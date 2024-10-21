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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 27. Стадион: .
Олесунн
3:1
Конец матча
ИК Старт
0'
1:0
3' Гол
Marcus Rafferty
2:0
7' Гол
Marcus Rafferty
77' Желтая карточка
Salim Nkubiri
3:0
81' Гол
Mads Nielsen II
90' Красная карточка
Sander Hestetun Kilen
3:1
90' Гол
Eythor Martin Bjoergolfsson
90'+9
26
Tor
Erik
Valderhaug
Larsen
3
Меджиморец
Винко
2
Mads
Nielsen
II
25
Кителано
Йон
7
Kristoffer
Nessoe
66
Janus
Seehusen
11
David
Snaer
Johannsson
22
Marcus
Rafferty
5
Грогард
Томас
19
Paul
Ngongo
Iversen
10
Claudio
Braga
45
Jacob
Larsen
III
8
Mathias
Grundetjern
13
Гризбек
Себастьян
5
Пигнатель-Енссен
Николас
19
Deni
Dashaev
7
Sigurd
Groenli
29
Форсагер
Вильгельм
6
Faites
Makosso
27
Ludvig
Begby
20
Haakon
Lorentzen
23
Mustapha
Isah
Олесунн
3-5-2
ИК Старт
3-5-2

История личных встреч

Олесунн
ИК Старт

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 7 побед

28 матчей

46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
1:3
ПД
3:2
ПД
2:0
Э
1:0
Э
3:2
ПД
2:1
ПД
0:1
ТМК
0:0
Э
1:4
Э
1:1
Э
2:0
Э
3:1
ТМС
2:2
ТМК
2:2
Э
1:2
Э
1:2
ТМС
2:4
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:0
КН
1:0
Э
2:3
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:1
Э
1:1
ТМС
0:0
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.63
1.42

Среднее время на гол

55
63

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

1.17
1.13

Среднее время на гол

77
80

Всего голов

40
35

Голов в среднем за матч

1.43
1.25

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

63
72

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Haakon Butli Hammer 6 0.22
Marcus Rafferty 5 0.19
Claudio Braga 4 0.15
Sander Hestetun Kilen 4 0.15
Атанга Исаак 3 0.11
David Snaer Johannsson 2 0.07
Paul Ngongo Iversen 2 (1) 0.07
Mads Nielsen II 2 0.07
Карлсбакк Маркус 2 0.07
Kristoffer Nessoe 1 0.04
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0.04
Кителано Йон 1 0.04
Меджиморец Винко 1 0.04
Stian Aarones Holte 1 0.04
Диоп Моктар 1 0.04
Грогард Томас 0 0
Janus Seehusen 0 0
ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шульц Эрик 8 0.3
Mustapha Isah 6 0.22
Mathias Grundetjern 5 0.19
Шеквист Сандер Хансен 4 (2) 0.15
Kristoffer Hoven 3 0.11
Страннегорд Том 2 0.07
Alagie Sanyang 2 0.07
Пигнатель-Енссен Николас 2 0.07
Salim Nkubiri 1 0.04
Deni Dashaev 1 0.04
Гризбек Себастьян 1 0.04
Haakon Lorentzen 1 0.04
Форсагер Вильгельм 1 0.04
Jesper Gregersen 1 0.04
Faites Makosso 1 0.04
Marius Nordal 1 0.04
Eythor Martin Bjoergolfsson 1 0.04
Ludvig Begby 0 0
Sigurd Groenli 0 0
Шала Херолинд 0 0
Fredrik Mani Paalerud 0 0
Sivert Hansen 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грогард Томас 5 0
David Snaer Johannsson 5 0
Sander Hestetun Kilen 1 2
Рамсланн Мартин 3 0
Kristoffer Nessoe 3 0
Haakon Butli Hammer 3 0
Атанга Исаак 1 1
Грютебуст Стен 2 0
Кителано Йон 2 0
Максимов Методи 2 0
Nikolai Soeyset Hopland 2 0
Харам Симен 2 0
Колве Эйвинд 2 0
Mads Nielsen II 1 0
Роджерс Сэмюэль 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Paul Ngongo Iversen 1 0
Janus Seehusen 1 0
Claudio Braga 1 0
Thomas Gulbrandsen 1 0
ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Gregersen 6 0
Salim Nkubiri 4 1
Пигнатель-Енссен Николас 5 0
Mathias Grundetjern 3 1
Fredrik Mani Paalerud 4 0
Sivert Hansen 4 0
Faites Makosso 3 0
Карадас Азар 2 0
Шульц Эрик 2 0
Fabian Oestigaard Ness 2 0
Страннегорд Том 2 0
Jasper Silva Torkildsen 2 0
Deni Dashaev 2 0
Haakon Lorentzen 1 0
Ludvig Begby 1 0
Jacob Larsen III 1 0
Форсагер Вильгельм 1 0
Sigurd Groenli 1 0
Kalle Wallius 1 0
Mustapha Isah 1 0

Результаты матчей

Олесунн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
ИК Старт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

10
10
Олесунн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
ИК Старт
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

14
18
Олесунн
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)
ИК Старт
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

18
15

Упущенные победы

24
28

Голы по времени матча

Забито

20
19
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
3
15%
4
21%
1-15
6
30%
1
5%
16-30
2
10%
5
26%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
5
25%
4
21%
76-90

Пропущено

26
30
9 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
0
0%
4
13%
1-15
1
4%
5
17%
16-30
8
31%
7
23%
31-45
3
12%
5
17%
46-60
4
15%
3
10%
61-75
10
38%
6
20%
76-90

Забито

16
23
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
2
13%
2
9%
1-15
3
19%
1
4%
16-30
4
25%
6
26%
31-45
3
19%
5
22%
46-60
4
25%
4
17%
61-75
0
0%
5
22%
76-90

Пропущено

19
21
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 11
3
16%
1
5%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
1
5%
6
29%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
8
42%
6
29%
76-90

Забито

36
42
20 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 15
9 Не забивали 4
5
14%
6
14%
1-15
9
25%
2
5%
16-30
6
17%
11
26%
31-45
5
14%
8
19%
46-60
6
17%
6
14%
61-75
5
14%
9
21%
76-90

Пропущено

45
51
19 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 24
3
7%
5
10%
1-15
4
9%
8
16%
16-30
12
27%
10
20%
31-45
4
9%
11
22%
46-60
4
9%
5
10%
61-75
18
40%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Согндаль - Олесунн 0:1 Олесунн - Мьёндален 0:1 Волеренга - Олесунн 4:1 Конгсвингер - Олесунн 1:5
Олесунн - Санднес 2:0 Люн - Олесунн 0:0 Олесунн - Брюне 1:2 Осане - Олесунн 2:0 Санднес - Олесунн 0:2 Олесунн - Мосс 1:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2
ИК Старт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ИК Старт - Брюне 2:1 Санднес - ИК Старт 0:4 ИК Старт - Осане 3:1 Стабек - ИК Старт 2:3
ИК Старт - Левангер 1:1 Ранхейм - ИК Старт 2:3 ИК Старт - Рёуфосс 1:2 Люн - ИК Старт 2:2 Эгерсунд - ИК Старт 3:2 ИК Старт - Мьёндален 1:0 Согндаль - ИК Старт 4:0 ИК Старт - Волеренга 1:2 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Стабек 4:3 ИК Старт - Люн 1:4 Левангер - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Согндаль 2:1 Мосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Осане - ИК Старт 1:0

Результаты матчей

Олесунн
ИК Старт

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 33%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Олесунн
ИК Старт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
1
5
9
1.5
5
8
3
11
2.5
3
10
2
12
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
3
4
9
1.5
5
9
2
11
2.5
3
11
1
12
3.5
1
13
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
23
4
9
18
1.5
10
17
5
22
2.5
6
21
3
24
3.5
3
24
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 27 19 5 3 76 - 29 62
2.
Брюне
 27 16 4 7 44 - 26 52
3.
Мосс
 5:1 27 14 4 9 48 - 37 46
4.
Люн
 27 11 10 6 52 - 35 43
5.
Стабек
 27 12 6 9 55 - 50 42
6.
Эгерсунд
 27 12 5 10 50 - 52 41
7.
Рёуфосс
 27 11 7 9 31 - 30 40
8.
Конгсвингер
 27 10 10 7 42 - 47 40
9.
Ранхейм
 1:0 27 9 9 9 40 - 38 36
10.
ИК Старт
 27 9 6 12 42 - 51 33
11.
Олесунн
 27 9 4 14 36 - 45 31
12.
Согндаль
 27 8 7 12 33 - 35 31
13.
Осане
 0:1 27 7 7 13 37 - 47 28
14.
Мьёндален
 27 6 8 13 33 - 47 26
15.
Левангер
 1:5 27 5 11 11 38 - 44 26
16.
Санднес
 27 4 5 18 23 - 67 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 14 11 1 2 46 - 14 34
2.
Брюне
 14 10 3 1 26 - 10 33
3.
Мосс
 5:1 14 10 2 2 30 - 12 32
4.
Стабек
 13 7 2 4 30 - 19 23
5.
ИК Старт
 13 6 3 4 22 - 22 21
6.
Люн
 13 5 6 2 28 - 14 21
7.
Конгсвингер
 14 5 6 3 24 - 27 21
8.
Ранхейм
 1:0 13 5 4 4 21 - 17 19
9.
Осане
 0:1 14 5 4 5 21 - 23 19
10.
Согндаль
 13 5 3 5 23 - 16 18
11.
Рёуфосс
 13 5 3 5 15 - 15 18
12.
Эгерсунд
 13 5 3 5 17 - 19 18
13.
Мьёндален
 14 3 6 5 19 - 21 15
14.
Олесунн
 14 4 2 8 20 - 26 14
15.
Левангер
 1:5 13 3 4 6 19 - 18 13
16.
Санднес
 14 3 2 9 16 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 13 8 4 1 30 - 15 28
2.
Эгерсунд
 14 7 2 5 33 - 33 23
3.
Люн
 14 6 4 4 24 - 21 22
4.
Рёуфосс
 14 6 4 4 16 - 15 22
5.
Брюне
 13 6 1 6 18 - 16 19
6.
Конгсвингер
 13 5 4 4 18 - 20 19
7.
Стабек
 14 5 4 5 25 - 31 19
8.
Олесунн
 13 5 2 6 16 - 19 17
9.
Ранхейм
 1:0 14 4 5 5 19 - 21 17
10.
Мосс
 5:1 13 4 2 7 18 - 25 14
11.
Согндаль
 14 3 4 7 10 - 19 13
12.
Левангер
 1:5 14 2 7 5 19 - 26 13
13.
ИК Старт
 14 3 3 8 20 - 29 12
14.
Мьёндален
 13 3 2 8 14 - 26 11
15.
Осане
 0:1 13 2 3 8 16 - 24 9
16.
Санднес
 13 1 3 9 7 - 37 6
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 16 (8)
Левангер Sanel Bojadzic 16 (2)
Стабек Bassekou Diabate 15 (2)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 13 (6)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 7
Брюне Christian Landu Landu 7
Брюне Andreas Dybevik 7
Рёуфосс Форс Виктор 7
Конгсвингер Eric Taylor 7
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 7'
      Paul Ngongo Iversen сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Marcus Rafferty бьет в цель!
    • 3'
      Г О О О О Л - Marcus Rafferty бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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