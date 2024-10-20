Тур: 18.
1:1
Второй тайм: 90+'
0'
24' Желтая карточкаГальван Бриан
0:1
26' ГолГарате Леандро
1:1
37' ГолКампас Хаминтон
45' Желтая карточкаДе Ритис Матиас
45' Желтая карточкаСолари Аугусто
79' Желтая карточкаJonathan David Gomez
Ход матча
24'
26'
0:1
37'
45'
45'
45
Kevin
Ortiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Копетти ЭнцоНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Матиас Леки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
17 Juan Bisanz
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
История личных встреч
Росарио Сентраль
Банфилд
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
22 матча
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
9.1%
45.5%
45.4%
2 победы 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.09
1
Среднее время на гол
82
90
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.82
1.18
Среднее время на гол
49
76
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.45
1.09
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
61
82
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Victor Malcorra
|3 (3)
|0.17
|Agustin Modica
|3
|0.17
|Кампас Хаминтон
|2
|0.11
|Facundo Mallo
|2
|0.11
|Laurtaro Giaccone
|1
|0.06
|Копетти Энцо
|1
|0.06
|Хименес Хуан
|1
|0.06
|Carlos Quintana
|1
|0.06
|Рубен Марко
|1
|0.06
|Tomas O'Connor
|1
|0.06
|Alan Rodriguez2
|1
|0.06
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.06
|Сандез Агустин
|1
|0.06
|Kevin Ortiz
|1
|0.06
|Fabricio Oviedo
|1
|0.06
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|Комар Хуан
|0
|0
|Francesco Lo Celso
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
|Gaspar Duarte
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|5 (1)
|0.28
|Milton Gimenez
|4 (1)
|0.22
|Гарате Леандро
|2
|0.11
|Диас Дамиан
|1
|0.06
|Jesus Soraire
|1
|0.06
|Alejandro Maciel
|1
|0.06
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.06
|Де Ритис Матиас
|1
|0.06
|Juan Alvarez2
|0
|0
|Geronimo Rivera
|0
|0
|Матиас Гонсалез
|0
|0
|Гальван Бриан
|0
|0
|Mauricio Roldan
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Ortiz
|5
|0
|Carlos Quintana
|4
|0
|Facundo Mallo
|4
|0
|Ибарра Франко
|4
|0
|Рубен Марко
|3
|0
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Miguel Barbieri
|3
|0
|Emanuel Coronel
|3
|0
|Tomas O'Connor
|3
|0
|Мартинес Маурисио
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Laurtaro Giaccone
|2
|0
|Хименес Хуан
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Солари Аугусто
|1
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Копетти Энцо
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Elias Ocampo
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Nunez
|7
|1
|Alejandro Maciel
|5
|1
|Инсуа Эмануэль
|4
|0
|Родригес Йонатан
|4
|0
|Ezequiel Bonifacio
|3
|0
|Де Ритис Матиас
|3
|0
|Aaron Quiroz
|1
|1
|Juan Bisanz
|1
|1
|Jesus Soraire
|2
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0
|Martin Ezequiel Canete
|2
|0
|Ignacio Rodriguez
|2
|0
|Mauricio Roldan
|2
|0
|Мунуа Густаво
|1
|0
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Гальван Бриан
|1
|0
|Эрнандес Николас
|1
|0
|Yvo Calleros
|1
|0
|Facundo Sanguinetti
|1
|0
|Ramiro Di Luciano
|1
|0
|Энрике Гиллермо
|1
|0
|Geronimo Rivera
|1
|0
|Juan Iribarren
|1
|0
|Хулио Фальсьони
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Банфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
2
Росарио Сентраль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Банфилд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
4
9
Росарио Сентраль
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Банфилд
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
13
4
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
0
0%
1
25%
1-15
3
23%
1
25%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
54%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
29%
1
8%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
4
33%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
4
36%
61-75
3
43%
3
27%
76-90
Пропущено
12
9
10 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
5
42%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
20
15
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
2
10%
1
7%
1-15
4
20%
3
20%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
1
5%
4
27%
61-75
10
50%
3
20%
76-90
Пропущено
19
21
14 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
7
37%
2
10%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
2
11%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2
Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1
Банфилд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Банфилд 0:1
Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Тальерес Ремедиос - Банфилд 1:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Платенсе - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Банфилд
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
Точный счет
1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
125
512
314
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|31 - 12
|37
|2.
|18
|9
|7
|2
|20 - 9
|34
|3.
|18
|8
|7
|3
|23 - 19
|31
|4.
|18
|8
|4
|6
|25 - 17
|28
|5.
|18
|8
|4
|6
|25 - 18
|28
|6.
|18
|8
|3
|7
|21 - 21
|27
|7.
|18
|7
|6
|5
|18 - 16
|27
|8.
|18
|7
|5
|6
|21 - 19
|26
|9.
|18
|7
|5
|6
|18 - 20
|26
|10.
|18
|6
|8
|4
|21 - 13
|26
|11.
|18
|6
|7
|5
|21 - 20
|25
|12.
|18
|5
|10
|3
|15 - 12
|25
|13.
|18
|6
|6
|6
|24 - 22
|24
|14.
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|15.
|18
|6
|6
|6
|15 - 15
|24
|16.
|18
|6
|6
|6
|20 - 20
|24
|17.
|17
|5
|8
|4
|19 - 18
|23
|18.
|1:1
|18
|6
|5
|7
|22 - 19
|23
|19.
|18
|6
|4
|8
|14 - 17
|22
|20.
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|21.
|17
|5
|5
|7
|12 - 19
|20
|22.
|18
|5
|5
|8
|11 - 19
|20
|23.
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|24.
|18
|4
|7
|7
|14 - 19
|19
|25.
|17
|4
|6
|7
|15 - 18
|18
|26.
|1:1
|18
|4
|6
|8
|16 - 22
|18
|27.
|18
|3
|6
|9
|15 - 28
|15
|28.
|17
|2
|6
|9
|8 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 7
|25
|2.
|8
|7
|1
|0
|16 - 1
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|14 - 5
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|6.
|10
|6
|2
|2
|12 - 5
|20
|7.
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|8.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|9.
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|18
|10.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|11.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|12.
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|13.
|1:1
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|14.
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|15.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|16.
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|17.
|9
|4
|2
|3
|7 - 8
|14
|18.
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|19.
|9
|3
|5
|1
|8 - 6
|14
|20.
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|21.
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|22.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|23.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|24.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|25.
|1:1
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|26.
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|27.
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|28.
|8
|0
|3
|5
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|2.
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|3.
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|4.
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|7.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|8.
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|16.
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|17.
|1:1
|10
|2
|2
|6
|5 - 13
|8
|18.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|3 - 6
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|21.
|1:1
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|22.
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|24.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|25.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|26.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|27.
|10
|0
|2
|8
|7 - 21
|2
|28.
|8
|0
|1
|7
|0 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (2)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (4)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 6