  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 18.
Эстудиантес Ла-Плата
2:0
Первый тайм: 31'
Институто Кордоба
0'
1:0
13' Гол
Facundo Rodriguez2
2:0
27' Гол
Маньома Алексис

Ход матча

13'
Facundo Rodriguez2
(Соса Хосе)
1:0
27'
Маньома Алексис
(Аскасибар Сантьяго)
2:0
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Эстудиантес Ла-Плата
Ничья
Институто Кордоба
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12
Matias
Mansilla
20
Eric
Meza
14
Боселли
Себастьян
2
Facundo
Rodriguez2
13
Gaston
Benedetti
7
Соса
Хосе
22
Перес
Энцо
5
Аскасибар
Сантьяго
8
Невес
Габриэль
19
Маньома
Алексис
38
Joaquin
Tobio
Burgos
28
Роффо
Мануэль
4
Giuliano
Cerato
31
Gonzalo
Requena
6
Fernando
Alarcon
12
Jonathan
Bay
47
Nicolas
Dubersarsky
19
Gaston
Lodico
7
Gregorio
Rodríguez
22
Damian
Puebla
11
Damian
Batallini
9
Facundo
Suarez
Эстудиантес Ла-Плата
4-4-2
Институто Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Эстудиантес Ла-Плата
Институто Кордоба

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
0:0
ПН
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
0

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каррильо Гидо 5 0.28
Пьятти Пабло 2 0.11
Edwin Cetre 2 (1) 0.11
Аскасибар Сантьяго 2 0.11
Паласиос Тьяго 1 0.06
Javier Correa 1 0.06
Eros Mancuso 1 0.06
Соса Хосе 1 (1) 0.06
Mauro Menzdez 1 0.06
Facundo Rodriguez2 1 0.06
Ромеро Саид 1 0.06
Joaquin Tobio Burgos 1 0.06
Luciano Gimenez 0 0
Маньома Алексис 0 0
Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Rodriguez III 5 0.28
Russo Cordero 5 0.28
Damian Puebla 3 0.17
Gregorio Rodríguez 3 0.17
Facundo Suarez 2 0.11
Gonzalo Requena 2 0.11
Gaston Lodico 1 0.06
Fernando Alarcon 1 0.06
Juan Franco 1 0.06
Lucas Rodriguez I 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Giuliano Cerato 0 0
Nicolas Dubersarsky 0 0
Jeremias Lazaro 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аскасибар Сантьяго 5 1
Gaston Benedetti 6 0
Паласиос Тьяго 5 0
Перес Энцо 4 0
Facundo Rodriguez2 4 0
Лолло Лусиано 2 0
Javier Correa 2 0
Bautista Kociubinski 2 0
Eros Mancuso 2 0
Соса Хосе 1 0
Пьятти Пабло 1 0
Каррильо Гидо 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Matias Mansilla 1 0
Арзамендия Сантьяго 1 0
Edwin Cetre 1 0
Невес Габриэль 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Ромеро Саид 1 0
Luciano Gimenez 1 0
Маньома Алексис 1 0
Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonas Acevedo 5 1
Nicolas Dubersarsky 5 0
Fernando Alarcon 4 0
Jonathan Bay 4 0
Lucas Rodriguez I 3 0
Russo Cordero 1 1
Juan Franco 2 0
Gaston Lodico 2 0
Miguel Brizuela 2 0
Stefano Moreyra 2 0
Gregorio Rodríguez 2 0
Damian Puebla 2 0
Rodrigo Pérez 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Brahian Cuello 1 0
Facundo Suarez 1 0
Gonzalo Requena 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Институто Кордоба
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
3
Эстудиантес Ла-Плата
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Институто Кордоба
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

7
14
Эстудиантес Ла-Плата
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Институто Кордоба
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
1
10%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
4
40%
1
10%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
2
25%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
5
36%
76-90

Пропущено

11
5
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
18%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

18
24
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
3
17%
5
21%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
22%
6
25%
31-45
4
22%
3
13%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
5
28%
6
25%
76-90

Пропущено

17
13
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
18%
4
31%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
5
29%
29%
1
8%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
3
18%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1
Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1
Институто Кордоба
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1
Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
Институто Кордоба

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла-Плата
Институто Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
5
3
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
12
5
4
13
1.5
8
9
2
15
2.5
2
15
2
15
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 18 11 4 3 31 - 12 37
2.
Уракан
 18 9 7 2 20 - 9 34
3.
Тальерес Кордоба
 18 8 7 3 23 - 19 31
4.
Институто Кордоба
 0:2 18 8 4 6 23 - 16 28
5.
Расинг Авельянеда
 18 8 4 6 25 - 18 28
6.
Депортиво Риестра
 18 8 3 7 21 - 21 27
7.
Унион Санта-Фе
 18 7 6 5 18 - 16 27
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 2:0 18 7 5 6 20 - 17 26
9.
Атлетико Тукуман
 18 7 5 6 18 - 20 26
10.
Ривер Плейт
 18 6 8 4 21 - 13 26
11.
Бельграно
 18 6 7 5 21 - 20 25
12.
Индепендьенте Авельянеда
 18 5 10 3 15 - 12 25
13.
Тигре
 18 6 6 6 24 - 22 24
14.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 6 6 17 - 16 24
15.
Платенсе
 18 6 6 6 15 - 15 24
16.
Бока Хуниорс
 18 6 6 6 20 - 20 24
17.
Годой Крус
 17 5 8 4 19 - 18 23
18.
Росарио Сентраль
 0:1 18 6 4 8 21 - 19 22
19.
Архентинос Хуниорс
 18 6 4 8 14 - 17 22
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 18 6 4 8 22 - 26 22
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 5 5 7 12 - 19 20
22.
Банфилд
 1:0 18 5 5 8 16 - 21 20
23.
Индепендьенте Ривадавия
 18 5 5 8 11 - 19 20
24.
Ланус
 18 4 8 6 19 - 26 20
25.
Сармьенто
 18 4 7 7 14 - 19 19
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 17 4 6 7 15 - 18 18
27.
Дефенса и Хустисия
 18 3 6 9 15 - 28 15
28.
Барракас Сентраль
 17 2 6 9 8 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 8 7 1 0 16 - 1 22
3.
Архентинос Хуниорс
 10 6 3 1 14 - 5 21
4.
Расинг Авельянеда
 9 6 2 1 16 - 7 20
5.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
6.
Унион Санта-Фе
 10 6 2 2 12 - 5 20
7.
Ривер Плейт
 10 5 4 1 18 - 7 19
8.
Тальерес Кордоба
 8 5 3 0 11 - 4 18
9.
Бельграно
 10 5 3 2 14 - 10 18
10.
Институто Кордоба
 0:2 8 5 2 1 14 - 5 17
11.
Бока Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
12.
Атлетико Тукуман
 9 5 2 2 12 - 9 17
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 2:0 9 4 4 1 12 - 6 16
14.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
15.
Росарио Сентраль
 0:1 9 4 3 2 13 - 8 15
16.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 7 - 8 14
18.
Годой Крус
 9 3 5 1 13 - 9 14
19.
Индепендьенте Авельянеда
 9 3 5 1 8 - 6 14
20.
Дефенса и Хустисия
 8 3 4 1 8 - 7 13
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 1 4 12 - 14 13
22.
Тигре
 10 3 4 3 14 - 13 13
23.
Сармьенто
 10 3 4 3 7 - 7 13
24.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
25.
Банфилд
 1:0 8 2 4 2 11 - 9 10
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
27.
Платенсе
 8 2 3 3 3 - 5 9
28.
Барракас Сентраль
 8 0 3 5 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Платенсе
 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 10 3 4 3 12 - 15 13
5.
Тигре
 8 3 2 3 10 - 9 11
6.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 5 2 7 - 6 11
7.
Институто Кордоба
 0:2 10 3 2 5 9 - 11 11
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 2:0 9 3 1 5 8 - 11 10
9.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
10.
Банфилд
 1:0 10 3 1 6 5 - 12 10
11.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 2 3 4 8 - 11 9
14.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
15.
Атлетико Тукуман
 9 2 3 4 6 - 11 9
16.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
17.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 2 6 6 - 14 8
18.
Бельграно
 8 1 4 3 7 - 10 7
19.
Ривер Плейт
 8 1 4 3 3 - 6 7
20.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
21.
Росарио Сентраль
 0:1 9 2 1 6 8 - 11 7
22.
Бока Хуниорс
 10 1 4 5 9 - 15 7
23.
Сармьенто
 8 1 3 4 7 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 8 0 2 6 4 - 14 2
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 2 8 7 - 21 2
28.
Архентинос Хуниорс
 8 0 1 7 0 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (2)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла-Плата
Ничья
Институто Кордоба
2.27
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4.60
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9.50
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