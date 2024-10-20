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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 18.
Унион Санта-Фе
0:1
Конец матча
Уракан
0'
7' Желтая карточка
Lucas Souto
82' Желтая карточка
Federico Fattori
0:1
90' Пенальти
Фертоли Эктор
90'+12
25
Кардосо
Тьяго
34
Пардо
Франко
2
Торрен
Мигель
Анхель
3
Корвалан
Клаудио
35
Lautaro
Vargas
14
Питтон
Бруно
20
Simon
Rivero
5
Marcos
Mosqueira
28
Питтон
Мауро
77
Бальбоа
Адриан
33
Орсини
Николас
1
Галиндес
Эрнан
6
Fabio
Pereyra
2
Тобио
Фернандо
3
Lucas
Carrizo
4
Lucas
Souto
13
Guillermo
Benitez1
28
Соньора
Алан
24
Federico
Fattori
20
Эчеверрия
Родриго
43
Рамирес
Эрик
Иван
16
Rodrigo
Cabral
Унион Санта-Фе
5-3-2
Уракан
5-3-2

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Уракан

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

128.6%
0 побед 9 ничьих 1 победа

15 матчей

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

13.3%
80%
6.7%
2 победы 12 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
0:0
ЛП
0:0
КПЛ
1:1
С
1:0
С
1:3
С
0:0
П
1:0
П
1:1
П
1:0
ПБ
1:2
ПБ
0:0
ПБ
3:0
ПБ
1:0
ПБ
0:0

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

0.6
0

Среднее время на гол

150
0

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

0.73
0.53

Тотал матчей

2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

122
168

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсини Николас 3 (1) 0.17
Бальбоа Адриан 3 (1) 0.17
Хавьер Моралес 3 0.17
Пардо Франко 2 0.11
Домина Жеронимо 2 0.11
Питтон Мауро 1 0.06
Питтон Бруно 1 0.06
Simon Rivero 1 0.06
Marcos Mosqueira 1 0.06
Верде Лионель 1 0.06
Mateo Del Blanco 0 0
Диале Мауро Луна 0 0
Lautaro Vargas 0 0
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуссетто Игнасио 5 (2) 0.28
Фертоли Эктор 4 (1) 0.22
Аларкон Вильям 2 0.11
Тобио Фернандо 2 0.11
Эчеверрия Родриго 2 0.11
Walter Mazzanti 1 0.06
Рамирес Эрик Иван 1 0.06
Де ла Фуэнте Эрнан 1 0.06
Соньора Алан 1 0.06
Cesar Ibanez 0 0
Federico Fattori 0 0
Lucas Carrizo 0 0
Francisco Ramirez 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пас Николас 11 0
Корвалан Клаудио 5 1
Пардо Франко 4 0
Бальбоа Адриан 2 1
Питтон Бруно 2 1
Гамба Лукас 2 0
Кардосо Тьяго 2 0
Питтон Мауро 2 0
Вера Федерико 2 0
Домина Жеронимо 2 0
Marcos Mosqueira 2 0
Lautaro Vargas 2 0
Хавьер Моралес 1 0
Орсини Николас 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Джерометта Франсиско 1 0
Enzo Roldan 1 0
Танда Патрисио 1 0
Simon Rivero 1 0
Фаскендини Валентин 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Carrizo 7 0
Аларкон Вильям 3 1
Guillermo Benitez1 3 1
Frank Kudelka 2 1
Cesar Ibanez 3 0
Federico Fattori 3 0
Rodrigo Cabral 3 0
Эчеверрия Родриго 2 0
Walter Mazzanti 2 0
Pablo Siles 2 0
Francisco Ramirez 2 0
Lucas Souto 2 0
Тобио Фернандо 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Рамирес Эрик Иван 1 0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Уракан
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
Унион Санта-Фе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Уракан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

4
11
Унион Санта-Фе
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Уракан
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

4
15

Голы по времени матча

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
0
0%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
3
25%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
6
50%
2
25%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
3
50%
3
27%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
3
60%
76-90

Забито

18
19
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
0
0%
4
21%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
22%
5
26%
31-45
3
17%
3
16%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
6
33%
5
26%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
13%
1
10%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
3
19%
1
10%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
5
31%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1
Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2
Уракан
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Уракан - Сармьенто 3:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Тальерес Ремедиос - Уракан 0:1
Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Уракан - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Уракан - Бельграно 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Платенсе - Уракан 0:0 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Уракан 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
Уракан

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
4 раза 44%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Унион Санта-Фе
Уракан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
3
4
6
1.5
3
6
2
8
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
13
5
4
14
1.5
4
14
2
16
2.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 18 11 4 3 31 - 12 37
2.
Уракан
 18 9 7 2 20 - 9 34
3.
Тальерес Кордоба
 17 8 7 2 23 - 16 31
4.
Институто Кордоба
 17 8 4 5 23 - 14 28
5.
Расинг Авельянеда
 18 8 4 6 25 - 18 28
6.
Депортиво Риестра
 18 8 3 7 21 - 21 27
7.
Унион Санта-Фе
 18 7 6 5 18 - 16 27
8.
Атлетико Тукуман
 18 7 5 6 18 - 20 26
9.
Ривер Плейт
 18 6 8 4 21 - 13 26
10.
Бельграно
 18 6 7 5 21 - 20 25
11.
Индепендьенте Авельянеда
 18 5 10 3 15 - 12 25
12.
Тигре
 18 6 6 6 24 - 22 24
13.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 6 6 17 - 16 24
14.
Платенсе
 18 6 6 6 15 - 15 24
15.
Бока Хуниорс
 18 6 6 6 20 - 20 24
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 17 6 5 6 18 - 17 23
17.
Годой Крус
 17 5 8 4 19 - 18 23
18.
Росарио Сентраль
 17 6 4 7 21 - 18 22
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 18 6 4 8 22 - 26 22
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 5 5 7 12 - 19 20
21.
Индепендьенте Ривадавия
 18 5 5 8 11 - 19 20
22.
Ланус
 18 4 8 6 19 - 26 20
23.
Архентинос Хуниорс
 17 5 4 8 11 - 17 19
24.
Сармьенто
 18 4 7 7 14 - 19 19
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 17 4 6 7 15 - 18 18
26.
Банфилд
 17 4 5 8 15 - 21 17
27.
Дефенса и Хустисия
 18 3 6 9 15 - 28 15
28.
Барракас Сентраль
 17 2 6 9 8 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 8 7 1 0 16 - 1 22
3.
Расинг Авельянеда
 9 6 2 1 16 - 7 20
4.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
5.
Унион Санта-Фе
 10 6 2 2 12 - 5 20
6.
Ривер Плейт
 10 5 4 1 18 - 7 19
7.
Тальерес Кордоба
 8 5 3 0 11 - 4 18
8.
Архентинос Хуниорс
 9 5 3 1 11 - 5 18
9.
Бельграно
 10 5 3 2 14 - 10 18
10.
Институто Кордоба
 8 5 2 1 14 - 5 17
11.
Бока Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
12.
Атлетико Тукуман
 9 5 2 2 12 - 9 17
13.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
14.
Росарио Сентраль
 8 4 3 1 13 - 7 15
15.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 7 - 8 14
17.
Годой Крус
 9 3 5 1 13 - 9 14
18.
Индепендьенте Авельянеда
 9 3 5 1 8 - 6 14
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
20.
Дефенса и Хустисия
 8 3 4 1 8 - 7 13
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 1 4 12 - 14 13
22.
Тигре
 10 3 4 3 14 - 13 13
23.
Сармьенто
 10 3 4 3 7 - 7 13
24.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
25.
Банфилд
 8 2 4 2 11 - 9 10
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
27.
Платенсе
 8 2 3 3 3 - 5 9
28.
Барракас Сентраль
 8 0 3 5 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Платенсе
 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 9 3 4 2 12 - 12 13
5.
Тигре
 8 3 2 3 10 - 9 11
6.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 5 2 7 - 6 11
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 3 1 5 8 - 11 10
9.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
10.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
12.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 2 3 4 8 - 11 9
14.
Атлетико Тукуман
 9 2 3 4 6 - 11 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
16.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 2 6 6 - 14 8
17.
Бельграно
 8 1 4 3 7 - 10 7
18.
Ривер Плейт
 8 1 4 3 3 - 6 7
19.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
20.
Росарио Сентраль
 9 2 1 6 8 - 11 7
21.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
22.
Бока Хуниорс
 10 1 4 5 9 - 15 7
23.
Сармьенто
 8 1 3 4 7 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 8 0 2 6 4 - 14 2
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 2 8 7 - 21 2
28.
Архентинос Хуниорс
 8 0 1 7 0 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (2)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 7'
    Лукас Соуто получил желтую карточку от судьи
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