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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Викинг
3:3
Конец матча
Одд
0'
0:1
15' Гол в свои ворота
Ли Магнус Рагланд
0:2
19' Гол
Синюан Шерифф
30' Желтая карточка
Франссон Александер
1:2
35' Гол
Хеггхейм Хенрик
40' Желтая карточка
Simen Kvia-Egeskog
45' Желтая карточка
Баккай Йосеф Бриан
53' Желтая карточка
Урбанчич Йошт
67' Желтая карточка
Кьетил Хауг
2:2
79' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
2:3
90' Гол
Нжи Билал
90' Желтая карточка
Нжи Билал
90' Желтая карточка
Рууд Эспен
3:3
90' Гол
Д'Агостино Николас
90'+9
12
Ли
Магнус
Рагланд
15
Хеггхейм
Хенрик
6
Стенснесс
Джанни
4
Лангос
Сондре
23
Урбанчич
Йошт
8
Белл
Джо
29
Свеннсен
Сандер
13
Финнделл
Хампус
26
Simen
Kvia-Egeskog
10
Трипич
Златко
20
Кристиансен
Петер
40
Кьетил
Хауг
15
Юхансен
Сондре
21
Хаген
Стеффен
14
Синюан
Шерифф
3
Баккай
Йосеф
Бриан
26
Франссон
Александер
8
Хуссейн
Эцаз
6
Свендсен
Тобиас
7
Йоргенсен
Филип
29
Bork
Classoenn
Bang-Kitlisen
19
Борвен
Торгейр
Викинг
4-1-4-1
Одд
4-2-3-1

История личных встреч

Викинг
Одд

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

Э
3:3
Э
1:1
Э
3:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
3:2
Э
3:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:0
ТМК
1:1
Э
0:2
Э
3:0
ТМК
4:1
Э
2:2
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.75
1.18

Среднее время на гол

51
76

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.91
1.13

Среднее время на гол

47
80

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

1.84
1.16

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

48
77

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 9 (5) 0.36
Сальвесен Ларс-Йорген 7 0.28
Свеннсен Сандер 7 0.28
Кристиансен Петер 5 0.2
Simen Kvia-Egeskog 3 0.12
Edvin Austboe 2 0.08
Танген Харальд 2 0.08
Д'Агостино Николас 2 0.08
Бьёрсхоль Сондре 2 0.08
Эукленн Сондре 2 0.08
Хеггхейм Хенрик 2 0.08
Веватне Вильяр 1 0.04
Стенснесс Джанни 1 0.04
Белл Джо 0 0
Урбанчич Йошт 0 0
Финнделл Хампус 0 0
Каппис Кристиан 0 0
Хауген Херман 0 0
Гуннарссон Патрик 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингебритсен Микаэль 5 (1) 0.2
Свендсен Тобиас 3 0.12
Faniel Temesgen Tewelde 3 0.12
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 3 0.12
Нжи Билал 2 0.08
Борвен Торгейр 2 0.08
Йоргенсен Филип 1 0.04
Samuel Skree Skjeldal 1 0.04
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0.04
Синюан Шерифф 1 0.04
Миеттинен Тони 1 0.04
Аас Сайвер 1 0.04
Рууд Эспен 0 0
Хуссейн Эцаз 0 0
Юхансен Сондре 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белл Джо 5 0
Трипич Златко 4 0
Сальвесен Ларс-Йорген 4 0
Д'Агостино Николас 4 0
Урбанчич Йошт 4 0
Финнделл Хампус 3 0
Хауген Херман 3 0
Де Ланлай Янн-Эрик 2 0
Бьёрсхоль Сондре 2 0
Стенснесс Джанни 2 0
Эукленн Сондре 2 0
Язбек Патрик 2 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Свеннсен Сандер 1 0
Morten Jensen II 1 0
Кристиансен Петер 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Лангос Сондре 1 0
Simen Kvia-Egeskog 1 0
Диоп Джибрил 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Эцаз 7 0
Миеттинен Тони 5 1
Рууд Эспен 6 0
Mihajlo Ivancevic 3 1
Баккай Йосеф Бриан 4 0
Йоргенсен Филип 4 0
Ингебритсен Микаэль 3 0
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Франссон Александер 1 0
Юхансен Сондре 1 0
Кьетил Хауг 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Нжи Билал 1 0
Аас Сайвер 1 0
Магиес Закария 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Leon Hien 1 0

Результаты матчей

Викинг
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Одд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

8
5
Викинг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Одд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
16

Упущенные победы

19
12
Викинг
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Одд
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

14
17

Упущенные победы

27
17

Голы по времени матча

Забито

25
8
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 1
14 Не забивали 19
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
2
25%
16-30
4
16%
2
25%
31-45
4
16%
1
13%
46-60
5
20%
1
13%
61-75
7
28%
2
25%
76-90

Пропущено

16
20
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
3
19%
3
15%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
19%
3
15%
31-45
3
19%
4
20%
46-60
2
13%
4
20%
61-75
3
19%
4
20%
76-90

Забито

22
16
4 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
5
31%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
5
23%
2
13%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
10
45%
4
25%
76-90

Пропущено

20
24
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
6
25%
16-30
4
20%
4
17%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
3
15%
8
33%
76-90

Забито

47
24
13 В 1-м тайме 12
34 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
3
6%
0
0%
1-15
5
11%
7
29%
29%
16-30
5
11%
5
21%
31-45
9
19%
3
13%
46-60
8
17%
3
13%
61-75
17
36%
6
25%
76-90

Пропущено

36
44
19 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 20
5
14%
3
7%
1-15
7
19%
8
18%
16-30
7
19%
7
16%
31-45
6
17%
6
14%
46-60
5
14%
8
18%
61-75
6
17%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гронинген - Викинг 0:0 Лиллестрём - Викинг 1:4 Фредрикстад - Викинг 3:2 Викинг - КФУМ Осло 1:0
Тромсё - Викинг 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2 Русенборг - Викинг 2:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Викинг - Мольде 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:0 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1
Одд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Одд - Арендаль 2:0 Одд - КФУМ Осло 1:3 ФК Кристиансунн - Одд 0:0 Одд - Тромсё 1:0
Фредрикстад - Одд 2:0 Одд - Русенборг 1:3 Хам-Кам - Одд 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Русенборг - Одд 2:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2

Результаты матчей

Викинг
Одд

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
3:3
3 раза 12%
1:4
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
3
5 раз 20%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Викинг
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
1.5
Больше Меньше
4
9
4
9
2.5
1
12
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
8
4
1.5
2
10
4
8
2.5
1
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
2
0.5
Больше Меньше
17
8
14
11
1.5
6
19
8
17
2.5
2
23
3
22
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 16 6 3 57 - 21 54
2.
Бранн
 25 14 7 4 44 - 29 49
3.
Мольде
 25 13 5 7 54 - 29 44
4.
Викинг
 25 12 8 5 49 - 34 44
5.
Фредрикстад
 0:0 25 11 8 6 32 - 29 41
6.
Русенборг
 25 12 4 9 41 - 36 40
7.
КФУМ Осло
 25 8 10 7 30 - 29 34
8.
ФК Кристиансунн
 25 7 9 9 29 - 37 30
9.
Тромсё
 25 8 5 12 28 - 33 29
10.
Сарпсборг-08
 25 8 5 12 35 - 48 29
11.
Хам-Кам
 25 7 8 10 30 - 31 29
12.
Стрёмсгодсет
 25 7 8 10 28 - 37 29
13.
Саннефьёрд
 25 6 7 12 33 - 41 25
14.
Хёугесунн
 25 6 6 13 23 - 37 24
15.
Одд
 25 5 8 12 25 - 43 23
16.
Лиллестрём
 0:0 25 6 4 15 26 - 50 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 9 3 0 35 - 8 30
2.
Русенборг
 13 9 1 3 24 - 13 28
3.
Викинг
 13 8 4 1 26 - 15 28
4.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Мольде
 13 7 2 4 34 - 19 23
6.
Фредрикстад
 0:0 13 5 6 2 15 - 13 21
7.
ФК Кристиансунн
 13 5 6 2 19 - 18 21
8.
Саннефьёрд
 12 5 2 5 20 - 19 17
9.
Стрёмсгодсет
 12 4 4 4 15 - 14 16
10.
Тромсё
 13 4 3 6 19 - 18 15
11.
Хёугесунн
 12 4 1 7 7 - 12 13
12.
Хам-Кам
 12 3 4 5 14 - 13 13
13.
Одд
 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 13 2 7 4 12 - 16 13
15.
Сарпсборг-08
 12 3 2 7 13 - 23 11
16.
Лиллестрём
 0:0 12 2 3 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 7 5 1 25 - 17 26
2.
Будё-Глимт
 13 7 3 3 22 - 13 24
3.
Мольде
 12 6 3 3 20 - 10 21
4.
КФУМ Осло
 12 6 3 3 18 - 13 21
5.
Фредрикстад
 0:0 12 6 2 4 17 - 16 20
6.
Сарпсборг-08
 13 5 3 5 22 - 25 18
7.
Викинг
 12 4 4 4 23 - 19 16
8.
Хам-Кам
 13 4 4 5 16 - 18 16
9.
Тромсё
 12 4 2 6 9 - 15 14
10.
Лиллестрём
 0:0 13 4 1 8 13 - 24 13
11.
Стрёмсгодсет
 13 3 4 6 13 - 23 13
12.
Русенборг
 12 3 3 6 17 - 23 12
13.
Хёугесунн
 13 2 5 6 16 - 25 11
14.
Одд
 12 2 4 6 9 - 19 10
15.
ФК Кристиансунн
 12 2 3 7 10 - 19 9
16.
Саннефьёрд
 13 1 5 7 13 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 12 (4)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 6
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Русенборг Йенссен Ульрик 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Каппис Кристиан сделал результативную передачу.
  • 95'
    ГОООООЛ - Д'Агостино Николас Викинг забивает ударом головой
  • 92'
    Рууд Эспен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 91'
    Нжи Билал из команды Одд слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.
  • 90'
    Йоргенсен Филип сделал результативную передачу.
  • 90'
    Г О О О О Л - Нжи Билал забивает с правой ноги!
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Баккай Йосеф Бриан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 40'
      Simen Kvia-Egeskog совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 35'
      Свеннсен Сандер сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Хеггхейм Хенрик забивает с правой ноги!
    Где смотреть матч Викинг 3:3 Одд онлайн

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