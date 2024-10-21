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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 18.
Годой Крус
2:0
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
27' Желтая карточка
Абрего Гонсало
1:0
44' Гол
Абрего Гонсало
45' Желтая карточка
Lucas Arce
2:0
50' Гол
Santino Andino Valencia
54' Желтая карточка
Pablo Altamirano
77' Желтая карточка
Nicolas Fernandez3
83' Желтая карточка
Веласкес Густаво
90'+5
1
Franco
Petroli
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
21
Перейра
Элиас
5
Bruno
Sosa
32
Абрего
Гонсало
13
Nicolas
Fernandez3
27
Santino
Andino
Valencia
41
Facundo
Altamira
19
Salomon
Rodriguez
12
Маканьо
Рамиро
14
Мендес
Армандо
25
Веласкес
Густаво
6
Сальседо
Сауль
23
Мартино
Анджело
24
Mateo
Silvetti
41
Tomas
Perez
48
Pablo
Altamirano
19
Милевич
Матко
9
Гарсия
Хуан
Мануэль
99
Рамирес
Игнасио
Годой Крус
4-4-2
Ньюэллс Олд Бойз
4-4-2

История личных встреч

Годой Крус
Ньюэллс Олд Бойз

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

26 матчей

30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед

Первый тайм

19.2%
50%
30.8%
5 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

КПЛ
1:1
КПЛ
0:2
ЛП
2:0
ТМК
0:1
ЛП
1:2
ЛП
2:2
КДМЭП
0:3
С
0:2
С
2:1
С
0:0
К
1:2
П
0:2
П
2:0
П
2:2
П
0:1
П
1:1
П
3:1
П
1:1
П
1:1
ПА
1:1
ПА
1:3
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
0:0

Голы

Всего голов

8
21

Голов в среднем за матч

0.8
1.31

Среднее время на гол

112
68

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.06
1.1

Среднее время на гол

84
81

Всего голов

25
32

Голов в среднем за матч

0.96
1.23

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22

Среднее время на гол

93
73

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salomon Rodriguez 5 (1) 0.28
Daniel Barrea 3 0.17
Vicente Poggi 3 0.17
Абрего Гонсало 3 0.17
Silvio Ulariaga 3 (1) 0.17
Facundo Altamira 2 0.11
Santino Andino Valencia 2 0.11
Конечни Томас 0 0
Nicolas Fernandez3 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Игнасио 3 (1) 0.17
Mateo Silvetti 2 0.11
Мендес Армандо 1 0.06
Банега Эвер 1 (1) 0.06
Сальседо Сауль 1 0.06
Каччьябуэ Жеронимо 1 0.06
Милевич Матко 1 0.06
Агирре Брайан I 1 0.06
Tomas Perez 1 0.06
Gabriel Carabajal 0 0
Гарсия Хуан Мануэль 0 0
Хайме Мисаэль 0 0
Жеремиас Перес 0 0
Кьяверано Джовани 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Arce 7 0
Federico Rasmussen 6 0
Nicolas Fernandez3 5 0
Bruno Sosa 4 0
Pier Barrios 2 1
Перейра Элиас 3 0
Vicente Poggi 3 0
Абрего Гонсало 3 0
Facundo Altamira 3 0
Лусиано Мартин 2 0
Gaston Moreyra 2 0
Daniel Barrea 2 0
Braian Salvareschi 1 0
Salomon Rodriguez 1 0
Mateo Mendoza 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартино Анджело 7 1
Фернандес Родриго 5 1
Веласкес Густаво 4 0
Рамирес Игнасио 4 0
Фернандес Джулиан 3 0
Кальдерара Брайан 3 0
Кардосо Фернандо 2 0
Мендез Начо 2 0
Милевич Матко 2 0
Мендес Армандо 2 0
Агирре Брайан I 2 0
Mateo Silvetti 2 0
Pablo Altamirano 2 0
Gabriel Carabajal 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Сальседо Сауль 1 0
Каччьябуэ Жеронимо 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Шотт Аугусто 1 0
Диас Франко I 1 0
Главинович Ян 1 0
Tomas Perez 1 0
Акунья Валентино 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
4
Годой Крус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

5
6
Годой Крус
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Ньюэллс Олд Бойз
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

14
5
11 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 15
2
14%
2
40%
1-15
3
21%
1
20%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
5
38%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
4
57%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

20
12
14 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 10
2
10%
3
25%
1-15
5
25%
1
8%
16-30
7
35%
0
0%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
15%
2
17%
61-75
1
5%
6
50%
76-90

Пропущено

17
21
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
18%
2
10%
1-15
4
24%
3
14%
16-30
3
18%
5
24%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
5
29%
29%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1
Годой Крус - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0
Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0

Результаты матчей

Годой Крус
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

1:1
5 раз 50%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
7 раз 39%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
10 раз 56%
1
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
4
3
7
1.5
2
7
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
6
1
7
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
8
10
4
14
1.5
3
15
1
17
2.5
1
17
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 18 11 4 3 31 - 12 37
2.
Уракан
 18 9 7 2 20 - 9 34
3.
Тальерес Кордоба
 18 8 7 3 23 - 19 31
4.
Институто Кордоба
 18 8 4 6 25 - 17 28
5.
Расинг Авельянеда
 18 8 4 6 25 - 18 28
6.
Депортиво Риестра
 18 8 3 7 21 - 21 27
7.
Унион Санта-Фе
 18 7 6 5 18 - 16 27
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 18 7 5 6 21 - 19 26
9.
Атлетико Тукуман
 18 7 5 6 18 - 20 26
10.
Ривер Плейт
 18 6 8 4 21 - 13 26
11.
Годой Крус
 18 6 8 4 21 - 18 26
12.
Бельграно
 18 6 7 5 21 - 20 25
13.
Индепендьенте Авельянеда
 18 5 10 3 15 - 12 25
14.
Тигре
 18 6 6 6 24 - 22 24
15.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 6 6 17 - 16 24
16.
Бока Хуниорс
 18 6 6 6 20 - 20 24
17.
Платенсе
 18 6 6 6 15 - 15 24
18.
Росарио Сентраль
 18 6 5 7 22 - 19 23
19.
Архентинос Хуниорс
 18 6 4 8 14 - 17 22
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 18 6 4 8 22 - 26 22
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 18 5 6 7 16 - 18 21
22.
Индепендьенте Ривадавия
 18 5 5 8 11 - 19 20
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 18 5 5 8 12 - 21 20
24.
Ланус
 18 4 8 6 19 - 26 20
25.
Сармьенто
 18 4 7 7 14 - 19 19
26.
Банфилд
 18 4 6 8 16 - 22 18
27.
Дефенса и Хустисия
 18 3 6 9 15 - 28 15
28.
Барракас Сентраль
 18 2 6 10 8 - 23 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 8 7 1 0 16 - 1 22
3.
Архентинос Хуниорс
 10 6 3 1 14 - 5 21
4.
Расинг Авельянеда
 9 6 2 1 16 - 7 20
5.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
6.
Унион Санта-Фе
 10 6 2 2 12 - 5 20
7.
Ривер Плейт
 10 5 4 1 18 - 7 19
8.
Тальерес Кордоба
 8 5 3 0 11 - 4 18
9.
Бельграно
 10 5 3 2 14 - 10 18
10.
Институто Кордоба
 8 5 2 1 14 - 5 17
11.
Бока Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
12.
Атлетико Тукуман
 9 5 2 2 12 - 9 17
13.
Годой Крус
 10 4 5 1 15 - 9 17
14.
Росарио Сентраль
 9 4 4 1 14 - 8 16
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 4 1 13 - 8 16
16.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
17.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 7 - 8 14
19.
Индепендьенте Авельянеда
 9 3 5 1 8 - 6 14
20.
Дефенса и Хустисия
 8 3 4 1 8 - 7 13
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 1 4 12 - 14 13
22.
Тигре
 10 3 4 3 14 - 13 13
23.
Сармьенто
 10 3 4 3 7 - 7 13
24.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 3 3 3 8 - 7 12
26.
Банфилд
 8 2 4 2 11 - 9 10
27.
Платенсе
 8 2 3 3 3 - 5 9
28.
Барракас Сентраль
 8 0 3 5 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Платенсе
 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 10 3 4 3 12 - 15 13
5.
Тигре
 8 3 2 3 10 - 9 11
6.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 5 2 7 - 6 11
7.
Институто Кордоба
 10 3 2 5 11 - 12 11
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 3 1 5 8 - 11 10
9.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
10.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 2 3 4 8 - 11 9
13.
Атлетико Тукуман
 9 2 3 4 6 - 11 9
14.
Барракас Сентраль
 10 2 3 5 5 - 9 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
16.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 2 6 6 - 14 8
17.
Банфилд
 10 2 2 6 5 - 13 8
18.
Ривер Плейт
 8 1 4 3 3 - 6 7
19.
Бельграно
 8 1 4 3 7 - 10 7
20.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
21.
Росарио Сентраль
 9 2 1 6 8 - 11 7
22.
Бока Хуниорс
 10 1 4 5 9 - 15 7
23.
Сармьенто
 8 1 3 4 7 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 5 - 13 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 8 0 2 6 4 - 14 2
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 2 8 7 - 21 2
28.
Архентинос Хуниорс
 8 0 1 7 0 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (2)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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