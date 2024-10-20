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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 3108 Главный судья: Лиен Мариус
ФК Кристиансунн
0:0
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
75' Желтая карточка
Красники Крешник
83' Желтая карточка
Mikkel Rakneberg
90'+4

Ход матча

17'
 
Marko Lawk Farji
Андерсен Эйрик Улланд
61'
David Tufekcic
Сивертсен Оскар
 
63'
 
Мелькерсен Элиас Хофф
Мёллер Николай
75'
 
Красники Крешник
83'
Mikkel Rakneberg
 
88'
Еличич Игор
Исаксен Йеспер
 
88'
Wilfred George Igor
Ruben Kristensen Alte
 
88'
Ньенету Франклин
Ндур Алиун
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 352 Количество передач 476
  • 43 Владение мячом, % 57
1
Лэнсинг
Майкл
22
Haakon
Sjaatil
4
Marius
Olsen
5
Ульвестад
Дан
Петер
15
Mikkel
Rakneberg
14
Исаксен
Йеспер
7
Сегберг
Эрленд
8
Ruben
Kristensen
Alte
13
Ндур
Алиун
17
Kristian
Lien
37
Сивертсен
Оскар
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
5
Сормо
Бент
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
17
Томассон
Логи
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
7
Мёллер
Николай
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
ФК Кристиансунн
4-3-3
Стрёмсгодсет
3-4-3

История личных встреч

ФК Кристиансунн
Стрёмсгодсет

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

14 матчей

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

История матчей

К
4:0
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:3
Э
1:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:3
Э
2:3
Э
4:0
Э
4:2
Э
2:0

Голы

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.67
1.88

Среднее время на гол

54
48

Всего голов

21
6

Голов в среднем за матч

2.63
1

Среднее время на гол

34
90

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

2.21
1.5

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

40
60

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сивертсен Оскар 4 (4) 0.16
Ruben Kristensen Alte 4 0.16
Гейе Папе Хабиб 4 0.16
Исаксен Йеспер 3 0.12
Брусет Хейне 2 0.08
Ндур Алиун 2 0.08
Kristian Lien 2 0.08
Hilmir Mikaelsson 2 (1) 0.08
Mikkel Rakneberg 1 0.04
David Tufekcic 1 0.04
Ульвестад Дан Петер 1 0.04
Ярл Себастиан 1 0.04
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.04
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелькерсен Элиас Хофф 6 0.24
Стенгель Херман 4 (1) 0.16
Томассон Логи 4 0.16
Jonas Torrissen Therkelsen 4 0.16
Андерсен Эйрик Улланд 3 0.12
Валсвик Густав 2 0.08
Jesper Taaje 1 0.04
Мёллер Николай 1 0.04
Fredrik Pau Vilaseca Ardraa 1 0.04
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Менерт Маркус 0 0
Marko Lawk Farji 0 0
Samuel Silalahi 0 0

Карточки

ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mikkel Rakneberg 4 0
Исаксен Йеспер 3 0
Гейе Папе Хабиб 3 0
Ярл Себастиан 3 0
Сивертсен Оскар 3 0
Ruben Kristensen Alte 3 0
Hilmir Mikaelsson 3 0
Ульвестад Дан Петер 2 0
Лэнсинг Майкл 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Kristian Lien 2 0
Marius Olsen 2 0
Haakon Sjaatil 2 0
Wilfred George Igor 2 0
Амунд Скири 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Еличич Игор 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Брусет Хейне 1 0
David Tufekcic 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Taaje 4 0
Marko Lawk Farji 4 0
Jonas Torrissen Therkelsen 4 0
Joergen Isnes 2 1
Вильсвик Ларс-Кристофер 3 0
Стенгель Херман 3 0
Красники Крешник 3 0
Дансо Эммануэл 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Менерт Маркус 2 0
Томассон Логи 2 0
Fredrik Kristensen Dahl 2 0
Мелькерсен Элиас Хофф 2 0
Валсвик Густав 1 0
Сормо Бент 1 0
Jostein Ekeland 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Мёллер Николай 1 0

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Стрёмсгодсет
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

8
7
ФК Кристиансунн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

8
12
ФК Кристиансунн
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (6)
56% (14)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
44% (11)
12% (3)
Стрёмсгодсет
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

16
19

Голы по времени матча

Забито

18
14
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
3
17%
3
21%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
6
33%
5
36%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
2
11%
2
14%
76-90

Пропущено

19
22
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
16%
4
18%
1-15
3
16%
2
9%
16-30
3
16%
4
18%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
1
5%
7
32%
61-75
5
26%
2
9%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
1
9%
3
20%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
3
27%
3
20%
61-75
1
9%
3
20%
76-90

Пропущено

18
14
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
1
7%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
2
11%
5
36%
31-45
5
28%
4
29%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
5
28%
1
7%
76-90

Забито

29
29
16 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
8 Не забивали 9
4
14%
6
21%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
9
31%
8
28%
31-45
5
17%
1
3%
46-60
5
17%
6
21%
61-75
3
10%
5
17%
76-90

Пропущено

37
36
13 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 20
3
8%
5
14%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
5
14%
9
25%
31-45
9
24%
7
19%
46-60
5
14%
8
22%
61-75
10
27%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кристиансунн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ФК Кристиансунн - Саннефьёрд 2:1 Будё-Глимт - ФК Кристиансунн 4:0 ФК Кристиансунн - Одд 0:0 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4
Сарпсборг-08 - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0
Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
Стрёмсгодсет

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
3 раза 12%
0
9 раз 36%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

ФК Кристиансунн
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
3
7
6
1.5
5
7
2
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
6
3
9
1.5
4
9
1
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
16
9
10
15
1.5
9
16
3
22
2.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 16 6 3 57 - 21 54
2.
Бранн
 25 14 7 4 44 - 29 49
3.
Мольде
 25 13 5 7 54 - 29 44
4.
Викинг
 25 12 8 5 49 - 34 44
5.
Фредрикстад
 0:0 25 11 8 6 32 - 29 41
6.
Русенборг
 25 12 4 9 41 - 36 40
7.
КФУМ Осло
 25 8 10 7 30 - 29 34
8.
ФК Кристиансунн
 25 7 9 9 29 - 37 30
9.
Тромсё
 25 8 5 12 28 - 33 29
10.
Сарпсборг-08
 25 8 5 12 35 - 48 29
11.
Хам-Кам
 25 7 8 10 30 - 31 29
12.
Стрёмсгодсет
 25 7 8 10 28 - 37 29
13.
Саннефьёрд
 25 6 7 12 33 - 41 25
14.
Хёугесунн
 25 6 6 13 23 - 37 24
15.
Одд
 25 5 8 12 25 - 43 23
16.
Лиллестрём
 0:0 25 6 4 15 26 - 50 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 9 3 0 35 - 8 30
2.
Русенборг
 13 9 1 3 24 - 13 28
3.
Викинг
 13 8 4 1 26 - 15 28
4.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Мольде
 13 7 2 4 34 - 19 23
6.
Фредрикстад
 0:0 13 5 6 2 15 - 13 21
7.
ФК Кристиансунн
 13 5 6 2 19 - 18 21
8.
Саннефьёрд
 12 5 2 5 20 - 19 17
9.
Стрёмсгодсет
 12 4 4 4 15 - 14 16
10.
Тромсё
 13 4 3 6 19 - 18 15
11.
Хёугесунн
 12 4 1 7 7 - 12 13
12.
Хам-Кам
 12 3 4 5 14 - 13 13
13.
Одд
 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 13 2 7 4 12 - 16 13
15.
Сарпсборг-08
 12 3 2 7 13 - 23 11
16.
Лиллестрём
 0:0 12 2 3 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 7 5 1 25 - 17 26
2.
Будё-Глимт
 13 7 3 3 22 - 13 24
3.
Мольде
 12 6 3 3 20 - 10 21
4.
КФУМ Осло
 12 6 3 3 18 - 13 21
5.
Фредрикстад
 0:0 12 6 2 4 17 - 16 20
6.
Сарпсборг-08
 13 5 3 5 22 - 25 18
7.
Викинг
 12 4 4 4 23 - 19 16
8.
Хам-Кам
 13 4 4 5 16 - 18 16
9.
Тромсё
 12 4 2 6 9 - 15 14
10.
Лиллестрём
 0:0 13 4 1 8 13 - 24 13
11.
Стрёмсгодсет
 13 3 4 6 13 - 23 13
12.
Русенборг
 12 3 3 6 17 - 23 12
13.
Хёугесунн
 13 2 5 6 16 - 25 11
14.
Одд
 12 2 4 6 9 - 19 10
15.
ФК Кристиансунн
 12 2 3 7 10 - 19 9
16.
Саннефьёрд
 13 1 5 7 13 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 12 (4)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 6
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Русенборг Йенссен Ульрик 7
Весь список
  • 61'
    Тактическая замена. Сивертсен Оскар уходит с поля и его заменяет David Tufekcic
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 17'
    Андерсен Эйрик Улланд получил травму и заменен. Marko Lawk Farji выходит на поле.
  • 1'
    Судья начинает матч
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