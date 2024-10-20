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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Миннесота Юнайтед
1:0
Перерыв
Сент-Луис Сити
0'
1:0
21' Гол
Лод Робин

Ход матча

21'
Лод Робин
(Йебоа Келвин)
1:0
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Сент-Луис Сити
1.53
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Все Коэффициенты
97
Сент-Клэр
Дейн
67
Харви
Карлос
15
Боксолл
Михаэл
28
Jefferson
Diaz
8
Росалес
Джозеф
31
Дотсон
Хассани
20
Трапп
Уилл
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
17
Лод
Робин
26
Joaquin
Pereyra1
9
Йебоа
Келвин
1
Бюрки
Роман
14
Тотлэнд
Томас
5
Кесслер
Генри
4
Нильссон
Йоаким
38
Хорн
Яннес
36
Тойхерт
Седрик
20
Уоттс
Акил
10
Лёвен
Эдуард
17
Хартель
Марсель
11
Simon
Becher
9
Клаусс
Жоао
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Сент-Луис Сити
4-4-2

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Сент-Луис Сити

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
1:3
М
1:2
М
0:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
45

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлонгвейн Бонгокуле 11 0.32
Олувасейи Тани 8 0.24
Лод Робин 7 0.21
Йебоа Келвин 7 (3) 0.21
Дотсон Хассани 5 (1) 0.15
Чжон Сан Бин 4 0.12
Пукки Теэму 4 0.12
Ариага Кервин 3 0.09
Фрагапане Франко 1 0.03
Трапп Уилл 1 (1) 0.03
Боксолл Михаэл 1 0.03
Бран Алехандро 1 0.03
Росалес Джозеф 0 0
Тейлор Ди Джей 0 0
Тапиас Мигель 0 0
Харви Карлос 0 0
Joaquin Pereyra1 0 0
Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 5 0.15
Клаусс Жоао 5 (1) 0.15
Лёвен Эдуард 5 (3) 0.15
Ториссон Ноккви Тейр 4 0.12
Simon Becher 4 0.12
Вассилев Индиана 3 0.09
Помпеу Селио 3 0.09
Хартель Марсель 2 (1) 0.06
Альм Расмус 2 0.06
Тотлэнд Томас 2 0.06
Адениран Сэмюэл 2 0.06
Дуркин Кристофер 1 0.03
Кляйн Джонни 1 0.03
Кидзима Хосэи 1 0.03
Нильссон Йоаким 1 0.03
Яро Джошуа 1 0.03
Нервински Джейк 1 0.03
Блом Нджабуло 1 0.03
Острак Томаш 1 0.03
Кесслер Генри 1 0.03
Рид Джейден 0 0
Хорн Яннес 0 0
Уоттс Акил 0 0
Марканич Энтони 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боксолл Михаэл 9 0
Росалес Джозеф 6 1
Тапиас Мигель 5 1
Трапп Уилл 5 0
Дотсон Хассани 3 1
Чжон Сан Бин 4 0
Олувасейи Тани 4 0
Паделфорд Девин 4 0
Jefferson Diaz 4 0
Ариага Кервин 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Кларк Кейден 3 0
Бран Алехандро 3 0
Лод Робин 2 0
Йебоа Келвин 2 0
Адебайо-Смит Джордан 2 0
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0
Сент-Клэр Дейн 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Фрагапане Франко 1 0
Харви Карлос 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуркин Кристофер 10 0
Тотлэнд Томас 7 0
Марканич Энтони 5 1
Паркер Тим 6 0
Нильссон Йоаким 5 0
Вассилев Индиана 5 0
Помпеу Селио 5 0
Хорн Яннес 4 0
Блом Нджабуло 4 0
Кидзима Хосэи 4 0
Хартель Марсель 3 0
Лёвен Эдуард 3 0
Клаусс Жоао 3 0
Ториссон Ноккви Тейр 3 0
Острак Томаш 3 0
Рид Джейден 3 0
Джексон Азиль 3 0
Альм Расмус 2 0
Тойхерт Седрик 2 0
Адениран Сэмюэл 2 0
Уоттс Акил 2 0
Карнелл Брэдли 1 0
Яро Джошуа 1 0
Нервински Джейк 1 0
Кесслер Генри 1 0
Simon Becher 1 0
Хиберт Кайл 1 0

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сент-Луис Сити
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

13
23
Миннесота Юнайтед
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сент-Луис Сити
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

21
20
Миннесота Юнайтед
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (11)
27% (9)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Сент-Луис Сити
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (9)
33% (11)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
33% (11)
45% (15)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

20
13

Упущенные победы

34
43

Голы по времени матча

Забито

26
25
11 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
2
8%
8
32%
1-15
6
23%
3
12%
16-30
3
12%
6
24%
31-45
3
12%
3
12%
46-60
4
15%
2
8%
61-75
8
31%
3
12%
76-90

Пропущено

22
39
13 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 15
4
18%
3
8%
1-15
4
18%
5
13%
16-30
5
23%
7
18%
31-45
2
9%
7
18%
46-60
3
14%
5
13%
61-75
4
18%
12
31%
76-90

Забито

27
25
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
20 Не забивали 20
3
11%
4
16%
1-15
4
15%
3
12%
16-30
6
22%
3
12%
31-45
5
19%
6
24%
46-60
5
19%
6
24%
61-75
4
15%
3
12%
76-90

Пропущено

27
19
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
2
7%
2
11%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
2
7%
4
21%
46-60
5
19%
6
32%
61-75
9
33%
3
16%
76-90

Забито

53
50
24 В 1-м тайме 27
29 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 19
5 Не забивали 8
5
9%
12
24%
1-15
10
19%
6
12%
16-30
9
17%
9
18%
31-45
8
15%
9
18%
46-60
9
17%
8
16%
61-75
12
23%
6
12%
76-90

Пропущено

49
58
24 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 37
16 Пропускали первыми 11
27 Не пропускали 26
6
12%
5
9%
1-15
9
18%
7
12%
16-30
9
18%
9
16%
31-45
4
8%
11
19%
46-60
8
16%
11
19%
61-75
13
27%
15
26%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 0:2
Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Миннесота Юнайтед - Некакса 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2
Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Нью-Инглэнд Революшн - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Клуб Америка - Сент-Луис Сити 4:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Сент-Луис Сити - Хуарес 1:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
Сент-Луис Сити

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
3:3
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
5 раз 15%
2:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 36%
1
9 раз 27%
3
7 раз 21%
0
5 раз 15%
1
10 раз 30%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
7 раз 21%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Миннесота Юнайтед
Сент-Луис Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
4
9
7
1.5
7
10
2
14
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
4
10
7
1.5
8
8
5
12
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
0.5
Больше Меньше
25
8
19
14
1.5
15
18
7
26
2.5
8
25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 34 19 7 8 68 - 49 64
2.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 34 18 7 9 60 - 43 61
3.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 34 17 8 9 51 - 34 59
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 34 15 12 7 63 - 47 57
5.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 34 15 9 10 46 - 38 54
6.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 34 15 7 12 55 - 48 52
7.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 34 15 6 13 60 - 58 51
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 34 13 9 12 51 - 47 48
9.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 34 12 10 12 64 - 56 46
10.
Даллас
 2:0 Заявка 34 11 8 15 54 - 55 41
11.
Остин
 1:1 Заявка 34 10 10 14 37 - 47 40
12.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 34 8 13 13 49 - 60 37
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 Заявка 34 8 7 19 50 - 66 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 34 7 3 24 41 - 75 24

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 34 22 8 4 79 - 49 74
2.
Коламбус Крю
 Заявка 34 19 9 6 72 - 40 66
3.
Цинциннати
 Заявка 34 18 5 11 58 - 48 59
4.
Орландо Сити
 Заявка 34 15 7 12 59 - 50 52
5.
Шарлотт
 Заявка 34 14 9 11 46 - 37 51
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 34 14 8 12 54 - 49 50
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 34 11 14 9 55 - 50 47
8.
ФК Монреаль
 Заявка 34 11 10 13 48 - 64 43
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 46 - 49 40
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 52 - 70 40
11.
Торонто
 Заявка 34 11 4 19 40 - 61 37
12.
Филадельфия Юнион
 Заявка 34 9 10 15 62 - 55 37
13.
Нэшвилл
 Заявка 34 9 9 16 38 - 54 36
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 34 9 4 21 37 - 74 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 34 7 9 18 40 - 62 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 17 13 3 1 43 - 25 42
2.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 17 10 4 3 36 - 19 34
3.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 17 10 4 3 33 - 18 34
4.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 17 9 6 2 25 - 13 33
6.
Даллас
 2:0 Заявка 17 10 2 5 34 - 24 32
7.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 17 9 5 3 39 - 25 32
8.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 17 7 7 3 21 - 14 28
9.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 17 7 5 5 23 - 21 26
10.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 17 7 4 6 27 - 22 25
11.
Остин
 1:1 Заявка 17 6 6 5 25 - 24 24
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 Заявка 17 6 4 7 33 - 32 22
13.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 17 4 1 12 18 - 32 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 45 - 22 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 17 10 4 3 38 - 21 34
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 10 3 4 35 - 25 33
4.
Шарлотт
 Заявка 17 9 5 3 25 - 15 32
5.
ФК Монреаль
 Заявка 17 8 5 4 28 - 23 29
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 7 7 3 31 - 23 28
7.
Орландо Сити
 Заявка 17 7 4 6 28 - 18 25
8.
Цинциннати
 Заявка 17 7 3 7 26 - 22 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
10.
Торонто
 Заявка 17 7 0 10 27 - 32 21
11.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 17 5 4 8 20 - 31 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 5 4 8 19 - 30 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 4 5 8 27 - 23 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 5 8 26 - 36 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 17 8 3 6 28 - 26 27
2.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 17 8 3 6 27 - 25 27
3.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 17 8 2 7 26 - 21 26
4.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 17 8 2 7 25 - 24 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 17 7 5 5 25 - 21 26
6.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 17 5 8 4 27 - 28 23
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 17 6 4 7 25 - 24 22
8.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 17 5 3 9 27 - 36 18
9.
Остин
 1:1 Заявка 17 4 4 9 12 - 23 16
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 17 3 5 9 25 - 31 14
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 17 3 2 12 23 - 43 11
12.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 17 1 8 8 26 - 39 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:2 Заявка 17 2 3 12 17 - 34 9
14.
Даллас
 2:0 Заявка 17 1 6 10 20 - 31 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 34 - 27 37
2.
Цинциннати
 Заявка 17 11 2 4 32 - 26 35
3.
Коламбус Крю
 Заявка 17 9 5 3 34 - 19 32
4.
Орландо Сити
 Заявка 17 8 3 6 31 - 32 27
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 5 6 26 - 34 23
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 5 7 35 - 32 20
7.
Шарлотт
 Заявка 17 5 4 8 21 - 22 19
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 4 6 7 16 - 22 18
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
11.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
12.
Нэшвилл
 Заявка 17 4 3 10 14 - 29 15
13.
ФК Монреаль
 Заявка 17 3 5 9 20 - 41 14
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 4 0 13 18 - 44 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Интер Майами Месси Лионель 20 (11)
Интер Майами Суарес Луис 20 (9)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Весь список
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Йебоа Келвин сделал результативную передачу.
  • 21'
    Г О О О О Л - Лод Робин бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Сент-Луис Сити
1.53
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4.80
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5.70
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