Тур: 25. Стадион: Брискеби. Главный судья: Daniel Higraff
0:2
Второй тайм: 53'
0'
0:1
6' ГолФредерик Карстенсен
0:2
39' ГолФредерик Карстенсен
42' Желтая карточкаTore Andre Soeraas
45' Желтая карточкаШер Аймар
Ход матча
6'
39'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
235 Количество передач 188
-
56 Владение мячом, % 44
14
Марес
Люк
10
Мава
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мава МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Arne Odegard
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
26 Daniel Job
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хам-Кам
Сарпсборг-08
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
1.6
2.6
Среднее время на гол
56
34
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
2.2
1.6
Среднее время на гол
40
56
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.9
2.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
47
42
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конгсро Вегар
|4
|0.16
|Мава Мозес
|4
|0.16
|Gard Simenstad
|3
|0.12
|John Olav Norheim
|3
|0.12
|Йонссон Видар
|2
|0.08
|Удаль Хенрик
|2 (1)
|0.08
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.08
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|2
|0.08
|Эдегор Никлас
|2
|0.08
|Офкир Мохамед
|1
|0.04
|Tore Andre Soeraas
|1
|0.04
|Киркеволд Пол
|1
|0.04
|Марес Люк
|1 (1)
|0.04
|Нилсен Снорре
|1
|0.04
|Куртович Виллиам
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мейстер Хенрик
|8
|0.32
|Sondre Oerjasaeter
|5
|0.2
|Йохансен Стефан
|4 (3)
|0.16
|Бергет Йо Инге
|3
|0.12
|Сандберг Никлас
|3 (2)
|0.12
|Хрупалла Павел
|2
|0.08
|Тебо Франклин
|2
|0.08
|Peter Reinhardsen
|2
|0.08
|Фредерик Карстенсен
|2
|0.08
|Victor Halvorsen
|1
|0.04
|Вишне Эйрик
|1
|0.04
|Сандер Кристиансен
|1
|0.04
|Daniel Job
|1
|0.04
|Anders Hiim
|0
|0
|Шер Аймар
|0
|0
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Гудьонсен Свейнн
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tore Andre Soeraas
|5
|0
|John Olav Norheim
|3
|1
|Шельстад Фредрик
|1
|2
|Куртович Виллиам
|4
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|3
|0
|Марес Люк
|3
|0
|Мава Мозес
|3
|0
|Йонссон Видар
|2
|0
|Gard Simenstad
|2
|0
|Кьяергор Оливер
|2
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|2
|0
|Эдегор Никлас
|2
|0
|Офкир Мохамед
|1
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Нилсен Снорре
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шер Аймар
|5
|0
|Sondre Oerjasaeter
|5
|0
|Йохансен Стефан
|4
|0
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|Кристиан Михельсен
|2
|1
|Кох Менно
|3
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Мейстер Хенрик
|3
|0
|Anders Hiim
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Тебо Франклин
|2
|0
|Касас Арнау
|2
|0
|Сандер Кристиансен
|2
|0
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Эрикссон Карлйохан
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Хрупалла Павел
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сарпсборг-08
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
6
9
Хам-Кам
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сарпсборг-08
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
17
Упущенные победы
16
10
Хам-Кам
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Сарпсборг-08
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
11
21
Упущенные победы
22
19
Голы по времени матча
Забито
13
21
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 13
2
15%
3
14%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
2
15%
4
19%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
4
31%
2
10%
61-75
2
15%
5
24%
76-90
Пропущено
12
24
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
8%
2
8%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
2
17%
1
4%
31-45
2
17%
4
17%
46-60
5
42%
8
33%
61-75
1
8%
5
21%
76-90
Забито
16
14
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
3
19%
2
14%
1-15
5
31%
3
21%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
6
43%
61-75
3
19%
2
14%
76-90
Пропущено
18
22
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
5
28%
5
23%
16-30
4
22%
4
18%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
5
28%
2
9%
61-75
3
17%
7
32%
76-90
Забито
29
35
15 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 12
9 Не забивали 5
5
17%
5
14%
1-15
7
24%
6
17%
16-30
3
10%
5
14%
31-45
4
14%
4
11%
46-60
5
17%
8
23%
61-75
5
17%
7
20%
76-90
Пропущено
30
46
13 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 21
1
3%
3
7%
1-15
6
20%
9
20%
16-30
6
20%
5
11%
31-45
3
10%
7
15%
46-60
10
33%
10
22%
61-75
4
13%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Лиллестрём 5:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1
Мольде - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Одд 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - ФК Кристиансунн 0:2
Бранн - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1
Результаты матчей
Хам-Кам
Сарпсборг-08
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
7
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
1
9 раз 38%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
84
38
39
29
111
110
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
102
310
66
112
39
112
111
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
186
618
915
321
420
222
222
222
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|6
|3
|57 - 21
|54
|2.
|25
|14
|7
|4
|44 - 29
|49
|3.
|25
|13
|5
|7
|54 - 29
|44
|4.
|1:2
|25
|12
|7
|6
|47 - 33
|43
|5.
|24
|11
|7
|6
|32 - 29
|40
|6.
|25
|12
|4
|9
|41 - 36
|40
|7.
|0:0
|25
|8
|10
|7
|30 - 29
|34
|8.
|0:0
|25
|7
|9
|9
|29 - 37
|30
|9.
|25
|8
|5
|12
|28 - 33
|29
|10.
|2:0
|25
|8
|5
|12
|35 - 48
|29
|11.
|0:2
|25
|7
|8
|10
|30 - 31
|29
|12.
|0:0
|25
|7
|8
|10
|28 - 37
|29
|13.
|25
|6
|7
|12
|33 - 41
|25
|14.
|2:1
|25
|6
|7
|12
|24 - 41
|25
|15.
|0:0
|25
|6
|6
|13
|23 - 37
|24
|16.
|24
|6
|3
|15
|26 - 50
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|35 - 8
|30
|2.
|13
|9
|1
|3
|24 - 13
|28
|3.
|1:2
|13
|8
|3
|2
|24 - 14
|27
|4.
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|5.
|13
|7
|2
|4
|34 - 19
|23
|6.
|0:0
|13
|5
|6
|2
|19 - 18
|21
|7.
|12
|5
|5
|2
|15 - 13
|20
|8.
|12
|5
|2
|5
|20 - 19
|17
|9.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|15 - 14
|16
|10.
|13
|4
|3
|6
|19 - 18
|15
|11.
|0:0
|12
|4
|1
|7
|7 - 12
|13
|12.
|0:2
|12
|3
|4
|5
|14 - 13
|13
|13.
|2:1
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|14.
|0:0
|13
|2
|7
|4
|12 - 16
|13
|15.
|2:0
|12
|3
|2
|7
|13 - 23
|11
|16.
|12
|2
|3
|7
|13 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|5
|1
|25 - 17
|26
|2.
|13
|7
|3
|3
|22 - 13
|24
|3.
|12
|6
|3
|3
|20 - 10
|21
|4.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|5.
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|6.
|2:0
|13
|5
|3
|5
|22 - 25
|18
|7.
|1:2
|12
|4
|4
|4
|23 - 19
|16
|8.
|0:2
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|9.
|12
|4
|2
|6
|9 - 15
|14
|10.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|11.
|12
|4
|0
|8
|13 - 24
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|17 - 23
|12
|13.
|2:1
|12
|3
|3
|6
|8 - 17
|12
|14.
|0:0
|13
|2
|5
|6
|16 - 25
|11
|15.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|16.
|13
|1
|5
|7
|13 - 22
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|12 (4)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (10)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|2 6
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|7