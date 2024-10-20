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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 10906 Главный судья: Хансен Торе Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Фредрикстад
2:1
Конец матча
Лиллестрём
0'
22' Желтая карточка
Sondre Soerloekk
43' Желтая карточка
Simen Rafn
45' Желтая карточка
Габриэльсен Рубен
1:0
50' Пенальти
Бьёрло Мортен
56' Желтая карточка
Квиле Сигур
1:1
59' Гол
Габриэльсен Рубен
2:1
78' Гол
Кьяер Йеппе
79' Желтая карточка
Кьяер Йеппе
87' Желтая карточка
Джазе Моханад
90' Желтая карточка
Кнутсон Эрлинг
90'+5

Ход матча

22'
Sondre Soerloekk
 
43'
Simen Rafn
 
45'
 
Габриэльсен Рубен
46'
 
Кнутсон Эрлинг
Ларссон Эрик
50'
Бьёрло Мортен
1:0
56'
Квиле Сигур
 
59'
1:1
Габриэльсен Рубен
63'
Кьяер Йеппе
Скогволд Хенрик
 
63'
Бьярталид Йоаннес
Меткалф Патрик
 
72'
 
Alexander Roessing
Китолано Эрик
72'
 
Карлсбакк Маркус
Лундему Мариус
78'
Кьяер Йеппе
(Магнуссон Юлиус)
2:1
79'
Кьяер Йеппе
 
80'
Хельсруд-Юхансен Хенрик
Sondre Soerloekk
 
83'
 
Болли Матис
Антонио Владимиро
87'
 
Джазе Моханад
90'
 
Кнутсон Эрлинг

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 378 Количество передач 426
  • 47 Владение мячом, % 53
30
Jonathan
Fischer
5
Simen
Rafn
17
Квиле
Сигур
22
Воледзи
Максвелл
16
Daniel
Eid
12
Меткалф
Патрик
19
Магнуссон
Юлиус
10
Бьёрло
Мортен
4
Stian
Stray
Molde
13
Sondre
Soerloekk
23
Скогволд
Хенрик
12
Кристиансен
Мадс
64
Ларссон
Эрик
28
Габриэльсен
Рубен
3
Росет
Мартин-Уве
5
Джазе
Моханад
8
Лундему
Мариус
55
Крюгор
Кевин
Мартин
6
Хофф
Вебьёрн
20
Антонио
Владимиро
10
Ольсен
Томас
17
Китолано
Эрик
Фредрикстад
3-5-2
Лиллестрём
4-3-3

История личных встреч

Фредрикстад
Лиллестрём

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Э
0:3
ТМК
2:1
ТМК
1:1
ТМК
2:0
ТМС
3:1
ТМК
3:1
Э
1:2
Э
3:4
Э
0:0
Э
1:1
ТМС
3:4
Э
1:0
Э
4:2
Э
1:2
Э
4:0

Голы

Всего голов

9
17

Голов в среднем за матч

2.25
1.55

Среднее время на гол

40
58

Всего голов

20
5

Голов в среднем за матч

1.82
1.25

Среднее время на гол

49
72

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.93
1.47

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

46
61

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 10 (4) 0.4
Stian Stray Molde 5 0.2
Sondre Soerloekk 3 0.12
Хельсруд-Юхансен Хенрик 3 0.12
Кьяер Йеппе 3 0.12
Траоре Маи 2 0.08
Ага Оскар 2 (1) 0.08
Магнуссон Юлиус 1 0.04
Скогволд Хенрик 1 0.04
Simen Rafn 1 0.04
Квиле Сигур 1 0.04
Фолл Фаллу 1 0.04
Ludvig Begby 0 0
Меткалф Патрик 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Daniel Eid 0 0
Скарет Браге 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 8 (3) 0.32
Китолано Эрик 3 0.12
Габриэльсен Рубен 3 0.12
Гарнас Эспен 3 0.12
Лундему Мариус 2 0.08
Антонио Владимиро 2 0.08
Осен Йермунд 1 0.04
Frederik Elkaer 1 0.04
Кнутсон Эрлинг 1 0.04
Ибрахимай Илльдрен 1 0.04
Фосс Сандер Моэн 1 0.04
Uba Charles 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Тённесен Кристоффер 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Sandvik Aukland 5 0
Воледзи Максвелл 5 0
Квиле Сигур 5 0
Stian Stray Molde 3 1
Бьёрло Мортен 2 1
Mikkjal Thomassen 2 0
Simen Rafn 2 0
Daniel Eid 2 0
Траоре Маи 2 0
Кьяер Йеппе 1 0
Ольсен Брандур 1 0
Sondre Soerloekk 1 0
Ага Оскар 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Тиджани Самсон 1 0
Скарет Браге 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Jonathan Fischer 1 0
Фолл Фаллу 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Владимиро 4 2
Габриэльсен Рубен 5 0
Гарнас Эспен 5 0
Uba Charles 4 0
Лундему Мариус 3 0
Ибрахимай Илльдрен 3 0
Китолано Эрик 3 0
Alexander Roessing 3 0
Росет Мартин-Уве 1 1
Кнутсон Эрлинг 2 0
Frederik Elkaer 2 0
_Efe L. 2 0
Ольсен Томас 1 0
Ларссон Эрик 1 0
Stefan Hagerup 1 0
Тённесен Кристоффер 1 0
Джазе Моханад 1 0
Фосс Сандер Моэн 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
August Karlin 1 0
Диоп Моктар 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Лиллестрём
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
6
Фредрикстад
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Лиллестрём
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

12
20

Упущенные победы

15
9
Фредрикстад
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Лиллестрём
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

16
23

Упущенные победы

19
15

Голы по времени матча

Забито

17
14
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
4
24%
4
29%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
3
18%
3
21%
31-45
4
24%
3
21%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
2
14%
76-90

Пропущено

14
26
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
3
21%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
7%
4
15%
31-45
2
14%
2
8%
46-60
4
29%
7
27%
61-75
4
29%
7
27%
76-90

Забито

18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
5
28%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
5
28%
3
23%
76-90

Пропущено

15
26
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
2
13%
2
8%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
27%
6
23%
31-45
4
27%
8
31%
46-60
1
7%
3
12%
61-75
2
13%
5
19%
76-90

Забито

35
27
17 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 10
7 Не забивали 8
9
26%
7
26%
1-15
1
3%
4
15%
16-30
7
20%
4
15%
31-45
6
17%
6
22%
46-60
3
9%
1
4%
61-75
9
26%
5
19%
76-90

Пропущено

29
52
12 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 32
7 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 23
5
17%
5
10%
1-15
2
7%
5
10%
16-30
5
17%
10
19%
31-45
6
21%
10
19%
46-60
5
17%
10
19%
61-75
6
21%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Волеренга - Фредрикстад 0:1 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Викинг 3:2 Мольде - Фредрикстад 6:1
Фредрикстад - Одд 2:0 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1
Лиллестрём
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Лиллестрём - Мольде 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:4 Хам-Кам - Лиллестрём 5:0 Лиллестрём - Русенборг 1:1
КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Русенборг - Лиллестрём 4:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Лиллестрём - Мольде 1:2 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2

Результаты матчей

Фредрикстад
Лиллестрём

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
0
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
4
6
7
1.5
4
8
2
11
2.5
1
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
5
4
8
1.5
4
9
2
10
2.5
1
12
1
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
16
9
10
15
1.5
8
17
4
21
2.5
2
23
2
23
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 16 6 3 57 - 21 54
2.
Бранн
 25 14 7 4 44 - 29 49
3.
Мольде
 25 13 5 7 54 - 29 44
4.
Викинг
 25 12 8 5 49 - 34 44
5.
Фредрикстад
 25 12 7 6 34 - 30 43
6.
Русенборг
 25 12 4 9 41 - 36 40
7.
КФУМ Осло
 25 8 10 7 30 - 29 34
8.
ФК Кристиансунн
 25 7 9 9 29 - 37 30
9.
Тромсё
 25 8 5 12 28 - 33 29
10.
Сарпсборг-08
 25 8 5 12 35 - 48 29
11.
Хам-Кам
 25 7 8 10 30 - 31 29
12.
Стрёмсгодсет
 25 7 8 10 28 - 37 29
13.
Саннефьёрд
 25 6 7 12 33 - 41 25
14.
Хёугесунн
 25 6 6 13 23 - 37 24
15.
Одд
 25 5 8 12 25 - 43 23
16.
Лиллестрём
 25 6 3 16 27 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 9 3 0 35 - 8 30
2.
Русенборг
 13 9 1 3 24 - 13 28
3.
Викинг
 13 8 4 1 26 - 15 28
4.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Мольде
 13 7 2 4 34 - 19 23
6.
Фредрикстад
 13 6 5 2 17 - 14 23
7.
ФК Кристиансунн
 13 5 6 2 19 - 18 21
8.
Саннефьёрд
 12 5 2 5 20 - 19 17
9.
Стрёмсгодсет
 12 4 4 4 15 - 14 16
10.
Тромсё
 13 4 3 6 19 - 18 15
11.
Хёугесунн
 12 4 1 7 7 - 12 13
12.
Хам-Кам
 12 3 4 5 14 - 13 13
13.
Одд
 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 13 2 7 4 12 - 16 13
15.
Сарпсборг-08
 12 3 2 7 13 - 23 11
16.
Лиллестрём
 12 2 3 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 7 5 1 25 - 17 26
2.
Будё-Глимт
 13 7 3 3 22 - 13 24
3.
Мольде
 12 6 3 3 20 - 10 21
4.
КФУМ Осло
 12 6 3 3 18 - 13 21
5.
Фредрикстад
 12 6 2 4 17 - 16 20
6.
Сарпсборг-08
 13 5 3 5 22 - 25 18
7.
Викинг
 12 4 4 4 23 - 19 16
8.
Хам-Кам
 13 4 4 5 16 - 18 16
9.
Тромсё
 12 4 2 6 9 - 15 14
10.
Стрёмсгодсет
 13 3 4 6 13 - 23 13
11.
Русенборг
 12 3 3 6 17 - 23 12
12.
Лиллестрём
 13 4 0 9 14 - 26 12
13.
Хёугесунн
 13 2 5 6 16 - 25 11
14.
Одд
 12 2 4 6 9 - 19 10
15.
ФК Кристиансунн
 12 2 3 7 10 - 19 9
16.
Саннефьёрд
 13 1 5 7 13 - 22 8
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 12 (4)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 10 (3)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 6
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Русенборг Йенссен Ульрик 7
Весь список
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    • 46'
      Ларссон Эрик получил легкую травму, и его заменил Кнутсон Эрлинг.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Габриэльсен Рубен получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Симен Рафн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 22'
      Sondre Soerloekk получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Фредрикстад 2:1 Лиллестрём онлайн

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