  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 18.
Росарио Сентраль
1:1
Второй тайм: 90+'
Банфилд
0'
24' Желтая карточка
Гальван Бриан
0:1
26' Гол
Гарате Леандро
1:1
37' Гол
Кампас Хаминтон
45' Желтая карточка
Де Ритис Матиас
45' Желтая карточка
Солари Аугусто
79' Желтая карточка
Jonathan David Gomez
1
Броун
Хорхе
32
Emanuel
Coronel
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
3
Сандез
Агустин
45
Kevin
Ortiz
5
Ибарра
Франко
23
Солари
Аугусто
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
9
Рубен
Марко
1
Facundo
Sanguinetti
34
Ramiro
Di
Luciano
2
Alexis
Maldonado
25
Luciano
Leonel
Recalde
15
Де
Ритис
Матиас
24
Martin
Ezequiel
Canete
5
Cristian
Nunez
27
Lautaro
Gomez
30
Гарате
Леандро
14
Гальван
Бриан
9
Bruno
Christian
Sepulveda
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Банфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Росарио Сентраль
Банфилд

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

22 матча

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
2 победы 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

КПЛ
0:0
КПЛ
3:0
ЛП
2:0
ЛП
0:1
ЛП
1:2
КПЛ
3:1
КДМЗ3
1:1
КДМЗ3
2:4
С
1:1
С
1:0
С
0:4
П
3:1
П
2:2
П
2:1
П
2:3
ПБ
2:0
ПБ
2:1
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
3:1
ПА
0:0
ПАК
2:1

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.09
1

Среднее время на гол

82
90

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.82
1.18

Среднее время на гол

49
76

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.45
1.09

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

61
82

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Victor Malcorra 3 (3) 0.17
Agustin Modica 3 0.17
Кампас Хаминтон 2 0.11
Facundo Mallo 2 0.11
Laurtaro Giaccone 1 0.06
Копетти Энцо 1 0.06
Хименес Хуан 1 0.06
Carlos Quintana 1 0.06
Рубен Марко 1 0.06
Tomas O'Connor 1 0.06
Alan Rodriguez2 1 0.06
Luca Martinez Dupuy 1 0.06
Сандез Агустин 1 0.06
Kevin Ortiz 1 0.06
Fabricio Oviedo 1 0.06
Ловера Максимилиано 0 0
Комар Хуан 0 0
Francesco Lo Celso 0 0
Ибарра Франко 0 0
Gaspar Duarte 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 5 (1) 0.28
Milton Gimenez 4 (1) 0.22
Гарате Леандро 2 0.11
Диас Дамиан 1 0.06
Jesus Soraire 1 0.06
Alejandro Maciel 1 0.06
Martin Ezequiel Canete 1 0.06
Де Ритис Матиас 1 0.06
Juan Alvarez2 0 0
Geronimo Rivera 0 0
Матиас Гонсалез 0 0
Гальван Бриан 0 0
Mauricio Roldan 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Ortiz 5 0
Carlos Quintana 4 0
Facundo Mallo 4 0
Ибарра Франко 4 0
Рубен Марко 3 0
Damian Alberto Martinez 3 0
Miguel Barbieri 3 0
Emanuel Coronel 3 0
Tomas O'Connor 3 0
Мартинес Маурисио 2 0
Сандез Агустин 2 0
Laurtaro Giaccone 2 0
Хименес Хуан 2 0
Jonathan David Gomez 1 0
Солари Аугусто 1 0
Victor Malcorra 1 0
Комар Хуан 1 0
Ловера Максимилиано 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Копетти Энцо 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Elias Ocampo 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Nunez 7 1
Alejandro Maciel 5 1
Инсуа Эмануэль 4 0
Родригес Йонатан 4 0
Ezequiel Bonifacio 3 0
Де Ритис Матиас 3 0
Aaron Quiroz 1 1
Juan Bisanz 1 1
Jesus Soraire 2 0
Bruno Christian Sepulveda 2 0
Martin Ezequiel Canete 2 0
Ignacio Rodriguez 2 0
Mauricio Roldan 2 0
Мунуа Густаво 1 0
Матиас Гонсалез 1 0
Milton Gimenez 1 0
Гальван Бриан 1 0
Эрнандес Николас 1 0
Yvo Calleros 1 0
Facundo Sanguinetti 1 0
Ramiro Di Luciano 1 0
Энрике Гиллермо 1 0
Geronimo Rivera 1 0
Juan Iribarren 1 0
Хулио Фальсьони 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Банфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
2
Росарио Сентраль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Банфилд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

4
9
Росарио Сентраль
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Банфилд
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

13
4
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
0
0%
1
25%
1-15
3
23%
1
25%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
54%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
29%
1
8%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
4
33%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
4
36%
61-75
3
43%
3
27%
76-90

Пропущено

12
9
10 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
5
42%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

20
15
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
2
10%
1
7%
1-15
4
20%
3
20%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
1
5%
4
27%
61-75
10
50%
3
20%
76-90

Пропущено

19
21
14 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
7
37%
2
10%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
2
11%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2
Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1
Банфилд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Банфилд 0:1
Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Тальерес Ремедиос - Банфилд 1:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Платенсе - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Банфилд

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%

Точный счет

1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
3
5
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
2
7
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
5
5
12
1.5
3
14
2
15
2.5
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 18 11 4 3 31 - 12 37
2.
Уракан
 18 9 7 2 20 - 9 34
3.
Тальерес Кордоба
 18 8 7 3 23 - 19 31
4.
Институто Кордоба
 18 8 4 6 25 - 17 28
5.
Расинг Авельянеда
 18 8 4 6 25 - 18 28
6.
Депортиво Риестра
 18 8 3 7 21 - 21 27
7.
Унион Санта-Фе
 18 7 6 5 18 - 16 27
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 18 7 5 6 21 - 19 26
9.
Атлетико Тукуман
 18 7 5 6 18 - 20 26
10.
Ривер Плейт
 18 6 8 4 21 - 13 26
11.
Бельграно
 18 6 7 5 21 - 20 25
12.
Индепендьенте Авельянеда
 18 5 10 3 15 - 12 25
13.
Тигре
 18 6 6 6 24 - 22 24
14.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 6 6 17 - 16 24
15.
Платенсе
 18 6 6 6 15 - 15 24
16.
Бока Хуниорс
 18 6 6 6 20 - 20 24
17.
Годой Крус
 17 5 8 4 19 - 18 23
18.
Росарио Сентраль
 1:1 18 6 5 7 22 - 19 23
19.
Архентинос Хуниорс
 18 6 4 8 14 - 17 22
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 18 6 4 8 22 - 26 22
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 5 5 7 12 - 19 20
22.
Индепендьенте Ривадавия
 18 5 5 8 11 - 19 20
23.
Ланус
 18 4 8 6 19 - 26 20
24.
Сармьенто
 18 4 7 7 14 - 19 19
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 17 4 6 7 15 - 18 18
26.
Банфилд
 1:1 18 4 6 8 16 - 22 18
27.
Дефенса и Хустисия
 18 3 6 9 15 - 28 15
28.
Барракас Сентраль
 17 2 6 9 8 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 8 7 1 0 16 - 1 22
3.
Архентинос Хуниорс
 10 6 3 1 14 - 5 21
4.
Расинг Авельянеда
 9 6 2 1 16 - 7 20
5.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
6.
Унион Санта-Фе
 10 6 2 2 12 - 5 20
7.
Ривер Плейт
 10 5 4 1 18 - 7 19
8.
Тальерес Кордоба
 8 5 3 0 11 - 4 18
9.
Бельграно
 10 5 3 2 14 - 10 18
10.
Институто Кордоба
 8 5 2 1 14 - 5 17
11.
Бока Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
12.
Атлетико Тукуман
 9 5 2 2 12 - 9 17
13.
Росарио Сентраль
 1:1 9 4 4 1 14 - 8 16
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 4 1 13 - 8 16
15.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
16.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 7 - 8 14
18.
Годой Крус
 9 3 5 1 13 - 9 14
19.
Индепендьенте Авельянеда
 9 3 5 1 8 - 6 14
20.
Дефенса и Хустисия
 8 3 4 1 8 - 7 13
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 1 4 12 - 14 13
22.
Тигре
 10 3 4 3 14 - 13 13
23.
Сармьенто
 10 3 4 3 7 - 7 13
24.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
25.
Банфилд
 1:1 8 2 4 2 11 - 9 10
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
27.
Платенсе
 8 2 3 3 3 - 5 9
28.
Барракас Сентраль
 8 0 3 5 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Платенсе
 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 10 3 4 3 12 - 15 13
5.
Тигре
 8 3 2 3 10 - 9 11
6.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 5 2 7 - 6 11
7.
Институто Кордоба
 10 3 2 5 11 - 12 11
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 3 1 5 8 - 11 10
9.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
10.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
12.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 2 3 4 8 - 11 9
14.
Атлетико Тукуман
 9 2 3 4 6 - 11 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
16.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 2 6 6 - 14 8
17.
Банфилд
 1:1 10 2 2 6 5 - 13 8
18.
Бельграно
 8 1 4 3 7 - 10 7
19.
Ривер Плейт
 8 1 4 3 3 - 6 7
20.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
21.
Росарио Сентраль
 1:1 9 2 1 6 8 - 11 7
22.
Бока Хуниорс
 10 1 4 5 9 - 15 7
23.
Сармьенто
 8 1 3 4 7 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 8 0 2 6 4 - 14 2
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 2 8 7 - 21 2
28.
Архентинос Хуниорс
 8 0 1 7 0 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (2)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 6
Весь список
  • 46'
    Рамиро Ди Лусиано уходит с поля. Juan Iribarren выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Солари Аугусто получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Mathias De Ritis получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Виктор Малькорра сделал результативную передачу.
  • 37'
    Г О О О О Л - Кампас Хаминтон бьет в цель!
  • 26'
    Гальван Бриан сделал результативную передачу.
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    • 26'
      Г О О О О Л - Гарате Леандро бьет в цель!
    • 24'
      Гальван Бриан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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