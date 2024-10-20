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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Викинг
1:2
Второй тайм: 52'
Одд
0'
0:1
15' Гол в свои ворота
Ли Магнус Рагланд
0:2
19' Гол
Синюан Шерифф
30' Желтая карточка
Франссон Александер
1:2
35' Гол
Хеггхейм Хенрик
39' Желтая карточка
Simen Kvia-Egeskog
45' Желтая карточка
Баккай Йосеф Бриан

Ход матча

15'
0:1
Ли Магнус Рагланд
19'
0:2
Синюан Шерифф
(Юхансен Сондре)
30'
 
Франссон Александер
35'
Хеггхейм Хенрик
(Свеннсен Сандер)
1:2
39'
Simen Kvia-Egeskog
 
45'
 
Баккай Йосеф Бриан

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 235 Количество передач 151
  • 61 Владение мячом, % 39
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Викинг
Ничья
Одд
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Все Коэффициенты
12
Ли
Магнус
Рагланд
15
Хеггхейм
Хенрик
6
Стенснесс
Джанни
4
Лангос
Сондре
23
Урбанчич
Йошт
8
Белл
Джо
29
Свеннсен
Сандер
13
Финнделл
Хампус
26
Simen
Kvia-Egeskog
10
Трипич
Златко
20
Кристиансен
Петер
40
Кьетил
Хауг
15
Юхансен
Сондре
21
Хаген
Стеффен
14
Синюан
Шерифф
3
Баккай
Йосеф
Бриан
26
Франссон
Александер
8
Хуссейн
Эцаз
6
Свендсен
Тобиас
7
Йоргенсен
Филип
29
Bork
Classoenn
Bang-Kitlisen
19
Борвен
Торгейр
Викинг
4-1-4-1
Одд
4-2-3-1

История личных встреч

Викинг
Одд

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

Э
3:3
Э
1:1
Э
3:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
3:2
Э
3:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:0
ТМК
1:1
Э
0:2
Э
3:0
ТМК
4:1
Э
2:2
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.75
1.18

Среднее время на гол

51
76

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.91
1.13

Среднее время на гол

47
80

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

1.84
1.16

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

48
77

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 9 (5) 0.36
Свеннсен Сандер 7 0.28
Сальвесен Ларс-Йорген 6 0.24
Кристиансен Петер 5 0.2
Simen Kvia-Egeskog 3 0.12
Edvin Austboe 2 0.08
Танген Харальд 2 0.08
Бьёрсхоль Сондре 2 0.08
Эукленн Сондре 2 0.08
Хеггхейм Хенрик 2 0.08
Веватне Вильяр 1 0.04
Д'Агостино Николас 1 0.04
Стенснесс Джанни 1 0.04
Белл Джо 0 0
Урбанчич Йошт 0 0
Финнделл Хампус 0 0
Хауген Херман 0 0
Гуннарссон Патрик 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингебритсен Микаэль 5 (1) 0.2
Свендсен Тобиас 3 0.12
Faniel Temesgen Tewelde 3 0.12
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 3 0.12
Борвен Торгейр 2 0.08
Samuel Skree Skjeldal 1 0.04
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0.04
Йоргенсен Филип 1 0.04
Нжи Билал 1 0.04
Синюан Шерифф 1 0.04
Миеттинен Тони 1 0.04
Аас Сайвер 1 0.04
Рууд Эспен 0 0
Хуссейн Эцаз 0 0
Юхансен Сондре 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белл Джо 5 0
Трипич Златко 4 0
Сальвесен Ларс-Йорген 4 0
Д'Агостино Николас 4 0
Финнделл Хампус 3 0
Хауген Херман 3 0
Урбанчич Йошт 3 0
Де Ланлай Янн-Эрик 2 0
Бьёрсхоль Сондре 2 0
Стенснесс Джанни 2 0
Эукленн Сондре 2 0
Язбек Патрик 2 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Свеннсен Сандер 1 0
Morten Jensen II 1 0
Кристиансен Петер 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Лангос Сондре 1 0
Simen Kvia-Egeskog 1 0
Диоп Джибрил 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Эцаз 7 0
Миеттинен Тони 5 1
Рууд Эспен 5 0
Mihajlo Ivancevic 3 1
Баккай Йосеф Бриан 4 0
Йоргенсен Филип 4 0
Ингебритсен Микаэль 3 0
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Франссон Александер 1 0
Юхансен Сондре 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Аас Сайвер 1 0
Магиес Закария 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Leon Hien 1 0

Результаты матчей

Викинг
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Одд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

4
3
Викинг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Одд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
16

Упущенные победы

19
12
Викинг
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (11)
38% (9)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Одд
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

14
17

Упущенные победы

23
15

Голы по времени матча

Забито

21
6
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
14 Не забивали 19
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
1
17%
16-30
3
14%
2
33%
31-45
4
19%
1
17%
46-60
5
24%
1
17%
61-75
5
24%
1
17%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
3
21%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
3
21%
4
25%
46-60
2
14%
4
25%
61-75
2
14%
2
13%
76-90

Забито

22
16
4 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
5
31%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
5
23%
2
13%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
10
45%
4
25%
76-90

Пропущено

20
24
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
6
25%
16-30
4
20%
4
17%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
3
15%
8
33%
76-90

Забито

43
22
11 В 1-м тайме 11
32 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
2
5%
0
0%
1-15
5
12%
6
27%
16-30
4
9%
5
23%
31-45
9
21%
3
14%
46-60
8
19%
3
14%
61-75
15
35%
5
23%
76-90

Пропущено

34
40
18 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 19
5
15%
2
5%
1-15
6
18%
8
20%
16-30
7
21%
6
15%
31-45
6
18%
6
15%
46-60
5
15%
8
20%
61-75
5
15%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гронинген - Викинг 0:0 Лиллестрём - Викинг 1:4 Фредрикстад - Викинг 3:2 Викинг - КФУМ Осло 1:0
Тромсё - Викинг 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2 Русенборг - Викинг 2:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Викинг - Мольде 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:0 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1
Одд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Одд - Арендаль 2:0 Одд - КФУМ Осло 1:3 ФК Кристиансунн - Одд 0:0 Одд - Тромсё 1:0
Фредрикстад - Одд 2:0 Одд - Русенборг 1:3 Хам-Кам - Одд 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Русенборг - Одд 2:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2

Результаты матчей

Викинг
Одд

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:0
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
1:4
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
2
6 раз 25%
3
4 раза 17%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Викинг
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
1.5
Больше Меньше
4
9
3
9
2.5
1
12
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
5
6
8
4
1.5
1
10
4
8
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
2
0.5
Больше Меньше
16
8
13
11
1.5
5
19
7
17
2.5
1
23
3
21
3.5
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 16 6 3 57 - 21 54
2.
Бранн
 25 14 7 4 44 - 29 49
3.
Мольде
 25 13 5 7 54 - 29 44
4.
Викинг
 1:2 25 12 7 6 47 - 33 43
5.
Фредрикстад
 24 11 7 6 32 - 29 40
6.
Русенборг
 25 12 4 9 41 - 36 40
7.
КФУМ Осло
 0:0 25 8 10 7 30 - 29 34
8.
ФК Кристиансунн
 0:0 25 7 9 9 29 - 37 30
9.
Тромсё
 25 8 5 12 28 - 33 29
10.
Сарпсборг-08
 2:0 25 8 5 12 35 - 48 29
11.
Хам-Кам
 0:2 25 7 8 10 30 - 31 29
12.
Стрёмсгодсет
 0:0 25 7 8 10 28 - 37 29
13.
Саннефьёрд
 25 6 7 12 33 - 41 25
14.
Одд
 2:1 25 6 7 12 24 - 41 25
15.
Хёугесунн
 0:0 25 6 6 13 23 - 37 24
16.
Лиллестрём
 24 6 3 15 26 - 50 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 9 3 0 35 - 8 30
2.
Русенборг
 13 9 1 3 24 - 13 28
3.
Викинг
 1:2 13 8 3 2 24 - 14 27
4.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Мольде
 13 7 2 4 34 - 19 23
6.
ФК Кристиансунн
 0:0 13 5 6 2 19 - 18 21
7.
Фредрикстад
 12 5 5 2 15 - 13 20
8.
Саннефьёрд
 12 5 2 5 20 - 19 17
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 12 4 4 4 15 - 14 16
10.
Тромсё
 13 4 3 6 19 - 18 15
11.
Хёугесунн
 0:0 12 4 1 7 7 - 12 13
12.
Хам-Кам
 0:2 12 3 4 5 14 - 13 13
13.
Одд
 2:1 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 0:0 13 2 7 4 12 - 16 13
15.
Сарпсборг-08
 2:0 12 3 2 7 13 - 23 11
16.
Лиллестрём
 12 2 3 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 7 5 1 25 - 17 26
2.
Будё-Глимт
 13 7 3 3 22 - 13 24
3.
Мольде
 12 6 3 3 20 - 10 21
4.
КФУМ Осло
 0:0 12 6 3 3 18 - 13 21
5.
Фредрикстад
 12 6 2 4 17 - 16 20
6.
Сарпсборг-08
 2:0 13 5 3 5 22 - 25 18
7.
Викинг
 1:2 12 4 4 4 23 - 19 16
8.
Хам-Кам
 0:2 13 4 4 5 16 - 18 16
9.
Тромсё
 12 4 2 6 9 - 15 14
10.
Стрёмсгодсет
 0:0 13 3 4 6 13 - 23 13
11.
Лиллестрём
 12 4 0 8 13 - 24 12
12.
Русенборг
 12 3 3 6 17 - 23 12
13.
Одд
 2:1 12 3 3 6 8 - 17 12
14.
Хёугесунн
 0:0 13 2 5 6 16 - 25 11
15.
ФК Кристиансунн
 0:0 12 2 3 7 10 - 19 9
16.
Саннефьёрд
 13 1 5 7 13 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 12 (4)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 6
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Русенборг Йенссен Ульрик 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Баккай Йосеф Бриан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 39'
    Simen Kvia-Egeskog совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 35'
    Свеннсен Сандер сделал результативную передачу.
  • 35'
    Г О О О О Л - Хеггхейм Хенрик забивает с правой ноги!
  • 30'
    Франссон Александер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Одд
1.37
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6.40
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9.42
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