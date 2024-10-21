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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 27. Стадион: .
Конгсвингер
1:3
Конец матча
Стабек
0'
40' Желтая карточка
Harald Holter
45' Желтая карточка
Bassekou Diabate
0:1
45' Гол
Oskar Spiten-Nysaether
0:2
55' Гол
Oskar Spiten-Nysaether
1:2
63' Гол
Jesper Grundt
86' Желтая карточка
Кристенсен Магнус
1:3
88' Гол
Rasmus Eggen Vinge
90'+7
41
Anders
Klemensson
6
Harald
Holter
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
22
Ludvig
Langrekken
20
Jesper
Grundt
7
Eric
Taylor
2
Нильссон
Джоэл
14
Lucas
Ravn-Haren
32
Капскармо
Оскар
27
Andreas
Dybevik
1
Россбах
Сондре
15
Лиллеорен-Веум
Олав
4
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
29
Karsten
Arman
Ekorness
6
Кристенсен
Магнус
14
Робертс
Томас
27
William
Wendt
7
Rasmus
Eggen
Vinge
9
Bassekou
Diabate
21
Oskar
Spiten-Nysaether
Конгсвингер
3-4-3
Стабек
4-3-3

История личных встреч

Конгсвингер
Стабек

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

12 матчей

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

История матчей

ПД
5:0
ТМК
1:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ТМК
7:1
ТМК
2:0
ТМК
1:1
ПД
3:1
ПД
2:2
ТМС
3:2
Э
1:2
Э
4:2

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.71

Среднее время на гол

64
126

Всего голов

23
8

Голов в среднем за матч

3.29
1.6

Среднее время на гол

27
56

Всего голов

30
13

Голов в среднем за матч

2.5
1.08

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

36
83

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Ravn-Haren 9 0.33
Adem Gueven 5 0.19
Уильямс Ноа 5 0.19
Jesper Grundt 5 0.19
Моберг Вегар 4 (1) 0.15
Нильссон Джоэл 4 0.15
Harald Holter 3 0.11
Eric Taylor 2 0.07
Капскармо Оскар 2 0.07
Ludvig Langrekken 1 0.04
Emil Adrendrup Nielsen 1 0.04
Albert Leer Sandstad 1 0.04
Andreas Dybevik 0 0
Daniel Lysgaard 0 0
Холме Фредрик 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bassekou Diabate 15 (1) 0.56
Oskar Spiten-Nysaether 11 0.41
Sebastian Olderheim 6 0.22
Rasmus Eggen Vinge 4 0.15
Робертс Томас 3 (1) 0.11
William Wendt 3 0.11
Педерсен Каспер 3 0.11
Матич Алекса 3 0.11
Андресен Александр 2 0.07
Вальстад Николас 1 0.04
Несс Николай 1 0.04
Геэльмуйден Херман 1 0.04
Andreas Victorio 1 0.04
Упсет Кристиан 1 (1) 0.04
Кристенсен Магнус 0 0
Лиллеорен-Веум Олав 0 0
Fillip Riise 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Joachim Nysveen 0 0
Jon Haukvik Oeya 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eric Taylor 7 0
Harald Holter 5 1
Холме Фредрик 4 1
Ludvig Langrekken 4 0
Emil Adrendrup Nielsen 4 0
Lucas Ravn-Haren 3 0
Нильссон Джоэл 3 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Мбоу Мапенда 2 0
Герсон Ларс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Adem Gueven 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Trengereid 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальстад Николас 4 0
Несс Николай 3 0
Россбах Сондре 3 0
Кристенсен Магнус 3 0
Робертс Томас 3 0
Bassekou Diabate 3 0
Матич Алекса 2 0
Oskar Spiten-Nysaether 2 0
William Wendt 2 0
Хегардт Кристофер 1 0
Андресен Александр 1 0
Rasmus Eggen Vinge 1 0
Brage Tobiassen 1 0
Sebastian Olderheim 1 0
Karsten Arman Ekorness 1 0
Joachim Nysveen 1 0
Боб Брадлей 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Стабек
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

12
11
Конгсвингер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Стабек
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
13

Упущенные победы

18
22
Конгсвингер
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Стабек
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (9)
19% (5)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

14
19

Упущенные победы

30
33

Голы по времени матча

Забито

24
25
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
8%
3
12%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
3
13%
3
12%
31-45
5
21%
4
16%
46-60
5
21%
5
20%
61-75
5
21%
8
32%
76-90

Пропущено

27
31
12 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
7%
5
16%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
5
19%
6
19%
31-45
4
15%
3
10%
46-60
6
22%
8
26%
61-75
5
19%
5
16%
76-90

Забито

19
31
10 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
3
16%
9
29%
29%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
6
32%
5
16%
31-45
2
11%
7
23%
46-60
6
32%
3
10%
61-75
1
5%
3
10%
76-90

Пропущено

19
18
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
5%
1
6%
1-15
6
32%
4
22%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
5
26%
1
6%
46-60
2
11%
5
28%
61-75
2
11%
5
28%
76-90

Забито

43
56
19 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 15
5 Не забивали 3
5
12%
12
21%
1-15
5
12%
6
11%
16-30
9
21%
8
14%
31-45
7
16%
11
20%
46-60
11
26%
8
14%
61-75
6
14%
11
20%
76-90

Пропущено

46
49
22 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 20
3
7%
6
12%
1-15
11
24%
8
16%
16-30
8
17%
8
16%
31-45
9
20%
4
8%
46-60
8
17%
13
27%
61-75
7
15%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Эгерсунд - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Волеренга 2:2 Мьёндален - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Олесунн 1:5
Конгсвингер - Мосс 0:0 Осане - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Санднес 1:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Люн 1:1 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1
Стабек
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Стабек - КФУМ Осло 2:3 Левангер - Стабек 1:2 Стабек - Согндаль 2:0 Эгерсунд - Стабек 2:1
Стабек - ИК Старт 2:3 Стабек - Рёуфосс 1:2 Брюне - Стабек 3:0 Стабек - Осане 1:1 Санднес - Стабек 1:3 Стабек - Ранхейм 3:0 Люн - Стабек 7:1 Стабек - Санднес 3:0 Стабек - Мосс 1:4 Рёуфосс - Стабек 0:0 Стабек - Согндаль 3:3 Стабек - Левангер 1:0 ИК Старт - Стабек 4:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5

Результаты матчей

Конгсвингер
Стабек

Точный счет

1:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
3
5 раз 36%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:3
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
3
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:0
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:5
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
1
8 раз 30%
3
8 раз 30%
2
5 раз 19%
0
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
7
1.5
8
5
5
9
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
3
6
7
1.5
8
6
1
12
2.5
6
8
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
24
3
13
14
1.5
16
11
6
21
2.5
11
16
1
26
3.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 27 19 5 3 76 - 29 62
2.
Брюне
 27 16 4 7 44 - 26 52
3.
Мосс
 5:1 27 14 4 9 48 - 37 46
4.
Люн
 27 11 10 6 52 - 35 43
5.
Стабек
 27 12 6 9 55 - 50 42
6.
Эгерсунд
 27 12 5 10 50 - 52 41
7.
Рёуфосс
 27 11 7 9 31 - 30 40
8.
Конгсвингер
 27 10 10 7 42 - 47 40
9.
Ранхейм
 1:0 27 9 9 9 40 - 38 36
10.
ИК Старт
 27 9 6 12 42 - 51 33
11.
Олесунн
 27 9 4 14 36 - 45 31
12.
Согндаль
 27 8 7 12 33 - 35 31
13.
Осане
 0:1 27 7 7 13 37 - 47 28
14.
Мьёндален
 27 6 8 13 33 - 47 26
15.
Левангер
 1:5 27 5 11 11 38 - 44 26
16.
Санднес
 27 4 5 18 23 - 67 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 14 11 1 2 46 - 14 34
2.
Брюне
 14 10 3 1 26 - 10 33
3.
Мосс
 5:1 14 10 2 2 30 - 12 32
4.
Стабек
 13 7 2 4 30 - 19 23
5.
ИК Старт
 13 6 3 4 22 - 22 21
6.
Люн
 13 5 6 2 28 - 14 21
7.
Конгсвингер
 14 5 6 3 24 - 27 21
8.
Ранхейм
 1:0 13 5 4 4 21 - 17 19
9.
Осане
 0:1 14 5 4 5 21 - 23 19
10.
Согндаль
 13 5 3 5 23 - 16 18
11.
Рёуфосс
 13 5 3 5 15 - 15 18
12.
Эгерсунд
 13 5 3 5 17 - 19 18
13.
Мьёндален
 14 3 6 5 19 - 21 15
14.
Олесунн
 14 4 2 8 20 - 26 14
15.
Левангер
 1:5 13 3 4 6 19 - 18 13
16.
Санднес
 14 3 2 9 16 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 13 8 4 1 30 - 15 28
2.
Эгерсунд
 14 7 2 5 33 - 33 23
3.
Люн
 14 6 4 4 24 - 21 22
4.
Рёуфосс
 14 6 4 4 16 - 15 22
5.
Брюне
 13 6 1 6 18 - 16 19
6.
Конгсвингер
 13 5 4 4 18 - 20 19
7.
Стабек
 14 5 4 5 25 - 31 19
8.
Олесунн
 13 5 2 6 16 - 19 17
9.
Ранхейм
 1:0 14 4 5 5 19 - 21 17
10.
Мосс
 5:1 13 4 2 7 18 - 25 14
11.
Согндаль
 14 3 4 7 10 - 19 13
12.
Левангер
 1:5 14 2 7 5 19 - 26 13
13.
ИК Старт
 14 3 3 8 20 - 29 12
14.
Мьёндален
 13 3 2 8 14 - 26 11
15.
Осане
 0:1 13 2 3 8 16 - 24 9
16.
Санднес
 13 1 3 9 7 - 37 6
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 16 (8)
Левангер Sanel Bojadzic 16 (2)
Стабек Bassekou Diabate 15 (2)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 13 (6)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 7
Брюне Christian Landu Landu 7
Брюне Andreas Dybevik 7
Рёуфосс Форс Виктор 7
Конгсвингер Eric Taylor 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Г О О О О Л - Oskar Spiten-Nysaether бьет в цель!
    • 46'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Harald Holter уходит с поля. Daniel Lysgaard выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      William Wendt сделал результативную передачу.
    • 47'
      Rasmus Eggen Vinge сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Oskar Spiten-Nysaether бьет в цель!
    • 45'
      Bassekou Diabate получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Harald Holter получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Конгсвингер 1:3 Стабек онлайн

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