Тур: 27. Стадион: Consto Arena.
Ход матча
74'
85'
10
Моберг
Вегар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Моберг ВегарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Бренден ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
20 Alie Conteh
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
-
-
19 Yoro Ba
-
-
-
32 Mathias Oren
-
-
Главный тренер: Morten Kalvenes
История личных встреч
Мьёндален
Согндаль
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.57
1
Среднее время на гол
157
90
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.83
1.14
Среднее время на гол
49
78
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.15
1.08
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
78
83
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брингакер Матиас
|7
|0.26
|Ольсен Мейнхард
|6 (1)
|0.22
|Alie Conteh
|5
|0.19
|Mats Pedersen
|3
|0.11
|Бренден Эрик
|3
|0.11
|Свеен Оле
|3
|0.11
|Холтен Расмус
|2
|0.07
|Эверби Сиверт
|1
|0.04
|Вогт Педер
|1
|0.04
|Скоген Сондре
|1
|0.04
|Keerat Singh
|1
|0.04
|Сольберг Йоаким
|0
|0
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Овенстад Мартин
|0
|0
|Моберг Вегар
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
|Andreas Heredia-Randen
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Edmund Baidoo
|7
|0.26
|Флатакер Эрик
|6
|0.22
|Хинтса Оливер
|4
|0.15
|Martin Hoeyland
|4
|0.15
|Эрикссон Феликс
|3
|0.11
|Daniel Arrocha
|3 (3)
|0.11
|Фло Пер-Эгиль
|2
|0.07
|Менса Эммануэль
|1
|0.04
|Mathias Oren
|1
|0.04
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
|Jacob Blixt Flaten
|0
|0
|Oskar Borgthorsson
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сольберг Йоаким
|5
|0
|Бренден Эрик
|3
|1
|Скоген Сондре
|4
|0
|Холтен Расмус
|4
|0
|Andreas Heredia-Randen
|4
|0
|Свеен Оле
|2
|1
|Thomas Kinn
|2
|1
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Вогт Педер
|3
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|3
|0
|Alie Conteh
|1
|1
|Эверби Сиверт
|2
|0
|Mats Pedersen
|2
|0
|Simon Appiah
|2
|0
|Kevin Nicol
|1
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Брингакер Матиас
|1
|0
|Johannes Dahlby
|1
|0
|Eivind Helgeland
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Andre Sjoelstad
|5
|0
|Робертсен Йеспер
|3
|1
|Martin Hoeyland
|4
|0
|Менса Эммануэль
|4
|0
|Daniel Arrocha
|3
|0
|Эрикссон Феликс
|3
|0
|Jacob Blixt Flaten
|3
|0
|Edmund Baidoo
|3
|0
|Lars Jendal
|2
|0
|Флатакер Эрик
|2
|0
|Joakim Nundal
|2
|0
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|Tore Andre Flo
|1
|0
|Сконес Каспер
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Хинтса Оливер
|1
|0
|Oskar Borgthorsson
|1
|0
|Kristoffer Haukas Steinset
|1
|0
|Mathias Oren
|1
|0
|Emmanuel Olugbe
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Согндаль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
11
5
Мьёндален
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Согндаль
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
7
17
Мьёндален
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
52% (14)
37% (10)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
Согндаль
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
26
11
Упущенные победы
18
22
Голы по времени матча
Забито
20
11
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
6
30%
6
55%
31-45
6
30%
1
9%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
1
5%
1
9%
76-90
Пропущено
20
18
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
1
5%
4
22%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
3
15%
4
22%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
6
30%
3
17%
61-75
3
15%
4
22%
76-90
Забито
14
21
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
2
14%
3
14%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
1
7%
5
24%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
5
36%
6
29%
61-75
3
21%
1
5%
76-90
Пропущено
26
18
14 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
19%
3
17%
1-15
4
15%
5
28%
16-30
5
19%
1
6%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
5
19%
4
22%
61-75
4
15%
4
22%
76-90
Забито
34
32
16 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 12
6 Не забивали 10
6
18%
3
9%
1-15
3
9%
6
19%
16-30
7
21%
11
34%
31-45
8
24%
3
9%
46-60
6
18%
7
22%
61-75
4
12%
2
6%
76-90
Пропущено
46
36
21 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 20
6
13%
7
19%
1-15
7
15%
6
17%
16-30
8
17%
5
14%
31-45
7
15%
3
8%
46-60
11
24%
7
19%
61-75
7
15%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Волеренга - Мьёндален 4:2 Олесунн - Мьёндален 0:1 Мьёндален - Конгсвингер 1:2 Осане - Мьёндален 5:0
Мьёндален - Брюне 1:1 Мосс - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Левангер 2:0 Ранхейм - Мьёндален 0:1 Левангер - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Санднес 0:1 ИК Старт - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 1:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Санднес - Мьёндален 2:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1
Согндаль
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Согндаль - Олесунн 0:1 Стабек - Согндаль 2:0 Согндаль - Брюне 2:3 Санднес - Согндаль 1:0
Согндаль - Люн 0:1 Рёуфосс - Согндаль 4:1 Согндаль - Ранхейм 0:2 Мосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Левангер 1:1 Эгерсунд - Согндаль 0:2 Согндаль - ИК Старт 4:0 Ранхейм - Согндаль 3:0 Стабек - Согндаль 3:3 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Люн - Согндаль 1:2 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Согндаль - Стабек 2:3 ИК Старт - Согндаль 2:1 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Олесунн - Согндаль 0:2
Результаты матчей
Мьёндален
Согндаль
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:1
6 раз 22%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
10 раз 37%
1
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Согндаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
103
410
76
212
310
113
211
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
77
49
311
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
1710
819
1017
324
324
126
225
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|5
|3
|76 - 29
|62
|2.
|27
|16
|4
|7
|44 - 26
|52
|3.
|5:1
|27
|14
|4
|9
|48 - 37
|46
|4.
|27
|11
|10
|6
|52 - 35
|43
|5.
|27
|12
|6
|9
|55 - 50
|42
|6.
|27
|12
|5
|10
|50 - 52
|41
|7.
|27
|11
|7
|9
|31 - 30
|40
|8.
|27
|10
|10
|7
|42 - 47
|40
|9.
|1:0
|27
|9
|9
|9
|40 - 38
|36
|10.
|27
|9
|6
|12
|42 - 51
|33
|11.
|27
|9
|4
|14
|36 - 45
|31
|12.
|27
|8
|7
|12
|33 - 35
|31
|13.
|0:1
|27
|7
|7
|13
|37 - 47
|28
|14.
|27
|6
|8
|13
|33 - 47
|26
|15.
|1:5
|27
|5
|11
|11
|38 - 44
|26
|16.
|27
|4
|5
|18
|23 - 67
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|46 - 14
|34
|2.
|14
|10
|3
|1
|26 - 10
|33
|3.
|5:1
|14
|10
|2
|2
|30 - 12
|32
|4.
|13
|7
|2
|4
|30 - 19
|23
|5.
|13
|6
|3
|4
|22 - 22
|21
|6.
|13
|5
|6
|2
|28 - 14
|21
|7.
|14
|5
|6
|3
|24 - 27
|21
|8.
|1:0
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|9.
|0:1
|14
|5
|4
|5
|21 - 23
|19
|10.
|13
|5
|3
|5
|23 - 16
|18
|11.
|13
|5
|3
|5
|15 - 15
|18
|12.
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|13.
|14
|3
|6
|5
|19 - 21
|15
|14.
|14
|4
|2
|8
|20 - 26
|14
|15.
|1:5
|13
|3
|4
|6
|19 - 18
|13
|16.
|14
|3
|2
|9
|16 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|30 - 15
|28
|2.
|14
|7
|2
|5
|33 - 33
|23
|3.
|14
|6
|4
|4
|24 - 21
|22
|4.
|14
|6
|4
|4
|16 - 15
|22
|5.
|13
|6
|1
|6
|18 - 16
|19
|6.
|13
|5
|4
|4
|18 - 20
|19
|7.
|14
|5
|4
|5
|25 - 31
|19
|8.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|9.
|1:0
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|10.
|5:1
|13
|4
|2
|7
|18 - 25
|14
|11.
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|12.
|1:5
|14
|2
|7
|5
|19 - 26
|13
|13.
|14
|3
|3
|8
|20 - 29
|12
|14.
|13
|3
|2
|8
|14 - 26
|11
|15.
|0:1
|13
|2
|3
|8
|16 - 24
|9
|16.
|13
|1
|3
|9
|7 - 37
|6
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|16 (8)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|16 (2)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|15 (2)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|13 (6)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 7
|Брюне
|Christian Landu Landu
|7
|Брюне
|Andreas Dybevik
|7
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|7
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7