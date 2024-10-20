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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 21426 Главный судья: Нильсен Ола
Русенборг
1:2
Конец матча
Бранн
0'
0:1
7' Гол
Корнвиг Эмиль
44' Желтая карточка
Картум Сандер Эрик
48' Желтая карточка
Йенссен Ульрик
0:1
49' Не забитый пенальти
Селанн-Хеггебе Эуне
0:2
49' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
1:2
53' Гол
Нипан Сверре Халсет
74' Желтая карточка
Дингеланд Матиас
90' Желтая карточка
Хорн Майер
90'+7

Ход матча

7'
0:1
Корнвиг Эмиль
44'
 
Картум Сандер Эрик
48'
Йенссен Ульрик
 
49'
0:1
Селанн-Хеггебе Эуне
49'
0:2
Селанн-Хеггебе Эуне
53'
Нипан Сверре Халсет
1:2
74'
 
Дингеланд Матиас
78'
Саса Ноа Донован
Рейтан Йеспер
 
78'
Сэтер Оле Кристиан
Зейдан Мустафа
 
82'
 
Санде Мадс
Бломберг Оле-Дидрик
86'
 
Опсал Сакариас
Картум Сандер Эрик
86'
 
Финне Бор
Матисен Ульрик
86'
Рейтан Эрленд
Перейра Адриан
 
90'
 
Холтен Расмус
Селанн-Хеггебе Эуне
90'
 
Хорн Майер

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 424 Количество передач 321
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Тангвик
Сандер
19
Перейра
Адриан
38
Конрадсен-Сейде
Миккель
21
Немчик
Томаш
23
Йенссен
Ульрик
5
Зейдан
Мустафа
7
Хенриксен
Маркус
41
Нипан
Сверре
Халсет
39
Брохолм
Мариус
18
Хольм
Ноа
45
Рейтан
Йеспер
1
Дингеланд
Матиас
26
Хелланд
Эйвинд
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
17
Солтведт
Йоахим
18
Картум
Сандер
Эрик
10
Корнвиг
Эмиль
8
Хорн
Майер
14
Матисен
Ульрик
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
16
Бломберг
Оле-Дидрик
Русенборг
4-3-3
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Русенборг
Бранн

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

94.1%
23.5%
16 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

31 матч

45.2%
19.4%
35.4%
14 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

29%
35.5%
35.5%
9 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

51.6%
19.4%
29%
16 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Э
3:0
ТМК
2:0
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:3
Э
1:2
Э
0:0
Э
0:1
ТМК
1:0
Э
1:2
Э
1:2
Э
0:3
Э
2:1
С
0:2
Э
1:1
Э
3:0
Э
3:1
Э
5:2
Э
1:4
Э
4:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
3:6
Э
2:1
Э
2:3
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

2.21
1.47

Среднее время на гол

40
61

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.47
1.5

Среднее время на гол

61
60

Всего голов

56
46

Голов в среднем за матч

1.81
1.48

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

49
60

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 9 (2) 0.36
Нипан Сверре Халсет 7 (1) 0.28
Брохолм Мариус 6 (1) 0.24
Хольм Ноа 4 0.16
Перейра Адриан 3 0.12
Тагсет Эдвард 2 0.08
Рейтан Йеспер 2 0.08
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0.04
Хенриксен Маркус 1 0.04
Сельнес Оле 1 0.04
Фредериксен Эмиль 1 0.04
Нельсон Джейден 1 0.04
Йенссен Ульрик 1 0.04
Вяянянен Сантери 1 0.04
Рейтан Эрленд 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селанн-Хеггебе Эуне 8 0.32
Кастро Никлас 6 (3) 0.24
Финне Бор 5 0.2
Солтведт Йоахим 5 (3) 0.2
Картум Сандер Эрик 4 0.16
Корнвиг Эмиль 4 (1) 0.16
Бломберг Оле-Дидрик 3 0.12
Хорн Майер 2 0.08
Нильсен Сиверт 2 0.08
Варминг Магнус 1 0.04
Санде Мадс 1 0.04
Матисен Ульрик 1 0.04
Кнудсен Фредрик 1 0.04
Кристиансен Рубен 0 0
Кроне Свенн 0 0
Педерсен Торе 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенссен Ульрик 7 0
Перейра Адриан 5 0
Сельнес Оле 4 0
Тагсет Эдвард 4 0
Немчик Томаш 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Рейтан Эрленд 2 0
Вяянянен Сантери 2 0
Тангвик Сандер 2 0
Конрадсен-Сейде Миккель 2 0
Нипан Сверре Халсет 2 0
Рейтан Йеспер 2 0
Андерссон Адам 1 0
Корник Лео 1 0
Хольм Ноа 1 0
Брохолм Мариус 1 0
Alfred Johansson 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 3 1
Кастро Никлас 4 0
Сери Яфет 4 0
Кроне Свенн 3 0
Хорн Майер 3 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Селанн-Хеггебе Эуне 3 0
Корнвиг Эмиль 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Финне Бор 0 1
Eirik Horneland 1 0
Дингеланд Матиас 1 0
Кнудсен Фредрик 1 0
Варминг Магнус 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0

Результаты матчей

Русенборг
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Бранн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

3
7
Русенборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Бранн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

12
18
Русенборг
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
Бранн
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

20
15

Упущенные победы

15
25

Голы по времени матча

Забито

23
24
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
1
4%
3
13%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
4
17%
2
8%
31-45
5
22%
3
13%
46-60
4
17%
5
21%
61-75
5
22%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

14
18
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
4
29%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
3
21%
4
22%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
3
21%
4
22%
76-90

Забито

17
20
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
3
18%
1
5%
1-15
1
6%
3
15%
16-30
3
18%
3
15%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
3
18%
3
15%
61-75
5
29%
29%
7
35%
76-90

Пропущено

23
11
9 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
4
17%
1
9%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
1
9%
31-45
6
26%
2
18%
46-60
5
22%
5
45%
61-75
3
13%
2
18%
76-90

Забито

40
44
16 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 16
4 Не забивали 3
4
10%
4
9%
1-15
5
13%
7
16%
16-30
7
18%
5
11%
31-45
7
18%
6
14%
46-60
7
18%
8
18%
61-75
10
25%
14
32%
76-90

Пропущено

37
29
16 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 15
8
22%
3
10%
1-15
2
5%
3
10%
16-30
6
16%
3
10%
31-45
9
24%
6
21%
46-60
6
16%
8
28%
61-75
6
16%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Русенборг - Тромсё 1:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 4:0 Лиллестрём - Русенборг 1:1
Русенборг - Мольде 2:1 Одд - Русенборг 1:3 Русенборг - Лиллестрём 4:0 Русенборг - Викинг 2:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Русенборг - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2
Бранн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бранн - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Бранн 0:1 Бранн - Будё-Глимт 4:1 Бранн - КФУМ Осло 2:0
Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Сарпсборг-08 1:3 Астана - Бранн 3:0 Бранн - Астана 2:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Бранн - Сент-Миррен 3:1 Сент-Миррен - Бранн 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2

Результаты матчей

Русенборг
Бранн

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
4
2 раза 15%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
1:3
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
1
9 раз 36%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
2
9 раз 36%
1
8 раз 32%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
1.5
Больше Меньше
6
6
2
11
2.5
2
10
2
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
12
1
6
6
1.5
8
5
2
10
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
22
3
13
12
1.5
14
11
4
21
2.5
5
20
2
23
3.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 16 6 3 57 - 21 54
2.
Бранн
 25 14 7 4 44 - 29 49
3.
Мольде
 25 13 5 7 54 - 29 44
4.
Викинг
 24 12 7 5 46 - 31 43
5.
Фредрикстад
 24 11 7 6 32 - 29 40
6.
Русенборг
 25 12 4 9 41 - 36 40
7.
КФУМ Осло
 24 8 9 7 30 - 29 33
8.
Хам-Кам
 24 7 8 9 30 - 29 29
9.
ФК Кристиансунн
 24 7 8 9 29 - 37 29
10.
Тромсё
 25 8 5 12 28 - 33 29
11.
Стрёмсгодсет
 24 7 7 10 28 - 37 28
12.
Сарпсборг-08
 24 7 5 12 33 - 48 26
13.
Саннефьёрд
 25 6 7 12 33 - 41 25
14.
Хёугесунн
 24 6 5 13 23 - 37 23
15.
Одд
 24 5 7 12 22 - 40 22
16.
Лиллестрём
 24 6 3 15 26 - 50 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 9 3 0 35 - 8 30
2.
Русенборг
 13 9 1 3 24 - 13 28
3.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
4.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Мольде
 13 7 2 4 34 - 19 23
6.
Фредрикстад
 12 5 5 2 15 - 13 20
7.
ФК Кристиансунн
 12 5 5 2 19 - 18 20
8.
Саннефьёрд
 12 5 2 5 20 - 19 17
9.
Стрёмсгодсет
 12 4 4 4 15 - 14 16
10.
Тромсё
 13 4 3 6 19 - 18 15
11.
Хам-Кам
 11 3 4 4 14 - 11 13
12.
Хёугесунн
 12 4 1 7 7 - 12 13
13.
Одд
 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 12 2 6 4 12 - 16 12
15.
Сарпсборг-08
 12 3 2 7 13 - 23 11
16.
Лиллестрём
 12 2 3 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 7 5 1 25 - 17 26
2.
Будё-Глимт
 13 7 3 3 22 - 13 24
3.
Мольде
 12 6 3 3 20 - 10 21
4.
КФУМ Осло
 12 6 3 3 18 - 13 21
5.
Фредрикстад
 12 6 2 4 17 - 16 20
6.
Викинг
 12 4 4 4 23 - 19 16
7.
Хам-Кам
 13 4 4 5 16 - 18 16
8.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 20 - 25 15
9.
Тромсё
 12 4 2 6 9 - 15 14
10.
Лиллестрём
 12 4 0 8 13 - 24 12
11.
Русенборг
 12 3 3 6 17 - 23 12
12.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
13.
Хёугесунн
 12 2 4 6 16 - 25 10
14.
Одд
 11 2 3 6 6 - 16 9
15.
ФК Кристиансунн
 12 2 3 7 10 - 19 9
16.
Саннефьёрд
 13 1 5 7 13 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 12 (4)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 6
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Русенборг Йенссен Ульрик 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Картум Сандер Эрик получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Г О О О О Л - Корнвиг Эмиль первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Русенборг 1:2 Бранн онлайн

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