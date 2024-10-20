Тур: 18.
2:0
Второй тайм: 58'
0'
27' Желтая карточкаАбрего Гонсало
1:0
44' ГолАбрего Гонсало
45' Желтая карточкаLucas Arce
2:0
50' ГолSantino Andino Valencia
54' Желтая карточкаPablo Altamirano
Ход матча
27'
44'
45'
50'
54'
Прогноз на матч от Liveresult
41
Tomas
Perez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Хуан ПересВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Martin Pino
-
-
-
-
-
-
43 Juan Moran
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Tomas PerezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Lunari
История личных встреч
Годой Крус
Ньюэллс Олд Бойз
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
26 матчей
30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед
Первый тайм
19.2%
50%
30.8%
5 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
21
Голов в среднем за матч
0.8
1.31
Среднее время на гол
112
68
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.06
1.1
Среднее время на гол
84
81
Всего голов
25
32
Голов в среднем за матч
0.96
1.23
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
Среднее время на гол
93
73
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|5 (1)
|0.28
|Daniel Barrea
|3
|0.17
|Vicente Poggi
|3
|0.17
|Абрего Гонсало
|3
|0.17
|Silvio Ulariaga
|3 (1)
|0.17
|Facundo Altamira
|2
|0.11
|Santino Andino Valencia
|1
|0.06
|Конечни Томас
|0
|0
|Nicolas Fernandez3
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Игнасио
|3 (1)
|0.17
|Mateo Silvetti
|2
|0.11
|Мендес Армандо
|1
|0.06
|Банега Эвер
|1 (1)
|0.06
|Сальседо Сауль
|1
|0.06
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0.06
|Милевич Матко
|1
|0.06
|Агирре Брайан I
|1
|0.06
|Tomas Perez
|1
|0.06
|Gabriel Carabajal
|0
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|0
|0
|Хайме Мисаэль
|0
|0
|Жеремиас Перес
|0
|0
|Кьяверано Джовани
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Arce
|7
|0
|Federico Rasmussen
|6
|0
|Nicolas Fernandez3
|4
|0
|Bruno Sosa
|4
|0
|Pier Barrios
|2
|1
|Перейра Элиас
|3
|0
|Vicente Poggi
|3
|0
|Абрего Гонсало
|3
|0
|Facundo Altamira
|3
|0
|Лусиано Мартин
|2
|0
|Gaston Moreyra
|2
|0
|Daniel Barrea
|2
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Mateo Mendoza
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартино Анджело
|7
|1
|Фернандес Родриго
|5
|1
|Рамирес Игнасио
|4
|0
|Фернандес Джулиан
|3
|0
|Веласкес Густаво
|3
|0
|Кальдерара Брайан
|3
|0
|Кардосо Фернандо
|2
|0
|Мендез Начо
|2
|0
|Милевич Матко
|2
|0
|Мендес Армандо
|2
|0
|Агирре Брайан I
|2
|0
|Mateo Silvetti
|2
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Сальседо Сауль
|1
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Шотт Аугусто
|1
|0
|Диас Франко I
|1
|0
|Главинович Ян
|1
|0
|Tomas Perez
|1
|0
|Акунья Валентино
|1
|0
|Pablo Altamirano
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
4
Годой Крус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
5
6
Годой Крус
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Ньюэллс Олд Бойз
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
12
5
10 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 14
2
17%
2
40%
1-15
3
25%
1
20%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
5
45%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
4
57%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
18
12
13 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 9
2
11%
3
25%
1-15
5
28%
1
8%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
17%
2
17%
61-75
1
6%
6
50%
76-90
Пропущено
17
19
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
3
18%
2
11%
1-15
4
24%
3
16%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
5
29%
29%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1
Годой Крус - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0
Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Результаты матчей
Годой Крус
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
1:1
5 раз 56%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
7 раз 41%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
27
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
89
314
314
116
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|31 - 12
|37
|2.
|18
|9
|7
|2
|20 - 9
|34
|3.
|18
|8
|7
|3
|23 - 19
|31
|4.
|18
|8
|4
|6
|25 - 17
|28
|5.
|18
|8
|4
|6
|25 - 18
|28
|6.
|18
|8
|3
|7
|21 - 21
|27
|7.
|18
|7
|6
|5
|18 - 16
|27
|8.
|18
|7
|5
|6
|21 - 19
|26
|9.
|18
|7
|5
|6
|18 - 20
|26
|10.
|18
|6
|8
|4
|21 - 13
|26
|11.
|2:0
|18
|6
|8
|4
|21 - 18
|26
|12.
|18
|6
|7
|5
|21 - 20
|25
|13.
|18
|5
|10
|3
|15 - 12
|25
|14.
|18
|6
|6
|6
|24 - 22
|24
|15.
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|16.
|18
|6
|6
|6
|20 - 20
|24
|17.
|18
|6
|6
|6
|15 - 15
|24
|18.
|18
|6
|5
|7
|22 - 19
|23
|19.
|18
|6
|4
|8
|14 - 17
|22
|20.
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|21.
|1:0
|18
|5
|6
|7
|16 - 18
|21
|22.
|18
|5
|5
|8
|11 - 19
|20
|23.
|0:2
|18
|5
|5
|8
|12 - 21
|20
|24.
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|25.
|18
|4
|7
|7
|14 - 19
|19
|26.
|18
|4
|6
|8
|16 - 22
|18
|27.
|18
|3
|6
|9
|15 - 28
|15
|28.
|0:1
|18
|2
|6
|10
|8 - 23
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 7
|25
|2.
|8
|7
|1
|0
|16 - 1
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|14 - 5
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|6.
|10
|6
|2
|2
|12 - 5
|20
|7.
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|8.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|9.
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|18
|10.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|11.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|12.
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|13.
|2:0
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|14.
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|15.
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|16.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|17.
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|18.
|0:2
|9
|4
|2
|3
|7 - 8
|14
|19.
|9
|3
|5
|1
|8 - 6
|14
|20.
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|21.
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|22.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|23.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|24.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|25.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|26.
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|27.
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|28.
|0:1
|8
|0
|3
|5
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|2.
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|3.
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|4.
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|7.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|8.
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|10.
|2:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|12.
|1:0
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|14.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|5 - 9
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|16.
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|17.
|10
|2
|2
|6
|5 - 13
|8
|18.
|8
|1
|4
|3
|3 - 6
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|22.
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|24.
|0:2
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|25.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|26.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|27.
|10
|0
|2
|8
|7 - 21
|2
|28.
|8
|0
|1
|7
|0 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (2)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (4)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 6