|Паленсия Серги
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
|Жиру Оливье
|0
|0
|Шано Максим
|0
|0
|О'Брайен Льюис
|0
|0
|Сегура Эдди
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|7
|0.21
|Hernan Lopez
|6
|0.18
|Эбобисс Жереми
|6 (1)
|0.18
|Эспиноса Кристиан
|4
|0.12
|Тоньяо
|3
|0.09
|Марье Поль
|3
|0.09
|Киканович Бенджамин
|3
|0.09
|Коста Витор
|2
|0.06
|Скахен Джек
|1
|0.03
|Вилсон Бруно
|1
|0.03
|Юилл Джексон
|1
|0.03
|Джадд Престон
|1
|0.03
|Боуда Уссени
|1
|0.03
|Цакирис Нико
|0
|0
|Акапо Карлос
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паленсия Серги
|8
|1
|Атуэста Эдуард
|8
|1
|Тильман Тимоти
|8
|0
|Мурильо Хесус
|4
|1
|Санчес Илье
|5
|0
|Шано Максим
|5
|0
|Богуш Матеуш
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|4
|0
|Сегура Эдди
|4
|0
|Лонг Аарон
|3
|0
|Буанга Денис
|3
|0
|Дуэньяс Эрик
|3
|0
|О'Брайен Льюис
|1
|1
|Моралес Давид
|1
|1
|Камара Кей
|2
|0
|Льорис Уго
|1
|0
|Оливера Кристиан
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Груэсо Карлос
|9
|0
|Коста Витор
|9
|0
|Акапо Карлос
|6
|0
|Скахен Джек
|6
|0
|Джадд Престон
|4
|1
|Эспиноса Кристиан
|5
|0
|Вилсон Бруно
|3
|1
|Юилл Джексон
|3
|1
|Hernan Lopez
|4
|0
|Марье Поль
|4
|0
|Моралес Альфредо
|3
|0
|Тоньяо
|3
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Цакирис Нико
|1
|0
|Боуда Уссени
|1
|0
|Даниэль де Соуза Брито
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
6
18
Лос-Анджелес
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
17
27
Упущенные победы
22
10
Лос-Анджелес
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
45% (15)
21% (7)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
27% (9)
30% (10)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
21% (7)
36% (12)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
24
29
Упущенные победы
28
28
Голы по времени матча
Забито
33
23
17 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
5
15%
4
17%
1-15
4
12%
2
9%
16-30
8
24%
8
35%
31-45
5
15%
4
17%
46-60
5
15%
4
17%
61-75
6
18%
1
4%
76-90
Пропущено
17
42
7 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 24
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 15
0
0%
2
5%
1-15
2
12%
9
21%
16-30
5
29%
29%
7
17%
31-45
3
18%
5
12%
46-60
4
24%
6
14%
61-75
3
18%
13
31%
76-90
Забито
29
16
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
5
17%
3
19%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
5
17%
4
25%
31-45
3
10%
4
25%
46-60
6
21%
2
13%
61-75
7
24%
3
19%
76-90
Пропущено
23
34
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
2
9%
4
12%
1-15
4
17%
2
6%
16-30
4
17%
4
12%
31-45
5
22%
6
18%
46-60
4
17%
6
18%
61-75
4
17%
12
35%
76-90
Забито
62
39
30 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 18
21 Забивали первыми 13
5 Не забивали 10
10
16%
7
18%
1-15
7
11%
2
5%
16-30
13
21%
12
31%
31-45
8
13%
8
21%
46-60
11
18%
6
15%
61-75
13
21%
4
10%
76-90
Пропущено
40
76
17 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 48
10 Пропускали первыми 20
20 Не пропускали 31
2
5%
6
8%
1-15
6
15%
11
14%
16-30
9
23%
11
14%
31-45
8
20%
11
14%
46-60
8
20%
12
16%
61-75
7
18%
25
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 1:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2
Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес - Тихуана 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 3:2 ФК Монреаль - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2
Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Некакса 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Чивас Гвадалахара - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
4:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
Точный счет
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 33%
1
9 раз 27%
3
6 раз 18%
0
5 раз 15%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
12 раз 36%
0
10 раз 30%
3
6 раз 18%
2
5 раз 15%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
116
97
413
511
314
214
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
124
107
79
314
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
285
Больше Меньше
2310
1914
1122
825
627
231
231
132
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|34
|19
|7
|8
|68 - 49
|64
|2.
|0:1 Заявка
|34
|18
|7
|9
|60 - 43
|61
|3.
|1:0 Заявка
|34
|17
|8
|9
|51 - 34
|59
|4.
|0:0 Заявка
|34
|15
|12
|7
|63 - 47
|57
|5.
|1:0 Заявка
|34
|15
|9
|10
|46 - 38
|54
|6.
|1:0 Заявка
|34
|15
|7
|12
|55 - 48
|52
|7.
|1:1 Заявка
|34
|15
|6
|13
|60 - 58
|51
|8.
|0:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|51 - 47
|48
|9.
|0:1 Заявка
|34
|12
|10
|12
|64 - 56
|46
|10.
|2:0 Заявка
|34
|11
|8
|15
|54 - 55
|41
|11.
|1:1 Заявка
|34
|10
|10
|14
|37 - 47
|40
|12.
|0:1 Заявка
|34
|8
|13
|13
|49 - 60
|37
|13.
|0:2 Заявка
|34
|8
|7
|19
|50 - 66
|31
|14.
|1:0 Заявка
|34
|7
|3
|24
|41 - 75
|24
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|79 - 49
|74
|2.
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|72 - 40
|66
|3.
|Заявка
|34
|18
|5
|11
|58 - 48
|59
|4.
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|59 - 50
|52
|5.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|46 - 37
|51
|6.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|54 - 49
|50
|7.
|Заявка
|34
|11
|14
|9
|55 - 50
|47
|8.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|48 - 64
|43
|9.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|46 - 49
|40
|10.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|52 - 70
|40
|11.
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|40 - 61
|37
|12.
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|62 - 55
|37
|13.
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|38 - 54
|36
|14.
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|37 - 74
|31
|15.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|40 - 62
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 25
|42
|2.
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|36 - 19
|34
|3.
|0:1 Заявка
|17
|10
|4
|3
|33 - 18
|34
|4.
|1:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|1:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|25 - 13
|33
|6.
|2:0 Заявка
|17
|10
|2
|5
|34 - 24
|32
|7.
|0:1 Заявка
|17
|9
|5
|3
|39 - 25
|32
|8.
|1:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|9.
|0:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 21
|26
|10.
|1:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|27 - 22
|25
|11.
|1:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 24
|24
|12.
|0:2 Заявка
|17
|6
|4
|7
|33 - 32
|22
|13.
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|1:0 Заявка
|17
|4
|1
|12
|18 - 32
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|45 - 22
|37
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 21
|34
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 25
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 23
|29
|6.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 23
|28
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 18
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|10.
|Заявка
|17
|7
|0
|10
|27 - 32
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 31
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 30
|19
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|27 - 23
|17
|15.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 36
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 26
|27
|2.
|0:1 Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 25
|27
|3.
|1:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 21
|26
|4.
|1:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 24
|26
|5.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|25 - 21
|26
|6.
|0:0 Заявка
|17
|5
|8
|4
|27 - 28
|23
|7.
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 24
|22
|8.
|1:1 Заявка
|17
|5
|3
|9
|27 - 36
|18
|9.
|1:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|12 - 23
|16
|10.
|0:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|25 - 31
|14
|11.
|1:0 Заявка
|17
|3
|2
|12
|23 - 43
|11
|12.
|0:1 Заявка
|17
|1
|8
|8
|26 - 39
|11
|13.
|0:2 Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 34
|9
|14.
|2:0 Заявка
|17
|1
|6
|10
|20 - 31
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 27
|37
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 26
|35
|3.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|34 - 19
|32
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|31 - 32
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|35 - 32
|20
|7.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 22
|19
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|10.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|14 - 29
|15
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 41
|14
|14.
|Заявка
|17
|4
|0
|13
|18 - 44
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|20 (9)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10