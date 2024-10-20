Тур: 25. Стадион: SR-Bank Arena. Главный судья: Marius Hansen Groetta
0'
0:1
15' Гол в свои воротаЛи Магнус Рагланд
0:2
19' ГолСинюан Шерифф
30' Желтая карточкаФранссон Александер
1:2
35' ГолХеггхейм Хенрик
40' Желтая карточкаSimen Kvia-Egeskog
45' Желтая карточкаБаккай Йосеф Бриан
53' Желтая карточкаУрбанчич Йошт
67' Желтая карточкаКьетил Хауг
2:2
79' ГолСальвесен Ларс-Йорген
2:3
90' ГолНжи Билал
90' Желтая карточкаНжи Билал
90' Желтая карточкаРууд Эспен
3:3
90' ГолД'Агостино Николас
90'+9
Ход матча
15'
19'
0:2
35'
53'
67'
79'
90'
2:3
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
9 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 4
-
8 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
536 Количество передач 290
-
66 Владение мячом, % 34
8
Белл
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Нжи БилалНападающий
-
-
-
27 Oliver Hagen
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Викинг
Одд
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
19 матчей
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.75
1.18
Среднее время на гол
51
76
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.91
1.13
Среднее время на гол
47
80
Всего голов
35
22
Голов в среднем за матч
1.84
1.16
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
48
77
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|9 (5)
|0.36
|Сальвесен Ларс-Йорген
|7
|0.28
|Свеннсен Сандер
|7
|0.28
|Кристиансен Петер
|5
|0.2
|Simen Kvia-Egeskog
|3
|0.12
|Edvin Austboe
|2
|0.08
|Танген Харальд
|2
|0.08
|Д'Агостино Николас
|2
|0.08
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0.08
|Эукленн Сондре
|2
|0.08
|Хеггхейм Хенрик
|2
|0.08
|Веватне Вильяр
|1
|0.04
|Стенснесс Джанни
|1
|0.04
|Белл Джо
|0
|0
|Урбанчич Йошт
|0
|0
|Финнделл Хампус
|0
|0
|Каппис Кристиан
|0
|0
|Хауген Херман
|0
|0
|Гуннарссон Патрик
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингебритсен Микаэль
|5 (1)
|0.2
|Свендсен Тобиас
|3
|0.12
|Faniel Temesgen Tewelde
|3
|0.12
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|3
|0.12
|Нжи Билал
|2
|0.08
|Борвен Торгейр
|2
|0.08
|Йоргенсен Филип
|1
|0.04
|Samuel Skree Skjeldal
|1
|0.04
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0.04
|Синюан Шерифф
|1
|0.04
|Миеттинен Тони
|1
|0.04
|Аас Сайвер
|1
|0.04
|Рууд Эспен
|0
|0
|Хуссейн Эцаз
|0
|0
|Юхансен Сондре
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белл Джо
|5
|0
|Трипич Златко
|4
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|4
|0
|Д'Агостино Николас
|4
|0
|Урбанчич Йошт
|4
|0
|Финнделл Хампус
|3
|0
|Хауген Херман
|3
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|2
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0
|Стенснесс Джанни
|2
|0
|Эукленн Сондре
|2
|0
|Язбек Патрик
|2
|0
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Кристиансен Петер
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Лангос Сондре
|1
|0
|Simen Kvia-Egeskog
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Эцаз
|7
|0
|Миеттинен Тони
|5
|1
|Рууд Эспен
|6
|0
|Mihajlo Ivancevic
|3
|1
|Баккай Йосеф Бриан
|4
|0
|Йоргенсен Филип
|4
|0
|Ингебритсен Микаэль
|3
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Франссон Александер
|1
|0
|Юхансен Сондре
|1
|0
|Кьетил Хауг
|1
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0
|Нжи Билал
|1
|0
|Аас Сайвер
|1
|0
|Магиес Закария
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
|Leon Hien
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Одд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
8
5
Викинг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Одд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
16
Упущенные победы
19
12
Викинг
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Одд
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
14
17
Упущенные победы
27
17
Голы по времени матча
Забито
25
8
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 1
14 Не забивали 19
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
2
25%
16-30
4
16%
2
25%
31-45
4
16%
1
13%
46-60
5
20%
1
13%
61-75
7
28%
2
25%
76-90
Пропущено
16
20
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
3
19%
3
15%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
19%
3
15%
31-45
3
19%
4
20%
46-60
2
13%
4
20%
61-75
3
19%
4
20%
76-90
Забито
22
16
4 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
5
31%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
5
23%
2
13%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
10
45%
4
25%
76-90
Пропущено
20
24
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
6
25%
16-30
4
20%
4
17%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
3
15%
8
33%
76-90
Забито
47
24
13 В 1-м тайме 12
34 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
3
6%
0
0%
1-15
5
11%
7
29%
29%
16-30
5
11%
5
21%
31-45
9
19%
3
13%
46-60
8
17%
3
13%
61-75
17
36%
6
25%
76-90
Пропущено
36
44
19 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 20
5
14%
3
7%
1-15
7
19%
8
18%
16-30
7
19%
7
16%
31-45
6
17%
6
14%
46-60
5
14%
8
18%
61-75
6
17%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гронинген - Викинг 0:0 Лиллестрём - Викинг 1:4 Фредрикстад - Викинг 3:2 Викинг - КФУМ Осло 1:0
Тромсё - Викинг 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2 Русенборг - Викинг 2:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Викинг - Мольде 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:0 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1
Одд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Одд - Арендаль 2:0 Одд - КФУМ Осло 1:3 ФК Кристиансунн - Одд 0:0 Одд - Тромсё 1:0
Фредрикстад - Одд 2:0 Одд - Русенборг 1:3 Хам-Кам - Одд 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Русенборг - Одд 2:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2
Результаты матчей
Викинг
Одд
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
3:3
3 раза 12%
1:4
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
3
5 раз 20%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Викинг
Одд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
49
49
112
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
66
84
210
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
232
Больше Меньше
178
1411
619
817
223
322
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|6
|3
|57 - 21
|54
|2.
|25
|14
|7
|4
|44 - 29
|49
|3.
|25
|13
|5
|7
|54 - 29
|44
|4.
|25
|12
|8
|5
|49 - 34
|44
|5.
|0:0
|25
|11
|8
|6
|32 - 29
|41
|6.
|25
|12
|4
|9
|41 - 36
|40
|7.
|25
|8
|10
|7
|30 - 29
|34
|8.
|25
|7
|9
|9
|29 - 37
|30
|9.
|25
|8
|5
|12
|28 - 33
|29
|10.
|25
|8
|5
|12
|35 - 48
|29
|11.
|25
|7
|8
|10
|30 - 31
|29
|12.
|25
|7
|8
|10
|28 - 37
|29
|13.
|25
|6
|7
|12
|33 - 41
|25
|14.
|25
|6
|6
|13
|23 - 37
|24
|15.
|25
|5
|8
|12
|25 - 43
|23
|16.
|0:0
|25
|6
|4
|15
|26 - 50
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|35 - 8
|30
|2.
|13
|9
|1
|3
|24 - 13
|28
|3.
|13
|8
|4
|1
|26 - 15
|28
|4.
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|5.
|13
|7
|2
|4
|34 - 19
|23
|6.
|0:0
|13
|5
|6
|2
|15 - 13
|21
|7.
|13
|5
|6
|2
|19 - 18
|21
|8.
|12
|5
|2
|5
|20 - 19
|17
|9.
|12
|4
|4
|4
|15 - 14
|16
|10.
|13
|4
|3
|6
|19 - 18
|15
|11.
|12
|4
|1
|7
|7 - 12
|13
|12.
|12
|3
|4
|5
|14 - 13
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|14.
|13
|2
|7
|4
|12 - 16
|13
|15.
|12
|3
|2
|7
|13 - 23
|11
|16.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|13 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|5
|1
|25 - 17
|26
|2.
|13
|7
|3
|3
|22 - 13
|24
|3.
|12
|6
|3
|3
|20 - 10
|21
|4.
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|5.
|0:0
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|6.
|13
|5
|3
|5
|22 - 25
|18
|7.
|12
|4
|4
|4
|23 - 19
|16
|8.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|9.
|12
|4
|2
|6
|9 - 15
|14
|10.
|0:0
|13
|4
|1
|8
|13 - 24
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|17 - 23
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|16 - 25
|11
|14.
|12
|2
|4
|6
|9 - 19
|10
|15.
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|16.
|13
|1
|5
|7
|13 - 22
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|12 (4)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (10)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|2 6
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|7