Тур: 1. Стадион: America First Field.
0:0
Перерыв
0'
13' Желтая карточкаПико Фабрис
29' Желтая карточкаБраун Джавейн
33' Желтая карточкаКатранис Александрос
Ход матча
13'
29'
18
Макмат
Зак
15
Глэд
Джастин
26
Кинтон
Филип
14
Енели
Эмека
25
Крукс
Мэтт
32
Бёмер
Исаак
15
Утвик
Бьорн
24
Уайт
Брайан
11
Пико
Фабрис
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
26 Кинтон ФилипЗащитник
- Защитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Биверс ГэвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
- Основной состав
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
-
15 Утвик БьорнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
11 Пико ФабрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Али АхмедЗащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Вите ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сартини Ванни
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткэпс
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
32 матча
43.8%
15.6%
40.6%
14 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
31.3%
43.8%
24.9%
10 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.53
1.12
Среднее время на гол
58
80
Всего голов
31
11
Голов в среднем за матч
1.82
0.73
Среднее время на гол
49
122
Всего голов
54
30
Голов в среднем за матч
1.69
0.94
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
53
96
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|17 (2)
|0.5
|Гомес Карлос III
|13
|0.38
|Джулио Андерсон
|9
|0.26
|Луна Диего
|7
|0.21
|Катранис Александрос
|3
|0.09
|Крукс Мэтт
|3
|0.09
|Охеда Брайан
|2
|0.06
|Вера Брайан
|2 (1)
|0.06
|Гонсалвеш Диогу
|2 (1)
|0.06
|Dominik Marczuk
|1
|0.03
|Паласио Нельсон
|1
|0.03
|Енели Эмека
|1
|0.03
|Кинтон Филип
|1
|0.03
|Чанг Майкель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Барахас Фидель
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
|Биверс Гэвин
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|15
|0.44
|Голд Райан
|9 (2)
|0.26
|Пико Фабрис
|9
|0.26
|Рапосо Райан
|3
|0.09
|Берхальтер Себастьян
|2
|0.06
|Лаборда Матиас
|2
|0.06
|Крейлах Дамир
|2
|0.06
|Веселинович Ранко
|2
|0.06
|Адекугбе Сэм
|1
|0.03
|Шёпф Алессандро
|1
|0.03
|Али Ахмед
|1
|0.03
|Вите Педро
|1
|0.03
|Армстронг Стюарт
|1
|0.03
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Мартинш Луиш
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Браун Джавейн
|0
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|9
|1
|Катранис Александрос
|9
|0
|Крукс Мэтт
|7
|0
|Гомес Карлос III
|6
|0
|Аранго Кристиан
|6
|0
|Енели Эмека
|6
|0
|Луна Диего
|5
|0
|Охеда Брайан
|5
|0
|Глэд Джастин
|4
|0
|Макмат Зак
|3
|0
|Овьедо Брайан
|2
|0
|Чанг Майкель
|2
|0
|Браун Джавейн
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Паласио Нельсон
|2
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Джулио Андерсон
|1
|0
|Брук Лаклан
|1
|0
|Барахас Фидель
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пико Фабрис
|7
|1
|Кубас Андрес
|7
|0
|Шёпф Алессандро
|5
|1
|Уайт Брайан
|5
|0
|Веселинович Ранко
|4
|0
|Берхальтер Себастьян
|4
|0
|Голд Райан
|3
|0
|Адекугбе Сэм
|3
|0
|Блэкмон Тристан
|3
|0
|Лаборда Матиас
|3
|0
|Вите Педро
|3
|0
|Рапосо Райан
|3
|0
|Утвик Бьорн
|1
|1
|Али Ахмед
|2
|0
|Такаока Ёхеи
|2
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Джонсон Левонте
|1
|0
|Nicolas Chateau
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Ванкувер Уайткэпс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
4
9
Реал Солт-Лейк
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Ванкувер Уайткэпс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
18
Упущенные победы
24
18
Реал Солт-Лейк
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (13)
39% (13)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Ванкувер Уайткэпс
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (12)
27% (9)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
23
22
Упущенные победы
28
27
Голы по времени матча
Забито
37
26
19 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
3
8%
4
15%
1-15
9
24%
4
15%
16-30
7
19%
3
12%
31-45
4
11%
3
12%
46-60
5
14%
6
23%
61-75
9
24%
6
23%
76-90
Пропущено
18
20
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
3
17%
2
10%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
4
22%
7
35%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
5
28%
3
15%
76-90
Забито
26
24
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
2
8%
3
13%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
6
23%
4
17%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
7
27%
8
33%
76-90
Пропущено
29
28
10 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
2
7%
4
14%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
6
21%
5
18%
31-45
6
21%
4
14%
46-60
3
10%
5
18%
61-75
10
34%
8
29%
76-90
Забито
63
50
30 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 30
18 Забивали первыми 15
8 Не забивали 8
5
8%
7
14%
1-15
12
19%
6
12%
16-30
13
21%
7
14%
31-45
7
11%
7
14%
46-60
10
16%
9
18%
61-75
16
25%
14
28%
76-90
Пропущено
47
48
19 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 26
5
11%
6
13%
1-15
4
9%
7
15%
16-30
10
21%
12
25%
31-45
7
15%
6
13%
46-60
6
13%
6
13%
61-75
15
32%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 0:0 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:3
Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атлас 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Пумас-УНАМ 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Тихуана 3:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Рексхэм 1:4 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
5
3 раза 19%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
6 раз 18%
5
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
11 раз 33%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
134
106
710
88
413
313
215
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
133
89
88
314
313
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
267
1815
1518
1122
726
528
330
330
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|34
|19
|7
|8
|68 - 49
|64
|2.
|0:1 Заявка
|34
|18
|7
|9
|60 - 43
|61
|3.
|1:0 Заявка
|34
|17
|8
|9
|51 - 34
|59
|4.
|0:0 Заявка
|34
|15
|12
|7
|63 - 47
|57
|5.
|1:0 Заявка
|34
|15
|9
|10
|46 - 38
|54
|6.
|1:0 Заявка
|34
|15
|7
|12
|55 - 48
|52
|7.
|1:1 Заявка
|34
|15
|6
|13
|60 - 58
|51
|8.
|0:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|51 - 47
|48
|9.
|0:1 Заявка
|34
|12
|10
|12
|64 - 56
|46
|10.
|2:0 Заявка
|34
|11
|8
|15
|54 - 55
|41
|11.
|1:1 Заявка
|34
|10
|10
|14
|37 - 47
|40
|12.
|0:1 Заявка
|34
|8
|13
|13
|49 - 60
|37
|13.
|0:2 Заявка
|34
|8
|7
|19
|50 - 66
|31
|14.
|1:0 Заявка
|34
|7
|3
|24
|41 - 75
|24
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|79 - 49
|74
|2.
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|72 - 40
|66
|3.
|Заявка
|34
|18
|5
|11
|58 - 48
|59
|4.
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|59 - 50
|52
|5.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|46 - 37
|51
|6.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|54 - 49
|50
|7.
|Заявка
|34
|11
|14
|9
|55 - 50
|47
|8.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|48 - 64
|43
|9.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|46 - 49
|40
|10.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|52 - 70
|40
|11.
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|40 - 61
|37
|12.
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|62 - 55
|37
|13.
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|38 - 54
|36
|14.
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|37 - 74
|31
|15.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|40 - 62
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 25
|42
|2.
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|36 - 19
|34
|3.
|0:1 Заявка
|17
|10
|4
|3
|33 - 18
|34
|4.
|1:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|1:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|25 - 13
|33
|6.
|2:0 Заявка
|17
|10
|2
|5
|34 - 24
|32
|7.
|0:1 Заявка
|17
|9
|5
|3
|39 - 25
|32
|8.
|1:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|9.
|0:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 21
|26
|10.
|1:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|27 - 22
|25
|11.
|1:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 24
|24
|12.
|0:2 Заявка
|17
|6
|4
|7
|33 - 32
|22
|13.
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|1:0 Заявка
|17
|4
|1
|12
|18 - 32
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|45 - 22
|37
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 21
|34
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 25
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 23
|29
|6.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 23
|28
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 18
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|10.
|Заявка
|17
|7
|0
|10
|27 - 32
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 31
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 30
|19
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|27 - 23
|17
|15.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 36
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 26
|27
|2.
|0:1 Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 25
|27
|3.
|1:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 21
|26
|4.
|1:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 24
|26
|5.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|25 - 21
|26
|6.
|0:0 Заявка
|17
|5
|8
|4
|27 - 28
|23
|7.
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 24
|22
|8.
|1:1 Заявка
|17
|5
|3
|9
|27 - 36
|18
|9.
|1:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|12 - 23
|16
|10.
|0:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|25 - 31
|14
|11.
|1:0 Заявка
|17
|3
|2
|12
|23 - 43
|11
|12.
|0:1 Заявка
|17
|1
|8
|8
|26 - 39
|11
|13.
|0:2 Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 34
|9
|14.
|2:0 Заявка
|17
|1
|6
|10
|20 - 31
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 27
|37
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 26
|35
|3.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|34 - 19
|32
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|31 - 32
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|35 - 32
|20
|7.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 22
|19
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|10.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|14 - 29
|15
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 41
|14
|14.
|Заявка
|17
|4
|0
|13
|18 - 44
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|20 (9)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10