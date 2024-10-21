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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 27. Стадион: .
Мьёндален
0:0
Конец матча
Согндаль
0'
74' Желтая карточка
Бренден Эрик
90'+8
1
Thomas
Kinn
8
Свеен
Оле
6
Сольберг
Йоаким
5
Эверби
Сиверт
2
Эриксен
Сивер
Скаар
23
Jesper
Svenungsen
Skau
25
Andreas
Heredia-Randen
45
Ольсен
Мейнхард
9
Брингакер
Матиас
10
Моберг
Вегар
7
Овенстад
Мартин
1
Lars
Jendal
3
Робертсен
Йеспер
4
Daniel
Arrocha
13
Фло
Пер-Эгиль
17
Martin
Andre
Sjoelstad
2
Эрикссон
Феликс
6
Martin
Hoeyland
10
Сконес
Каспер
30
Флатакер
Эрик
9
Хинтса
Оливер
77
Oskar
Borgthorsson
Мьёндален
3-4-3
Согндаль
4-3-3

История личных встреч

Мьёндален
Согндаль

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
0:4
ПД
1:0
ТПМ
3:2
ТМК
1:1
ПД
3:4
ПД
0:0
А
3:0
А
0:1
А
0:0
А
0:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.57
1

Среднее время на гол

157
90

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.83
1.14

Среднее время на гол

49
78

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.15
1.08

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

78
83

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брингакер Матиас 7 0.26
Ольсен Мейнхард 6 (1) 0.22
Alie Conteh 5 0.19
Mats Pedersen 3 0.11
Бренден Эрик 3 0.11
Свеен Оле 3 0.11
Холтен Расмус 2 0.07
Эверби Сиверт 1 0.04
Вогт Педер 1 0.04
Скоген Сондре 1 0.04
Keerat Singh 1 0.04
Сольберг Йоаким 0 0
Love Reuterswaerd 0 0
Овенстад Мартин 0 0
Моберг Вегар 0 0
Brinder Singh 0 0
Andreas Heredia-Randen 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edmund Baidoo 7 0.26
Флатакер Эрик 6 0.22
Хинтса Оливер 4 0.15
Martin Hoeyland 4 0.15
Эрикссон Феликс 3 0.11
Daniel Arrocha 3 (3) 0.11
Фло Пер-Эгиль 2 0.07
Менса Эммануэль 1 0.04
Mathias Oren 1 0.04
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Jacob Blixt Flaten 0 0
Oskar Borgthorsson 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сольберг Йоаким 5 0
Бренден Эрик 3 1
Скоген Сондре 4 0
Холтен Расмус 4 0
Andreas Heredia-Randen 4 0
Свеен Оле 2 1
Thomas Kinn 2 1
Ольсен Мейнхард 3 0
Вогт Педер 3 0
Хольст-Ларсен Фабиан 3 0
Alie Conteh 1 1
Эверби Сиверт 2 0
Mats Pedersen 2 0
Simon Appiah 2 0
Kevin Nicol 1 0
Токстад Кристоффер 1 0
Овенстад Мартин 1 0
Брингакер Матиас 1 0
Johannes Dahlby 1 0
Eivind Helgeland 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Andre Sjoelstad 5 0
Робертсен Йеспер 3 1
Martin Hoeyland 4 0
Менса Эммануэль 4 0
Daniel Arrocha 3 0
Эрикссон Феликс 3 0
Jacob Blixt Flaten 3 0
Edmund Baidoo 3 0
Lars Jendal 2 0
Флатакер Эрик 2 0
Joakim Nundal 2 0
Фло Пер-Эгиль 1 0
Tore Andre Flo 1 0
Сконес Каспер 1 0
Ховен Андреас 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Oskar Borgthorsson 1 0
Kristoffer Haukas Steinset 1 0
Mathias Oren 1 0
Emmanuel Olugbe 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Согндаль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

11
5
Мьёндален
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Согндаль
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

7
17
Мьёндален
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
52% (14)
37% (10)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
Согндаль
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

26
11

Упущенные победы

18
22

Голы по времени матча

Забито

20
11
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
6
30%
6
55%
31-45
6
30%
1
9%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
1
5%
1
9%
76-90

Пропущено

20
18
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
1
5%
4
22%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
3
15%
4
22%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
6
30%
3
17%
61-75
3
15%
4
22%
76-90

Забито

14
21
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
2
14%
3
14%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
1
7%
5
24%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
5
36%
6
29%
61-75
3
21%
1
5%
76-90

Пропущено

26
18
14 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
19%
3
17%
1-15
4
15%
5
28%
16-30
5
19%
1
6%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
5
19%
4
22%
61-75
4
15%
4
22%
76-90

Забито

34
32
16 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 12
6 Не забивали 10
6
18%
3
9%
1-15
3
9%
6
19%
16-30
7
21%
11
34%
31-45
8
24%
3
9%
46-60
6
18%
7
22%
61-75
4
12%
2
6%
76-90

Пропущено

46
36
21 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 20
6
13%
7
19%
1-15
7
15%
6
17%
16-30
8
17%
5
14%
31-45
7
15%
3
8%
46-60
11
24%
7
19%
61-75
7
15%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Волеренга - Мьёндален 4:2 Олесунн - Мьёндален 0:1 Мьёндален - Конгсвингер 1:2 Осане - Мьёндален 5:0
Мьёндален - Брюне 1:1 Мосс - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Левангер 2:0 Ранхейм - Мьёндален 0:1 Левангер - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Санднес 0:1 ИК Старт - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 1:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Санднес - Мьёндален 2:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1
Согндаль
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Согндаль - Олесунн 0:1 Стабек - Согндаль 2:0 Согндаль - Брюне 2:3 Санднес - Согндаль 1:0
Согндаль - Люн 0:1 Рёуфосс - Согндаль 4:1 Согндаль - Ранхейм 0:2 Мосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Левангер 1:1 Эгерсунд - Согндаль 0:2 Согндаль - ИК Старт 4:0 Ранхейм - Согндаль 3:0 Стабек - Согндаль 3:3 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Люн - Согндаль 1:2 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Согндаль - Стабек 2:3 ИК Старт - Согндаль 2:1 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Олесунн - Согндаль 0:2

Результаты матчей

Мьёндален
Согндаль

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:1
6 раз 22%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
10 раз 37%
1
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
Согндаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
3
4
10
1.5
7
6
2
12
2.5
3
10
1
13
3.5
2
11
1
13
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
7
4
9
1.5
3
11
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
17
10
8
19
1.5
10
17
3
24
2.5
3
24
1
26
3.5
2
25
1
26
4.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 27 19 5 3 76 - 29 62
2.
Брюне
 27 16 4 7 44 - 26 52
3.
Мосс
 5:1 27 14 4 9 48 - 37 46
4.
Люн
 27 11 10 6 52 - 35 43
5.
Стабек
 27 12 6 9 55 - 50 42
6.
Эгерсунд
 27 12 5 10 50 - 52 41
7.
Рёуфосс
 27 11 7 9 31 - 30 40
8.
Конгсвингер
 27 10 10 7 42 - 47 40
9.
Ранхейм
 1:0 27 9 9 9 40 - 38 36
10.
ИК Старт
 27 9 6 12 42 - 51 33
11.
Олесунн
 27 9 4 14 36 - 45 31
12.
Согндаль
 27 8 7 12 33 - 35 31
13.
Осане
 0:1 27 7 7 13 37 - 47 28
14.
Мьёндален
 27 6 8 13 33 - 47 26
15.
Левангер
 1:5 27 5 11 11 38 - 44 26
16.
Санднес
 27 4 5 18 23 - 67 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 14 11 1 2 46 - 14 34
2.
Брюне
 14 10 3 1 26 - 10 33
3.
Мосс
 5:1 14 10 2 2 30 - 12 32
4.
Стабек
 13 7 2 4 30 - 19 23
5.
ИК Старт
 13 6 3 4 22 - 22 21
6.
Люн
 13 5 6 2 28 - 14 21
7.
Конгсвингер
 14 5 6 3 24 - 27 21
8.
Ранхейм
 1:0 13 5 4 4 21 - 17 19
9.
Осане
 0:1 14 5 4 5 21 - 23 19
10.
Согндаль
 13 5 3 5 23 - 16 18
11.
Рёуфосс
 13 5 3 5 15 - 15 18
12.
Эгерсунд
 13 5 3 5 17 - 19 18
13.
Мьёндален
 14 3 6 5 19 - 21 15
14.
Олесунн
 14 4 2 8 20 - 26 14
15.
Левангер
 1:5 13 3 4 6 19 - 18 13
16.
Санднес
 14 3 2 9 16 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 13 8 4 1 30 - 15 28
2.
Эгерсунд
 14 7 2 5 33 - 33 23
3.
Люн
 14 6 4 4 24 - 21 22
4.
Рёуфосс
 14 6 4 4 16 - 15 22
5.
Брюне
 13 6 1 6 18 - 16 19
6.
Конгсвингер
 13 5 4 4 18 - 20 19
7.
Стабек
 14 5 4 5 25 - 31 19
8.
Олесунн
 13 5 2 6 16 - 19 17
9.
Ранхейм
 1:0 14 4 5 5 19 - 21 17
10.
Мосс
 5:1 13 4 2 7 18 - 25 14
11.
Согндаль
 14 3 4 7 10 - 19 13
12.
Левангер
 1:5 14 2 7 5 19 - 26 13
13.
ИК Старт
 14 3 3 8 20 - 29 12
14.
Мьёндален
 13 3 2 8 14 - 26 11
15.
Осане
 0:1 13 2 3 8 16 - 24 9
16.
Санднес
 13 1 3 9 7 - 37 6
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 16 (8)
Левангер Sanel Bojadzic 16 (2)
Стабек Bassekou Diabate 15 (2)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 13 (6)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 7
Брюне Christian Landu Landu 7
Брюне Andreas Dybevik 7
Рёуфосс Форс Виктор 7
Конгсвингер Eric Taylor 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Мьёндален 0:0 Согндаль онлайн

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