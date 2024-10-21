Тур: 18.
2:0
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаАбрего Гонсало
1:0
44' ГолАбрего Гонсало
45' Желтая карточкаLucas Arce
2:0
50' ГолSantino Andino Valencia
54' Желтая карточкаPablo Altamirano
77' Желтая карточкаNicolas Fernandez3
83' Желтая карточкаВеласкес Густаво
90'+5
Ход матча
27'
44'
45'
50'
54'
83'
Прогноз на матч от Liveresult
41
Tomas
Perez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Хуан ПересВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Martin Pino
-
-
-
-
-
-
43 Juan Moran
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Tomas PerezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Lunari
История личных встреч
Годой Крус
Ньюэллс Олд Бойз
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
26 матчей
30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед
Первый тайм
19.2%
50%
30.8%
5 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
21
Голов в среднем за матч
0.8
1.31
Среднее время на гол
112
68
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.06
1.1
Среднее время на гол
84
81
Всего голов
25
32
Голов в среднем за матч
0.96
1.23
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
Среднее время на гол
93
73
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|5 (1)
|0.28
|Daniel Barrea
|3
|0.17
|Vicente Poggi
|3
|0.17
|Абрего Гонсало
|3
|0.17
|Silvio Ulariaga
|3 (1)
|0.17
|Facundo Altamira
|2
|0.11
|Santino Andino Valencia
|2
|0.11
|Конечни Томас
|0
|0
|Nicolas Fernandez3
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Игнасио
|3 (1)
|0.17
|Mateo Silvetti
|2
|0.11
|Мендес Армандо
|1
|0.06
|Банега Эвер
|1 (1)
|0.06
|Сальседо Сауль
|1
|0.06
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0.06
|Милевич Матко
|1
|0.06
|Агирре Брайан I
|1
|0.06
|Tomas Perez
|1
|0.06
|Gabriel Carabajal
|0
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|0
|0
|Хайме Мисаэль
|0
|0
|Жеремиас Перес
|0
|0
|Кьяверано Джовани
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Arce
|7
|0
|Federico Rasmussen
|6
|0
|Nicolas Fernandez3
|5
|0
|Bruno Sosa
|4
|0
|Pier Barrios
|2
|1
|Перейра Элиас
|3
|0
|Vicente Poggi
|3
|0
|Абрего Гонсало
|3
|0
|Facundo Altamira
|3
|0
|Лусиано Мартин
|2
|0
|Gaston Moreyra
|2
|0
|Daniel Barrea
|2
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Mateo Mendoza
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартино Анджело
|7
|1
|Фернандес Родриго
|5
|1
|Веласкес Густаво
|4
|0
|Рамирес Игнасио
|4
|0
|Фернандес Джулиан
|3
|0
|Кальдерара Брайан
|3
|0
|Кардосо Фернандо
|2
|0
|Мендез Начо
|2
|0
|Милевич Матко
|2
|0
|Мендес Армандо
|2
|0
|Агирре Брайан I
|2
|0
|Mateo Silvetti
|2
|0
|Pablo Altamirano
|2
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Сальседо Сауль
|1
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Шотт Аугусто
|1
|0
|Диас Франко I
|1
|0
|Главинович Ян
|1
|0
|Tomas Perez
|1
|0
|Акунья Валентино
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
4
Годой Крус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
5
6
Годой Крус
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Ньюэллс Олд Бойз
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
14
5
11 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 15
2
14%
2
40%
1-15
3
21%
1
20%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
5
38%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
4
57%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
20
12
14 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 10
2
10%
3
25%
1-15
5
25%
1
8%
16-30
7
35%
0
0%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
15%
2
17%
61-75
1
5%
6
50%
76-90
Пропущено
17
21
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
18%
2
10%
1-15
4
24%
3
14%
16-30
3
18%
5
24%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
5
29%
29%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1
Годой Крус - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0
Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Результаты матчей
Годой Крус
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
1:1
5 раз 50%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
7 раз 39%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
10 раз 56%
1
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
54
37
27
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
36
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
810
414
315
117
117
117
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (2)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (4)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 6