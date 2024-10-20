Тур: 25. Стадион: Фредрикстад. Зрители: 10906 Главный судья: Хансен Торе Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
2:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаSondre Soerloekk
43' Желтая карточкаSimen Rafn
45' Желтая карточкаГабриэльсен Рубен
1:0
50' ПенальтиБьёрло Мортен
56' Желтая карточкаКвиле Сигур
1:1
59' ГолГабриэльсен Рубен
2:1
78' ГолКьяер Йеппе
79' Желтая карточкаКьяер Йеппе
87' Желтая карточкаДжазе Моханад
90' Желтая карточкаКнутсон Эрлинг
90'+5
Ход матча
22'
43'
50'
1:0
56'
59'
78'
2:1
79'
87'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
378 Количество передач 426
-
47 Владение мячом, % 53
17
Квиле
Сигур
16
Daniel
Eid
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Защитник
-
16 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Фолл ФаллуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кьяер ЙеппеНападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Hagen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
64 Ларссон ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
-
14 Болли МатисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Диоп МоктарНападающий
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фредрикстад
Лиллестрём
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
17
Голов в среднем за матч
2.25
1.55
Среднее время на гол
40
58
Всего голов
20
5
Голов в среднем за матч
1.82
1.25
Среднее время на гол
49
72
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.93
1.47
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
46
61
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрло Мортен
|10 (4)
|0.4
|Stian Stray Molde
|5
|0.2
|Sondre Soerloekk
|3
|0.12
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|3
|0.12
|Кьяер Йеппе
|3
|0.12
|Траоре Маи
|2
|0.08
|Ага Оскар
|2 (1)
|0.08
|Магнуссон Юлиус
|1
|0.04
|Скогволд Хенрик
|1
|0.04
|Simen Rafn
|1
|0.04
|Квиле Сигур
|1
|0.04
|Фолл Фаллу
|1
|0.04
|Ludvig Begby
|0
|0
|Меткалф Патрик
|0
|0
|Ольсен Брандур
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Скарет Браге
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|8 (3)
|0.32
|Китолано Эрик
|3
|0.12
|Габриэльсен Рубен
|3
|0.12
|Гарнас Эспен
|3
|0.12
|Лундему Мариус
|2
|0.08
|Антонио Владимиро
|2
|0.08
|Осен Йермунд
|1
|0.04
|Frederik Elkaer
|1
|0.04
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.04
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0.04
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0.04
|Uba Charles
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Тённесен Кристоффер
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Sandvik Aukland
|5
|0
|Воледзи Максвелл
|5
|0
|Квиле Сигур
|5
|0
|Stian Stray Molde
|3
|1
|Бьёрло Мортен
|2
|1
|Mikkjal Thomassen
|2
|0
|Simen Rafn
|2
|0
|Daniel Eid
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Кьяер Йеппе
|1
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Sondre Soerloekk
|1
|0
|Ага Оскар
|1
|0
|Магнуссон Юлиус
|1
|0
|Тиджани Самсон
|1
|0
|Скарет Браге
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
|Jonathan Fischer
|1
|0
|Фолл Фаллу
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Владимиро
|4
|2
|Габриэльсен Рубен
|5
|0
|Гарнас Эспен
|5
|0
|Uba Charles
|4
|0
|Лундему Мариус
|3
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|3
|0
|Китолано Эрик
|3
|0
|Alexander Roessing
|3
|0
|Росет Мартин-Уве
|1
|1
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0
|Frederik Elkaer
|2
|0
|_Efe L.
|2
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Ларссон Эрик
|1
|0
|Stefan Hagerup
|1
|0
|Тённесен Кристоффер
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|August Karlin
|1
|0
|Диоп Моктар
|1
|0
Результаты матчей
Фредрикстад
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Лиллестрём
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
6
Фредрикстад
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Лиллестрём
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
12
20
Упущенные победы
15
9
Фредрикстад
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Лиллестрём
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
16
23
Упущенные победы
19
15
Голы по времени матча
Забито
17
14
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
4
24%
4
29%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
3
18%
3
21%
31-45
4
24%
3
21%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
2
14%
76-90
Пропущено
14
26
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
3
21%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
7%
4
15%
31-45
2
14%
2
8%
46-60
4
29%
7
27%
61-75
4
29%
7
27%
76-90
Забито
18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
5
28%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
5
28%
3
23%
76-90
Пропущено
15
26
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
2
13%
2
8%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
27%
6
23%
31-45
4
27%
8
31%
46-60
1
7%
3
12%
61-75
2
13%
5
19%
76-90
Забито
35
27
17 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 10
7 Не забивали 8
9
26%
7
26%
1-15
1
3%
4
15%
16-30
7
20%
4
15%
31-45
6
17%
6
22%
46-60
3
9%
1
4%
61-75
9
26%
5
19%
76-90
Пропущено
29
52
12 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 32
7 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 23
5
17%
5
10%
1-15
2
7%
5
10%
16-30
5
17%
10
19%
31-45
6
21%
10
19%
46-60
5
17%
10
19%
61-75
6
21%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Волеренга - Фредрикстад 0:1 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Викинг 3:2 Мольде - Фредрикстад 6:1
Фредрикстад - Одд 2:0 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1
Лиллестрём
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Лиллестрём - Мольде 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:4 Хам-Кам - Лиллестрём 5:0 Лиллестрём - Русенборг 1:1
КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Русенборг - Лиллестрём 4:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Лиллестрём - Мольде 1:2 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2
Результаты матчей
Фредрикстад
Лиллестрём
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 32%
0
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фредрикстад
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
84
67
48
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
85
48
49
210
112
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
169
1015
817
421
223
223
124
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|12 (4)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|10 (3)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|2 6
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|7