  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Daniel Higraff
Хам-Кам
0:2
Второй тайм: 53'
Сарпсборг-08
0'
0:1
6' Гол
Фредерик Карстенсен
0:2
39' Гол
Фредерик Карстенсен
42' Желтая карточка
Tore Andre Soeraas
45' Желтая карточка
Шер Аймар

Ход матча

6'
0:1
Фредерик Карстенсен
(Бергет Йо Инге)
39'
0:2
Фредерик Карстенсен
(Бергет Йо Инге)
42'
Tore Andre Soeraas
 
45'
 
Шер Аймар
46'
Киркеволд Пол
Мава Мозес
 
46'
Kristian Loenstad Onsrud
Markus Johnsgaard
 
46'
Anton Ekeroth
John Olav Norheim
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 235 Количество передач 188
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Сарпсборг-08
3.70
3.80
Реклама, pari.ru
3.20
Все Коэффициенты
12
Сандберг
Маркус
14
Марес
Люк
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
22
Нилсен
Снорре
18
Gard
Simenstad
11
Tore
Andre
Soeraas
8
Markus
Johnsgaard
2
Конгсро
Вегар
77
Офкир
Мохамед
10
Мава
Мозес
13
Эрикссон
Карлйохан
72
Сандер
Кристиансен
2
Кох
Менно
30
Тебо
Франклин
20
Peter
Reinhardsen
10
Йохансен
Стефан
6
Шер
Аймар
16
Фредерик
Карстенсен
22
Victor
Halvorsen
27
Sondre
Oerjasaeter
14
Бергет
Йо
Инге
Хам-Кам
3-5-2
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Хам-Кам
Сарпсборг-08

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Э
1:7
ТМК
0:0
Э
1:1
Э
2:3
ТМК
2:1
Э
2:1
Э
3:2
К
1:0
ПД
3:5
ПД
4:1

Голы

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

1.6
2.6

Среднее время на гол

56
34

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

2.2
1.6

Среднее время на гол

40
56

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.9
2.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

47
42

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конгсро Вегар 4 0.16
Мава Мозес 4 0.16
Gard Simenstad 3 0.12
John Olav Norheim 3 0.12
Йонссон Видар 2 0.08
Удаль Хенрик 2 (1) 0.08
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.08
Бьярнасон Бриньяр Инги 2 0.08
Эдегор Никлас 2 0.08
Офкир Мохамед 1 0.04
Tore Andre Soeraas 1 0.04
Киркеволд Пол 1 0.04
Марес Люк 1 (1) 0.04
Нилсен Снорре 1 0.04
Куртович Виллиам 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейстер Хенрик 8 0.32
Sondre Oerjasaeter 5 0.2
Йохансен Стефан 4 (3) 0.16
Бергет Йо Инге 3 0.12
Сандберг Никлас 3 (2) 0.12
Хрупалла Павел 2 0.08
Тебо Франклин 2 0.08
Peter Reinhardsen 2 0.08
Фредерик Карстенсен 2 0.08
Victor Halvorsen 1 0.04
Вишне Эйрик 1 0.04
Сандер Кристиансен 1 0.04
Daniel Job 1 0.04
Anders Hiim 0 0
Шер Аймар 0 0
Martin Hoel Andersen 0 0
Гудьонсен Свейнн 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tore Andre Soeraas 5 0
John Olav Norheim 3 1
Шельстад Фредрик 1 2
Куртович Виллиам 4 0
Kristian Loenstad Onsrud 3 0
Марес Люк 3 0
Мава Мозес 3 0
Йонссон Видар 2 0
Gard Simenstad 2 0
Кьяергор Оливер 2 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 2 0
Эдегор Никлас 2 0
Офкир Мохамед 1 0
Киркеволд Пол 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Нилсен Снорре 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шер Аймар 5 0
Sondre Oerjasaeter 5 0
Йохансен Стефан 4 0
Андерсен Йеппе 4 0
Кристиан Михельсен 2 1
Кох Менно 3 0
Вишне Эйрик 3 0
Мейстер Хенрик 3 0
Anders Hiim 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Тебо Франклин 2 0
Касас Арнау 2 0
Сандер Кристиансен 2 0
Сандберг Никлас 1 0
Эрикссон Карлйохан 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Илич Марко 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Хрупалла Павел 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сарпсборг-08
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
9
Хам-Кам
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сарпсборг-08
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
17

Упущенные победы

16
10
Хам-Кам
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Сарпсборг-08
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

11
21

Упущенные победы

22
19

Голы по времени матча

Забито

13
21
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 13
2
15%
3
14%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
2
15%
4
19%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
4
31%
2
10%
61-75
2
15%
5
24%
76-90

Пропущено

12
24
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
8%
2
8%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
2
17%
1
4%
31-45
2
17%
4
17%
46-60
5
42%
8
33%
61-75
1
8%
5
21%
76-90

Забито

16
14
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
3
19%
2
14%
1-15
5
31%
3
21%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
6
43%
61-75
3
19%
2
14%
76-90

Пропущено

18
22
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
5
28%
5
23%
16-30
4
22%
4
18%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
5
28%
2
9%
61-75
3
17%
7
32%
76-90

Забито

29
35
15 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 12
9 Не забивали 5
5
17%
5
14%
1-15
7
24%
6
17%
16-30
3
10%
5
14%
31-45
4
14%
4
11%
46-60
5
17%
8
23%
61-75
5
17%
7
20%
76-90

Пропущено

30
46
13 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 21
1
3%
3
7%
1-15
6
20%
9
20%
16-30
6
20%
5
11%
31-45
3
10%
7
15%
46-60
10
33%
10
22%
61-75
4
13%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Лиллестрём 5:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1
Мольде - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Одд 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - ФК Кристиансунн 0:2
Бранн - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1

Результаты матчей

Хам-Кам
Сарпсборг-08

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
7
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 38%
1
9 раз 38%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
4
3
8
1.5
3
9
2
9
2.5
1
11
1
10
3.5
1
11
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
2
3
10
1.5
6
6
1
12
2.5
3
9
1
12
3.5
1
11
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
18
6
6
18
1.5
9
15
3
21
2.5
4
20
2
22
3.5
2
22
2
22
4.5
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 16 6 3 57 - 21 54
2.
Бранн
 25 14 7 4 44 - 29 49
3.
Мольде
 25 13 5 7 54 - 29 44
4.
Викинг
 1:2 25 12 7 6 47 - 33 43
5.
Фредрикстад
 24 11 7 6 32 - 29 40
6.
Русенборг
 25 12 4 9 41 - 36 40
7.
КФУМ Осло
 0:0 25 8 10 7 30 - 29 34
8.
ФК Кристиансунн
 0:0 25 7 9 9 29 - 37 30
9.
Тромсё
 25 8 5 12 28 - 33 29
10.
Сарпсборг-08
 2:0 25 8 5 12 35 - 48 29
11.
Хам-Кам
 0:2 25 7 8 10 30 - 31 29
12.
Стрёмсгодсет
 0:0 25 7 8 10 28 - 37 29
13.
Саннефьёрд
 25 6 7 12 33 - 41 25
14.
Одд
 2:1 25 6 7 12 24 - 41 25
15.
Хёугесунн
 0:0 25 6 6 13 23 - 37 24
16.
Лиллестрём
 24 6 3 15 26 - 50 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 9 3 0 35 - 8 30
2.
Русенборг
 13 9 1 3 24 - 13 28
3.
Викинг
 1:2 13 8 3 2 24 - 14 27
4.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Мольде
 13 7 2 4 34 - 19 23
6.
ФК Кристиансунн
 0:0 13 5 6 2 19 - 18 21
7.
Фредрикстад
 12 5 5 2 15 - 13 20
8.
Саннефьёрд
 12 5 2 5 20 - 19 17
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 12 4 4 4 15 - 14 16
10.
Тромсё
 13 4 3 6 19 - 18 15
11.
Хёугесунн
 0:0 12 4 1 7 7 - 12 13
12.
Хам-Кам
 0:2 12 3 4 5 14 - 13 13
13.
Одд
 2:1 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 0:0 13 2 7 4 12 - 16 13
15.
Сарпсборг-08
 2:0 12 3 2 7 13 - 23 11
16.
Лиллестрём
 12 2 3 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 7 5 1 25 - 17 26
2.
Будё-Глимт
 13 7 3 3 22 - 13 24
3.
Мольде
 12 6 3 3 20 - 10 21
4.
КФУМ Осло
 0:0 12 6 3 3 18 - 13 21
5.
Фредрикстад
 12 6 2 4 17 - 16 20
6.
Сарпсборг-08
 2:0 13 5 3 5 22 - 25 18
7.
Викинг
 1:2 12 4 4 4 23 - 19 16
8.
Хам-Кам
 0:2 13 4 4 5 16 - 18 16
9.
Тромсё
 12 4 2 6 9 - 15 14
10.
Стрёмсгодсет
 0:0 13 3 4 6 13 - 23 13
11.
Лиллестрём
 12 4 0 8 13 - 24 12
12.
Русенборг
 12 3 3 6 17 - 23 12
13.
Одд
 2:1 12 3 3 6 8 - 17 12
14.
Хёугесунн
 0:0 13 2 5 6 16 - 25 11
15.
ФК Кристиансунн
 0:0 12 2 3 7 10 - 19 9
16.
Саннефьёрд
 13 1 5 7 13 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 12 (4)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 6
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Русенборг Йенссен Ульрик 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Тактическая замена. John Olav Norheim уходит с поля и его заменяет Anton Ekeroth
  • 46'
    Тактическая замена. Markus Johnsgaard уходит с поля и его заменяет Kristian Loenstad Onsrud
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Тактическая замена. Мава Мозес уходит с поля и его заменяет Киркеволд Пол
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Шер Аймар получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Tore Andre Soeraas получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Сарпсборг-08
3.70
3.80
Реклама, pari.ru
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хам-Кам 0:2 Сарпсборг-08 онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Хам-Кам
Сарпсборг-08
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный