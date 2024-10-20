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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
1:1
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
23' Желтая карточка
Толо Нуху
1:0
37' Гол
Гомес Еймар
59' Желтая карточка
Ротрок Пол
65' Желтая карточка
Варгас Обед
1:1
68' Гол
Антони
69' Вторая желтая карточка
Варгас Обед
69' Желтая карточка
Руснак Альберт
90' Желтая карточка
Родригес Джонатан
90'+6
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Раген
Джексон
5
Толо
Нуху
7
Ролдан
Кристиан
18
Варгас
Обед
10
Де
Ла
Вега
Педро
11
Руснак
Альберт
14
Ротрок
Пол
13
Моррис
Джордан
41
Пантемис
Джеймс
29
Москера
Хуан
13
Жупарич
Дарио
20
Сёрман
Финн
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
22
Паредес
Кристиан
11
Антони
10
Феррейра
Эвандер
14
Родригес
Джонатан
9
Мора
Фелипе
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс

25 матчей

72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

36%
68%
9 побед 17 ничьих 0 побед

Второй тайм

72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

49 матчей

36.7%
20.4%
42.9%
18 побед 10 ничьих 21 победа

Первый тайм

18.4%
59.2%
22.4%
9 побед 29 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.7%
30.6%
32.7%
18 побед 15 ничьих 16 побед

История матчей

М
1:0
М
1:2
М
2:2
М
0:0
М
4:1
М
2:1
М
0:3
М
0:2
М
2:6
М
1:2
М
1:1
М
1:0
М
1:2
М
0:3
М
1:2
М
1:2
ОК
1:2
М
3:2
М
2:1
М
0:1
М
2:3
М
1:0
М
1:1
М
2:2
ОК
2:1
М
1:0
М
4:2
М
3:1
М
3:1
М
2:1
М
4:1
ОК
1:3
М
1:0
М
2:4
М
2:0
ОК
3:1
М
4:4
М
3:2
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
1:2
М
2:3
М
1:1
USL
0:1
USL
0:0

Голы

Всего голов

35
40

Голов в среднем за матч

1.35
1.74

Среднее время на гол

66
51

Всего голов

42
33

Голов в среднем за матч

1.83
1.27

Среднее время на гол

49
70

Всего голов

77
73

Голов в среднем за матч

1.57
1.49

Тотал матчей

2.5
47
Больше 96%
Меньше 4%
2
38
Больше 78%
Меньше 22%
11
31
Больше 63%
Меньше 37%
18
16
Больше 33%
Меньше 67%
33
10
Больше 20%
Меньше 80%
39
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
47

Среднее время на гол

57
60

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 13 0.38
Руснак Альберт 10 (3) 0.29
Руидиас Рауль 8 (4) 0.24
Ротрок Пол 5 0.15
Раген Джексон 3 0.09
Варгас Обед 1 0.03
Чу Лео 1 0.03
Ролдан Кристиан 1 0.03
Мусовски Дэниел 1 0.03
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.03
Гомес Еймар 1 0.03
Рольдан Александер 1 0.03
Белл Джон 1 0.03
Тевес Дилан 1 0.03
Georgi Minoungou 1 0.03
Пауло Жуан I 0 0
Атенсио Джошуа 0 0
Бейкер Коди 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Джонатан 16 (1) 0.47
Феррейра Эвандер 15 (3) 0.44
Мора Фелипе 14 (1) 0.41
Морено Сантьяго 6 0.18
Антони 6 0.18
Уильямсон Эрик 2 0.06
Москера Хуан 1 0.03
Миллер Эрик 1 0.03
Асприлья Дайрон 1 0.03
Айяла Давид 1 0.03
Фогаса Натан 1 0.03
Паредес Кристиан 0 0
Араухо Мигель 0 0
Браво Клаудио III 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толо Нуху 9 1
Раген Джексон 5 1
Варгас Обед 4 1
Гомес Еймар 5 0
Reed Baker-Whiting 3 1
Моррис Джордан 4 0
Рольдан Александер 2 1
Ротрок Пол 3 0
Атенсио Джошуа 1 1
Руидиас Рауль 2 0
Руснак Альберт 2 0
Пауло Жуан I 2 0
Арреага Хавьер 2 0
Фрай Стефан 0 1
Ролдан Кристиан 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Де Ла Вега Педро 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Тевес Дилан 1 0
Бейкер Коди 1 0
Kalani Rienzi 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 8 1
Феррейра Эвандер 8 0
Миллер Камаль 8 0
Родригес Джонатан 7 0
Жупарич Дарио 6 0
Уильямсон Эрик 5 0
Мора Фелипе 3 1
Паредес Кристиан 4 0
Крепо Максим 2 1
Миллер Эрик 3 0
Браво Клаудио III 3 0
Араухо Мигель 2 0
Айяла Давид 2 0
Макгро Зак 2 0
Асприлья Дайрон 1 0
Москера Хуан 1 0
Фогаса Натан 1 0
Морено Сантьяго 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Портленд Тимберс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
22
Сиэтл Саундерс
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Портленд Тимберс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

20
36
Сиэтл Саундерс
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
47% (16)
35% (12)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)
Портленд Тимберс
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
29% (10)
26% (9)
44% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
26% (9)
35% (12)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

26
58

Голы по времени матча

Забито

24
28
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
3
13%
2
7%
1-15
6
25%
3
11%
16-30
3
13%
3
11%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
1
4%
10
36%
61-75
7
29%
29%
7
25%
76-90

Пропущено

15
29
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
1
7%
6
21%
1-15
4
27%
2
7%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
1
7%
6
21%
46-60
5
33%
4
14%
61-75
4
27%
5
17%
76-90

Забито

25
38
10 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
5
20%
5
13%
1-15
3
12%
8
21%
16-30
2
8%
6
16%
31-45
4
16%
5
13%
46-60
10
40%
4
11%
61-75
1
4%
10
26%
76-90

Пропущено

22
26
12 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
2
9%
2
8%
1-15
4
18%
4
15%
16-30
6
27%
8
31%
31-45
6
27%
7
27%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
3
14%
2
8%
76-90

Забито

49
66
22 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 39
17 Забивали первыми 16
8 Не забивали 5
8
16%
7
11%
1-15
9
18%
11
17%
16-30
5
10%
9
14%
31-45
8
16%
8
12%
46-60
11
22%
14
21%
61-75
8
16%
17
26%
76-90

Пропущено

37
55
17 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 28
3
8%
8
15%
1-15
8
22%
6
11%
16-30
6
16%
14
25%
31-45
7
19%
13
24%
46-60
6
16%
7
13%
61-75
7
19%
7
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 0:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс - Некакса 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Сакраменто Репаблик - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Портленд Тимберс - Даллас 0:0 Портленд Тимберс - Остин 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:3
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Леон - Портленд Тимберс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
4:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 29%
4
5 раз 29%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:2
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

2:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:2
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 29%
2
10 раз 29%
0
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
13 раз 38%
1
7 раз 21%
0
5 раз 15%
4
5 раз 15%
3
4 раза 12%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
2
8
9
1.5
12
5
2
15
2.5
7
10
1
16
3.5
5
12
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
3
8
9
1.5
10
7
4
13
2.5
2
15
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
8
0.5
Больше Меньше
29
5
16
18
1.5
22
12
6
28
2.5
9
25
2
32
3.5
5
29
1
33
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 34 19 7 8 63 - 43 64
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 34 19 7 8 69 - 50 64
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 34 16 11 7 65 - 48 59
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 34 16 9 9 51 - 35 57
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 34 15 9 10 47 - 39 54
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 34 15 7 12 58 - 49 52
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 34 15 5 14 61 - 60 50
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 34 13 8 13 52 - 49 47
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 34 12 11 11 65 - 56 47
10.
Остин
 Заявка 34 11 9 14 39 - 48 42
11.
Даллас
 Заявка 34 11 8 15 54 - 56 41
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 34 8 13 13 50 - 63 37
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 34 8 7 19 51 - 66 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 34 6 3 25 41 - 78 21

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 34 22 8 4 79 - 49 74
2.
Коламбус Крю
 Заявка 34 19 9 6 72 - 40 66
3.
Цинциннати
 Заявка 34 18 5 11 58 - 48 59
4.
Орландо Сити
 Заявка 34 15 7 12 59 - 50 52
5.
Шарлотт
 Заявка 34 14 9 11 46 - 37 51
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 34 14 8 12 54 - 49 50
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 34 11 14 9 55 - 50 47
8.
ФК Монреаль
 Заявка 34 11 10 13 48 - 64 43
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 46 - 49 40
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 52 - 70 40
11.
Торонто
 Заявка 34 11 4 19 40 - 61 37
12.
Филадельфия Юнион
 Заявка 34 9 10 15 62 - 55 37
13.
Нэшвилл
 Заявка 34 9 9 16 38 - 54 36
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 34 9 4 21 37 - 74 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 34 7 9 18 40 - 62 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 13 3 1 43 - 25 42
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 11 4 2 36 - 18 37
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 11 3 3 38 - 20 36
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Даллас
 Заявка 17 10 2 5 34 - 25 32
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 9 5 3 39 - 25 32
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 8 7 2 25 - 14 31
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 7 7 3 22 - 15 28
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 7 5 5 23 - 21 26
10.
Остин
 Заявка 17 7 5 5 27 - 25 26
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 7 4 6 30 - 23 25
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 6 4 7 33 - 32 22
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 4 1 12 18 - 32 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 45 - 22 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 17 10 4 3 38 - 21 34
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 10 3 4 35 - 25 33
4.
Шарлотт
 Заявка 17 9 5 3 25 - 15 32
5.
ФК Монреаль
 Заявка 17 8 5 4 28 - 23 29
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 7 7 3 31 - 23 28
7.
Орландо Сити
 Заявка 17 7 4 6 28 - 18 25
8.
Цинциннати
 Заявка 17 7 3 7 26 - 22 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
10.
Торонто
 Заявка 17 7 0 10 27 - 32 21
11.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 17 5 4 8 20 - 31 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 5 4 8 19 - 30 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 4 5 8 27 - 23 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 5 8 26 - 36 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 8 3 6 28 - 26 27
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 8 3 6 27 - 25 27
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 8 2 7 26 - 21 26
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 8 2 7 25 - 24 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 7 4 6 26 - 23 25
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 5 8 4 27 - 28 23
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 6 4 7 26 - 25 22
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 5 2 10 28 - 38 17
9.
Остин
 Заявка 17 4 4 9 12 - 23 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 3 6 8 26 - 31 15
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 1 8 8 27 - 42 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 2 3 12 18 - 34 9
13.
Даллас
 Заявка 17 1 6 10 20 - 31 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 2 2 13 23 - 46 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 34 - 27 37
2.
Цинциннати
 Заявка 17 11 2 4 32 - 26 35
3.
Коламбус Крю
 Заявка 17 9 5 3 34 - 19 32
4.
Орландо Сити
 Заявка 17 8 3 6 31 - 32 27
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 5 6 26 - 34 23
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 5 7 35 - 32 20
7.
Шарлотт
 Заявка 17 5 4 8 21 - 22 19
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 4 6 7 16 - 22 18
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
11.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
12.
Нэшвилл
 Заявка 17 4 3 10 14 - 29 15
13.
ФК Монреаль
 Заявка 17 3 5 9 20 - 41 14
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 4 0 13 18 - 44 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Интер Майами Месси Лионель 20 (11)
Лос-Анджелес Буанга Денис 20 (11)
Интер Майами Суарес Луис 20 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Руснак Альберт сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Гомес Еймар бьет в цель!
    • 23'
      Толо Нуху получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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