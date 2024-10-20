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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Mathias Stoefringshaug
КФУМ Осло
0:0
Конец матча
Хёугесунн
0'
62' Желтая карточка
Remi Svindland
90'+5

Ход матча

60'
Dadi Dodou Gaye
Амин Нури
 
60'
Remi Svindland
Teodor Berg Haltvik
 
62'
Remi Svindland
 
64'
 
Troy Nyhammer
Sander Innvaer
77'
 
Конрадсен Мортен
Солхейм Вегард
77'
 
Самуэльсен Мартин
Sorry Diarra
78'
Sverre Hakami Sandal
Robin Rasch
 
78'
Obilor Denzel Okeke
Нджиэ Мусса
 
88'
 
Mathias Sauer
Лисет Сёндре

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 491 Количество передач 483
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Emil
Oedegaard
3
Ayoub
Aleesami
4
Momodou
Lion
Njie
2
Алеесами
Хайтам
33
Амин
Нури
42
David
Hickson
17
Teodor
Berg
Haltvik
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
10
Нджиэ
Мусса
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
1
Сельвик
Эгиль
38
Солхейм
Вегард
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
29
Sorry
Diarra
16
Лейте
Бруно
37
Sander
Innvaer
21
Эскесен
Юлиус
11
Тунекти
Себастьян
9
Лисет
Сёндре
КФУМ Осло
5-4-1
Хёугесунн
4-2-3-1

История личных встреч

КФУМ Осло
Хёугесунн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 10 0.4
Носа Даль Петтер 5 0.2
Robin Rasch 3 (2) 0.12
Simen Hestnes 2 0.08
Haakon Hoseth 2 0.08
Mame Mor Ndiaye 2 0.08
Амин Нури 1 0.04
Ayoub Aleesami 1 0.04
Remi Svindland 1 (1) 0.04
Нджиэ Мусса 1 0.04
Алеесами Хайтам 1 0.04
Momodou Lion Njie 1 0.04
Teodor Berg Haltvik 0 0
Jonas Lange Hjorth 0 0
David Hickson 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 4 (1) 0.16
Эскесен Юлиус 3 (1) 0.12
Тунекти Себастьян 3 0.12
Лейте Бруно 3 0.12
Конрадсен Мортен 1 0.04
Mikkel Hope 1 0.04
Лисет Сёндре 1 0.04
Troy Nyhammer 1 0.04
Бизоза Парфе 1 0.04
Mathias Sauer 1 0.04
Sander Innvaer 1 0.04
Claus Niyukuri 1 0.04
Ismael Seone 1 0.04
Oscar Krusnell 0 0

Карточки

КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеесами Хайтам 5 2
Robin Rasch 4 0
Akinsola Akinyemi 4 0
Simen Hestnes 3 0
Remi Svindland 3 0
Momodou Lion Njie 3 0
Sverre Hakami Sandal 3 0
Амин Нури 2 0
Ayoub Aleesami 2 0
Teodor Berg Haltvik 2 0
Носа Даль Петтер 2 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 2 0
Нджиэ Мусса 1 0
David Hickson 1 0
Haakon Hoseth 1 0
Салдана Адам 1 0
Jonas Lange Hjorth 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Johannes Moesgaard 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизоза Парфе 6 0
Sorry Diarra 6 0
Лейте Бруно 5 0
Тунекти Себастьян 5 0
Troy Nyhammer 3 1
Anders Baertelsen 4 0
Mikkel Hope 4 0
Sancheev Manoharan 4 0
Лисет Сёндре 2 1
Эскесен Юлиус 3 0
Claus Niyukuri 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Людвикссон Антон 2 0
Ismael Seone 2 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Oscar Krusnell 1 0
Mathias Sauer 1 0

Результаты матчей

КФУМ Осло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Хёугесунн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

9
13
КФУМ Осло
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Хёугесунн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

18
5
КФУМ Осло
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (4)
56% (14)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
Хёугесунн
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
56% (14)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

4
12

Упущенные победы

27
18

Голы по времени матча

Забито

12
16
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
0
0%
1
6%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
4
33%
3
19%
61-75
4
33%
3
19%
76-90

Пропущено

16
25
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
4
25%
5
20%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
19%
4
16%
31-45
1
6%
4
16%
46-60
2
13%
6
24%
61-75
6
38%
4
16%
76-90

Забито

20
7
12 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
8
40%
0
0%
31-45
3
15%
3
43%
46-60
3
15%
2
29%
61-75
2
10%
2
29%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
3
27%
3
25%
76-90

Забито

32
23
14 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
6 Не забивали 10
1
3%
1
4%
1-15
5
16%
2
9%
16-30
8
25%
4
17%
31-45
5
16%
6
26%
46-60
7
22%
5
22%
61-75
6
19%
5
22%
76-90

Пропущено

27
37
12 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 19
4
15%
7
19%
1-15
3
11%
2
5%
16-30
5
19%
8
22%
31-45
1
4%
6
16%
46-60
5
19%
7
19%
61-75
9
33%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

КФУМ Осло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Стабек - КФУМ Осло 2:3 Одд - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1 Бранн - КФУМ Осло 2:0
Викинг - КФУМ Осло 1:0 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 КФУМ Осло - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4
Хёугесунн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бранн - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Бранн 0:1 Русенборг - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0
ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0

Результаты матчей

КФУМ Осло
Хёугесунн

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:3
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
4 раза 16%
0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

КФУМ Осло
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
6
6
2
11
1.5
1
11
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
4
6
6
1.5
6
7
3
9
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
15
10
8
17
1.5
7
18
4
21
2.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 16 6 3 57 - 21 54
2.
Бранн
 25 14 7 4 44 - 29 49
3.
Мольде
 25 13 5 7 54 - 29 44
4.
Викинг
 25 12 8 5 49 - 34 44
5.
Фредрикстад
 0:0 25 11 8 6 32 - 29 41
6.
Русенборг
 25 12 4 9 41 - 36 40
7.
КФУМ Осло
 25 8 10 7 30 - 29 34
8.
ФК Кристиансунн
 25 7 9 9 29 - 37 30
9.
Тромсё
 25 8 5 12 28 - 33 29
10.
Сарпсборг-08
 25 8 5 12 35 - 48 29
11.
Хам-Кам
 25 7 8 10 30 - 31 29
12.
Стрёмсгодсет
 25 7 8 10 28 - 37 29
13.
Саннефьёрд
 25 6 7 12 33 - 41 25
14.
Хёугесунн
 25 6 6 13 23 - 37 24
15.
Одд
 25 5 8 12 25 - 43 23
16.
Лиллестрём
 0:0 25 6 4 15 26 - 50 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 9 3 0 35 - 8 30
2.
Русенборг
 13 9 1 3 24 - 13 28
3.
Викинг
 13 8 4 1 26 - 15 28
4.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Мольде
 13 7 2 4 34 - 19 23
6.
Фредрикстад
 0:0 13 5 6 2 15 - 13 21
7.
ФК Кристиансунн
 13 5 6 2 19 - 18 21
8.
Саннефьёрд
 12 5 2 5 20 - 19 17
9.
Стрёмсгодсет
 12 4 4 4 15 - 14 16
10.
Тромсё
 13 4 3 6 19 - 18 15
11.
Хёугесунн
 12 4 1 7 7 - 12 13
12.
Хам-Кам
 12 3 4 5 14 - 13 13
13.
Одд
 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 13 2 7 4 12 - 16 13
15.
Сарпсборг-08
 12 3 2 7 13 - 23 11
16.
Лиллестрём
 0:0 12 2 3 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 7 5 1 25 - 17 26
2.
Будё-Глимт
 13 7 3 3 22 - 13 24
3.
Мольде
 12 6 3 3 20 - 10 21
4.
КФУМ Осло
 12 6 3 3 18 - 13 21
5.
Фредрикстад
 0:0 12 6 2 4 17 - 16 20
6.
Сарпсборг-08
 13 5 3 5 22 - 25 18
7.
Викинг
 12 4 4 4 23 - 19 16
8.
Хам-Кам
 13 4 4 5 16 - 18 16
9.
Тромсё
 12 4 2 6 9 - 15 14
10.
Лиллестрём
 0:0 13 4 1 8 13 - 24 13
11.
Стрёмсгодсет
 13 3 4 6 13 - 23 13
12.
Русенборг
 12 3 3 6 17 - 23 12
13.
Хёугесунн
 13 2 5 6 16 - 25 11
14.
Одд
 12 2 4 6 9 - 19 10
15.
ФК Кристиансунн
 12 2 3 7 10 - 19 9
16.
Саннефьёрд
 13 1 5 7 13 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 12 (4)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 6
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Русенборг Йенссен Ульрик 7
Весь список
  • 62'
    Remi Svindland тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 60'
    Тактическая замена. Амин Нури уходит с поля и его заменяет Dadi Dodou Gaye
  • 60'
    Тактическая замена. Teodor Berg Haltvik уходит с поля и его заменяет Remi Svindland
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 1'
    Судья начинает матч
Где смотреть матч КФУМ Осло 0:0 Хёугесунн онлайн

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