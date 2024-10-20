Тур: 25. Стадион: Леркендаль. Главный судья: Нильсен Ола
Ход матча
7'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
21
Немчик
Томаш
18
Хольм
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хольм НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Холте МагнусНападающий
-
Главный тренер: Юханссон Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
-
27 Санде МадсНападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Русенборг
Бранн
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
94.1%
23.5%
16 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед
31 матч
45.2%
19.4%
35.4%
14 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
29%
35.5%
35.5%
9 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
51.6%
19.4%
29%
16 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
2.21
1.47
Среднее время на гол
40
61
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.47
1.5
Среднее время на гол
61
60
Всего голов
56
46
Голов в среднем за матч
1.81
1.48
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
49
60
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|9 (2)
|0.36
|Нипан Сверре Халсет
|6 (1)
|0.24
|Брохолм Мариус
|6 (1)
|0.24
|Хольм Ноа
|4
|0.16
|Перейра Адриан
|3
|0.12
|Тагсет Эдвард
|2
|0.08
|Рейтан Йеспер
|2
|0.08
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0.04
|Хенриксен Маркус
|1
|0.04
|Сельнес Оле
|1
|0.04
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.04
|Нельсон Джейден
|1
|0.04
|Йенссен Ульрик
|1
|0.04
|Вяянянен Сантери
|1
|0.04
|Рейтан Эрленд
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селанн-Хеггебе Эуне
|7
|0.28
|Кастро Никлас
|6 (3)
|0.24
|Финне Бор
|5
|0.2
|Солтведт Йоахим
|5 (3)
|0.2
|Картум Сандер Эрик
|4
|0.16
|Корнвиг Эмиль
|4 (1)
|0.16
|Бломберг Оле-Дидрик
|3
|0.12
|Хорн Майер
|2
|0.08
|Нильсен Сиверт
|2
|0.08
|Варминг Магнус
|1
|0.04
|Санде Мадс
|1
|0.04
|Матисен Ульрик
|1
|0.04
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.04
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Педерсен Торе
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенссен Ульрик
|6
|0
|Перейра Адриан
|5
|0
|Сельнес Оле
|4
|0
|Тагсет Эдвард
|4
|0
|Немчик Томаш
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|3
|0
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Рейтан Эрленд
|2
|0
|Вяянянен Сантери
|2
|0
|Тангвик Сандер
|2
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|2
|0
|Нипан Сверре Халсет
|2
|0
|Рейтан Йеспер
|2
|0
|Андерссон Адам
|1
|0
|Корник Лео
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
|Alfred Johansson
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|3
|1
|Кастро Никлас
|4
|0
|Сери Яфет
|4
|0
|Кроне Свенн
|3
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|3
|0
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Хорн Майер
|2
|0
|Картум Сандер Эрик
|2
|0
|Финне Бор
|0
|1
|Eirik Horneland
|1
|0
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Бранн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
2
7
Русенборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Бранн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
12
18
Русенборг
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
25% (6)
29% (7)
Бранн
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
20
14
Упущенные победы
14
25
Голы по времени матча
Забито
22
22
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
1
5%
2
9%
1-15
4
18%
4
18%
16-30
4
18%
2
9%
31-45
4
18%
2
9%
46-60
4
18%
5
23%
61-75
5
23%
7
32%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
25%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
25%
2
12%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
3
25%
4
24%
76-90
Забито
17
20
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
3
18%
1
5%
1-15
1
6%
3
15%
16-30
3
18%
3
15%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
3
18%
3
15%
61-75
5
29%
29%
7
35%
76-90
Пропущено
23
11
9 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
4
17%
1
9%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
1
9%
31-45
6
26%
2
18%
46-60
5
22%
5
45%
61-75
3
13%
2
18%
76-90
Забито
39
42
16 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 15
4 Не забивали 3
4
10%
3
7%
1-15
5
13%
7
17%
16-30
7
18%
5
12%
31-45
6
15%
5
12%
46-60
7
18%
8
19%
61-75
10
26%
14
33%
76-90
Пропущено
35
28
15 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 14
7
20%
3
11%
1-15
2
6%
3
11%
16-30
6
17%
3
11%
31-45
8
23%
5
18%
46-60
6
17%
8
29%
61-75
6
17%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Русенборг - Тромсё 1:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 4:0 Лиллестрём - Русенборг 1:1
Русенборг - Мольде 2:1 Одд - Русенборг 1:3 Русенборг - Лиллестрём 4:0 Русенборг - Викинг 2:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Русенборг - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2
Бранн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бранн - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Бранн 0:1 Бранн - Будё-Глимт 4:1 Бранн - КФУМ Осло 2:0
Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Сарпсборг-08 1:3 Астана - Бранн 3:0 Бранн - Астана 2:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Бранн - Сент-Миррен 3:1 Сент-Миррен - Бранн 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2
Результаты матчей
Русенборг
Бранн
Точный счет
2:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
5 раз 42%
4
2 раза 17%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:3
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 38%
1
8 раз 33%
0
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
2
8 раз 33%
1
8 раз 33%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
66
210
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
66
75
210
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
213
1311
1311
420
519
222
321
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|6
|3
|57 - 21
|54
|2.
|1:0
|25
|14
|7
|4
|43 - 28
|49
|3.
|25
|13
|5
|7
|54 - 29
|44
|4.
|24
|12
|7
|5
|46 - 31
|43
|5.
|24
|11
|7
|6
|32 - 29
|40
|6.
|0:1
|25
|12
|4
|9
|40 - 35
|40
|7.
|24
|8
|9
|7
|30 - 29
|33
|8.
|24
|7
|8
|9
|30 - 29
|29
|9.
|24
|7
|8
|9
|29 - 37
|29
|10.
|25
|8
|5
|12
|28 - 33
|29
|11.
|24
|7
|7
|10
|28 - 37
|28
|12.
|24
|7
|5
|12
|33 - 48
|26
|13.
|25
|6
|7
|12
|33 - 41
|25
|14.
|24
|6
|5
|13
|23 - 37
|23
|15.
|24
|5
|7
|12
|22 - 40
|22
|16.
|24
|6
|3
|15
|26 - 50
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|35 - 8
|30
|2.
|0:1
|13
|9
|1
|3
|23 - 12
|28
|3.
|12
|8
|3
|1
|23 - 12
|27
|4.
|1:0
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|5.
|13
|7
|2
|4
|34 - 19
|23
|6.
|12
|5
|5
|2
|15 - 13
|20
|7.
|12
|5
|5
|2
|19 - 18
|20
|8.
|12
|5
|2
|5
|20 - 19
|17
|9.
|12
|4
|4
|4
|15 - 14
|16
|10.
|13
|4
|3
|6
|19 - 18
|15
|11.
|11
|3
|4
|4
|14 - 11
|13
|12.
|12
|4
|1
|7
|7 - 12
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|14.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|15.
|12
|3
|2
|7
|13 - 23
|11
|16.
|12
|2
|3
|7
|13 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|7
|5
|1
|24 - 16
|26
|2.
|13
|7
|3
|3
|22 - 13
|24
|3.
|12
|6
|3
|3
|20 - 10
|21
|4.
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|5.
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|6.
|12
|4
|4
|4
|23 - 19
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|8.
|12
|4
|3
|5
|20 - 25
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|9 - 15
|14
|10.
|12
|4
|0
|8
|13 - 24
|12
|11.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|17 - 23
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|13.
|12
|2
|4
|6
|16 - 25
|10
|14.
|11
|2
|3
|6
|6 - 16
|9
|15.
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|16.
|13
|1
|5
|7
|13 - 22
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|12 (4)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (10)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|2 6
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5