Тур: 1. Стадион: Шелл Энерджи Стэдиум.
1:0
Перерыв
Ход матча
10'
44'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
18
Алию
Ибрахим
18
Ройс
Марко
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Шмитт ТейтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Олсен Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ройс МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пуч РикардПолузащитник
-
11 Пек ГабриэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Берри МигельНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес Гэлакси
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
35 матчей
31.4%
25.7%
42.9%
11 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
25.7%
42.9%
31.4%
9 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.3%
25.7%
40%
12 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.75
0.95
Среднее время на гол
51
95
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.42
1.44
Среднее время на гол
63
62
Всего голов
55
41
Голов в среднем за матч
1.57
1.17
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
57
76
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|6
|0.18
|Феррейра Карлос III
|5 (1)
|0.15
|Блессинг Латиф
|5
|0.15
|Понсе Эсекель
|5 (1)
|0.15
|Ковальчик Себастьян
|4
|0.12
|Карраскилья Адальберто
|3
|0.09
|Басси Амине
|3
|0.09
|Дорси Гриффин
|3
|0.09
|Смит Брэд
|2
|0.06
|Эскобар Франко
|2
|0.06
|Сегал Габриэль
|2
|0.06
|Святченко Эрик
|1
|0.03
|Стирс Дэниэл
|1
|0.03
|Эррера Эктор
|1
|0.03
|Эннали Лоуренс
|1
|0.03
|Артур Хосе
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пек Габриэл
|15
|0.44
|Йовелич Деян
|15
|0.44
|Пуч Рикард
|13 (1)
|0.38
|Пэйнтсил Джозеф
|10 (1)
|0.29
|Фагундес Диего
|4
|0.12
|Берри Мигель
|2
|0.06
|Йосида Мая
|2
|0.06
|Дельгадо Марко
|1
|0.03
|Ройс Марко
|1
|0.03
|Ауде Хулиан
|1
|0.03
|Куэвас Маурисио
|1
|0.03
|Савалета Эрик
|1
|0.03
|Серрильо Эдвин
|1
|0.03
|Яманэ Мики
|0
|0
|Бругман Гастон
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эскобар Франко
|10
|1
|Дорси Гриффин
|7
|1
|Ковальчик Себастьян
|7
|0
|Микаэль
|6
|0
|Карраскилья Адальберто
|6
|0
|Стирс Дэниэл
|5
|0
|Басси Амине
|5
|0
|Эррера Эктор
|4
|0
|Артур Хосе
|4
|0
|Алию Ибрахим
|4
|0
|Понсе Эсекель
|3
|0
|Святченко Эрик
|2
|0
|Феррейра Карлос III
|2
|0
|Рейнс Бруклин
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Гейнс Маккинзи
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Сегал Габриэль
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|9
|0
|Дельгадо Марко
|6
|1
|Серрильо Эдвин
|7
|0
|Пэйнтсил Джозеф
|6
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Нил Джален
|4
|0
|Бругман Гастон
|3
|0
|Ауде Хулиан
|3
|0
|Йосида Мая
|2
|0
|Фагундес Диего
|2
|0
|Йовелич Деян
|2
|0
|Яманэ Мики
|2
|0
|Нельсон Джон
|2
|0
|Савалета Эрик
|0
|1
|Маккарти Джон
|1
|0
|Пек Габриэл
|1
|0
|Куэвас Маурисио
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Мичович Новак
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Лос-Анджелес Гэлакси
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
7
9
Хьюстон Динамо
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
20
42
Хьюстон Динамо
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (12)
48% (16)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
Лос-Анджелес Гэлакси
26.9%
73.1%
7 побед 19 поражений
Первый тайм
15% (5)
33% (11)
52% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
27
51
Голы по времени матча
Забито
21
25
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
2
10%
1
4%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
6
29%
3
12%
31-45
2
10%
6
24%
46-60
4
19%
7
28%
61-75
5
24%
6
24%
76-90
Пропущено
13
23
2 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
8%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
8%
6
26%
31-45
5
38%
4
17%
46-60
5
38%
3
13%
61-75
1
8%
3
13%
76-90
Забито
23
43
8 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 13
20 Не забивали 16
3
13%
5
12%
1-15
3
13%
3
7%
16-30
2
9%
8
19%
31-45
3
13%
11
26%
46-60
2
9%
5
12%
61-75
10
43%
11
26%
76-90
Пропущено
26
25
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 14
2
8%
2
8%
1-15
3
12%
4
16%
16-30
5
19%
6
24%
31-45
7
27%
5
20%
46-60
4
15%
5
20%
61-75
5
19%
3
12%
76-90
Забито
44
68
18 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 46
19 Забивали первыми 18
8 Не забивали 4
5
11%
6
9%
1-15
5
11%
5
7%
16-30
8
18%
11
16%
31-45
5
11%
17
25%
46-60
6
14%
12
18%
61-75
15
34%
17
25%
76-90
Пропущено
39
48
12 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 26
3
8%
5
10%
1-15
3
8%
8
17%
16-30
6
15%
12
25%
31-45
12
31%
9
19%
46-60
9
23%
8
17%
61-75
6
15%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 0:1
Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Толука - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Хьюстон Динамо - Атлас 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Чивас Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес Гэлакси
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
4:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
3
4 раза 24%
4
4 раза 24%
1
3 раза 18%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:3
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
Точный счет
0:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
2:0
4 раза 12%
4:2
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 36%
2
9 раз 27%
0
8 раз 24%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%
2
9 раз 27%
3
9 раз 27%
1
7 раз 21%
0
4 раза 12%
4
4 раза 12%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес Гэлакси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
511
143
214
89
115
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
124
89
88
215
511
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
294
1320
2211
429
1320
330
429
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|34
|19
|7
|8
|68 - 49
|64
|2.
|0:1 Заявка
|34
|18
|7
|9
|60 - 43
|61
|3.
|1:0 Заявка
|34
|17
|8
|9
|51 - 34
|59
|4.
|0:0 Заявка
|34
|15
|12
|7
|63 - 47
|57
|5.
|1:0 Заявка
|34
|15
|9
|10
|46 - 38
|54
|6.
|1:0 Заявка
|34
|15
|7
|12
|55 - 48
|52
|7.
|1:1 Заявка
|34
|15
|6
|13
|60 - 58
|51
|8.
|0:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|51 - 47
|48
|9.
|0:1 Заявка
|34
|12
|10
|12
|64 - 56
|46
|10.
|2:0 Заявка
|34
|11
|8
|15
|54 - 55
|41
|11.
|1:1 Заявка
|34
|10
|10
|14
|37 - 47
|40
|12.
|0:1 Заявка
|34
|8
|13
|13
|49 - 60
|37
|13.
|0:2 Заявка
|34
|8
|7
|19
|50 - 66
|31
|14.
|1:0 Заявка
|34
|7
|3
|24
|41 - 75
|24
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|79 - 49
|74
|2.
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|72 - 40
|66
|3.
|Заявка
|34
|18
|5
|11
|58 - 48
|59
|4.
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|59 - 50
|52
|5.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|46 - 37
|51
|6.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|54 - 49
|50
|7.
|Заявка
|34
|11
|14
|9
|55 - 50
|47
|8.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|48 - 64
|43
|9.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|46 - 49
|40
|10.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|52 - 70
|40
|11.
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|40 - 61
|37
|12.
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|62 - 55
|37
|13.
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|38 - 54
|36
|14.
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|37 - 74
|31
|15.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|40 - 62
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 25
|42
|2.
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|36 - 19
|34
|3.
|0:1 Заявка
|17
|10
|4
|3
|33 - 18
|34
|4.
|1:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|1:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|25 - 13
|33
|6.
|2:0 Заявка
|17
|10
|2
|5
|34 - 24
|32
|7.
|0:1 Заявка
|17
|9
|5
|3
|39 - 25
|32
|8.
|1:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|9.
|0:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 21
|26
|10.
|1:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|27 - 22
|25
|11.
|1:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 24
|24
|12.
|0:2 Заявка
|17
|6
|4
|7
|33 - 32
|22
|13.
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|1:0 Заявка
|17
|4
|1
|12
|18 - 32
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|45 - 22
|37
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 21
|34
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 25
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 23
|29
|6.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 23
|28
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 18
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|10.
|Заявка
|17
|7
|0
|10
|27 - 32
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 31
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 30
|19
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|27 - 23
|17
|15.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 36
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 26
|27
|2.
|0:1 Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 25
|27
|3.
|1:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 21
|26
|4.
|1:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 24
|26
|5.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|25 - 21
|26
|6.
|0:0 Заявка
|17
|5
|8
|4
|27 - 28
|23
|7.
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 24
|22
|8.
|1:1 Заявка
|17
|5
|3
|9
|27 - 36
|18
|9.
|1:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|12 - 23
|16
|10.
|0:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|25 - 31
|14
|11.
|1:0 Заявка
|17
|3
|2
|12
|23 - 43
|11
|12.
|0:1 Заявка
|17
|1
|8
|8
|26 - 39
|11
|13.
|0:2 Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 34
|9
|14.
|2:0 Заявка
|17
|1
|6
|10
|20 - 31
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 27
|37
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 26
|35
|3.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|34 - 19
|32
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|31 - 32
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|35 - 32
|20
|7.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 22
|19
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|10.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|14 - 29
|15
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 41
|14
|14.
|Заявка
|17
|4
|0
|13
|18 - 44
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|20 (9)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10