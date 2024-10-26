Тур: 28.
2:0
Перерыв
0'
1:0
9' ГолVincent Sundberg
2:0
17' ГолСилисуфай Эди
24' Желтая карточкаGustaf Bruzelius
40' Желтая карточкаMax Nilsson
Ход матча
9'
1:0
17'
2:0
24'
40'
23
Max
Nilsson
10
Эгнелль
Адам
16
Jesper
Strid
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Max NilssonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Jesper StridНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Вейлид СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
33 Amar Muhsin
-
-
18 Ferhan Abic
-
-
-
Главный тренер: Janne Mian
История личных встреч
Ландскруна
Браге
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
17 матчей
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.88
0.89
Среднее время на гол
48
101
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.78
0.88
Среднее время на гол
50
102
Всего голов
31
15
Голов в среднем за матч
1.82
0.88
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
49
102
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ихлер Фредерик
|7
|0.25
|Дзабич Робин
|5
|0.18
|Vincent Sundberg
|5
|0.18
|Эгнелль Адам
|5
|0.18
|Kofi Fosuhene Asare
|4
|0.14
|Max Nilsson
|4
|0.14
|Samuel Burakovsky
|3
|0.11
|Rassa Rahmani
|2
|0.07
|Карлссон Виктор
|1
|0.04
|Эдвардссон Давид
|1 (1)
|0.04
|Jesper Strid
|1
|0.04
|Йонссон Мелкер
|1
|0.04
|Gustaf Bruzelius
|0
|0
|Каддура Амр
|0
|0
|Сахпекидис Филип
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|13 (2)
|0.46
|Johan Arvidsson
|3
|0.11
|Amar Muhsin
|3
|0.11
|Henry Sletsjoee
|2
|0.07
|Берггрен Густав
|2
|0.07
|Kevin Appiah Nyarko
|2
|0.07
|Тити Адиль
|2
|0.07
|Викстрём Эмиль
|1
|0.04
|Christopher Redenstrand
|1
|0.04
|Ferhan Abic
|1
|0.04
|Pontus Jonsson1
|0
|0
|Вейлид Сесар
|0
|0
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Oemuer Pektas
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Max Nilsson
|7
|0
|Philip Andersson I
|5
|0
|Эдвардссон Давид
|5
|0
|Rassa Rahmani
|3
|1
|Эгнелль Адам
|4
|0
|Vincent Sundberg
|4
|0
|Gustaf Bruzelius
|3
|0
|Christian Stark
|2
|0
|Карлссон Виктор
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Jesper Strid
|2
|0
|Max Molder
|1
|0
|Каддура Амр
|1
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Ихлер Фредерик
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Samuel Burakovsky
|1
|0
|Xavier Odhiambo
|1
|0
|Макс Мюлдер
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|7
|0
|Ieltsin Camoes
|4
|1
|Oskar Aagren
|2
|1
|Берггрен Густав
|3
|0
|Зеттерстрём Александр
|3
|0
|Samouil Izountouemoi
|3
|0
|Фродиг Виктор
|2
|0
|Jacob Stensson
|2
|0
|Тити Адиль
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Filip Sjoeberg1
|2
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|2
|0
|Викстрём Эмиль
|1
|0
|Ferhan Abic
|1
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Christopher Redenstrand
|1
|0
|Oemuer Pektas
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Браге
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
1
5
Ландскруна
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Браге
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
17
17
Ландскруна
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Браге
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
18
22
Голы по времени матча
Забито
22
11
13 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
3
14%
0
0%
1-15
5
23%
1
9%
16-30
5
23%
3
27%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
3
14%
4
36%
61-75
3
14%
2
18%
76-90
Пропущено
15
11
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
7%
2
18%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
4
27%
3
27%
76-90
Забито
21
18
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
7
33%
1
6%
1-15
1
5%
6
33%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
4
19%
3
17%
61-75
4
19%
4
22%
76-90
Пропущено
14
12
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
14%
4
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
4
33%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
4
29%
2
17%
76-90
Забито
43
29
24 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
10
23%
1
3%
1-15
6
14%
7
24%
16-30
8
19%
6
21%
31-45
5
12%
2
7%
46-60
7
16%
7
24%
61-75
7
16%
6
21%
76-90
Пропущено
29
23
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 16
3
10%
6
26%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
6
21%
4
17%
31-45
6
21%
3
13%
46-60
4
14%
2
9%
61-75
8
28%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эстерсунд - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 4:1 Эребру - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1
Эргрюте - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстер 0:0 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 Фалькенберг - Ландскруна 0:2 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0
Браге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Браге - Треллеборг 1:0 Гефле - Браге 2:1 Браге - Сандвикен 1:2 Варберг БоИС - Браге 0:1
Браге - Утсиктенс 0:0 Сундсвалль - Браге 0:0 Браге - Эргрюте 0:2 Браге - Хельсинборг 0:3 Энскеде - Браге 1:2 Дегерфорс - Браге 1:1 Браге - Сковде АИК 2:0 Эстер - Браге 0:2 Браге - Эребру 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2 Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0
Результаты матчей
Ландскруна
Браге
Точный счет
0:0
3 раза 23%
4:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
4
4 раза 31%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:3
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
0:0
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 30%
1
8 раз 30%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
2
3 раза 11%
1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
104
67
59
49
113
49
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
94
59
211
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
198
1116
720
819
126
423
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|15
|8
|4
|48 - 25
|53
|2.
|1:0
|28
|14
|7
|7
|38 - 28
|49
|3.
|2:0
|28
|14
|6
|8
|44 - 30
|48
|4.
|27
|12
|9
|6
|47 - 28
|45
|5.
|0:1
|28
|12
|6
|10
|45 - 36
|42
|6.
|0:2
|28
|11
|7
|10
|29 - 25
|40
|7.
|27
|10
|7
|10
|45 - 40
|37
|8.
|27
|10
|6
|11
|29 - 37
|36
|9.
|27
|9
|8
|10
|33 - 32
|35
|10.
|0:1
|28
|9
|8
|11
|33 - 36
|35
|11.
|1:0
|28
|9
|7
|12
|28 - 38
|34
|12.
|27
|8
|8
|11
|43 - 43
|32
|13.
|27
|7
|11
|9
|30 - 41
|32
|14.
|27
|7
|8
|12
|35 - 50
|29
|15.
|27
|7
|6
|14
|23 - 38
|27
|16.
|27
|5
|8
|14
|20 - 43
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|28 - 13
|30
|2.
|0:1
|14
|9
|1
|4
|27 - 11
|28
|3.
|14
|8
|4
|2
|30 - 14
|28
|4.
|2:0
|14
|8
|3
|3
|24 - 15
|27
|5.
|13
|7
|4
|2
|20 - 10
|25
|6.
|1:0
|14
|7
|4
|3
|18 - 16
|25
|7.
|0:2
|14
|7
|3
|4
|18 - 12
|24
|8.
|13
|6
|4
|3
|16 - 16
|22
|9.
|14
|6
|3
|5
|28 - 22
|21
|10.
|0:1
|14
|6
|3
|5
|19 - 16
|21
|11.
|1:0
|14
|5
|6
|3
|16 - 13
|21
|12.
|14
|5
|5
|4
|22 - 22
|20
|13.
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|14.
|13
|4
|6
|3
|14 - 17
|18
|15.
|13
|4
|4
|5
|18 - 19
|16
|16.
|14
|3
|4
|7
|8 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|9
|1
|4
|22 - 15
|28
|2.
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|3.
|2:0
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|4.
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|5.
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|16
|6.
|14
|4
|4
|6
|25 - 24
|16
|7.
|0:2
|14
|4
|4
|6
|11 - 13
|16
|8.
|14
|4
|2
|8
|13 - 21
|14
|9.
|0:1
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|10.
|0:1
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|11.
|14
|3
|5
|6
|16 - 24
|14
|12.
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|13.
|14
|2
|4
|8
|13 - 22
|10
|14.
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|15.
|1:0
|14
|2
|3
|9
|10 - 22
|9
|16.
|14
|2
|3
|9
|8 - 22
|9
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|13 (6)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|13 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|13 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 8
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Утсиктенс
|Пекальски Иво
|9
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|9