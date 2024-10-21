Тур: 27. Стадион: Колор Лайн.
0'
1:0
3' ГолMarcus Rafferty
2:0
7' ГолMarcus Rafferty
77' Желтая карточкаSalim Nkubiri
3:0
81' ГолMads Nielsen II
90' Красная карточкаSander Hestetun Kilen
3:1
90' ГолEythor Martin Bjoergolfsson
90'+9
Ход матча
3'
1:0
7'
77'
81'
3:0
90'
25
Кителано
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
28 Колве Эйвинд
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Deni DashaevПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ludvig BegbyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Азар Карадаш
История личных встреч
Олесунн
ИК Старт
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 7 побед
28 матчей
46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.63
1.42
Среднее время на гол
55
63
Всего голов
14
18
Голов в среднем за матч
1.17
1.13
Среднее время на гол
77
80
Всего голов
40
35
Голов в среднем за матч
1.43
1.25
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
63
72
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Haakon Butli Hammer
|6
|0.22
|Marcus Rafferty
|5
|0.19
|Claudio Braga
|4
|0.15
|Sander Hestetun Kilen
|4
|0.15
|Атанга Исаак
|3
|0.11
|David Snaer Johannsson
|2
|0.07
|Paul Ngongo Iversen
|2 (1)
|0.07
|Mads Nielsen II
|2
|0.07
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.07
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.04
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0.04
|Кителано Йон
|1
|0.04
|Меджиморец Винко
|1
|0.04
|Stian Aarones Holte
|1
|0.04
|Диоп Моктар
|1
|0.04
|Грогард Томас
|0
|0
|Janus Seehusen
|0
|0
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шульц Эрик
|8
|0.3
|Mustapha Isah
|6
|0.22
|Mathias Grundetjern
|5
|0.19
|Шеквист Сандер Хансен
|4 (2)
|0.15
|Kristoffer Hoven
|3
|0.11
|Страннегорд Том
|2
|0.07
|Alagie Sanyang
|2
|0.07
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0.07
|Salim Nkubiri
|1
|0.04
|Deni Dashaev
|1
|0.04
|Гризбек Себастьян
|1
|0.04
|Haakon Lorentzen
|1
|0.04
|Форсагер Вильгельм
|1
|0.04
|Jesper Gregersen
|1
|0.04
|Faites Makosso
|1
|0.04
|Marius Nordal
|1
|0.04
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|1
|0.04
|Ludvig Begby
|0
|0
|Sigurd Groenli
|0
|0
|Шала Херолинд
|0
|0
|Fredrik Mani Paalerud
|0
|0
|Sivert Hansen
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грогард Томас
|5
|0
|David Snaer Johannsson
|5
|0
|Sander Hestetun Kilen
|1
|2
|Рамсланн Мартин
|3
|0
|Kristoffer Nessoe
|3
|0
|Haakon Butli Hammer
|3
|0
|Атанга Исаак
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Колве Эйвинд
|2
|0
|Mads Nielsen II
|1
|0
|Роджерс Сэмюэль
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Paul Ngongo Iversen
|1
|0
|Janus Seehusen
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Gregersen
|6
|0
|Salim Nkubiri
|4
|1
|Пигнатель-Енссен Николас
|5
|0
|Mathias Grundetjern
|3
|1
|Fredrik Mani Paalerud
|4
|0
|Sivert Hansen
|4
|0
|Faites Makosso
|3
|0
|Карадас Азар
|2
|0
|Шульц Эрик
|2
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|2
|0
|Страннегорд Том
|2
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|2
|0
|Deni Dashaev
|2
|0
|Haakon Lorentzen
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Jacob Larsen III
|1
|0
|Форсагер Вильгельм
|1
|0
|Sigurd Groenli
|1
|0
|Kalle Wallius
|1
|0
|Mustapha Isah
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
ИК Старт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
10
10
Олесунн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
ИК Старт
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
14
18
Олесунн
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)
ИК Старт
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
18
15
Упущенные победы
24
28
Голы по времени матча
Забито
20
19
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
3
15%
4
21%
1-15
6
30%
1
5%
16-30
2
10%
5
26%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
5
25%
4
21%
76-90
Пропущено
26
30
9 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
0
0%
4
13%
1-15
1
4%
5
17%
16-30
8
31%
7
23%
31-45
3
12%
5
17%
46-60
4
15%
3
10%
61-75
10
38%
6
20%
76-90
Забито
16
23
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
2
13%
2
9%
1-15
3
19%
1
4%
16-30
4
25%
6
26%
31-45
3
19%
5
22%
46-60
4
25%
4
17%
61-75
0
0%
5
22%
76-90
Пропущено
19
21
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 11
3
16%
1
5%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
1
5%
6
29%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
8
42%
6
29%
76-90
Забито
36
42
20 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 15
9 Не забивали 4
5
14%
6
14%
1-15
9
25%
2
5%
16-30
6
17%
11
26%
31-45
5
14%
8
19%
46-60
6
17%
6
14%
61-75
5
14%
9
21%
76-90
Пропущено
45
51
19 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 24
3
7%
5
10%
1-15
4
9%
8
16%
16-30
12
27%
10
20%
31-45
4
9%
11
22%
46-60
4
9%
5
10%
61-75
18
40%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Согндаль - Олесунн 0:1 Олесунн - Мьёндален 0:1 Волеренга - Олесунн 4:1 Конгсвингер - Олесунн 1:5
Олесунн - Санднес 2:0 Люн - Олесунн 0:0 Олесунн - Брюне 1:2 Осане - Олесунн 2:0 Санднес - Олесунн 0:2 Олесунн - Мосс 1:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2
ИК Старт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ИК Старт - Брюне 2:1 Санднес - ИК Старт 0:4 ИК Старт - Осане 3:1 Стабек - ИК Старт 2:3
ИК Старт - Левангер 1:1 Ранхейм - ИК Старт 2:3 ИК Старт - Рёуфосс 1:2 Люн - ИК Старт 2:2 Эгерсунд - ИК Старт 3:2 ИК Старт - Мьёндален 1:0 Согндаль - ИК Старт 4:0 ИК Старт - Волеренга 1:2 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Стабек 4:3 ИК Старт - Люн 1:4 Левангер - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Согндаль 2:1 Мосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Осане - ИК Старт 1:0
Результаты матчей
Олесунн
ИК Старт
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 33%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Олесунн
ИК Старт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
121
59
58
311
310
212
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
113
49
59
211
311
112
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
234
918
1017
522
621
324
324
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|5
|3
|76 - 29
|62
|2.
|27
|16
|4
|7
|44 - 26
|52
|3.
|5:1
|27
|14
|4
|9
|48 - 37
|46
|4.
|27
|11
|10
|6
|52 - 35
|43
|5.
|27
|12
|6
|9
|55 - 50
|42
|6.
|27
|12
|5
|10
|50 - 52
|41
|7.
|27
|11
|7
|9
|31 - 30
|40
|8.
|27
|10
|10
|7
|42 - 47
|40
|9.
|1:0
|27
|9
|9
|9
|40 - 38
|36
|10.
|27
|9
|6
|12
|42 - 51
|33
|11.
|27
|9
|4
|14
|36 - 45
|31
|12.
|27
|8
|7
|12
|33 - 35
|31
|13.
|0:1
|27
|7
|7
|13
|37 - 47
|28
|14.
|27
|6
|8
|13
|33 - 47
|26
|15.
|1:5
|27
|5
|11
|11
|38 - 44
|26
|16.
|27
|4
|5
|18
|23 - 67
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|46 - 14
|34
|2.
|14
|10
|3
|1
|26 - 10
|33
|3.
|5:1
|14
|10
|2
|2
|30 - 12
|32
|4.
|13
|7
|2
|4
|30 - 19
|23
|5.
|13
|6
|3
|4
|22 - 22
|21
|6.
|13
|5
|6
|2
|28 - 14
|21
|7.
|14
|5
|6
|3
|24 - 27
|21
|8.
|1:0
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|9.
|0:1
|14
|5
|4
|5
|21 - 23
|19
|10.
|13
|5
|3
|5
|23 - 16
|18
|11.
|13
|5
|3
|5
|15 - 15
|18
|12.
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|13.
|14
|3
|6
|5
|19 - 21
|15
|14.
|14
|4
|2
|8
|20 - 26
|14
|15.
|1:5
|13
|3
|4
|6
|19 - 18
|13
|16.
|14
|3
|2
|9
|16 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|30 - 15
|28
|2.
|14
|7
|2
|5
|33 - 33
|23
|3.
|14
|6
|4
|4
|24 - 21
|22
|4.
|14
|6
|4
|4
|16 - 15
|22
|5.
|13
|6
|1
|6
|18 - 16
|19
|6.
|13
|5
|4
|4
|18 - 20
|19
|7.
|14
|5
|4
|5
|25 - 31
|19
|8.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|9.
|1:0
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|10.
|5:1
|13
|4
|2
|7
|18 - 25
|14
|11.
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|12.
|1:5
|14
|2
|7
|5
|19 - 26
|13
|13.
|14
|3
|3
|8
|20 - 29
|12
|14.
|13
|3
|2
|8
|14 - 26
|11
|15.
|0:1
|13
|2
|3
|8
|16 - 24
|9
|16.
|13
|1
|3
|9
|7 - 37
|6
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|16 (8)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|16 (2)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|15 (2)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|13 (6)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 7
|Брюне
|Christian Landu Landu
|7
|Брюне
|Andreas Dybevik
|7
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|7
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7