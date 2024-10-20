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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Лиен Мариус
ФК Кристиансунн
0:0
Второй тайм: 49'
Стрёмсгодсет
0'

Ход матча

17'
 
Marko Lawk Farji
Андерсен Эйрик Улланд

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 186 Количество передач 221
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
ФК Кристиансунн
Ничья
Стрёмсгодсет
3.70
3.70
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2.90
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Все Коэффициенты
1
Лэнсинг
Майкл
22
Haakon
Sjaatil
4
Marius
Olsen
5
Ульвестад
Дан
Петер
15
Mikkel
Rakneberg
14
Исаксен
Йеспер
7
Сегберг
Эрленд
8
Ruben
Kristensen
Alte
13
Ндур
Алиун
17
Kristian
Lien
37
Сивертсен
Оскар
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
5
Сормо
Бент
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
17
Томассон
Логи
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
7
Мёллер
Николай
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
ФК Кристиансунн
4-3-3
Стрёмсгодсет
3-4-3

История личных встреч

ФК Кристиансунн
Стрёмсгодсет

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

14 матчей

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

История матчей

К
4:0
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:3
Э
1:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:3
Э
2:3
Э
4:0
Э
4:2
Э
2:0

Голы

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.67
1.88

Среднее время на гол

54
48

Всего голов

21
6

Голов в среднем за матч

2.63
1

Среднее время на гол

34
90

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

2.21
1.5

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

40
60

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сивертсен Оскар 4 (4) 0.16
Ruben Kristensen Alte 4 0.16
Гейе Папе Хабиб 4 0.16
Исаксен Йеспер 3 0.12
Брусет Хейне 2 0.08
Ндур Алиун 2 0.08
Kristian Lien 2 0.08
Hilmir Mikaelsson 2 (1) 0.08
Mikkel Rakneberg 1 0.04
David Tufekcic 1 0.04
Ульвестад Дан Петер 1 0.04
Ярл Себастиан 1 0.04
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.04
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелькерсен Элиас Хофф 6 0.24
Стенгель Херман 4 (1) 0.16
Томассон Логи 4 0.16
Jonas Torrissen Therkelsen 4 0.16
Андерсен Эйрик Улланд 3 0.12
Валсвик Густав 2 0.08
Jesper Taaje 1 0.04
Мёллер Николай 1 0.04
Fredrik Pau Vilaseca Ardraa 1 0.04
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Менерт Маркус 0 0
Marko Lawk Farji 0 0
Samuel Silalahi 0 0

Карточки

ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исаксен Йеспер 3 0
Гейе Папе Хабиб 3 0
Ярл Себастиан 3 0
Сивертсен Оскар 3 0
Ruben Kristensen Alte 3 0
Hilmir Mikaelsson 3 0
Mikkel Rakneberg 3 0
Ульвестад Дан Петер 2 0
Лэнсинг Майкл 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Kristian Lien 2 0
Marius Olsen 2 0
Haakon Sjaatil 2 0
Wilfred George Igor 2 0
Амунд Скири 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Еличич Игор 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Брусет Хейне 1 0
David Tufekcic 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Taaje 4 0
Marko Lawk Farji 4 0
Jonas Torrissen Therkelsen 4 0
Joergen Isnes 2 1
Вильсвик Ларс-Кристофер 3 0
Стенгель Херман 3 0
Дансо Эммануэл 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Менерт Маркус 2 0
Красники Крешник 2 0
Томассон Логи 2 0
Fredrik Kristensen Dahl 2 0
Мелькерсен Элиас Хофф 2 0
Валсвик Густав 1 0
Сормо Бент 1 0
Jostein Ekeland 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Мёллер Николай 1 0

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Стрёмсгодсет
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

8
7
ФК Кристиансунн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

8
12
ФК Кристиансунн
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
42% (10)
13% (3)
Стрёмсгодсет
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

16
19

Голы по времени матча

Забито

18
14
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
3
17%
3
21%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
6
33%
5
36%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
2
11%
2
14%
76-90

Пропущено

19
22
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
16%
4
18%
1-15
3
16%
2
9%
16-30
3
16%
4
18%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
1
5%
7
32%
61-75
5
26%
2
9%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
1
9%
3
20%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
3
27%
3
20%
61-75
1
9%
3
20%
76-90

Пропущено

18
14
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
1
7%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
2
11%
5
36%
31-45
5
28%
4
29%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
5
28%
1
7%
76-90

Забито

29
29
16 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
7 Не забивали 8
4
14%
6
21%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
9
31%
8
28%
31-45
5
17%
1
3%
46-60
5
17%
6
21%
61-75
3
10%
5
17%
76-90

Пропущено

37
36
13 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 20
3
8%
5
14%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
5
14%
9
25%
31-45
9
24%
7
19%
46-60
5
14%
8
22%
61-75
10
27%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кристиансунн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ФК Кристиансунн - Саннефьёрд 2:1 Будё-Глимт - ФК Кристиансунн 4:0 ФК Кристиансунн - Одд 0:0 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4
Сарпсборг-08 - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0
Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
Стрёмсгодсет

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 33%
2
7 раз 29%
1
6 раз 25%
3
3 раза 13%
0
8 раз 33%
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

ФК Кристиансунн
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
7
5
1.5
5
7
2
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
4
8
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
16
8
10
14
1.5
9
15
3
21
2.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 16 6 3 57 - 21 54
2.
Бранн
 25 14 7 4 44 - 29 49
3.
Мольде
 25 13 5 7 54 - 29 44
4.
Викинг
 1:2 25 12 7 6 47 - 33 43
5.
Фредрикстад
 24 11 7 6 32 - 29 40
6.
Русенборг
 25 12 4 9 41 - 36 40
7.
КФУМ Осло
 0:0 25 8 10 7 30 - 29 34
8.
ФК Кристиансунн
 0:0 25 7 9 9 29 - 37 30
9.
Тромсё
 25 8 5 12 28 - 33 29
10.
Сарпсборг-08
 2:0 25 8 5 12 35 - 48 29
11.
Хам-Кам
 0:2 25 7 8 10 30 - 31 29
12.
Стрёмсгодсет
 0:0 25 7 8 10 28 - 37 29
13.
Саннефьёрд
 25 6 7 12 33 - 41 25
14.
Одд
 2:1 25 6 7 12 24 - 41 25
15.
Хёугесунн
 0:0 25 6 6 13 23 - 37 24
16.
Лиллестрём
 24 6 3 15 26 - 50 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 9 3 0 35 - 8 30
2.
Русенборг
 13 9 1 3 24 - 13 28
3.
Викинг
 1:2 13 8 3 2 24 - 14 27
4.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Мольде
 13 7 2 4 34 - 19 23
6.
ФК Кристиансунн
 0:0 13 5 6 2 19 - 18 21
7.
Фредрикстад
 12 5 5 2 15 - 13 20
8.
Саннефьёрд
 12 5 2 5 20 - 19 17
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 12 4 4 4 15 - 14 16
10.
Тромсё
 13 4 3 6 19 - 18 15
11.
Хёугесунн
 0:0 12 4 1 7 7 - 12 13
12.
Хам-Кам
 0:2 12 3 4 5 14 - 13 13
13.
Одд
 2:1 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 0:0 13 2 7 4 12 - 16 13
15.
Сарпсборг-08
 2:0 12 3 2 7 13 - 23 11
16.
Лиллестрём
 12 2 3 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 7 5 1 25 - 17 26
2.
Будё-Глимт
 13 7 3 3 22 - 13 24
3.
Мольде
 12 6 3 3 20 - 10 21
4.
КФУМ Осло
 0:0 12 6 3 3 18 - 13 21
5.
Фредрикстад
 12 6 2 4 17 - 16 20
6.
Сарпсборг-08
 2:0 13 5 3 5 22 - 25 18
7.
Викинг
 1:2 12 4 4 4 23 - 19 16
8.
Хам-Кам
 0:2 13 4 4 5 16 - 18 16
9.
Тромсё
 12 4 2 6 9 - 15 14
10.
Стрёмсгодсет
 0:0 13 3 4 6 13 - 23 13
11.
Лиллестрём
 12 4 0 8 13 - 24 12
12.
Русенборг
 12 3 3 6 17 - 23 12
13.
Одд
 2:1 12 3 3 6 8 - 17 12
14.
Хёугесунн
 0:0 13 2 5 6 16 - 25 11
15.
ФК Кристиансунн
 0:0 12 2 3 7 10 - 19 9
16.
Саннефьёрд
 13 1 5 7 13 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 12 (4)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 6
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Русенборг Йенссен Ульрик 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 17'
    Андерсен Эйрик Улланд получил травму и заменен. Marko Lawk Farji выходит на поле.
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ФК Кристиансунн
Ничья
Стрёмсгодсет
3.70
3.70
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2.90
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