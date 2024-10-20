Тур: 1. Стадион: Allianz Field.
4:1
Конец матча
0'
1:0
21' ГолЛод Робин
59' Желтая карточкаJoaquin Pereyra1
66' Желтая карточкаЙебоа Келвин
2:0
72' ГолЧжон Сан Бин
74' Желтая карточкаАльм Расмус
2:1
75' ГолХартель Марсель
3:1
78' Гол в свои воротаКесслер Генри
4:1
84' ГолЧжон Сан Бин
90'+4
Ход матча
21'
1:0
59'
66'
72'
2:0
74'
75'
2:1
78'
3:1
84'
4:1
67
Харви
Карлос
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
38
Хорн
Яннес
20
Уоттс
Акил
10
Лёвен
Эдуард
11
Simon
Becher
- Основной состав
- Вратарь
-
67 Харви КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чжон Сан БинПолузащитник
- Нападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
-
90 Месанви ЛоикНападающий
-
30 Alec Smir
-
Главный тренер: Eric Ramsay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
-
20 Уоттс АкилПолузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Simon BecherНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Яро ДжошуаЗащитник
-
22 Хиберт КайлЗащитник
-
21 Альм РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рид ДжейденНападающий
-
Главный тренер: John Hackworth
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Сент-Луис Сити
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
45
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлонгвейн Бонгокуле
|11
|0.32
|Олувасейи Тани
|8
|0.24
|Лод Робин
|7
|0.21
|Йебоа Келвин
|7 (3)
|0.21
|Чжон Сан Бин
|6
|0.18
|Дотсон Хассани
|5 (1)
|0.15
|Пукки Теэму
|4
|0.12
|Ариага Кервин
|3
|0.09
|Фрагапане Франко
|1
|0.03
|Трапп Уилл
|1 (1)
|0.03
|Боксолл Михаэл
|1
|0.03
|Бран Алехандро
|1
|0.03
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Тейлор Ди Джей
|0
|0
|Тапиас Мигель
|0
|0
|Харви Карлос
|0
|0
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|5
|0.15
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|0.15
|Лёвен Эдуард
|5 (3)
|0.15
|Ториссон Ноккви Тейр
|4
|0.12
|Simon Becher
|4
|0.12
|Хартель Марсель
|3 (1)
|0.09
|Вассилев Индиана
|3
|0.09
|Помпеу Селио
|3
|0.09
|Альм Расмус
|2
|0.06
|Тотлэнд Томас
|2
|0.06
|Адениран Сэмюэл
|2
|0.06
|Дуркин Кристофер
|1
|0.03
|Кляйн Джонни
|1
|0.03
|Кидзима Хосэи
|1
|0.03
|Нильссон Йоаким
|1
|0.03
|Яро Джошуа
|1
|0.03
|Нервински Джейк
|1
|0.03
|Блом Нджабуло
|1
|0.03
|Острак Томаш
|1
|0.03
|Кесслер Генри
|1
|0.03
|Рид Джейден
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
|Уоттс Акил
|0
|0
|Марканич Энтони
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боксолл Михаэл
|9
|0
|Росалес Джозеф
|6
|1
|Тапиас Мигель
|5
|1
|Трапп Уилл
|5
|0
|Дотсон Хассани
|3
|1
|Чжон Сан Бин
|4
|0
|Олувасейи Тани
|4
|0
|Паделфорд Девин
|4
|0
|Jefferson Diaz
|4
|0
|Ариага Кервин
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Йебоа Келвин
|3
|0
|Кларк Кейден
|3
|0
|Бран Алехандро
|3
|0
|Лод Робин
|2
|0
|Адебайо-Смит Джордан
|2
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0
|Сент-Клэр Дейн
|2
|0
|Joaquin Pereyra1
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Фрагапане Франко
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуркин Кристофер
|10
|0
|Тотлэнд Томас
|7
|0
|Марканич Энтони
|5
|1
|Паркер Тим
|6
|0
|Нильссон Йоаким
|5
|0
|Вассилев Индиана
|5
|0
|Помпеу Селио
|5
|0
|Хорн Яннес
|4
|0
|Блом Нджабуло
|4
|0
|Кидзима Хосэи
|4
|0
|Альм Расмус
|3
|0
|Хартель Марсель
|3
|0
|Лёвен Эдуард
|3
|0
|Клаусс Жоао
|3
|0
|Ториссон Ноккви Тейр
|3
|0
|Острак Томаш
|3
|0
|Рид Джейден
|3
|0
|Джексон Азиль
|3
|0
|Тойхерт Седрик
|2
|0
|Адениран Сэмюэл
|2
|0
|Уоттс Акил
|2
|0
|Карнелл Брэдли
|1
|0
|Яро Джошуа
|1
|0
|Нервински Джейк
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Simon Becher
|1
|0
|Хиберт Кайл
|1
|0
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Сент-Луис Сити
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
13
25
Миннесота Юнайтед
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сент-Луис Сити
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
21
20
Миннесота Юнайтед
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (12)
26% (9)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
35% (12)
24% (8)
Сент-Луис Сити
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (9)
32% (11)
41% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
32% (11)
47% (16)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
22
13
Упущенные победы
34
45
Голы по времени матча
Забито
29
27
12 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
2
7%
8
30%
30%
1-15
7
24%
3
11%
16-30
3
10%
6
22%
31-45
3
10%
3
11%
46-60
5
17%
3
11%
61-75
9
31%
4
15%
76-90
Пропущено
24
42
13 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 16
4
17%
3
7%
1-15
4
17%
6
14%
16-30
5
21%
7
17%
31-45
2
8%
7
17%
46-60
4
17%
6
14%
61-75
5
21%
13
31%
76-90
Забито
27
25
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
21 Не забивали 21
3
11%
4
16%
1-15
4
15%
3
12%
16-30
6
22%
3
12%
31-45
5
19%
6
24%
46-60
5
19%
6
24%
61-75
4
15%
3
12%
76-90
Пропущено
27
19
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
2
7%
2
11%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
2
7%
4
21%
46-60
5
19%
6
32%
61-75
9
33%
3
16%
76-90
Забито
56
52
25 В 1-м тайме 27
31 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 19
5 Не забивали 8
5
9%
12
23%
1-15
11
20%
6
12%
16-30
9
16%
9
17%
31-45
8
14%
9
17%
46-60
10
18%
9
17%
61-75
13
23%
7
13%
76-90
Пропущено
51
61
24 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 39
16 Пропускали первыми 12
28 Не пропускали 27
6
12%
5
8%
1-15
9
18%
8
13%
16-30
9
18%
9
15%
31-45
4
8%
11
18%
46-60
9
18%
12
20%
61-75
14
27%
16
26%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 0:2
Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Миннесота Юнайтед - Некакса 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2
Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Нью-Инглэнд Революшн - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Клуб Америка - Сент-Луис Сити 4:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Сент-Луис Сити - Хуарес 1:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
Сент-Луис Сити
Точный счет
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
3:3
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
5 раз 15%
2:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 35%
1
9 раз 26%
3
7 раз 21%
0
5 раз 15%
4
1 раз 3%
1
11 раз 32%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
7 раз 21%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Миннесота Юнайтед
Сент-Луис Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
134
107
710
314
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
107
89
512
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
295
Больше Меньше
268
2014
1519
826
826
133
133
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|63 - 43
|64
|2.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|69 - 50
|64
|3.
|Заявка
|34
|16
|11
|7
|65 - 48
|59
|4.
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|51 - 35
|57
|5.
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|47 - 39
|54
|6.
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|58 - 49
|52
|7.
|Заявка
|34
|15
|5
|14
|61 - 60
|50
|8.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|52 - 49
|47
|9.
|Заявка
|34
|12
|11
|11
|65 - 56
|47
|10.
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|39 - 48
|42
|11.
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|54 - 56
|41
|12.
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|50 - 63
|37
|13.
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|51 - 66
|31
|14.
|Заявка
|34
|6
|3
|25
|41 - 78
|21
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|79 - 49
|74
|2.
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|72 - 40
|66
|3.
|Заявка
|34
|18
|5
|11
|58 - 48
|59
|4.
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|59 - 50
|52
|5.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|46 - 37
|51
|6.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|54 - 49
|50
|7.
|Заявка
|34
|11
|14
|9
|55 - 50
|47
|8.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|48 - 64
|43
|9.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|46 - 49
|40
|10.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|52 - 70
|40
|11.
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|40 - 61
|37
|12.
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|62 - 55
|37
|13.
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|38 - 54
|36
|14.
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|37 - 74
|31
|15.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|40 - 62
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 25
|42
|2.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 18
|37
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|38 - 20
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|34 - 25
|32
|6.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|39 - 25
|32
|7.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|25 - 14
|31
|8.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 15
|28
|9.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 21
|26
|10.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|27 - 25
|26
|11.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|30 - 23
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|33 - 32
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|18 - 32
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|45 - 22
|37
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 21
|34
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 25
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 23
|29
|6.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 23
|28
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 18
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|10.
|Заявка
|17
|7
|0
|10
|27 - 32
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 31
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 30
|19
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|27 - 23
|17
|15.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 36
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 26
|27
|2.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 25
|27
|3.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 21
|26
|4.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 24
|26
|5.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 23
|25
|6.
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|27 - 28
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 25
|22
|8.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|28 - 38
|17
|9.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|12 - 23
|16
|10.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|26 - 31
|15
|11.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|27 - 42
|11
|12.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|18 - 34
|9
|13.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|20 - 31
|9
|14.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|23 - 46
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 27
|37
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 26
|35
|3.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|34 - 19
|32
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|31 - 32
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|35 - 32
|20
|7.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 22
|19
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|10.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|14 - 29
|15
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 41
|14
|14.
|Заявка
|17
|4
|0
|13
|18 - 44
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (11)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|20 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|20 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10