Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
1:0
Перерыв
Ход матча
23'
37'
1:0
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
18
Варгас
Обед
14
Ротрок
Пол
29
Москера
Хуан
20
Сёрман
Финн
21
Чара
Диего
11
Антони
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ротрок ПолПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Томас ЭндрюВратарь
-
15 Белл ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Защитник
-
20 Сёрман ФиннЗащитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Крепо МаксимВратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
24 Айяла ДавидПолузащитник
-
23 Тойе МейсонНападающий
-
44 Лориа МарвинНападающий
-
17 Икоба ТегаНападающий
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс
25 матчей
72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
36%
68%
9 побед 17 ничьих 0 побед
Второй тайм
72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
49 матчей
36.7%
20.4%
42.9%
18 побед 10 ничьих 21 победа
Первый тайм
18.4%
59.2%
22.4%
9 побед 29 ничьих 11 побед
Второй тайм
36.7%
30.6%
32.7%
18 побед 15 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
40
Голов в среднем за матч
1.35
1.74
Среднее время на гол
66
51
Всего голов
42
33
Голов в среднем за матч
1.83
1.27
Среднее время на гол
49
70
Всего голов
77
73
Голов в среднем за матч
1.57
1.49
Тотал матчей
2.5
47
Больше 96%
Меньше 4%
2
38
Больше 78%
Меньше 22%
11
31
Больше 63%
Меньше 37%
18
16
Больше 33%
Меньше 67%
33
10
Больше 20%
Меньше 80%
39
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
Среднее время на гол
57
60
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|13
|0.38
|Руснак Альберт
|10 (3)
|0.29
|Руидиас Рауль
|8 (4)
|0.24
|Ротрок Пол
|5
|0.15
|Раген Джексон
|3
|0.09
|Варгас Обед
|1
|0.03
|Чу Лео
|1
|0.03
|Ролдан Кристиан
|1
|0.03
|Мусовски Дэниел
|1
|0.03
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.03
|Гомес Еймар
|1
|0.03
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Белл Джон
|1
|0.03
|Тевес Дилан
|1
|0.03
|Georgi Minoungou
|1
|0.03
|Пауло Жуан I
|0
|0
|Атенсио Джошуа
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Джонатан
|16 (1)
|0.47
|Феррейра Эвандер
|15 (3)
|0.44
|Мора Фелипе
|14 (1)
|0.41
|Морено Сантьяго
|6
|0.18
|Антони
|5
|0.15
|Уильямсон Эрик
|2
|0.06
|Москера Хуан
|1
|0.03
|Миллер Эрик
|1
|0.03
|Асприлья Дайрон
|1
|0.03
|Айяла Давид
|1
|0.03
|Фогаса Натан
|1
|0.03
|Паредес Кристиан
|0
|0
|Араухо Мигель
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|9
|1
|Раген Джексон
|5
|1
|Гомес Еймар
|5
|0
|Reed Baker-Whiting
|3
|1
|Моррис Джордан
|4
|0
|Рольдан Александер
|2
|1
|Варгас Обед
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Руидиас Рауль
|2
|0
|Пауло Жуан I
|2
|0
|Арреага Хавьер
|2
|0
|Ротрок Пол
|2
|0
|Фрай Стефан
|0
|1
|Руснак Альберт
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Де Ла Вега Педро
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
|Бейкер Коди
|1
|0
|Kalani Rienzi
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чара Диего
|8
|1
|Феррейра Эвандер
|8
|0
|Миллер Камаль
|8
|0
|Родригес Джонатан
|6
|0
|Жупарич Дарио
|6
|0
|Уильямсон Эрик
|5
|0
|Мора Фелипе
|3
|1
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Крепо Максим
|2
|1
|Миллер Эрик
|3
|0
|Браво Клаудио III
|3
|0
|Араухо Мигель
|2
|0
|Айяла Давид
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Москера Хуан
|1
|0
|Фогаса Натан
|1
|0
|Морено Сантьяго
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Портленд Тимберс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
21
Сиэтл Саундерс
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Портленд Тимберс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
20
36
Сиэтл Саундерс
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
45% (15)
36% (12)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
Портленд Тимберс
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
30% (10)
27% (9)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
27% (9)
36% (12)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
25
57
Голы по времени матча
Забито
23
27
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
3
13%
2
7%
1-15
6
26%
3
11%
16-30
2
9%
3
11%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
1
4%
9
33%
61-75
7
30%
7
26%
76-90
Пропущено
14
28
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
1
7%
6
21%
1-15
4
29%
2
7%
16-30
0
0%
5
18%
31-45
1
7%
6
21%
46-60
4
29%
4
14%
61-75
4
29%
5
18%
76-90
Забито
25
38
10 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
5
20%
5
13%
1-15
3
12%
8
21%
16-30
2
8%
6
16%
31-45
4
16%
5
13%
46-60
10
40%
4
11%
61-75
1
4%
10
26%
76-90
Пропущено
22
26
12 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
2
9%
2
8%
1-15
4
18%
4
15%
16-30
6
27%
8
31%
31-45
6
27%
7
27%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
3
14%
2
8%
76-90
Забито
48
65
21 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 38
16 Забивали первыми 16
8 Не забивали 5
8
17%
7
11%
1-15
9
19%
11
17%
16-30
4
8%
9
14%
31-45
8
17%
8
12%
46-60
11
23%
13
20%
61-75
8
17%
17
26%
76-90
Пропущено
36
54
17 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 27
3
8%
8
15%
1-15
8
22%
6
11%
16-30
6
17%
13
24%
31-45
7
19%
13
24%
46-60
5
14%
7
13%
61-75
7
19%
7
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 0:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс - Некакса 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Сакраменто Репаблик - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Портленд Тимберс - Даллас 0:0 Портленд Тимберс - Остин 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:3
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Леон - Портленд Тимберс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс
Точный счет
2:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
4:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 29%
4
5 раз 29%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:2
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 30%
1
9 раз 27%
0
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
13 раз 39%
1
6 раз 18%
0
5 раз 15%
4
5 раз 15%
3
4 раза 12%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
152
88
125
214
710
115
512
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
133
89
106
413
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
285
1617
2211
627
924
231
528
132
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|34
|19
|7
|8
|68 - 49
|64
|2.
|0:1 Заявка
|34
|18
|7
|9
|60 - 43
|61
|3.
|1:0 Заявка
|34
|17
|8
|9
|51 - 34
|59
|4.
|0:0 Заявка
|34
|15
|12
|7
|63 - 47
|57
|5.
|1:0 Заявка
|34
|15
|9
|10
|46 - 38
|54
|6.
|1:0 Заявка
|34
|15
|7
|12
|55 - 48
|52
|7.
|1:1 Заявка
|34
|15
|6
|13
|60 - 58
|51
|8.
|0:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|51 - 47
|48
|9.
|0:1 Заявка
|34
|12
|10
|12
|64 - 56
|46
|10.
|2:0 Заявка
|34
|11
|8
|15
|54 - 55
|41
|11.
|1:1 Заявка
|34
|10
|10
|14
|37 - 47
|40
|12.
|0:1 Заявка
|34
|8
|13
|13
|49 - 60
|37
|13.
|0:2 Заявка
|34
|8
|7
|19
|50 - 66
|31
|14.
|1:0 Заявка
|34
|7
|3
|24
|41 - 75
|24
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|79 - 49
|74
|2.
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|72 - 40
|66
|3.
|Заявка
|34
|18
|5
|11
|58 - 48
|59
|4.
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|59 - 50
|52
|5.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|46 - 37
|51
|6.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|54 - 49
|50
|7.
|Заявка
|34
|11
|14
|9
|55 - 50
|47
|8.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|48 - 64
|43
|9.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|46 - 49
|40
|10.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|52 - 70
|40
|11.
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|40 - 61
|37
|12.
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|62 - 55
|37
|13.
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|38 - 54
|36
|14.
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|37 - 74
|31
|15.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|40 - 62
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 25
|42
|2.
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|36 - 19
|34
|3.
|0:1 Заявка
|17
|10
|4
|3
|33 - 18
|34
|4.
|1:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|1:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|25 - 13
|33
|6.
|2:0 Заявка
|17
|10
|2
|5
|34 - 24
|32
|7.
|0:1 Заявка
|17
|9
|5
|3
|39 - 25
|32
|8.
|1:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|9.
|0:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 21
|26
|10.
|1:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|27 - 22
|25
|11.
|1:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 24
|24
|12.
|0:2 Заявка
|17
|6
|4
|7
|33 - 32
|22
|13.
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|1:0 Заявка
|17
|4
|1
|12
|18 - 32
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|45 - 22
|37
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 21
|34
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 25
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 23
|29
|6.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 23
|28
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 18
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|10.
|Заявка
|17
|7
|0
|10
|27 - 32
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 31
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 30
|19
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|27 - 23
|17
|15.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 36
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 26
|27
|2.
|0:1 Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 25
|27
|3.
|1:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 21
|26
|4.
|1:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 24
|26
|5.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|25 - 21
|26
|6.
|0:0 Заявка
|17
|5
|8
|4
|27 - 28
|23
|7.
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 24
|22
|8.
|1:1 Заявка
|17
|5
|3
|9
|27 - 36
|18
|9.
|1:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|12 - 23
|16
|10.
|0:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|25 - 31
|14
|11.
|1:0 Заявка
|17
|3
|2
|12
|23 - 43
|11
|12.
|0:1 Заявка
|17
|1
|8
|8
|26 - 39
|11
|13.
|0:2 Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 34
|9
|14.
|2:0 Заявка
|17
|1
|6
|10
|20 - 31
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 27
|37
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 26
|35
|3.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|34 - 19
|32
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|31 - 32
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|35 - 32
|20
|7.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 22
|19
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|10.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|14 - 29
|15
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 41
|14
|14.
|Заявка
|17
|4
|0
|13
|18 - 44
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|20 (9)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10