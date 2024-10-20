  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Mathias Stoefringshaug
КФУМ Осло
0:0
Второй тайм: 49'
Хёугесунн
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 234 Количество передач 257
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
КФУМ Осло
Ничья
Хёугесунн
3.60
3.70
Реклама, betcity.ru
4.50
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
1
Emil
Oedegaard
3
Ayoub
Aleesami
4
Momodou
Lion
Njie
2
Алеесами
Хайтам
33
Амин
Нури
42
David
Hickson
17
Teodor
Berg
Haltvik
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
10
Нджиэ
Мусса
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
1
Сельвик
Эгиль
38
Солхейм
Вегард
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
29
Sorry
Diarra
16
Лейте
Бруно
37
Sander
Innvaer
21
Эскесен
Юлиус
11
Тунекти
Себастьян
9
Лисет
Сёндре
КФУМ Осло
5-4-1
Хёугесунн
4-2-3-1

История личных встреч

КФУМ Осло
Хёугесунн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 10 0.4
Носа Даль Петтер 5 0.2
Robin Rasch 3 (2) 0.12
Simen Hestnes 2 0.08
Haakon Hoseth 2 0.08
Mame Mor Ndiaye 2 0.08
Амин Нури 1 0.04
Ayoub Aleesami 1 0.04
Remi Svindland 1 (1) 0.04
Нджиэ Мусса 1 0.04
Алеесами Хайтам 1 0.04
Momodou Lion Njie 1 0.04
Teodor Berg Haltvik 0 0
Jonas Lange Hjorth 0 0
David Hickson 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 4 (1) 0.16
Эскесен Юлиус 3 (1) 0.12
Тунекти Себастьян 3 0.12
Лейте Бруно 3 0.12
Конрадсен Мортен 1 0.04
Mikkel Hope 1 0.04
Лисет Сёндре 1 0.04
Troy Nyhammer 1 0.04
Бизоза Парфе 1 0.04
Mathias Sauer 1 0.04
Sander Innvaer 1 0.04
Claus Niyukuri 1 0.04
Ismael Seone 1 0.04
Oscar Krusnell 0 0

Карточки

КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеесами Хайтам 5 2
Robin Rasch 4 0
Akinsola Akinyemi 4 0
Simen Hestnes 3 0
Momodou Lion Njie 3 0
Sverre Hakami Sandal 3 0
Амин Нури 2 0
Remi Svindland 2 0
Ayoub Aleesami 2 0
Teodor Berg Haltvik 2 0
Носа Даль Петтер 2 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 2 0
Нджиэ Мусса 1 0
David Hickson 1 0
Haakon Hoseth 1 0
Салдана Адам 1 0
Jonas Lange Hjorth 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Johannes Moesgaard 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизоза Парфе 6 0
Sorry Diarra 6 0
Лейте Бруно 5 0
Тунекти Себастьян 5 0
Troy Nyhammer 3 1
Anders Baertelsen 4 0
Mikkel Hope 4 0
Sancheev Manoharan 4 0
Лисет Сёндре 2 1
Эскесен Юлиус 3 0
Claus Niyukuri 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Людвикссон Антон 2 0
Ismael Seone 2 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Oscar Krusnell 1 0
Mathias Sauer 1 0

Результаты матчей

КФУМ Осло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Хёугесунн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

9
13
КФУМ Осло
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Хёугесунн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

18
5
КФУМ Осло
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
54% (13)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
Хёугесунн
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

4
12

Упущенные победы

27
18

Голы по времени матча

Забито

12
16
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
4
33%
3
19%
61-75
4
33%
3
19%
76-90

Пропущено

16
25
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
4
25%
5
20%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
19%
4
16%
31-45
1
6%
4
16%
46-60
2
13%
6
24%
61-75
6
38%
4
16%
76-90

Забито

20
7
12 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
8
40%
0
0%
31-45
3
15%
3
43%
46-60
3
15%
2
29%
61-75
2
10%
2
29%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
3
27%
3
25%
76-90

Забито

32
23
14 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
1
3%
1
4%
1-15
5
16%
2
9%
16-30
8
25%
4
17%
31-45
5
16%
6
26%
46-60
7
22%
5
22%
61-75
6
19%
5
22%
76-90

Пропущено

27
37
12 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 19
4
15%
7
19%
1-15
3
11%
2
5%
16-30
5
19%
8
22%
31-45
1
4%
6
16%
46-60
5
19%
7
19%
61-75
9
33%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

КФУМ Осло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Стабек - КФУМ Осло 2:3 Одд - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1 Бранн - КФУМ Осло 2:0
Викинг - КФУМ Осло 1:0 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 КФУМ Осло - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4
Хёугесунн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бранн - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Бранн 0:1 Русенборг - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0
ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0

Результаты матчей

КФУМ Осло
Хёугесунн

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:1
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

КФУМ Осло
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
2
10
1.5
1
11
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
6
6
3
9
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
15
9
8
16
1.5
7
17
4
20
2.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 16 6 3 57 - 21 54
2.
Бранн
 25 14 7 4 44 - 29 49
3.
Мольде
 25 13 5 7 54 - 29 44
4.
Викинг
 1:2 25 12 7 6 47 - 33 43
5.
Фредрикстад
 24 11 7 6 32 - 29 40
6.
Русенборг
 25 12 4 9 41 - 36 40
7.
КФУМ Осло
 0:0 25 8 10 7 30 - 29 34
8.
ФК Кристиансунн
 0:0 25 7 9 9 29 - 37 30
9.
Тромсё
 25 8 5 12 28 - 33 29
10.
Сарпсборг-08
 2:0 25 8 5 12 35 - 48 29
11.
Хам-Кам
 0:2 25 7 8 10 30 - 31 29
12.
Стрёмсгодсет
 0:0 25 7 8 10 28 - 37 29
13.
Саннефьёрд
 25 6 7 12 33 - 41 25
14.
Одд
 2:1 25 6 7 12 24 - 41 25
15.
Хёугесунн
 0:0 25 6 6 13 23 - 37 24
16.
Лиллестрём
 24 6 3 15 26 - 50 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 9 3 0 35 - 8 30
2.
Русенборг
 13 9 1 3 24 - 13 28
3.
Викинг
 1:2 13 8 3 2 24 - 14 27
4.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Мольде
 13 7 2 4 34 - 19 23
6.
ФК Кристиансунн
 0:0 13 5 6 2 19 - 18 21
7.
Фредрикстад
 12 5 5 2 15 - 13 20
8.
Саннефьёрд
 12 5 2 5 20 - 19 17
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 12 4 4 4 15 - 14 16
10.
Тромсё
 13 4 3 6 19 - 18 15
11.
Хёугесунн
 0:0 12 4 1 7 7 - 12 13
12.
Хам-Кам
 0:2 12 3 4 5 14 - 13 13
13.
Одд
 2:1 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 0:0 13 2 7 4 12 - 16 13
15.
Сарпсборг-08
 2:0 12 3 2 7 13 - 23 11
16.
Лиллестрём
 12 2 3 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 7 5 1 25 - 17 26
2.
Будё-Глимт
 13 7 3 3 22 - 13 24
3.
Мольде
 12 6 3 3 20 - 10 21
4.
КФУМ Осло
 0:0 12 6 3 3 18 - 13 21
5.
Фредрикстад
 12 6 2 4 17 - 16 20
6.
Сарпсборг-08
 2:0 13 5 3 5 22 - 25 18
7.
Викинг
 1:2 12 4 4 4 23 - 19 16
8.
Хам-Кам
 0:2 13 4 4 5 16 - 18 16
9.
Тромсё
 12 4 2 6 9 - 15 14
10.
Стрёмсгодсет
 0:0 13 3 4 6 13 - 23 13
11.
Лиллестрём
 12 4 0 8 13 - 24 12
12.
Русенборг
 12 3 3 6 17 - 23 12
13.
Одд
 2:1 12 3 3 6 8 - 17 12
14.
Хёугесунн
 0:0 13 2 5 6 16 - 25 11
15.
ФК Кристиансунн
 0:0 12 2 3 7 10 - 19 9
16.
Саннефьёрд
 13 1 5 7 13 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 12 (4)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 6
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Русенборг Йенссен Ульрик 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.84. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.84 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
КФУМ Осло
Ничья
Хёугесунн
3.60
3.70
Реклама, betcity.ru
4.50
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч КФУМ Осло 0:0 Хёугесунн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
КФУМ Осло
Хёугесунн
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный