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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 18.
Архентинос Хуниорс
0:0
Перерыв
Тальерес Кордоба
0'
13' Желтая карточка
Tomas Molina
29' Желтая карточка
Депьетри Валентин
45' Желтая карточка
Ботта Рубен
45' Желтая карточка
Хосе Херрейра
45' Желтая карточка
Francis Mac Allister

Ход матча

13'
Tomas Molina
 
29'
 
Депьетри Валентин
36'
Ороз Николас
Родригес Алан
 
45'
 
Ботта Рубен
45'
Хосе Херрейра
 
45'
Francis Mac Allister
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Архентинос Хуниорс
Ничья
Тальерес Кордоба
2.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Родригес
Диего
II
14
Kevin
Coronel
16
Альварес
Франсиско
2
Tobias
Ramirez
6
Вега
Роман
7
Santiago
Rodriguez
III
8
Родригес
Алан
30
Francis
Mac
Allister
11
Хосе
Херрейра
9
Ромеро
Максимильяно
27
Tomas
Molina
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
28
Портильо
Хуан
Карлос
6
Juan
Rodriguez2
15
Риверос
Блас
7
Галарса
Матиас
30
Ортегоса
Диего
11
Депьетри
Валентин
10
Ботта
Рубен
32
Бартиччотто
Бруно
9
Джиротти
Федерико
Архентинос Хуниорс
4-4-2
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Тальерес Кордоба

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

КПЛ
2:1
КПЛ
3:1
ЛП
1:0
ЛП
2:0
КПЛ
2:1
ЛП
1:2
С
1:0
С
0:2
С
2:0

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.4
0.25

Среднее время на гол

64
360

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.2

Среднее время на гол

51
75

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.56
0.78

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
115

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 3 (1) 0.17
Хосе Херрейра 2 0.11
Ромеро Максимильяно 1 0.06
Родригес Алан 1 0.06
Гальван Джонатан 1 0.06
Ороз Николас 1 0.06
Альварес Франсиско 1 0.06
Гонду Лусиано 1 0.06
E. Viveros 0 0
Ariel Gamarra 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартиччотто Бруно 6 0.33
Портильо Маркос 2 0.11
Соса Рамон 2 0.11
Мартинес Алекс 2 0.11
Таррагона Кристиан 2 0.11
Джиротти Федерико 2 0.11
Ботта Рубен 1 0.06
Бенавидес Гастон Америко 1 0.06
Альбаррасин Густаво 1 0.06
Каталан Матиас 1 0.06
Депьетри Валентин 1 0.06
Juan Rodriguez2 1 0.06
Галарса Матиас 1 0.06
Наварро Мигель 0 0
Боу Густаво 0 0
Паласиос Себастьян 0 0
Риверос Блас 0 0
Портилья Хуан 0 0

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гальван Джонатан 4 2
Альварес Франсиско 3 1
Хосе Херрейра 4 0
Вега Роман 4 0
Годой Эрик 2 1
Ороз Николас 2 0
Francis Mac Allister 2 0
Хередиа Леонардо 2 0
Верон Гастон 2 0
Лескано Алан 2 0
Kevin Coronel 2 0
Сантамария Тьяго 2 0
Lucas Gomez 1 0
Родригес Диего II 1 0
Tomas Molina 1 0
Прието Себастьян 1 0
Родригес Алан 1 0
Паласио Тобиас 1 0
Ariel Gamarra 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портильо Маркос 6 0
Галарса Матиас 4 1
Портильо Хуан Карлос 4 0
Ортегоса Диего 2 1
Ботта Рубен 3 0
Бенавидес Гастон Америко 3 0
Наварро Мигель 3 0
Депьетри Валентин 3 0
Эррера Гидо 2 0
Lucas Suarez II 2 0
Таррагона Кристиан 2 0
Портилья Хуан 2 0
Alexander Medina 0 1
Паласиос Себастьян 0 1
Мойяно Франко 0 1
Каталан Матиас 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Риверос Блас 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Джиротти Федерико 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Бартиччотто Бруно 1 0
Альбаррасин Густаво 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
4
Архентинос Хуниорс
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Тальерес Кордоба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

0
11
Архентинос Хуниорс
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Тальерес Кордоба
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

10
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

0
15

Голы по времени матча

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
8%
5
38%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
17 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

12
4
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

12
24
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
12 Не забивали 4
1
8%
6
25%
1-15
2
17%
1
4%
16-30
4
33%
3
13%
31-45
4
33%
3
13%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
0
0%
6
25%
76-90

Пропущено

16
15
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
19%
5
33%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
25%
3
20%
61-75
4
25%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0
Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2
Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Тальерес Кордоба

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 50%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
8 раз 100%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
5 раз 29%
0:0
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
12 раз 71%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
1
4
5
1.5
4
4
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
12
0.5
Больше Меньше
13
4
4
13
1.5
7
10
2
15
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 18 11 4 3 31 - 12 37
2.
Уракан
 18 9 7 2 20 - 9 34
3.
Тальерес Кордоба
 0:0 18 8 8 2 23 - 16 32
4.
Институто Кордоба
 17 8 4 5 23 - 14 28
5.
Расинг Авельянеда
 18 8 4 6 25 - 18 28
6.
Депортиво Риестра
 18 8 3 7 21 - 21 27
7.
Унион Санта-Фе
 18 7 6 5 18 - 16 27
8.
Атлетико Тукуман
 18 7 5 6 18 - 20 26
9.
Ривер Плейт
 18 6 8 4 21 - 13 26
10.
Бельграно
 18 6 7 5 21 - 20 25
11.
Индепендьенте Авельянеда
 18 5 10 3 15 - 12 25
12.
Тигре
 18 6 6 6 24 - 22 24
13.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 6 6 17 - 16 24
14.
Платенсе
 18 6 6 6 15 - 15 24
15.
Бока Хуниорс
 18 6 6 6 20 - 20 24
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 17 6 5 6 18 - 17 23
17.
Годой Крус
 17 5 8 4 19 - 18 23
18.
Росарио Сентраль
 17 6 4 7 21 - 18 22
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 18 6 4 8 22 - 26 22
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 5 5 7 12 - 19 20
21.
Архентинос Хуниорс
 0:0 18 5 5 8 11 - 17 20
22.
Индепендьенте Ривадавия
 18 5 5 8 11 - 19 20
23.
Ланус
 18 4 8 6 19 - 26 20
24.
Сармьенто
 18 4 7 7 14 - 19 19
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 17 4 6 7 15 - 18 18
26.
Банфилд
 17 4 5 8 15 - 21 17
27.
Дефенса и Хустисия
 18 3 6 9 15 - 28 15
28.
Барракас Сентраль
 17 2 6 9 8 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 8 7 1 0 16 - 1 22
3.
Расинг Авельянеда
 9 6 2 1 16 - 7 20
4.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
5.
Унион Санта-Фе
 10 6 2 2 12 - 5 20
6.
Ривер Плейт
 10 5 4 1 18 - 7 19
7.
Архентинос Хуниорс
 0:0 10 5 4 1 11 - 5 19
8.
Тальерес Кордоба
 0:0 8 5 3 0 11 - 4 18
9.
Бельграно
 10 5 3 2 14 - 10 18
10.
Институто Кордоба
 8 5 2 1 14 - 5 17
11.
Бока Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
12.
Атлетико Тукуман
 9 5 2 2 12 - 9 17
13.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
14.
Росарио Сентраль
 8 4 3 1 13 - 7 15
15.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 7 - 8 14
17.
Годой Крус
 9 3 5 1 13 - 9 14
18.
Индепендьенте Авельянеда
 9 3 5 1 8 - 6 14
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
20.
Дефенса и Хустисия
 8 3 4 1 8 - 7 13
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 1 4 12 - 14 13
22.
Тигре
 10 3 4 3 14 - 13 13
23.
Сармьенто
 10 3 4 3 7 - 7 13
24.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
25.
Банфилд
 8 2 4 2 11 - 9 10
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
27.
Платенсе
 8 2 3 3 3 - 5 9
28.
Барракас Сентраль
 8 0 3 5 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Платенсе
 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 0:0 10 3 5 2 12 - 12 14
5.
Тигре
 8 3 2 3 10 - 9 11
6.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 5 2 7 - 6 11
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 3 1 5 8 - 11 10
9.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
10.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
12.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 2 3 4 8 - 11 9
14.
Атлетико Тукуман
 9 2 3 4 6 - 11 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
16.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 2 6 6 - 14 8
17.
Бельграно
 8 1 4 3 7 - 10 7
18.
Ривер Плейт
 8 1 4 3 3 - 6 7
19.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
20.
Росарио Сентраль
 9 2 1 6 8 - 11 7
21.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
22.
Бока Хуниорс
 10 1 4 5 9 - 15 7
23.
Сармьенто
 8 1 3 4 7 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 8 0 2 6 4 - 14 2
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 2 8 7 - 21 2
28.
Архентинос Хуниорс
 0:0 8 0 1 7 0 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (2)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 6
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Архентинос Хуниорс
Ничья
Тальерес Кордоба
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3.40
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