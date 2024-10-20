Тур: 25. Стадион: КФУМ Арена. Главный судья: Mathias Stoefringshaug
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
234 Количество передач 257
-
50 Владение мячом, % 50
33
Амин
Нури
10
Нджиэ
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Амин НуриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нджиэ МуссаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Sorry DiarraПолузащитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Ismael Seone
-
-
-
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
КФУМ Осло
Хёугесунн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10
|0.4
|Носа Даль Петтер
|5
|0.2
|Robin Rasch
|3 (2)
|0.12
|Simen Hestnes
|2
|0.08
|Haakon Hoseth
|2
|0.08
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0.08
|Амин Нури
|1
|0.04
|Ayoub Aleesami
|1
|0.04
|Remi Svindland
|1 (1)
|0.04
|Нджиэ Мусса
|1
|0.04
|Алеесами Хайтам
|1
|0.04
|Momodou Lion Njie
|1
|0.04
|Teodor Berg Haltvik
|0
|0
|Jonas Lange Hjorth
|0
|0
|David Hickson
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|4 (1)
|0.16
|Эскесен Юлиус
|3 (1)
|0.12
|Тунекти Себастьян
|3
|0.12
|Лейте Бруно
|3
|0.12
|Конрадсен Мортен
|1
|0.04
|Mikkel Hope
|1
|0.04
|Лисет Сёндре
|1
|0.04
|Troy Nyhammer
|1
|0.04
|Бизоза Парфе
|1
|0.04
|Mathias Sauer
|1
|0.04
|Sander Innvaer
|1
|0.04
|Claus Niyukuri
|1
|0.04
|Ismael Seone
|1
|0.04
|Oscar Krusnell
|0
|0
Карточки
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеесами Хайтам
|5
|2
|Robin Rasch
|4
|0
|Akinsola Akinyemi
|4
|0
|Simen Hestnes
|3
|0
|Momodou Lion Njie
|3
|0
|Sverre Hakami Sandal
|3
|0
|Амин Нури
|2
|0
|Remi Svindland
|2
|0
|Ayoub Aleesami
|2
|0
|Teodor Berg Haltvik
|2
|0
|Носа Даль Петтер
|2
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|2
|0
|Нджиэ Мусса
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Haakon Hoseth
|1
|0
|Салдана Адам
|1
|0
|Jonas Lange Hjorth
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
|Johannes Moesgaard
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизоза Парфе
|6
|0
|Sorry Diarra
|6
|0
|Лейте Бруно
|5
|0
|Тунекти Себастьян
|5
|0
|Troy Nyhammer
|3
|1
|Anders Baertelsen
|4
|0
|Mikkel Hope
|4
|0
|Sancheev Manoharan
|4
|0
|Лисет Сёндре
|2
|1
|Эскесен Юлиус
|3
|0
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Людвикссон Антон
|2
|0
|Ismael Seone
|2
|0
|Фредриксен Ульрик
|1
|0
|Oscar Krusnell
|1
|0
|Mathias Sauer
|1
|0
Результаты матчей
КФУМ Осло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Хёугесунн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
9
13
КФУМ Осло
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Хёугесунн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
11
Упущенные победы
18
5
КФУМ Осло
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
54% (13)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
Хёугесунн
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
4
12
Упущенные победы
27
18
Голы по времени матча
Забито
12
16
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
4
33%
3
19%
61-75
4
33%
3
19%
76-90
Пропущено
16
25
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
4
25%
5
20%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
19%
4
16%
31-45
1
6%
4
16%
46-60
2
13%
6
24%
61-75
6
38%
4
16%
76-90
Забито
20
7
12 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
8
40%
0
0%
31-45
3
15%
3
43%
46-60
3
15%
2
29%
61-75
2
10%
2
29%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
3
27%
3
25%
76-90
Забито
32
23
14 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
1
3%
1
4%
1-15
5
16%
2
9%
16-30
8
25%
4
17%
31-45
5
16%
6
26%
46-60
7
22%
5
22%
61-75
6
19%
5
22%
76-90
Пропущено
27
37
12 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 19
4
15%
7
19%
1-15
3
11%
2
5%
16-30
5
19%
8
22%
31-45
1
4%
6
16%
46-60
5
19%
7
19%
61-75
9
33%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
КФУМ Осло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Стабек - КФУМ Осло 2:3 Одд - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1 Бранн - КФУМ Осло 2:0
Викинг - КФУМ Осло 1:0 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 КФУМ Осло - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4
Хёугесунн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бранн - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Бранн 0:1 Русенборг - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0
ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0
Результаты матчей
КФУМ Осло
Хёугесунн
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:1
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
КФУМ Осло
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
66
66
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
159
816
717
420
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|6
|3
|57 - 21
|54
|2.
|25
|14
|7
|4
|44 - 29
|49
|3.
|25
|13
|5
|7
|54 - 29
|44
|4.
|1:2
|25
|12
|7
|6
|47 - 33
|43
|5.
|24
|11
|7
|6
|32 - 29
|40
|6.
|25
|12
|4
|9
|41 - 36
|40
|7.
|0:0
|25
|8
|10
|7
|30 - 29
|34
|8.
|0:0
|25
|7
|9
|9
|29 - 37
|30
|9.
|25
|8
|5
|12
|28 - 33
|29
|10.
|2:0
|25
|8
|5
|12
|35 - 48
|29
|11.
|0:2
|25
|7
|8
|10
|30 - 31
|29
|12.
|0:0
|25
|7
|8
|10
|28 - 37
|29
|13.
|25
|6
|7
|12
|33 - 41
|25
|14.
|2:1
|25
|6
|7
|12
|24 - 41
|25
|15.
|0:0
|25
|6
|6
|13
|23 - 37
|24
|16.
|24
|6
|3
|15
|26 - 50
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|35 - 8
|30
|2.
|13
|9
|1
|3
|24 - 13
|28
|3.
|1:2
|13
|8
|3
|2
|24 - 14
|27
|4.
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|5.
|13
|7
|2
|4
|34 - 19
|23
|6.
|0:0
|13
|5
|6
|2
|19 - 18
|21
|7.
|12
|5
|5
|2
|15 - 13
|20
|8.
|12
|5
|2
|5
|20 - 19
|17
|9.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|15 - 14
|16
|10.
|13
|4
|3
|6
|19 - 18
|15
|11.
|0:0
|12
|4
|1
|7
|7 - 12
|13
|12.
|0:2
|12
|3
|4
|5
|14 - 13
|13
|13.
|2:1
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|14.
|0:0
|13
|2
|7
|4
|12 - 16
|13
|15.
|2:0
|12
|3
|2
|7
|13 - 23
|11
|16.
|12
|2
|3
|7
|13 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|5
|1
|25 - 17
|26
|2.
|13
|7
|3
|3
|22 - 13
|24
|3.
|12
|6
|3
|3
|20 - 10
|21
|4.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|5.
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|6.
|2:0
|13
|5
|3
|5
|22 - 25
|18
|7.
|1:2
|12
|4
|4
|4
|23 - 19
|16
|8.
|0:2
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|9.
|12
|4
|2
|6
|9 - 15
|14
|10.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|11.
|12
|4
|0
|8
|13 - 24
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|17 - 23
|12
|13.
|2:1
|12
|3
|3
|6
|8 - 17
|12
|14.
|0:0
|13
|2
|5
|6
|16 - 25
|11
|15.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|16.
|13
|1
|5
|7
|13 - 22
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|12 (4)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (10)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|2 6
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|7