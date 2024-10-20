Тур: 18.
2:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
13'
1:0
27'
20
Eric
Meza
22
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
31 Roman Gomez
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Диас ФранкоПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Эстудиантес Ла-Плата
Институто Кордоба
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
0
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каррильо Гидо
|5
|0.28
|Пьятти Пабло
|2
|0.11
|Edwin Cetre
|2 (1)
|0.11
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0.11
|Паласиос Тьяго
|1
|0.06
|Javier Correa
|1
|0.06
|Eros Mancuso
|1
|0.06
|Соса Хосе
|1 (1)
|0.06
|Mauro Menzdez
|1
|0.06
|Facundo Rodriguez2
|1
|0.06
|Ромеро Саид
|1
|0.06
|Joaquin Tobio Burgos
|1
|0.06
|Luciano Gimenez
|0
|0
|Маньома Алексис
|0
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Rodriguez III
|5
|0.28
|Russo Cordero
|5
|0.28
|Damian Puebla
|3
|0.17
|Gregorio Rodríguez
|3
|0.17
|Facundo Suarez
|2
|0.11
|Gonzalo Requena
|2
|0.11
|Gaston Lodico
|1
|0.06
|Fernando Alarcon
|1
|0.06
|Juan Franco
|1
|0.06
|Lucas Rodriguez I
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Giuliano Cerato
|0
|0
|Nicolas Dubersarsky
|0
|0
|Jeremias Lazaro
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аскасибар Сантьяго
|5
|1
|Gaston Benedetti
|6
|0
|Паласиос Тьяго
|5
|0
|Перес Энцо
|4
|0
|Facundo Rodriguez2
|4
|0
|Лолло Лусиано
|2
|0
|Javier Correa
|2
|0
|Bautista Kociubinski
|2
|0
|Eros Mancuso
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Каррильо Гидо
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Matias Mansilla
|1
|0
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0
|Edwin Cetre
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Ромеро Саид
|1
|0
|Luciano Gimenez
|1
|0
|Маньома Алексис
|1
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonas Acevedo
|5
|1
|Nicolas Dubersarsky
|5
|0
|Fernando Alarcon
|4
|0
|Jonathan Bay
|4
|0
|Lucas Rodriguez I
|3
|0
|Russo Cordero
|1
|1
|Juan Franco
|2
|0
|Gaston Lodico
|2
|0
|Miguel Brizuela
|2
|0
|Stefano Moreyra
|2
|0
|Gregorio Rodríguez
|2
|0
|Damian Puebla
|2
|0
|Rodrigo Pérez
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Facundo Suarez
|1
|0
|Gonzalo Requena
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Институто Кордоба
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
3
Эстудиантес Ла-Плата
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Институто Кордоба
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
7
14
Эстудиантес Ла-Плата
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Институто Кордоба
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
10
17
Голы по времени матча
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
1
10%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
4
40%
1
10%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
2
25%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
5
36%
76-90
Пропущено
11
5
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
18%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
18
24
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
3
17%
5
21%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
22%
6
25%
31-45
4
22%
3
13%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
5
28%
6
25%
76-90
Пропущено
17
13
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
18%
4
31%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
5
29%
29%
1
8%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
3
18%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1
Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1
Институто Кордоба
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1
Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
Институто Кордоба
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла-Плата
Институто Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
26
53
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
63
27
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
125
413
89
215
215
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|31 - 12
|37
|2.
|18
|9
|7
|2
|20 - 9
|34
|3.
|18
|8
|7
|3
|23 - 19
|31
|4.
|0:2
|18
|8
|4
|6
|23 - 16
|28
|5.
|18
|8
|4
|6
|25 - 18
|28
|6.
|18
|8
|3
|7
|21 - 21
|27
|7.
|18
|7
|6
|5
|18 - 16
|27
|8.
|2:0
|18
|7
|5
|6
|20 - 17
|26
|9.
|18
|7
|5
|6
|18 - 20
|26
|10.
|18
|6
|8
|4
|21 - 13
|26
|11.
|18
|6
|7
|5
|21 - 20
|25
|12.
|18
|5
|10
|3
|15 - 12
|25
|13.
|18
|6
|6
|6
|24 - 22
|24
|14.
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|15.
|18
|6
|6
|6
|15 - 15
|24
|16.
|18
|6
|6
|6
|20 - 20
|24
|17.
|17
|5
|8
|4
|19 - 18
|23
|18.
|0:1
|18
|6
|4
|8
|21 - 19
|22
|19.
|18
|6
|4
|8
|14 - 17
|22
|20.
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|21.
|17
|5
|5
|7
|12 - 19
|20
|22.
|1:0
|18
|5
|5
|8
|16 - 21
|20
|23.
|18
|5
|5
|8
|11 - 19
|20
|24.
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|25.
|18
|4
|7
|7
|14 - 19
|19
|26.
|17
|4
|6
|7
|15 - 18
|18
|27.
|18
|3
|6
|9
|15 - 28
|15
|28.
|17
|2
|6
|9
|8 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 7
|25
|2.
|8
|7
|1
|0
|16 - 1
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|14 - 5
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|6.
|10
|6
|2
|2
|12 - 5
|20
|7.
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|8.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|9.
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|18
|10.
|0:2
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|11.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|12.
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|13.
|2:0
|9
|4
|4
|1
|12 - 6
|16
|14.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|15.
|0:1
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|16.
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|17.
|9
|4
|2
|3
|7 - 8
|14
|18.
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|19.
|9
|3
|5
|1
|8 - 6
|14
|20.
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|21.
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|22.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|23.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|24.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|25.
|1:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|26.
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|27.
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|28.
|8
|0
|3
|5
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|2.
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|3.
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|4.
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|7.
|0:2
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|8.
|2:0
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|10.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|5 - 12
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|16.
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|17.
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|18.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|3 - 6
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|21.
|0:1
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|22.
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|24.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|25.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|26.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|27.
|10
|0
|2
|8
|7 - 21
|2
|28.
|8
|0
|1
|7
|0 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (2)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (4)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 6