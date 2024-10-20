Тур: 18.
0:0
Первый тайм: 29'
Ход матча
6'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Пардо
Франко
14
Питтон
Бруно
28
Питтон
Мауро
20
Simon
Rivero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Питтон БруноЗащитник
- Полузащитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
-
20 Simon RiveroПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Пас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Гамба ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
-
10 Enzo Roldan
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Соньора АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Pablo Siles
-
26 Alejo Toledo
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Уракан
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
128.6%
0 побед 9 ничьих 1 победа
15 матчей
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
13.3%
80%
6.7%
2 победы 12 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
0.6
0
Среднее время на гол
150
0
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
0.73
0.53
Тотал матчей
2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
122
168
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсини Николас
|3 (1)
|0.17
|Бальбоа Адриан
|3 (1)
|0.17
|Хавьер Моралес
|3
|0.17
|Пардо Франко
|2
|0.11
|Домина Жеронимо
|2
|0.11
|Питтон Мауро
|1
|0.06
|Питтон Бруно
|1
|0.06
|Simon Rivero
|1
|0.06
|Marcos Mosqueira
|1
|0.06
|Верде Лионель
|1
|0.06
|Mateo Del Blanco
|0
|0
|Диале Мауро Луна
|0
|0
|Lautaro Vargas
|0
|0
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуссетто Игнасио
|5 (2)
|0.28
|Фертоли Эктор
|3
|0.17
|Аларкон Вильям
|2
|0.11
|Тобио Фернандо
|2
|0.11
|Эчеверрия Родриго
|2
|0.11
|Walter Mazzanti
|1
|0.06
|Рамирес Эрик Иван
|1
|0.06
|Де ла Фуэнте Эрнан
|1
|0.06
|Соньора Алан
|1
|0.06
|Cesar Ibanez
|0
|0
|Federico Fattori
|0
|0
|Lucas Carrizo
|0
|0
|Francisco Ramirez
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пас Николас
|11
|0
|Корвалан Клаудио
|5
|1
|Пардо Франко
|4
|0
|Бальбоа Адриан
|2
|1
|Питтон Бруно
|2
|1
|Гамба Лукас
|2
|0
|Кардосо Тьяго
|2
|0
|Питтон Мауро
|2
|0
|Вера Федерико
|2
|0
|Домина Жеронимо
|2
|0
|Marcos Mosqueira
|2
|0
|Lautaro Vargas
|2
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Джерометта Франсиско
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Танда Патрисио
|1
|0
|Simon Rivero
|1
|0
|Фаскендини Валентин
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Carrizo
|7
|0
|Аларкон Вильям
|3
|1
|Guillermo Benitez1
|3
|1
|Frank Kudelka
|2
|1
|Cesar Ibanez
|3
|0
|Rodrigo Cabral
|3
|0
|Federico Fattori
|2
|0
|Эчеверрия Родриго
|2
|0
|Walter Mazzanti
|2
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Francisco Ramirez
|2
|0
|Lucas Souto
|2
|0
|Тобио Фернандо
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Рамирес Эрик Иван
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Уракан
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Унион Санта-Фе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Уракан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
4
11
Унион Санта-Фе
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Уракан
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
4
15
Голы по времени матча
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
2
29%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
25%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
6
50%
1
14%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
3
50%
3
27%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
3
60%
76-90
Забито
18
18
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
0
0%
4
22%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
22%
5
28%
31-45
3
17%
3
17%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
6
33%
4
22%
76-90
Пропущено
15
10
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
13%
1
10%
1-15
3
20%
2
20%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
4
27%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1
Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2
Уракан
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Уракан - Сармьенто 3:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Тальерес Ремедиос - Уракан 0:1
Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Уракан - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Уракан - Бельграно 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Платенсе - Уракан 0:0 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Уракан 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Уракан
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Уракан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
45
36
27
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
125
413
413
215
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|31 - 12
|37
|2.
|0:0
|18
|8
|8
|2
|19 - 9
|32
|3.
|17
|8
|7
|2
|23 - 16
|31
|4.
|17
|8
|4
|5
|23 - 14
|28
|5.
|18
|8
|4
|6
|25 - 18
|28
|6.
|0:0
|18
|7
|7
|4
|18 - 15
|28
|7.
|18
|8
|3
|7
|21 - 21
|27
|8.
|18
|7
|5
|6
|18 - 20
|26
|9.
|18
|6
|8
|4
|21 - 13
|26
|10.
|18
|6
|7
|5
|21 - 20
|25
|11.
|18
|5
|10
|3
|15 - 12
|25
|12.
|18
|6
|6
|6
|24 - 22
|24
|13.
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|14.
|18
|6
|6
|6
|15 - 15
|24
|15.
|18
|6
|6
|6
|20 - 20
|24
|16.
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|17.
|17
|5
|8
|4
|19 - 18
|23
|18.
|17
|6
|4
|7
|21 - 18
|22
|19.
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|20.
|17
|5
|5
|7
|12 - 19
|20
|21.
|18
|5
|5
|8
|11 - 19
|20
|22.
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|23.
|17
|5
|4
|8
|11 - 17
|19
|24.
|18
|4
|7
|7
|14 - 19
|19
|25.
|17
|4
|6
|7
|15 - 18
|18
|26.
|17
|4
|5
|8
|15 - 21
|17
|27.
|18
|3
|6
|9
|15 - 28
|15
|28.
|17
|2
|6
|9
|8 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 7
|25
|2.
|8
|7
|1
|0
|16 - 1
|22
|3.
|0:0
|10
|6
|3
|1
|12 - 4
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|5.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|6.
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|7.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|8.
|9
|5
|3
|1
|11 - 5
|18
|9.
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|18
|10.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|11.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|12.
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|13.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|14.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|15.
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|16.
|9
|4
|2
|3
|7 - 8
|14
|17.
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|18.
|9
|3
|5
|1
|8 - 6
|14
|19.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|20.
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|21.
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|22.
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|23.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|24.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|25.
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|26.
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|27.
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|28.
|8
|0
|3
|5
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|2.
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|3.
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|4.
|0:0
|9
|2
|6
|1
|7 - 5
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|8.
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|16.
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|17.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|3 - 6
|7
|19.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|20.
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|4 - 12
|7
|22.
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|24.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|25.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|26.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|27.
|10
|0
|2
|8
|7 - 21
|2
|28.
|8
|0
|1
|7
|0 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (2)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (4)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 6