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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
2:1
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
13' Желтая карточка
Пико Фабрис
29' Желтая карточка
Браун Джавейн
33' Желтая карточка
Катранис Александрос
0:0
52' Не забитый пенальти
Пико Фабрис
0:1
58' Гол
Голд Райан
70' Желтая карточка
Блэкмон Тристан
72' Желтая карточка
Адекугбе Сэм
1:1
73' Гол
Луна Диего
2:1
83' Гол в свои ворота
Бёмер Исаак
85' Желтая карточка
Али Ахмед
90' Желтая карточка
Берхальтер Себастьян
90'+9
18
Макмат
Зак
91
Браун
Джавейн
15
Глэд
Джастин
26
Кинтон
Филип
98
Катранис
Александрос
14
Енели
Эмека
6
Охеда
Брайан
8
Луна
Диего
25
Крукс
Мэтт
10
Гонсалвеш
Диогу
9
Аранго
Кристиан
32
Бёмер
Исаак
15
Утвик
Бьорн
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
8
Шёпф
Алессандро
13
Присо-Мбонге
Ральф
16
Берхальтер
Себастьян
3
Адекугбе
Сэм
23
Кайседо
Дейбер
24
Уайт
Брайан
11
Пико
Фабрис
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Ванкувер Уайткэпс
3-4-3

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткэпс

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

32 матча

43.8%
15.6%
40.6%
14 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.3%
43.8%
24.9%
10 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

М
1:2
М
2:1
М
1:2
М
1:1
М
2:1
М
4:1
М
0:4
М
3:1
М
2:1
М
1:2
М
0:1
М
1:0
М
2:0
М
2:1
М
3:2
М
3:0
М
2:0
М
1:0
М
4:0
М
2:1
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
2:2
М
0:1
М
2:0
М
1:1
М
0:0
М
2:1
М
2:1
М
3:0
М
2:0

Голы

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.53
1.12

Среднее время на гол

58
80

Всего голов

31
11

Голов в среднем за матч

1.82
0.73

Среднее время на гол

49
122

Всего голов

54
30

Голов в среднем за матч

1.69
0.94

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

53
96

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 17 (2) 0.5
Гомес Карлос III 13 0.38
Джулио Андерсон 9 0.26
Луна Диего 8 0.24
Катранис Александрос 3 0.09
Крукс Мэтт 3 0.09
Охеда Брайан 2 0.06
Вера Брайан 2 (1) 0.06
Гонсалвеш Диогу 2 (1) 0.06
Dominik Marczuk 1 0.03
Паласио Нельсон 1 0.03
Енели Эмека 1 0.03
Кинтон Филип 1 0.03
Чанг Майкель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Барахас Фидель 0 0
Броди Эндрю 0 0
Дэвис Боде 0 0
Биверс Гэвин 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 15 0.44
Голд Райан 10 (2) 0.29
Пико Фабрис 9 0.26
Рапосо Райан 3 0.09
Берхальтер Себастьян 2 0.06
Лаборда Матиас 2 0.06
Крейлах Дамир 2 0.06
Веселинович Ранко 2 0.06
Адекугбе Сэм 1 0.03
Шёпф Алессандро 1 0.03
Али Ахмед 1 0.03
Вите Педро 1 0.03
Армстронг Стюарт 1 0.03
Блэкмон Тристан 0 0
Мартинш Луиш 0 0
Кубас Андрес 0 0
Браун Джавейн 0 0
Присо-Мбонге Ральф 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 9 1
Катранис Александрос 9 0
Крукс Мэтт 7 0
Гомес Карлос III 6 0
Аранго Кристиан 6 0
Енели Эмека 6 0
Луна Диего 5 0
Охеда Брайан 5 0
Глэд Джастин 4 0
Макмат Зак 3 0
Овьедо Брайан 2 0
Чанг Майкель 2 0
Браун Джавейн 2 0
Дэвис Боде 2 0
Паласио Нельсон 2 0
Руис Пабло 1 0
Джулио Андерсон 1 0
Брук Лаклан 1 0
Барахас Фидель 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пико Фабрис 7 1
Кубас Андрес 7 0
Шёпф Алессандро 5 1
Уайт Брайан 5 0
Берхальтер Себастьян 5 0
Адекугбе Сэм 4 0
Блэкмон Тристан 4 0
Веселинович Ранко 4 0
Али Ахмед 3 0
Голд Райан 3 0
Лаборда Матиас 3 0
Вите Педро 3 0
Рапосо Райан 3 0
Утвик Бьорн 1 1
Такаока Ёхеи 2 0
Присо-Мбонге Ральф 2 0
Армстронг Стюарт 1 0
Джонсон Левонте 1 0
Nicolas Chateau 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Ванкувер Уайткэпс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

4
11
Реал Солт-Лейк
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Ванкувер Уайткэпс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
18

Упущенные победы

24
18
Реал Солт-Лейк
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (13)
41% (14)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
44% (15)
21% (7)
Ванкувер Уайткэпс
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (12)
29% (10)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
35% (12)
29% (10)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

25
22

Упущенные победы

28
29

Голы по времени матча

Забито

38
28
19 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
3
8%
4
14%
1-15
9
24%
4
14%
16-30
7
18%
3
11%
31-45
4
11%
4
14%
46-60
6
16%
6
21%
61-75
9
24%
7
25%
76-90

Пропущено

20
21
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
3
15%
2
10%
1-15
2
10%
5
24%
16-30
4
20%
7
33%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
3
15%
2
10%
61-75
6
30%
3
14%
76-90

Забито

26
24
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
2
8%
3
13%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
6
23%
4
17%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
7
27%
8
33%
76-90

Пропущено

29
28
10 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
2
7%
4
14%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
6
21%
5
18%
31-45
6
21%
4
14%
46-60
3
10%
5
18%
61-75
10
34%
8
29%
76-90

Забито

64
52
30 В 1-м тайме 20
34 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 16
8 Не забивали 8
5
8%
7
13%
1-15
12
19%
6
12%
16-30
13
20%
7
13%
31-45
7
11%
8
15%
46-60
11
17%
9
17%
61-75
16
25%
15
29%
76-90

Пропущено

49
49
19 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 27
5
10%
6
12%
1-15
4
8%
7
14%
16-30
10
20%
12
24%
31-45
8
16%
6
12%
46-60
6
12%
7
14%
61-75
16
33%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 0:0 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:3
Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атлас 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Пумас-УНАМ 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Тихуана 3:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Рексхэм 1:4 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
5
3 раза 18%
1
2 раза 12%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
5
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
12 раз 35%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
11
6
1.5
7
10
8
9
2.5
4
13
3
14
3.5
2
15
3
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
8
9
1.5
8
9
3
14
2.5
3
14
2
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
7
0.5
Больше Меньше
27
7
19
15
1.5
15
19
11
23
2.5
7
27
5
29
3.5
3
31
3
31
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 34 19 7 8 63 - 43 64
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 34 19 7 8 69 - 50 64
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 34 16 11 7 65 - 48 59
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 34 16 9 9 51 - 35 57
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 34 15 9 10 47 - 39 54
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 34 15 7 12 58 - 49 52
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 34 15 5 14 61 - 60 50
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 34 13 8 13 52 - 49 47
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 34 12 11 11 65 - 56 47
10.
Остин
 Заявка 34 11 9 14 39 - 48 42
11.
Даллас
 Заявка 34 11 8 15 54 - 56 41
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 34 8 13 13 50 - 63 37
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 34 8 7 19 51 - 66 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 34 6 3 25 41 - 78 21

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 34 22 8 4 79 - 49 74
2.
Коламбус Крю
 Заявка 34 19 9 6 72 - 40 66
3.
Цинциннати
 Заявка 34 18 5 11 58 - 48 59
4.
Орландо Сити
 Заявка 34 15 7 12 59 - 50 52
5.
Шарлотт
 Заявка 34 14 9 11 46 - 37 51
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 34 14 8 12 54 - 49 50
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 34 11 14 9 55 - 50 47
8.
ФК Монреаль
 Заявка 34 11 10 13 48 - 64 43
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 46 - 49 40
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 52 - 70 40
11.
Торонто
 Заявка 34 11 4 19 40 - 61 37
12.
Филадельфия Юнион
 Заявка 34 9 10 15 62 - 55 37
13.
Нэшвилл
 Заявка 34 9 9 16 38 - 54 36
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 34 9 4 21 37 - 74 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 34 7 9 18 40 - 62 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 13 3 1 43 - 25 42
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 11 4 2 36 - 18 37
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 11 3 3 38 - 20 36
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Даллас
 Заявка 17 10 2 5 34 - 25 32
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 9 5 3 39 - 25 32
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 7 7 3 22 - 15 28
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 7 5 5 23 - 21 26
10.
Остин
 Заявка 17 7 5 5 27 - 25 26
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 7 4 6 30 - 23 25
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 6 4 7 33 - 32 22
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 4 1 12 18 - 32 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 45 - 22 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 17 10 4 3 38 - 21 34
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 10 3 4 35 - 25 33
4.
Шарлотт
 Заявка 17 9 5 3 25 - 15 32
5.
ФК Монреаль
 Заявка 17 8 5 4 28 - 23 29
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 7 7 3 31 - 23 28
7.
Орландо Сити
 Заявка 17 7 4 6 28 - 18 25
8.
Цинциннати
 Заявка 17 7 3 7 26 - 22 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
10.
Торонто
 Заявка 17 7 0 10 27 - 32 21
11.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 17 5 4 8 20 - 31 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 5 4 8 19 - 30 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 4 5 8 27 - 23 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 5 8 26 - 36 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 8 3 6 28 - 26 27
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 8 3 6 27 - 25 27
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 8 2 7 26 - 21 26
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 8 2 7 25 - 24 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 7 4 6 26 - 23 25
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 5 8 4 27 - 28 23
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 6 4 7 26 - 25 22
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 5 2 10 28 - 38 17
9.
Остин
 Заявка 17 4 4 9 12 - 23 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 3 6 8 26 - 31 15
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 1 8 8 27 - 42 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 2 3 12 18 - 34 9
13.
Даллас
 Заявка 17 1 6 10 20 - 31 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 2 2 13 23 - 46 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 34 - 27 37
2.
Цинциннати
 Заявка 17 11 2 4 32 - 26 35
3.
Коламбус Крю
 Заявка 17 9 5 3 34 - 19 32
4.
Орландо Сити
 Заявка 17 8 3 6 31 - 32 27
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 5 6 26 - 34 23
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 5 7 35 - 32 20
7.
Шарлотт
 Заявка 17 5 4 8 21 - 22 19
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 4 6 7 16 - 22 18
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
11.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
12.
Нэшвилл
 Заявка 17 4 3 10 14 - 29 15
13.
ФК Монреаль
 Заявка 17 3 5 9 20 - 41 14
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 4 0 13 18 - 44 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Интер Майами Месси Лионель 20 (11)
Лос-Анджелес Буанга Денис 20 (11)
Интер Майами Суарес Луис 20 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Весь список
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    Где смотреть матч Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс онлайн

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