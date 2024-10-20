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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
1:0
Перерыв
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
10' Желтая карточка
Басси Амине
1:0
44' Гол
Понсе Эсекель

Ход матча

10'
Басси Амине
 
44'
Понсе Эсекель
(Стирс Дэниэл)
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
2.05
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4.05
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3.30
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Все Коэффициенты
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
5
Стирс
Дэниэл
16
Эррера
Эктор
6
Артур
Хосе
20
Карраскилья
Адальберто
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
10
Понсе
Эсекель
77
Маккарти
Джон
2
Яманэ
Мики
25
Гарсес
Карлос
4
Йосида
Мая
3
Ауде
Хулиан
18
Ройс
Марко
20
Серрильо
Эдвин
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
9
Йовелич
Деян
28
Пэйнтсил
Джозеф
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес Гэлакси

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

35 матчей

31.4%
25.7%
42.9%
11 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

25.7%
42.9%
31.4%
9 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.3%
25.7%
40%
12 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

М
2:1
М
0:0
М
3:0
М
1:3
М
0:3
М
0:3
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
4:2
М
2:1
М
2:3
М
3:2
М
3:3
М
2:2
М
0:1
М
1:0
М
1:4
М
3:0
М
1:0
М
1:1
М
1:0
М
0:1
М
3:1
М
2:1
М
1:0
М
3:1
М
1:0
М
4:1
М
0:2
М
2:0
М
0:0
М
1:0
М
3:0
М
2:2

Голы

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.75
0.95

Среднее время на гол

51
95

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.42
1.44

Среднее время на гол

63
62

Всего голов

55
41

Голов в среднем за матч

1.57
1.17

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

57
76

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 6 0.18
Феррейра Карлос III 5 (1) 0.15
Блессинг Латиф 5 0.15
Понсе Эсекель 5 (1) 0.15
Ковальчик Себастьян 4 0.12
Карраскилья Адальберто 3 0.09
Басси Амине 3 0.09
Дорси Гриффин 3 0.09
Смит Брэд 2 0.06
Эскобар Франко 2 0.06
Сегал Габриэль 2 0.06
Святченко Эрик 1 0.03
Стирс Дэниэл 1 0.03
Эррера Эктор 1 0.03
Эннали Лоуренс 1 0.03
Артур Хосе 0 0
Бартлоу Итан 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пек Габриэл 15 0.44
Йовелич Деян 15 0.44
Пуч Рикард 13 (1) 0.38
Пэйнтсил Джозеф 10 (1) 0.29
Фагундес Диего 4 0.12
Берри Мигель 2 0.06
Йосида Мая 2 0.06
Дельгадо Марко 1 0.03
Ройс Марко 1 0.03
Ауде Хулиан 1 0.03
Куэвас Маурисио 1 0.03
Савалета Эрик 1 0.03
Серрильо Эдвин 1 0.03
Яманэ Мики 0 0
Бругман Гастон 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эскобар Франко 10 1
Дорси Гриффин 7 1
Ковальчик Себастьян 7 0
Микаэль 6 0
Карраскилья Адальберто 6 0
Стирс Дэниэл 5 0
Басси Амине 5 0
Эррера Эктор 4 0
Артур Хосе 4 0
Алию Ибрахим 4 0
Понсе Эсекель 3 0
Святченко Эрик 2 0
Феррейра Карлос III 2 0
Рейнс Бруклин 2 0
Кларк Стив 1 0
Смит Брэд 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Гейнс Маккинзи 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Сегал Габриэль 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 9 0
Дельгадо Марко 6 1
Серрильо Эдвин 7 0
Пэйнтсил Джозеф 6 0
Касерес Мартин 3 1
Нил Джален 4 0
Бругман Гастон 3 0
Ауде Хулиан 3 0
Йосида Мая 2 0
Фагундес Диего 2 0
Йовелич Деян 2 0
Яманэ Мики 2 0
Нельсон Джон 2 0
Савалета Эрик 0 1
Маккарти Джон 1 0
Пек Габриэл 1 0
Куэвас Маурисио 1 0
Берри Мигель 1 0
Мичович Новак 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Лос-Анджелес Гэлакси
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

7
9
Хьюстон Динамо
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

20
42
Хьюстон Динамо
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (12)
48% (16)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
Лос-Анджелес Гэлакси
26.9%
73.1%
7 побед 19 поражений
Первый тайм
15% (5)
33% (11)
52% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

27
51

Голы по времени матча

Забито

21
25
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
2
10%
1
4%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
6
29%
3
12%
31-45
2
10%
6
24%
46-60
4
19%
7
28%
61-75
5
24%
6
24%
76-90

Пропущено

13
23
2 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
8%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
8%
6
26%
31-45
5
38%
4
17%
46-60
5
38%
3
13%
61-75
1
8%
3
13%
76-90

Забито

23
43
8 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 13
20 Не забивали 16
3
13%
5
12%
1-15
3
13%
3
7%
16-30
2
9%
8
19%
31-45
3
13%
11
26%
46-60
2
9%
5
12%
61-75
10
43%
11
26%
76-90

Пропущено

26
25
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 14
2
8%
2
8%
1-15
3
12%
4
16%
16-30
5
19%
6
24%
31-45
7
27%
5
20%
46-60
4
15%
5
20%
61-75
5
19%
3
12%
76-90

Забито

44
68
18 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 46
19 Забивали первыми 18
8 Не забивали 4
5
11%
6
9%
1-15
5
11%
5
7%
16-30
8
18%
11
16%
31-45
5
11%
17
25%
46-60
6
14%
12
18%
61-75
15
34%
17
25%
76-90

Пропущено

39
48
12 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 26
3
8%
5
10%
1-15
3
8%
8
17%
16-30
6
15%
12
25%
31-45
12
31%
9
19%
46-60
9
23%
8
17%
61-75
6
15%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 0:1
Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Толука - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Хьюстон Динамо - Атлас 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Чивас Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес Гэлакси

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
4:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
3
4 раза 24%
4
4 раза 24%
1
3 раза 18%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:3
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%

Точный счет

0:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
2:0
4 раза 12%
4:2
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 36%
2
9 раз 27%
0
8 раз 24%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%
2
9 раз 27%
3
9 раз 27%
1
7 раз 21%
0
4 раза 12%
4
4 раза 12%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес Гэлакси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
5
11
1.5
14
3
2
14
2.5
8
9
1
15
3.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
4
8
9
1.5
8
8
2
15
2.5
5
11
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
29
4
13
20
1.5
22
11
4
29
2.5
13
20
3
30
3.5
4
29

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 34 19 7 8 68 - 49 64
2.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 34 18 7 9 60 - 43 61
3.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 34 17 8 9 51 - 34 59
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 34 15 12 7 63 - 47 57
5.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 34 15 9 10 46 - 38 54
6.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 34 15 7 12 55 - 48 52
7.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 34 15 6 13 60 - 58 51
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 34 13 9 12 51 - 47 48
9.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 34 12 10 12 64 - 56 46
10.
Даллас
 2:0 Заявка 34 11 8 15 54 - 55 41
11.
Остин
 1:1 Заявка 34 10 10 14 37 - 47 40
12.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 34 8 13 13 49 - 60 37
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 Заявка 34 8 7 19 50 - 66 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 34 7 3 24 41 - 75 24

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 34 22 8 4 79 - 49 74
2.
Коламбус Крю
 Заявка 34 19 9 6 72 - 40 66
3.
Цинциннати
 Заявка 34 18 5 11 58 - 48 59
4.
Орландо Сити
 Заявка 34 15 7 12 59 - 50 52
5.
Шарлотт
 Заявка 34 14 9 11 46 - 37 51
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 34 14 8 12 54 - 49 50
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 34 11 14 9 55 - 50 47
8.
ФК Монреаль
 Заявка 34 11 10 13 48 - 64 43
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 46 - 49 40
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 52 - 70 40
11.
Торонто
 Заявка 34 11 4 19 40 - 61 37
12.
Филадельфия Юнион
 Заявка 34 9 10 15 62 - 55 37
13.
Нэшвилл
 Заявка 34 9 9 16 38 - 54 36
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 34 9 4 21 37 - 74 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 34 7 9 18 40 - 62 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 17 13 3 1 43 - 25 42
2.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 17 10 4 3 36 - 19 34
3.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 17 10 4 3 33 - 18 34
4.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 17 9 6 2 25 - 13 33
6.
Даллас
 2:0 Заявка 17 10 2 5 34 - 24 32
7.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 17 9 5 3 39 - 25 32
8.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 17 7 7 3 21 - 14 28
9.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 17 7 5 5 23 - 21 26
10.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 17 7 4 6 27 - 22 25
11.
Остин
 1:1 Заявка 17 6 6 5 25 - 24 24
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 Заявка 17 6 4 7 33 - 32 22
13.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 17 4 1 12 18 - 32 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 45 - 22 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 17 10 4 3 38 - 21 34
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 10 3 4 35 - 25 33
4.
Шарлотт
 Заявка 17 9 5 3 25 - 15 32
5.
ФК Монреаль
 Заявка 17 8 5 4 28 - 23 29
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 7 7 3 31 - 23 28
7.
Орландо Сити
 Заявка 17 7 4 6 28 - 18 25
8.
Цинциннати
 Заявка 17 7 3 7 26 - 22 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
10.
Торонто
 Заявка 17 7 0 10 27 - 32 21
11.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 17 5 4 8 20 - 31 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 5 4 8 19 - 30 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 4 5 8 27 - 23 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 5 8 26 - 36 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 17 8 3 6 28 - 26 27
2.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 17 8 3 6 27 - 25 27
3.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 17 8 2 7 26 - 21 26
4.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 17 8 2 7 25 - 24 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 17 7 5 5 25 - 21 26
6.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 17 5 8 4 27 - 28 23
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 17 6 4 7 25 - 24 22
8.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 17 5 3 9 27 - 36 18
9.
Остин
 1:1 Заявка 17 4 4 9 12 - 23 16
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 17 3 5 9 25 - 31 14
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 17 3 2 12 23 - 43 11
12.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 17 1 8 8 26 - 39 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 Заявка 17 2 3 12 17 - 34 9
14.
Даллас
 2:0 Заявка 17 1 6 10 20 - 31 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 34 - 27 37
2.
Цинциннати
 Заявка 17 11 2 4 32 - 26 35
3.
Коламбус Крю
 Заявка 17 9 5 3 34 - 19 32
4.
Орландо Сити
 Заявка 17 8 3 6 31 - 32 27
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 5 6 26 - 34 23
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 5 7 35 - 32 20
7.
Шарлотт
 Заявка 17 5 4 8 21 - 22 19
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 4 6 7 16 - 22 18
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
11.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
12.
Нэшвилл
 Заявка 17 4 3 10 14 - 29 15
13.
ФК Монреаль
 Заявка 17 3 5 9 20 - 41 14
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 4 0 13 18 - 44 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Интер Майами Месси Лионель 20 (11)
Интер Майами Суарес Луис 20 (9)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (10)
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Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Стирс Дэниэл сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Понсе Эсекель бьет в цель!
  • 10'
    Басси Амине получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
2.05
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4.05
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3.30
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