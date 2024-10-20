Тур: 25. Стадион: Леркендаль. Зрители: 21426 Главный судья: Нильсен Ола
0'
0:1
7' ГолКорнвиг Эмиль
44' Желтая карточкаКартум Сандер Эрик
48' Желтая карточкаЙенссен Ульрик
0:1
49' Не забитый пенальтиСеланн-Хеггебе Эуне
0:2
49' ГолСеланн-Хеггебе Эуне
1:2
53' ГолНипан Сверре Халсет
74' Желтая карточкаДингеланд Матиас
90' Желтая карточкаХорн Майер
90'+7
Ход матча
7'
0:1
48'
49'
49'
53'
74'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 6
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
424 Количество передач 321
-
55 Владение мячом, % 45
21
Немчик
Томаш
18
Хольм
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хольм НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Холте МагнусНападающий
-
Главный тренер: Юханссон Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
-
27 Санде МадсНападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Русенборг
Бранн
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
94.1%
23.5%
16 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед
31 матч
45.2%
19.4%
35.4%
14 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
29%
35.5%
35.5%
9 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
51.6%
19.4%
29%
16 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
2.21
1.47
Среднее время на гол
40
61
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.47
1.5
Среднее время на гол
61
60
Всего голов
56
46
Голов в среднем за матч
1.81
1.48
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
49
60
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|9 (2)
|0.36
|Нипан Сверре Халсет
|7 (1)
|0.28
|Брохолм Мариус
|6 (1)
|0.24
|Хольм Ноа
|4
|0.16
|Перейра Адриан
|3
|0.12
|Тагсет Эдвард
|2
|0.08
|Рейтан Йеспер
|2
|0.08
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0.04
|Хенриксен Маркус
|1
|0.04
|Сельнес Оле
|1
|0.04
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.04
|Нельсон Джейден
|1
|0.04
|Йенссен Ульрик
|1
|0.04
|Вяянянен Сантери
|1
|0.04
|Рейтан Эрленд
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селанн-Хеггебе Эуне
|8
|0.32
|Кастро Никлас
|6 (3)
|0.24
|Финне Бор
|5
|0.2
|Солтведт Йоахим
|5 (3)
|0.2
|Картум Сандер Эрик
|4
|0.16
|Корнвиг Эмиль
|4 (1)
|0.16
|Бломберг Оле-Дидрик
|3
|0.12
|Хорн Майер
|2
|0.08
|Нильсен Сиверт
|2
|0.08
|Варминг Магнус
|1
|0.04
|Санде Мадс
|1
|0.04
|Матисен Ульрик
|1
|0.04
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.04
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Педерсен Торе
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенссен Ульрик
|7
|0
|Перейра Адриан
|5
|0
|Сельнес Оле
|4
|0
|Тагсет Эдвард
|4
|0
|Немчик Томаш
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|3
|0
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Рейтан Эрленд
|2
|0
|Вяянянен Сантери
|2
|0
|Тангвик Сандер
|2
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|2
|0
|Нипан Сверре Халсет
|2
|0
|Рейтан Йеспер
|2
|0
|Андерссон Адам
|1
|0
|Корник Лео
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
|Alfred Johansson
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|3
|1
|Кастро Никлас
|4
|0
|Сери Яфет
|4
|0
|Кроне Свенн
|3
|0
|Хорн Майер
|3
|0
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|3
|0
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Финне Бор
|0
|1
|Eirik Horneland
|1
|0
|Дингеланд Матиас
|1
|0
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Бранн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
3
7
Русенборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Бранн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
12
18
Русенборг
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
Бранн
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
20
15
Упущенные победы
15
25
Голы по времени матча
Забито
23
24
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
1
4%
3
13%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
4
17%
2
8%
31-45
5
22%
3
13%
46-60
4
17%
5
21%
61-75
5
22%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
14
18
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
4
29%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
3
21%
4
22%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
3
21%
4
22%
76-90
Забито
17
20
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
3
18%
1
5%
1-15
1
6%
3
15%
16-30
3
18%
3
15%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
3
18%
3
15%
61-75
5
29%
29%
7
35%
76-90
Пропущено
23
11
9 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
4
17%
1
9%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
1
9%
31-45
6
26%
2
18%
46-60
5
22%
5
45%
61-75
3
13%
2
18%
76-90
Забито
40
44
16 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 16
4 Не забивали 3
4
10%
4
9%
1-15
5
13%
7
16%
16-30
7
18%
5
11%
31-45
7
18%
6
14%
46-60
7
18%
8
18%
61-75
10
25%
14
32%
76-90
Пропущено
37
29
16 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 15
8
22%
3
10%
1-15
2
5%
3
10%
16-30
6
16%
3
10%
31-45
9
24%
6
21%
46-60
6
16%
8
28%
61-75
6
16%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Русенборг - Тромсё 1:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 4:0 Лиллестрём - Русенборг 1:1
Русенборг - Мольде 2:1 Одд - Русенборг 1:3 Русенборг - Лиллестрём 4:0 Русенборг - Викинг 2:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Русенборг - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2
Бранн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бранн - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Бранн 0:1 Бранн - Будё-Глимт 4:1 Бранн - КФУМ Осло 2:0
Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Сарпсборг-08 1:3 Астана - Бранн 3:0 Бранн - Астана 2:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Бранн - Сент-Миррен 3:1 Сент-Миррен - Бранн 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2
Результаты матчей
Русенборг
Бранн
Точный счет
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
4
2 раза 15%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
1:3
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
1
9 раз 36%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
2
9 раз 36%
1
8 раз 32%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
66
211
210
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
121
66
85
210
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
223
1312
1411
421
520
223
322
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|12 (4)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (10)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|2 6
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|7