Тур: 27. Стадион: Гьемселунд.
1:3
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаHarald Holter
45' Желтая карточкаBassekou Diabate
0:1
45' ГолOskar Spiten-Nysaether
0:2
55' ГолOskar Spiten-Nysaether
1:2
63' ГолJesper Grundt
86' Желтая карточкаКристенсен Магнус
1:3
88' ГолRasmus Eggen Vinge
90'+7
Ход матча
40'
45'
45'
55'
63'
1:2
88'
10
Герсон
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Мбоу МапендаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Уильямс НоаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Marius Ulla
-
-
-
18 Abu Bawa
-
-
Главный тренер: Bjoern Helge Riise
История личных встреч
Конгсвингер
Стабек
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
12 матчей
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
0.71
Среднее время на гол
64
126
Всего голов
23
8
Голов в среднем за матч
3.29
1.6
Среднее время на гол
27
56
Всего голов
30
13
Голов в среднем за матч
2.5
1.08
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
36
83
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Ravn-Haren
|9
|0.33
|Adem Gueven
|5
|0.19
|Уильямс Ноа
|5
|0.19
|Jesper Grundt
|5
|0.19
|Моберг Вегар
|4 (1)
|0.15
|Нильссон Джоэл
|4
|0.15
|Harald Holter
|3
|0.11
|Eric Taylor
|2
|0.07
|Капскармо Оскар
|2
|0.07
|Ludvig Langrekken
|1
|0.04
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0.04
|Albert Leer Sandstad
|1
|0.04
|Andreas Dybevik
|0
|0
|Daniel Lysgaard
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bassekou Diabate
|15 (1)
|0.56
|Oskar Spiten-Nysaether
|11
|0.41
|Sebastian Olderheim
|6
|0.22
|Rasmus Eggen Vinge
|4
|0.15
|Робертс Томас
|3 (1)
|0.11
|William Wendt
|3
|0.11
|Педерсен Каспер
|3
|0.11
|Матич Алекса
|3
|0.11
|Андресен Александр
|2
|0.07
|Вальстад Николас
|1
|0.04
|Несс Николай
|1
|0.04
|Геэльмуйден Херман
|1
|0.04
|Andreas Victorio
|1
|0.04
|Упсет Кристиан
|1 (1)
|0.04
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Лиллеорен-Веум Олав
|0
|0
|Fillip Riise
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Joachim Nysveen
|0
|0
|Jon Haukvik Oeya
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eric Taylor
|7
|0
|Harald Holter
|5
|1
|Холме Фредрик
|4
|1
|Ludvig Langrekken
|4
|0
|Emil Adrendrup Nielsen
|4
|0
|Lucas Ravn-Haren
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|3
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Мбоу Мапенда
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Adem Gueven
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальстад Николас
|4
|0
|Несс Николай
|3
|0
|Россбах Сондре
|3
|0
|Кристенсен Магнус
|3
|0
|Робертс Томас
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Матич Алекса
|2
|0
|Oskar Spiten-Nysaether
|2
|0
|William Wendt
|2
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Андресен Александр
|1
|0
|Rasmus Eggen Vinge
|1
|0
|Brage Tobiassen
|1
|0
|Sebastian Olderheim
|1
|0
|Karsten Arman Ekorness
|1
|0
|Joachim Nysveen
|1
|0
|Боб Брадлей
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Стабек
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
12
11
Конгсвингер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Стабек
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
13
Упущенные победы
18
22
Конгсвингер
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Стабек
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (9)
19% (5)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
14
19
Упущенные победы
30
33
Голы по времени матча
Забито
24
25
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
8%
3
12%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
3
13%
3
12%
31-45
5
21%
4
16%
46-60
5
21%
5
20%
61-75
5
21%
8
32%
76-90
Пропущено
27
31
12 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
7%
5
16%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
5
19%
6
19%
31-45
4
15%
3
10%
46-60
6
22%
8
26%
61-75
5
19%
5
16%
76-90
Забито
19
31
10 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
3
16%
9
29%
29%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
6
32%
5
16%
31-45
2
11%
7
23%
46-60
6
32%
3
10%
61-75
1
5%
3
10%
76-90
Пропущено
19
18
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
5%
1
6%
1-15
6
32%
4
22%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
5
26%
1
6%
46-60
2
11%
5
28%
61-75
2
11%
5
28%
76-90
Забито
43
56
19 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 15
5 Не забивали 3
5
12%
12
21%
1-15
5
12%
6
11%
16-30
9
21%
8
14%
31-45
7
16%
11
20%
46-60
11
26%
8
14%
61-75
6
14%
11
20%
76-90
Пропущено
46
49
22 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 20
3
7%
6
12%
1-15
11
24%
8
16%
16-30
8
17%
8
16%
31-45
9
20%
4
8%
46-60
8
17%
13
27%
61-75
7
15%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Эгерсунд - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Волеренга 2:2 Мьёндален - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Олесунн 1:5
Конгсвингер - Мосс 0:0 Осане - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Санднес 1:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Люн 1:1 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1
Стабек
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Стабек - КФУМ Осло 2:3 Левангер - Стабек 1:2 Стабек - Согндаль 2:0 Эгерсунд - Стабек 2:1
Стабек - ИК Старт 2:3 Стабек - Рёуфосс 1:2 Брюне - Стабек 3:0 Стабек - Осане 1:1 Санднес - Стабек 1:3 Стабек - Ранхейм 3:0 Люн - Стабек 7:1 Стабек - Санднес 3:0 Стабек - Мосс 1:4 Рёуфосс - Стабек 0:0 Стабек - Согндаль 3:3 Стабек - Левангер 1:0 ИК Старт - Стабек 4:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5
Результаты матчей
Конгсвингер
Стабек
Точный счет
1:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
3
5 раз 36%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:3
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
3
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:0
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:5
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
1
8 раз 30%
3
8 раз 30%
2
5 раз 19%
0
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
Стабек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
77
85
59
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
113
67
86
112
68
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
243
1314
1611
621
1116
126
324
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|5
|3
|76 - 29
|62
|2.
|27
|16
|4
|7
|44 - 26
|52
|3.
|5:1
|27
|14
|4
|9
|48 - 37
|46
|4.
|27
|11
|10
|6
|52 - 35
|43
|5.
|27
|12
|6
|9
|55 - 50
|42
|6.
|27
|12
|5
|10
|50 - 52
|41
|7.
|27
|11
|7
|9
|31 - 30
|40
|8.
|27
|10
|10
|7
|42 - 47
|40
|9.
|1:0
|27
|9
|9
|9
|40 - 38
|36
|10.
|27
|9
|6
|12
|42 - 51
|33
|11.
|27
|9
|4
|14
|36 - 45
|31
|12.
|27
|8
|7
|12
|33 - 35
|31
|13.
|0:1
|27
|7
|7
|13
|37 - 47
|28
|14.
|27
|6
|8
|13
|33 - 47
|26
|15.
|1:5
|27
|5
|11
|11
|38 - 44
|26
|16.
|27
|4
|5
|18
|23 - 67
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|46 - 14
|34
|2.
|14
|10
|3
|1
|26 - 10
|33
|3.
|5:1
|14
|10
|2
|2
|30 - 12
|32
|4.
|13
|7
|2
|4
|30 - 19
|23
|5.
|13
|6
|3
|4
|22 - 22
|21
|6.
|13
|5
|6
|2
|28 - 14
|21
|7.
|14
|5
|6
|3
|24 - 27
|21
|8.
|1:0
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|9.
|0:1
|14
|5
|4
|5
|21 - 23
|19
|10.
|13
|5
|3
|5
|23 - 16
|18
|11.
|13
|5
|3
|5
|15 - 15
|18
|12.
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|13.
|14
|3
|6
|5
|19 - 21
|15
|14.
|14
|4
|2
|8
|20 - 26
|14
|15.
|1:5
|13
|3
|4
|6
|19 - 18
|13
|16.
|14
|3
|2
|9
|16 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|30 - 15
|28
|2.
|14
|7
|2
|5
|33 - 33
|23
|3.
|14
|6
|4
|4
|24 - 21
|22
|4.
|14
|6
|4
|4
|16 - 15
|22
|5.
|13
|6
|1
|6
|18 - 16
|19
|6.
|13
|5
|4
|4
|18 - 20
|19
|7.
|14
|5
|4
|5
|25 - 31
|19
|8.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|9.
|1:0
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|10.
|5:1
|13
|4
|2
|7
|18 - 25
|14
|11.
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|12.
|1:5
|14
|2
|7
|5
|19 - 26
|13
|13.
|14
|3
|3
|8
|20 - 29
|12
|14.
|13
|3
|2
|8
|14 - 26
|11
|15.
|0:1
|13
|2
|3
|8
|16 - 24
|9
|16.
|13
|1
|3
|9
|7 - 37
|6
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|16 (8)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|16 (2)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|15 (2)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|13 (6)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 7
|Брюне
|Christian Landu Landu
|7
|Брюне
|Andreas Dybevik
|7
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|7
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7