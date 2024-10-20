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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
0:0
Перерыв
Ванкувер Уайткэпс
0'
13' Желтая карточка
Пико Фабрис
29' Желтая карточка
Браун Джавейн
33' Желтая карточка
Катранис Александрос

Ход матча

13'
 
Пико Фабрис
22'
Паласио Нельсон
Кинтон Филип
 
29'
Браун Джавейн
 
33'
Катранис Александрос
 
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
2.03
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4.30
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4.20
Все Коэффициенты
18
Макмат
Зак
91
Браун
Джавейн
15
Глэд
Джастин
26
Кинтон
Филип
98
Катранис
Александрос
14
Енели
Эмека
6
Охеда
Брайан
8
Луна
Диего
25
Крукс
Мэтт
10
Гонсалвеш
Диогу
9
Аранго
Кристиан
32
Бёмер
Исаак
15
Утвик
Бьорн
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
8
Шёпф
Алессандро
13
Присо-Мбонге
Ральф
16
Берхальтер
Себастьян
3
Адекугбе
Сэм
23
Кайседо
Дейбер
24
Уайт
Брайан
11
Пико
Фабрис
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Ванкувер Уайткэпс
3-4-3

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткэпс

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

32 матча

43.8%
15.6%
40.6%
14 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.3%
43.8%
24.9%
10 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

М
1:2
М
2:1
М
1:2
М
1:1
М
2:1
М
4:1
М
0:4
М
3:1
М
2:1
М
1:2
М
0:1
М
1:0
М
2:0
М
2:1
М
3:2
М
3:0
М
2:0
М
1:0
М
4:0
М
2:1
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
2:2
М
0:1
М
2:0
М
1:1
М
0:0
М
2:1
М
2:1
М
3:0
М
2:0

Голы

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.53
1.12

Среднее время на гол

58
80

Всего голов

31
11

Голов в среднем за матч

1.82
0.73

Среднее время на гол

49
122

Всего голов

54
30

Голов в среднем за матч

1.69
0.94

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

53
96

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 17 (2) 0.5
Гомес Карлос III 13 0.38
Джулио Андерсон 9 0.26
Луна Диего 7 0.21
Катранис Александрос 3 0.09
Крукс Мэтт 3 0.09
Охеда Брайан 2 0.06
Вера Брайан 2 (1) 0.06
Гонсалвеш Диогу 2 (1) 0.06
Dominik Marczuk 1 0.03
Паласио Нельсон 1 0.03
Енели Эмека 1 0.03
Кинтон Филип 1 0.03
Чанг Майкель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Барахас Фидель 0 0
Броди Эндрю 0 0
Дэвис Боде 0 0
Биверс Гэвин 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 15 0.44
Голд Райан 9 (2) 0.26
Пико Фабрис 9 0.26
Рапосо Райан 3 0.09
Берхальтер Себастьян 2 0.06
Лаборда Матиас 2 0.06
Крейлах Дамир 2 0.06
Веселинович Ранко 2 0.06
Адекугбе Сэм 1 0.03
Шёпф Алессандро 1 0.03
Али Ахмед 1 0.03
Вите Педро 1 0.03
Армстронг Стюарт 1 0.03
Блэкмон Тристан 0 0
Мартинш Луиш 0 0
Кубас Андрес 0 0
Браун Джавейн 0 0
Присо-Мбонге Ральф 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 9 1
Катранис Александрос 9 0
Крукс Мэтт 7 0
Гомес Карлос III 6 0
Аранго Кристиан 6 0
Енели Эмека 6 0
Луна Диего 5 0
Охеда Брайан 5 0
Глэд Джастин 4 0
Макмат Зак 3 0
Овьедо Брайан 2 0
Чанг Майкель 2 0
Браун Джавейн 2 0
Дэвис Боде 2 0
Паласио Нельсон 2 0
Руис Пабло 1 0
Джулио Андерсон 1 0
Брук Лаклан 1 0
Барахас Фидель 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пико Фабрис 7 1
Кубас Андрес 7 0
Шёпф Алессандро 5 1
Уайт Брайан 5 0
Веселинович Ранко 4 0
Берхальтер Себастьян 4 0
Голд Райан 3 0
Адекугбе Сэм 3 0
Блэкмон Тристан 3 0
Лаборда Матиас 3 0
Вите Педро 3 0
Рапосо Райан 3 0
Утвик Бьорн 1 1
Али Ахмед 2 0
Такаока Ёхеи 2 0
Присо-Мбонге Ральф 2 0
Армстронг Стюарт 1 0
Джонсон Левонте 1 0
Nicolas Chateau 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Ванкувер Уайткэпс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

4
9
Реал Солт-Лейк
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Ванкувер Уайткэпс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
18

Упущенные победы

24
18
Реал Солт-Лейк
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (13)
39% (13)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Ванкувер Уайткэпс
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (12)
27% (9)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

23
22

Упущенные победы

28
27

Голы по времени матча

Забито

37
26
19 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
3
8%
4
15%
1-15
9
24%
4
15%
16-30
7
19%
3
12%
31-45
4
11%
3
12%
46-60
5
14%
6
23%
61-75
9
24%
6
23%
76-90

Пропущено

18
20
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
3
17%
2
10%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
4
22%
7
35%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
5
28%
3
15%
76-90

Забито

26
24
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
2
8%
3
13%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
6
23%
4
17%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
7
27%
8
33%
76-90

Пропущено

29
28
10 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
2
7%
4
14%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
6
21%
5
18%
31-45
6
21%
4
14%
46-60
3
10%
5
18%
61-75
10
34%
8
29%
76-90

Забито

63
50
30 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 30
18 Забивали первыми 15
8 Не забивали 8
5
8%
7
14%
1-15
12
19%
6
12%
16-30
13
21%
7
14%
31-45
7
11%
7
14%
46-60
10
16%
9
18%
61-75
16
25%
14
28%
76-90

Пропущено

47
48
19 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 26
5
11%
6
13%
1-15
4
9%
7
15%
16-30
10
21%
12
25%
31-45
7
15%
6
13%
46-60
6
13%
6
13%
61-75
15
32%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 0:0 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:3
Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атлас 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Пумас-УНАМ 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Тихуана 3:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Рексхэм 1:4 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
5
3 раза 19%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
6 раз 18%
5
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
11 раз 33%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
4
10
6
1.5
7
10
8
8
2.5
4
13
3
13
3.5
2
15
3
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
3
8
9
1.5
8
8
3
14
2.5
3
13
2
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
26
7
18
15
1.5
15
18
11
22
2.5
7
26
5
28
3.5
3
30
3
30
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 34 19 7 8 68 - 49 64
2.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 34 18 7 9 60 - 43 61
3.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 34 17 8 9 51 - 34 59
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 34 15 12 7 63 - 47 57
5.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 34 15 9 10 46 - 38 54
6.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 34 15 7 12 55 - 48 52
7.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 34 15 6 13 60 - 58 51
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 34 13 9 12 51 - 47 48
9.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 34 12 10 12 64 - 56 46
10.
Даллас
 2:0 Заявка 34 11 8 15 54 - 55 41
11.
Остин
 1:1 Заявка 34 10 10 14 37 - 47 40
12.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 34 8 13 13 49 - 60 37
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 Заявка 34 8 7 19 50 - 66 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 34 7 3 24 41 - 75 24

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 34 22 8 4 79 - 49 74
2.
Коламбус Крю
 Заявка 34 19 9 6 72 - 40 66
3.
Цинциннати
 Заявка 34 18 5 11 58 - 48 59
4.
Орландо Сити
 Заявка 34 15 7 12 59 - 50 52
5.
Шарлотт
 Заявка 34 14 9 11 46 - 37 51
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 34 14 8 12 54 - 49 50
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 34 11 14 9 55 - 50 47
8.
ФК Монреаль
 Заявка 34 11 10 13 48 - 64 43
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 46 - 49 40
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 52 - 70 40
11.
Торонто
 Заявка 34 11 4 19 40 - 61 37
12.
Филадельфия Юнион
 Заявка 34 9 10 15 62 - 55 37
13.
Нэшвилл
 Заявка 34 9 9 16 38 - 54 36
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 34 9 4 21 37 - 74 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 34 7 9 18 40 - 62 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 17 13 3 1 43 - 25 42
2.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 17 10 4 3 36 - 19 34
3.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 17 10 4 3 33 - 18 34
4.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 17 9 6 2 25 - 13 33
6.
Даллас
 2:0 Заявка 17 10 2 5 34 - 24 32
7.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 17 9 5 3 39 - 25 32
8.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 17 7 7 3 21 - 14 28
9.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 17 7 5 5 23 - 21 26
10.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 17 7 4 6 27 - 22 25
11.
Остин
 1:1 Заявка 17 6 6 5 25 - 24 24
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 Заявка 17 6 4 7 33 - 32 22
13.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 17 4 1 12 18 - 32 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 45 - 22 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 17 10 4 3 38 - 21 34
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 10 3 4 35 - 25 33
4.
Шарлотт
 Заявка 17 9 5 3 25 - 15 32
5.
ФК Монреаль
 Заявка 17 8 5 4 28 - 23 29
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 7 7 3 31 - 23 28
7.
Орландо Сити
 Заявка 17 7 4 6 28 - 18 25
8.
Цинциннати
 Заявка 17 7 3 7 26 - 22 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
10.
Торонто
 Заявка 17 7 0 10 27 - 32 21
11.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 17 5 4 8 20 - 31 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 5 4 8 19 - 30 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 4 5 8 27 - 23 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 5 8 26 - 36 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 17 8 3 6 28 - 26 27
2.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 17 8 3 6 27 - 25 27
3.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 17 8 2 7 26 - 21 26
4.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 17 8 2 7 25 - 24 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 17 7 5 5 25 - 21 26
6.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 17 5 8 4 27 - 28 23
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 17 6 4 7 25 - 24 22
8.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 17 5 3 9 27 - 36 18
9.
Остин
 1:1 Заявка 17 4 4 9 12 - 23 16
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 17 3 5 9 25 - 31 14
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 17 3 2 12 23 - 43 11
12.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 17 1 8 8 26 - 39 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 Заявка 17 2 3 12 17 - 34 9
14.
Даллас
 2:0 Заявка 17 1 6 10 20 - 31 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 34 - 27 37
2.
Цинциннати
 Заявка 17 11 2 4 32 - 26 35
3.
Коламбус Крю
 Заявка 17 9 5 3 34 - 19 32
4.
Орландо Сити
 Заявка 17 8 3 6 31 - 32 27
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 5 6 26 - 34 23
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 5 7 35 - 32 20
7.
Шарлотт
 Заявка 17 5 4 8 21 - 22 19
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 4 6 7 16 - 22 18
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
11.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
12.
Нэшвилл
 Заявка 17 4 3 10 14 - 29 15
13.
ФК Монреаль
 Заявка 17 3 5 9 20 - 41 14
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 4 0 13 18 - 44 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Интер Майами Месси Лионель 20 (11)
Интер Майами Суарес Луис 20 (9)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Весь список
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  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Катранис Александрос получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Браун Джавейн получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Кинтон Филип уходит с поля. Паласио Нельсон выходит вместо него
  • 13'
    Пико Фабрис получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 50% завершится победой Реал Солт-Лейк.
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Реал Солт-Лейк
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
2.03
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4.30
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4.20
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