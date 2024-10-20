Тур: 1. Стадион: America First Field.
2:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаПико Фабрис
29' Желтая карточкаБраун Джавейн
33' Желтая карточкаКатранис Александрос
0:0
52' Не забитый пенальтиПико Фабрис
0:1
58' ГолГолд Райан
70' Желтая карточкаБлэкмон Тристан
72' Желтая карточкаАдекугбе Сэм
1:1
73' ГолЛуна Диего
2:1
83' Гол в свои воротаБёмер Исаак
85' Желтая карточкаАли Ахмед
90' Желтая карточкаБерхальтер Себастьян
90'+9
Ход матча
13'
29'
52'
0:0
58'
0:1
70'
70'
72'
73'
1:1
83'
2:1
85'
18
Макмат
Зак
15
Глэд
Джастин
26
Кинтон
Филип
14
Енели
Эмека
25
Крукс
Мэтт
32
Бёмер
Исаак
15
Утвик
Бьорн
24
Уайт
Брайан
11
Пико
Фабрис
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
26 Кинтон ФилипЗащитник
- Защитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Биверс ГэвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
- Основной состав
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
-
15 Утвик БьорнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
11 Пико ФабрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Али АхмедЗащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Вите ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сартини Ванни
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткэпс
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
32 матча
43.8%
15.6%
40.6%
14 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
31.3%
43.8%
24.9%
10 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.53
1.12
Среднее время на гол
58
80
Всего голов
31
11
Голов в среднем за матч
1.82
0.73
Среднее время на гол
49
122
Всего голов
54
30
Голов в среднем за матч
1.69
0.94
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
53
96
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|17 (2)
|0.5
|Гомес Карлос III
|13
|0.38
|Джулио Андерсон
|9
|0.26
|Луна Диего
|8
|0.24
|Катранис Александрос
|3
|0.09
|Крукс Мэтт
|3
|0.09
|Охеда Брайан
|2
|0.06
|Вера Брайан
|2 (1)
|0.06
|Гонсалвеш Диогу
|2 (1)
|0.06
|Dominik Marczuk
|1
|0.03
|Паласио Нельсон
|1
|0.03
|Енели Эмека
|1
|0.03
|Кинтон Филип
|1
|0.03
|Чанг Майкель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Барахас Фидель
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
|Биверс Гэвин
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|15
|0.44
|Голд Райан
|10 (2)
|0.29
|Пико Фабрис
|9
|0.26
|Рапосо Райан
|3
|0.09
|Берхальтер Себастьян
|2
|0.06
|Лаборда Матиас
|2
|0.06
|Крейлах Дамир
|2
|0.06
|Веселинович Ранко
|2
|0.06
|Адекугбе Сэм
|1
|0.03
|Шёпф Алессандро
|1
|0.03
|Али Ахмед
|1
|0.03
|Вите Педро
|1
|0.03
|Армстронг Стюарт
|1
|0.03
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Мартинш Луиш
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Браун Джавейн
|0
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|9
|1
|Катранис Александрос
|9
|0
|Крукс Мэтт
|7
|0
|Гомес Карлос III
|6
|0
|Аранго Кристиан
|6
|0
|Енели Эмека
|6
|0
|Луна Диего
|5
|0
|Охеда Брайан
|5
|0
|Глэд Джастин
|4
|0
|Макмат Зак
|3
|0
|Овьедо Брайан
|2
|0
|Чанг Майкель
|2
|0
|Браун Джавейн
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Паласио Нельсон
|2
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Джулио Андерсон
|1
|0
|Брук Лаклан
|1
|0
|Барахас Фидель
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пико Фабрис
|7
|1
|Кубас Андрес
|7
|0
|Шёпф Алессандро
|5
|1
|Уайт Брайан
|5
|0
|Берхальтер Себастьян
|5
|0
|Адекугбе Сэм
|4
|0
|Блэкмон Тристан
|4
|0
|Веселинович Ранко
|4
|0
|Али Ахмед
|3
|0
|Голд Райан
|3
|0
|Лаборда Матиас
|3
|0
|Вите Педро
|3
|0
|Рапосо Райан
|3
|0
|Утвик Бьорн
|1
|1
|Такаока Ёхеи
|2
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Джонсон Левонте
|1
|0
|Nicolas Chateau
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Ванкувер Уайткэпс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
4
11
Реал Солт-Лейк
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Ванкувер Уайткэпс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
18
Упущенные победы
24
18
Реал Солт-Лейк
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (13)
41% (14)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
44% (15)
21% (7)
Ванкувер Уайткэпс
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (12)
29% (10)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
35% (12)
29% (10)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
25
22
Упущенные победы
28
29
Голы по времени матча
Забито
38
28
19 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
3
8%
4
14%
1-15
9
24%
4
14%
16-30
7
18%
3
11%
31-45
4
11%
4
14%
46-60
6
16%
6
21%
61-75
9
24%
7
25%
76-90
Пропущено
20
21
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
3
15%
2
10%
1-15
2
10%
5
24%
16-30
4
20%
7
33%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
3
15%
2
10%
61-75
6
30%
3
14%
76-90
Забито
26
24
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
2
8%
3
13%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
6
23%
4
17%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
7
27%
8
33%
76-90
Пропущено
29
28
10 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
2
7%
4
14%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
6
21%
5
18%
31-45
6
21%
4
14%
46-60
3
10%
5
18%
61-75
10
34%
8
29%
76-90
Забито
64
52
30 В 1-м тайме 20
34 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 16
8 Не забивали 8
5
8%
7
13%
1-15
12
19%
6
12%
16-30
13
20%
7
13%
31-45
7
11%
8
15%
46-60
11
17%
9
17%
61-75
16
25%
15
29%
76-90
Пропущено
49
49
19 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 27
5
10%
6
12%
1-15
4
8%
7
14%
16-30
10
20%
12
24%
31-45
8
16%
6
12%
46-60
6
12%
7
14%
61-75
16
33%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 0:0 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:3
Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атлас 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Пумас-УНАМ 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Тихуана 3:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Рексхэм 1:4 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
5
3 раза 18%
1
2 раза 12%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
5
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
12 раз 35%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
116
710
89
413
314
215
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
89
89
314
314
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
277
1915
1519
1123
727
529
331
331
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|63 - 43
|64
|2.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|69 - 50
|64
|3.
|Заявка
|34
|16
|11
|7
|65 - 48
|59
|4.
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|51 - 35
|57
|5.
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|47 - 39
|54
|6.
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|58 - 49
|52
|7.
|Заявка
|34
|15
|5
|14
|61 - 60
|50
|8.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|52 - 49
|47
|9.
|Заявка
|34
|12
|11
|11
|65 - 56
|47
|10.
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|39 - 48
|42
|11.
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|54 - 56
|41
|12.
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|50 - 63
|37
|13.
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|51 - 66
|31
|14.
|Заявка
|34
|6
|3
|25
|41 - 78
|21
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|79 - 49
|74
|2.
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|72 - 40
|66
|3.
|Заявка
|34
|18
|5
|11
|58 - 48
|59
|4.
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|59 - 50
|52
|5.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|46 - 37
|51
|6.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|54 - 49
|50
|7.
|Заявка
|34
|11
|14
|9
|55 - 50
|47
|8.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|48 - 64
|43
|9.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|46 - 49
|40
|10.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|52 - 70
|40
|11.
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|40 - 61
|37
|12.
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|62 - 55
|37
|13.
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|38 - 54
|36
|14.
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|37 - 74
|31
|15.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|40 - 62
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 25
|42
|2.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 18
|37
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|38 - 20
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|34 - 25
|32
|6.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|39 - 25
|32
|7.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|25 - 14
|31
|8.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 15
|28
|9.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 21
|26
|10.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|27 - 25
|26
|11.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|30 - 23
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|33 - 32
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|18 - 32
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|45 - 22
|37
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 21
|34
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 25
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 23
|29
|6.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 23
|28
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 18
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|10.
|Заявка
|17
|7
|0
|10
|27 - 32
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 31
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 30
|19
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|27 - 23
|17
|15.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 36
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 26
|27
|2.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 25
|27
|3.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 21
|26
|4.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 24
|26
|5.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 23
|25
|6.
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|27 - 28
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 25
|22
|8.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|28 - 38
|17
|9.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|12 - 23
|16
|10.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|26 - 31
|15
|11.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|27 - 42
|11
|12.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|18 - 34
|9
|13.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|20 - 31
|9
|14.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|23 - 46
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 27
|37
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 26
|35
|3.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|34 - 19
|32
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|31 - 32
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|35 - 32
|20
|7.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 22
|19
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|10.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|14 - 29
|15
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 41
|14
|14.
|Заявка
|17
|4
|0
|13
|18 - 44
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (11)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|20 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|20 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10