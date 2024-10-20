Тур: 18.
3:0
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаTomas Molina
29' Желтая карточкаДепьетри Валентин
45' Желтая карточкаБотта Рубен
45' Желтая карточкаХосе Херрейра
45' Желтая карточкаFrancis Mac Allister
1:0
63' ГолАльварес Франсиско
2:0
66' ГолРомеро Максимильяно
68' Желтая карточкаОртегоса Диего
86' Желтая карточкаTobias Ramirez
3:0
90' ГолЛескано Алан
90'+3
Ход матча
13'
45'
45'
63'
66'
68'
86'
90'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
27
Tomas
Molina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Tomas MolinaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
25 Lucas GomezПолузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
-
10 Верон ГастонНападающий
- Нападающий
-
-
29 E. Viveros
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Zermatten
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Виго АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Tomas Kummer
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
Главный тренер: Медина Александер
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Тальерес Кордоба
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.25
Среднее время на гол
64
360
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.2
Среднее время на гол
51
75
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.56
0.78
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
115
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|4 (1)
|0.22
|Хосе Херрейра
|2
|0.11
|Ромеро Максимильяно
|2
|0.11
|Альварес Франсиско
|2
|0.11
|Родригес Алан
|1
|0.06
|Гальван Джонатан
|1
|0.06
|Ороз Николас
|1
|0.06
|Гонду Лусиано
|1
|0.06
|E. Viveros
|0
|0
|Ariel Gamarra
|0
|0
|Kevin Coronel
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартиччотто Бруно
|6
|0.33
|Портильо Маркос
|2
|0.11
|Соса Рамон
|2
|0.11
|Мартинес Алекс
|2
|0.11
|Таррагона Кристиан
|2
|0.11
|Джиротти Федерико
|2
|0.11
|Ботта Рубен
|1
|0.06
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.06
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.06
|Каталан Матиас
|1
|0.06
|Депьетри Валентин
|1
|0.06
|Juan Rodriguez2
|1
|0.06
|Галарса Матиас
|1
|0.06
|Наварро Мигель
|0
|0
|Боу Густаво
|0
|0
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Портилья Хуан
|0
|0
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гальван Джонатан
|4
|2
|Хосе Херрейра
|5
|0
|Альварес Франсиско
|3
|1
|Вега Роман
|4
|0
|Годой Эрик
|2
|1
|Francis Mac Allister
|3
|0
|Ороз Николас
|2
|0
|Хередиа Леонардо
|2
|0
|Верон Гастон
|2
|0
|Лескано Алан
|2
|0
|Kevin Coronel
|2
|0
|Сантамария Тьяго
|2
|0
|Lucas Gomez
|1
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Tomas Molina
|1
|0
|Прието Себастьян
|1
|0
|Родригес Алан
|1
|0
|Паласио Тобиас
|1
|0
|Ariel Gamarra
|1
|0
|Tobias Ramirez
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Портильо Маркос
|6
|0
|Галарса Матиас
|4
|1
|Ортегоса Диего
|3
|1
|Ботта Рубен
|4
|0
|Портильо Хуан Карлос
|4
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Депьетри Валентин
|3
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Таррагона Кристиан
|2
|0
|Портилья Хуан
|2
|0
|Alexander Medina
|0
|1
|Паласиос Себастьян
|0
|1
|Мойяно Франко
|0
|1
|Каталан Матиас
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Бартиччотто Бруно
|1
|0
|Альбаррасин Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
4
Архентинос Хуниорс
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Тальерес Кордоба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
0
11
Архентинос Хуниорс
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
39% (7)
56% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
Тальерес Кордоба
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Сухие победы
11
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
0
15
Голы по времени матча
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
7%
5
38%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
1
7%
5
38%
76-90
Пропущено
4
14
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
25%
4
29%
61-75
1
25%
3
21%
76-90
Забито
0
11
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
18 Не забивали 11
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
12
4
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
15
24
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
12 Не забивали 5
1
7%
6
25%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
4
27%
3
13%
31-45
4
27%
3
13%
46-60
3
20%
5
21%
61-75
1
7%
6
25%
76-90
Пропущено
16
18
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
3
19%
5
28%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
4
25%
5
28%
61-75
4
25%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0
Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2
Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Тальерес Кордоба
Точный счет
0:0
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 50%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
8 раз 100%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 28%
0:0
4 раза 22%
3:0
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
12 раз 67%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
1
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
71
55
44
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
612
Больше Меньше
135
513
711
315
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|31 - 12
|37
|2.
|18
|9
|7
|2
|20 - 9
|34
|3.
|18
|8
|7
|3
|23 - 19
|31
|4.
|0:2
|18
|8
|4
|6
|23 - 16
|28
|5.
|18
|8
|4
|6
|25 - 18
|28
|6.
|18
|8
|3
|7
|21 - 21
|27
|7.
|18
|7
|6
|5
|18 - 16
|27
|8.
|2:0
|18
|7
|5
|6
|20 - 17
|26
|9.
|18
|7
|5
|6
|18 - 20
|26
|10.
|18
|6
|8
|4
|21 - 13
|26
|11.
|18
|6
|7
|5
|21 - 20
|25
|12.
|18
|5
|10
|3
|15 - 12
|25
|13.
|18
|6
|6
|6
|24 - 22
|24
|14.
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|15.
|18
|6
|6
|6
|15 - 15
|24
|16.
|18
|6
|6
|6
|20 - 20
|24
|17.
|17
|5
|8
|4
|19 - 18
|23
|18.
|0:1
|18
|6
|4
|8
|21 - 19
|22
|19.
|18
|6
|4
|8
|14 - 17
|22
|20.
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|21.
|17
|5
|5
|7
|12 - 19
|20
|22.
|1:0
|18
|5
|5
|8
|16 - 21
|20
|23.
|18
|5
|5
|8
|11 - 19
|20
|24.
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|25.
|18
|4
|7
|7
|14 - 19
|19
|26.
|17
|4
|6
|7
|15 - 18
|18
|27.
|18
|3
|6
|9
|15 - 28
|15
|28.
|17
|2
|6
|9
|8 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 7
|25
|2.
|8
|7
|1
|0
|16 - 1
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|14 - 5
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|5.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|6.
|10
|6
|2
|2
|12 - 5
|20
|7.
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|8.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|9.
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|18
|10.
|0:2
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|11.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|12.
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|13.
|2:0
|9
|4
|4
|1
|12 - 6
|16
|14.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|15.
|0:1
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|16.
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|17.
|9
|4
|2
|3
|7 - 8
|14
|18.
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|19.
|9
|3
|5
|1
|8 - 6
|14
|20.
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|21.
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|22.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|23.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|24.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|25.
|1:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|26.
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|27.
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|28.
|8
|0
|3
|5
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|2.
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|3.
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|4.
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|7.
|0:2
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|8.
|2:0
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|10.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|5 - 12
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|16.
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|17.
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|18.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|3 - 6
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|21.
|0:1
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|22.
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|24.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|25.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|26.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|27.
|10
|0
|2
|8
|7 - 21
|2
|28.
|8
|0
|1
|7
|0 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (2)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (4)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 6