Тур: 18.
0:0
Перерыв
0'
13' Желтая карточкаTomas Molina
29' Желтая карточкаДепьетри Валентин
45' Желтая карточкаБотта Рубен
45' Желтая карточкаХосе Херрейра
45' Желтая карточкаFrancis Mac Allister
Ход матча
13'
45'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Tomas
Molina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Tomas MolinaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
25 Lucas GomezПолузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
-
10 Верон ГастонНападающий
- Нападающий
-
-
29 E. Viveros
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Zermatten
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Виго АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Tomas Kummer
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
Главный тренер: Медина Александер
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Тальерес Кордоба
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.25
Среднее время на гол
64
360
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.2
Среднее время на гол
51
75
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.56
0.78
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
115
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|3 (1)
|0.17
|Хосе Херрейра
|2
|0.11
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.06
|Родригес Алан
|1
|0.06
|Гальван Джонатан
|1
|0.06
|Ороз Николас
|1
|0.06
|Альварес Франсиско
|1
|0.06
|Гонду Лусиано
|1
|0.06
|E. Viveros
|0
|0
|Ariel Gamarra
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартиччотто Бруно
|6
|0.33
|Портильо Маркос
|2
|0.11
|Соса Рамон
|2
|0.11
|Мартинес Алекс
|2
|0.11
|Таррагона Кристиан
|2
|0.11
|Джиротти Федерико
|2
|0.11
|Ботта Рубен
|1
|0.06
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.06
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.06
|Каталан Матиас
|1
|0.06
|Депьетри Валентин
|1
|0.06
|Juan Rodriguez2
|1
|0.06
|Галарса Матиас
|1
|0.06
|Наварро Мигель
|0
|0
|Боу Густаво
|0
|0
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Портилья Хуан
|0
|0
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гальван Джонатан
|4
|2
|Альварес Франсиско
|3
|1
|Хосе Херрейра
|4
|0
|Вега Роман
|4
|0
|Годой Эрик
|2
|1
|Ороз Николас
|2
|0
|Francis Mac Allister
|2
|0
|Хередиа Леонардо
|2
|0
|Верон Гастон
|2
|0
|Лескано Алан
|2
|0
|Kevin Coronel
|2
|0
|Сантамария Тьяго
|2
|0
|Lucas Gomez
|1
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Tomas Molina
|1
|0
|Прието Себастьян
|1
|0
|Родригес Алан
|1
|0
|Паласио Тобиас
|1
|0
|Ariel Gamarra
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Портильо Маркос
|6
|0
|Галарса Матиас
|4
|1
|Портильо Хуан Карлос
|4
|0
|Ортегоса Диего
|2
|1
|Ботта Рубен
|3
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Депьетри Валентин
|3
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Таррагона Кристиан
|2
|0
|Портилья Хуан
|2
|0
|Alexander Medina
|0
|1
|Паласиос Себастьян
|0
|1
|Мойяно Франко
|0
|1
|Каталан Матиас
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Бартиччотто Бруно
|1
|0
|Альбаррасин Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
4
Архентинос Хуниорс
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Тальерес Кордоба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
0
11
Архентинос Хуниорс
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Тальерес Кордоба
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
10
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
0
15
Голы по времени матча
Забито
12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
8%
5
38%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Забито
0
11
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
17 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
12
4
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
12
24
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
12 Не забивали 4
1
8%
6
25%
1-15
2
17%
1
4%
16-30
4
33%
3
13%
31-45
4
33%
3
13%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
0
0%
6
25%
76-90
Пропущено
16
15
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
19%
5
33%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
25%
3
20%
61-75
4
25%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0
Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2
Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Тальерес Кордоба
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 50%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
8 раз 100%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
5 раз 29%
0:0
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
12 раз 71%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
71
45
44
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
512
Больше Меньше
134
413
710
215
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|31 - 12
|37
|2.
|18
|9
|7
|2
|20 - 9
|34
|3.
|0:0
|18
|8
|8
|2
|23 - 16
|32
|4.
|17
|8
|4
|5
|23 - 14
|28
|5.
|18
|8
|4
|6
|25 - 18
|28
|6.
|18
|8
|3
|7
|21 - 21
|27
|7.
|18
|7
|6
|5
|18 - 16
|27
|8.
|18
|7
|5
|6
|18 - 20
|26
|9.
|18
|6
|8
|4
|21 - 13
|26
|10.
|18
|6
|7
|5
|21 - 20
|25
|11.
|18
|5
|10
|3
|15 - 12
|25
|12.
|18
|6
|6
|6
|24 - 22
|24
|13.
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|14.
|18
|6
|6
|6
|15 - 15
|24
|15.
|18
|6
|6
|6
|20 - 20
|24
|16.
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|17.
|17
|5
|8
|4
|19 - 18
|23
|18.
|17
|6
|4
|7
|21 - 18
|22
|19.
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|20.
|17
|5
|5
|7
|12 - 19
|20
|21.
|0:0
|18
|5
|5
|8
|11 - 17
|20
|22.
|18
|5
|5
|8
|11 - 19
|20
|23.
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|24.
|18
|4
|7
|7
|14 - 19
|19
|25.
|17
|4
|6
|7
|15 - 18
|18
|26.
|17
|4
|5
|8
|15 - 21
|17
|27.
|18
|3
|6
|9
|15 - 28
|15
|28.
|17
|2
|6
|9
|8 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 7
|25
|2.
|8
|7
|1
|0
|16 - 1
|22
|3.
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|4.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|12 - 5
|20
|6.
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|7.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|11 - 5
|19
|8.
|0:0
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|9.
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|18
|10.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|11.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|12.
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|13.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|14.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|15.
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|16.
|9
|4
|2
|3
|7 - 8
|14
|17.
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|18.
|9
|3
|5
|1
|8 - 6
|14
|19.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|20.
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|21.
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|22.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|23.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|24.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|25.
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|26.
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|27.
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|28.
|8
|0
|3
|5
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|2.
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|3.
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|4.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|12 - 12
|14
|5.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|8.
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|16.
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|17.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|3 - 6
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|20.
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|4 - 12
|7
|22.
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|24.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|25.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|26.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|27.
|10
|0
|2
|8
|7 - 21
|2
|28.
|0:0
|8
|0
|1
|7
|0 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (2)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (4)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 6