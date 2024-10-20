Тур: 25. Стадион: Nordmore Stadion. Зрители: 3108 Главный судья: Лиен Мариус
0:0
Конец матча
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
7 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
352 Количество передач 476
-
43 Владение мячом, % 57
13
Ндур
Алиун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ндур АлиунНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Еличич ИгорЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ФК Кристиансунн
Стрёмсгодсет
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед
14 матчей
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1.67
1.88
Среднее время на гол
54
48
Всего голов
21
6
Голов в среднем за матч
2.63
1
Среднее время на гол
34
90
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
2.21
1.5
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
40
60
Бомбардиры внутри турнира
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сивертсен Оскар
|4 (4)
|0.16
|Ruben Kristensen Alte
|4
|0.16
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0.16
|Исаксен Йеспер
|3
|0.12
|Брусет Хейне
|2
|0.08
|Ндур Алиун
|2
|0.08
|Kristian Lien
|2
|0.08
|Hilmir Mikaelsson
|2 (1)
|0.08
|Mikkel Rakneberg
|1
|0.04
|David Tufekcic
|1
|0.04
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.04
|Ярл Себастиан
|1
|0.04
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0.04
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелькерсен Элиас Хофф
|6
|0.24
|Стенгель Херман
|4 (1)
|0.16
|Томассон Логи
|4
|0.16
|Jonas Torrissen Therkelsen
|4
|0.16
|Андерсен Эйрик Улланд
|3
|0.12
|Валсвик Густав
|2
|0.08
|Jesper Taaje
|1
|0.04
|Мёллер Николай
|1
|0.04
|Fredrik Pau Vilaseca Ardraa
|1
|0.04
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Менерт Маркус
|0
|0
|Marko Lawk Farji
|0
|0
|Samuel Silalahi
|0
|0
Карточки
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mikkel Rakneberg
|4
|0
|Исаксен Йеспер
|3
|0
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|Ярл Себастиан
|3
|0
|Сивертсен Оскар
|3
|0
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0
|Hilmir Mikaelsson
|3
|0
|Ульвестад Дан Петер
|2
|0
|Лэнсинг Майкл
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Kristian Lien
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Haakon Sjaatil
|2
|0
|Wilfred George Igor
|2
|0
|Амунд Скири
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|Еличич Игор
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Брусет Хейне
|1
|0
|David Tufekcic
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Taaje
|4
|0
|Marko Lawk Farji
|4
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|4
|0
|Joergen Isnes
|2
|1
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|3
|0
|Стенгель Херман
|3
|0
|Красники Крешник
|3
|0
|Дансо Эммануэл
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Томассон Логи
|2
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|2
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|2
|0
|Валсвик Густав
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Jostein Ekeland
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Мёллер Николай
|1
|0
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Стрёмсгодсет
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
8
7
ФК Кристиансунн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
8
12
ФК Кристиансунн
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (6)
56% (14)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
44% (11)
12% (3)
Стрёмсгодсет
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
16
19
Голы по времени матча
Забито
18
14
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
3
17%
3
21%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
6
33%
5
36%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
2
11%
2
14%
76-90
Пропущено
19
22
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
16%
4
18%
1-15
3
16%
2
9%
16-30
3
16%
4
18%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
1
5%
7
32%
61-75
5
26%
2
9%
76-90
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
1
9%
3
20%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
3
27%
3
20%
61-75
1
9%
3
20%
76-90
Пропущено
18
14
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
1
7%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
2
11%
5
36%
31-45
5
28%
4
29%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
5
28%
1
7%
76-90
Забито
29
29
16 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
8 Не забивали 9
4
14%
6
21%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
9
31%
8
28%
31-45
5
17%
1
3%
46-60
5
17%
6
21%
61-75
3
10%
5
17%
76-90
Пропущено
37
36
13 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 20
3
8%
5
14%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
5
14%
9
25%
31-45
9
24%
7
19%
46-60
5
14%
8
22%
61-75
10
27%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ФК Кристиансунн - Саннефьёрд 2:1 Будё-Глимт - ФК Кристиансунн 4:0 ФК Кристиансунн - Одд 0:0 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4
Сарпсборг-08 - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0
Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
Стрёмсгодсет
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
3 раза 12%
0
9 раз 36%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
ФК Кристиансунн
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
93
76
57
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
76
39
49
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
169
1015
916
322
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|6
|3
|57 - 21
|54
|2.
|25
|14
|7
|4
|44 - 29
|49
|3.
|25
|13
|5
|7
|54 - 29
|44
|4.
|25
|12
|8
|5
|49 - 34
|44
|5.
|0:0
|25
|11
|8
|6
|32 - 29
|41
|6.
|25
|12
|4
|9
|41 - 36
|40
|7.
|25
|8
|10
|7
|30 - 29
|34
|8.
|25
|7
|9
|9
|29 - 37
|30
|9.
|25
|8
|5
|12
|28 - 33
|29
|10.
|25
|8
|5
|12
|35 - 48
|29
|11.
|25
|7
|8
|10
|30 - 31
|29
|12.
|25
|7
|8
|10
|28 - 37
|29
|13.
|25
|6
|7
|12
|33 - 41
|25
|14.
|25
|6
|6
|13
|23 - 37
|24
|15.
|25
|5
|8
|12
|25 - 43
|23
|16.
|0:0
|25
|6
|4
|15
|26 - 50
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|35 - 8
|30
|2.
|13
|9
|1
|3
|24 - 13
|28
|3.
|13
|8
|4
|1
|26 - 15
|28
|4.
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|5.
|13
|7
|2
|4
|34 - 19
|23
|6.
|0:0
|13
|5
|6
|2
|15 - 13
|21
|7.
|13
|5
|6
|2
|19 - 18
|21
|8.
|12
|5
|2
|5
|20 - 19
|17
|9.
|12
|4
|4
|4
|15 - 14
|16
|10.
|13
|4
|3
|6
|19 - 18
|15
|11.
|12
|4
|1
|7
|7 - 12
|13
|12.
|12
|3
|4
|5
|14 - 13
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|14.
|13
|2
|7
|4
|12 - 16
|13
|15.
|12
|3
|2
|7
|13 - 23
|11
|16.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|13 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|5
|1
|25 - 17
|26
|2.
|13
|7
|3
|3
|22 - 13
|24
|3.
|12
|6
|3
|3
|20 - 10
|21
|4.
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|5.
|0:0
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|6.
|13
|5
|3
|5
|22 - 25
|18
|7.
|12
|4
|4
|4
|23 - 19
|16
|8.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|9.
|12
|4
|2
|6
|9 - 15
|14
|10.
|0:0
|13
|4
|1
|8
|13 - 24
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|17 - 23
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|16 - 25
|11
|14.
|12
|2
|4
|6
|9 - 19
|10
|15.
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|16.
|13
|1
|5
|7
|13 - 22
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|12 (4)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (10)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|2 6
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|7