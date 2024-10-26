  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 28.
Ландскруна
2:0
Перерыв
Браге
0'
1:0
9' Гол
Vincent Sundberg
2:0
17' Гол
Силисуфай Эди
24' Желтая карточка
Gustaf Bruzelius
40' Желтая карточка
Max Nilsson

Ход матча

9'
Vincent Sundberg
(Каддура Амр)
1:0
17'
Силисуфай Эди
2:0
24'
Gustaf Bruzelius
 
30'
Хильдеман Сванте
Каддура Амр
 
40'
Max Nilsson
 
Лучшие коэффициенты
Ландскруна
Ничья
Браге
2.07
3.65
Реклама, fon.bet
3.60
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
1
Каддура
Амр
23
Max
Nilsson
4
Gustaf
Bruzelius
13
Erik
Hedenquist
2
Rassa
Rahmani
7
Карлссон
Виктор
10
Эгнелль
Адам
8
Дзабич
Робин
19
Vincent
Sundberg
9
Силисуфай
Эди
16
Jesper
Strid
1
Фродиг
Виктор
22
Вейлид
Сесар
2
Зеттерстрём
Александр
5
Oskar
Aagren
23
Christopher
Redenstrand
21
Henry
Sletsjoee
10
Берггрен
Густав
8
Jacob
Stensson
11
Johan
Arvidsson
17
Pontus
Jonsson1
12
Ieltsin
Camoes
Ландскруна
4-3-3
Браге
4-4-2

История личных встреч

Ландскруна
Браге

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

С
1:1
С
3:0
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
5:1
С
1:2
С
2:1
С
4:1
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:2
С
2:1
С
2:0

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.88
0.89

Среднее время на гол

48
101

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.78
0.88

Среднее время на гол

50
102

Всего голов

31
15

Голов в среднем за матч

1.82
0.88

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

49
102

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ихлер Фредерик 7 0.25
Дзабич Робин 5 0.18
Vincent Sundberg 5 0.18
Эгнелль Адам 5 0.18
Kofi Fosuhene Asare 4 0.14
Max Nilsson 4 0.14
Samuel Burakovsky 3 0.11
Rassa Rahmani 2 0.07
Карлссон Виктор 1 0.04
Эдвардссон Давид 1 (1) 0.04
Jesper Strid 1 0.04
Йонссон Мелкер 1 0.04
Gustaf Bruzelius 0 0
Каддура Амр 0 0
Сахпекидис Филип 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 13 (2) 0.46
Johan Arvidsson 3 0.11
Amar Muhsin 3 0.11
Henry Sletsjoee 2 0.07
Берггрен Густав 2 0.07
Kevin Appiah Nyarko 2 0.07
Тити Адиль 2 0.07
Викстрём Эмиль 1 0.04
Christopher Redenstrand 1 0.04
Ferhan Abic 1 0.04
Pontus Jonsson1 0 0
Вейлид Сесар 0 0
Samouil Izountouemoi 0 0
Oemuer Pektas 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Max Nilsson 7 0
Philip Andersson I 5 0
Эдвардссон Давид 5 0
Rassa Rahmani 3 1
Эгнелль Адам 4 0
Vincent Sundberg 4 0
Gustaf Bruzelius 3 0
Christian Stark 2 0
Карлссон Виктор 2 0
Дзабич Робин 2 0
Jesper Strid 2 0
Max Molder 1 0
Каддура Амр 1 0
Сахпекидис Филип 1 0
Ихлер Фредерик 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Samuel Burakovsky 1 0
Xavier Odhiambo 1 0
Макс Мюлдер 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 7 0
Ieltsin Camoes 4 1
Oskar Aagren 2 1
Берггрен Густав 3 0
Зеттерстрём Александр 3 0
Samouil Izountouemoi 3 0
Фродиг Виктор 2 0
Jacob Stensson 2 0
Тити Адиль 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Filip Sjoeberg1 2 0
Kevin Appiah Nyarko 2 0
Викстрём Эмиль 1 0
Ferhan Abic 1 0
Pontus Jonsson1 1 0
Amar Muhsin 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Christopher Redenstrand 1 0
Oemuer Pektas 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Браге
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

1
5
Ландскруна
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Браге
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

17
17
Ландскруна
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Браге
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

18
22

Голы по времени матча

Забито

22
11
13 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
3
14%
0
0%
1-15
5
23%
1
9%
16-30
5
23%
3
27%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
3
14%
4
36%
61-75
3
14%
2
18%
76-90

Пропущено

15
11
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
7%
2
18%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
4
27%
3
27%
76-90

Забито

21
18
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
7
33%
1
6%
1-15
1
5%
6
33%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
4
19%
3
17%
61-75
4
19%
4
22%
76-90

Пропущено

14
12
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
14%
4
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
4
33%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
4
29%
2
17%
76-90

Забито

43
29
24 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
10
23%
1
3%
1-15
6
14%
7
24%
16-30
8
19%
6
21%
31-45
5
12%
2
7%
46-60
7
16%
7
24%
61-75
7
16%
6
21%
76-90

Пропущено

29
23
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 16
3
10%
6
26%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
6
21%
4
17%
31-45
6
21%
3
13%
46-60
4
14%
2
9%
61-75
8
28%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эстерсунд - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 4:1 Эребру - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1
Эргрюте - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстер 0:0 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 Фалькенберг - Ландскруна 0:2 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0
Браге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Браге - Треллеборг 1:0 Гефле - Браге 2:1 Браге - Сандвикен 1:2 Варберг БоИС - Браге 0:1
Браге - Утсиктенс 0:0 Сундсвалль - Браге 0:0 Браге - Эргрюте 0:2 Браге - Хельсинборг 0:3 Энскеде - Браге 1:2 Дегерфорс - Браге 1:1 Браге - Сковде АИК 2:0 Эстер - Браге 0:2 Браге - Эребру 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2 Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0

Результаты матчей

Ландскруна
Браге

Точный счет

0:0
3 раза 23%
4:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
4
4 раза 31%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:3
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
0:0
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 30%
1
8 раз 30%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
2
3 раза 11%
1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
4
6
7
1.5
5
9
4
9
2.5
1
13
4
9
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
4
5
9
1.5
2
11
4
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
19
8
11
16
1.5
7
20
8
19
2.5
1
26
4
23
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 27 15 8 4 48 - 25 53
2.
Хельсинборг
 1:0 28 14 7 7 38 - 28 49
3.
Ландскруна
 2:0 28 14 6 8 44 - 30 48
4.
Эстер
 27 12 9 6 47 - 28 45
5.
Сандвикен
 0:1 28 12 6 10 45 - 36 42
6.
Браге
 0:2 28 11 7 10 29 - 25 40
7.
Эргрюте
 27 10 7 10 45 - 40 37
8.
Треллеборг
 27 10 6 11 29 - 37 36
9.
Эребру
 27 9 8 10 33 - 32 35
10.
Утсиктенс
 0:1 28 9 8 11 33 - 36 35
11.
Эстерсунд
 1:0 28 9 7 12 28 - 38 34
12.
Варберг БоИС
 27 8 8 11 43 - 43 32
13.
Оддевольд
 27 7 11 9 30 - 41 32
14.
Гефле
 27 7 8 12 35 - 50 29
15.
Сундсвалль
 27 7 6 14 23 - 38 27
16.
Сковде АИК
 27 5 8 14 20 - 43 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 14 9 3 2 28 - 13 30
2.
Сандвикен
 0:1 14 9 1 4 27 - 11 28
3.
Эстер
 14 8 4 2 30 - 14 28
4.
Ландскруна
 2:0 14 8 3 3 24 - 15 27
5.
Эребру
 13 7 4 2 20 - 10 25
6.
Эстерсунд
 1:0 14 7 4 3 18 - 16 25
7.
Браге
 0:2 14 7 3 4 18 - 12 24
8.
Треллеборг
 13 6 4 3 16 - 16 22
9.
Эргрюте
 14 6 3 5 28 - 22 21
10.
Утсиктенс
 0:1 14 6 3 5 19 - 16 21
11.
Хельсинборг
 1:0 14 5 6 3 16 - 13 21
12.
Гефле
 14 5 5 4 22 - 22 20
13.
Сундсвалль
 13 5 3 5 15 - 16 18
14.
Оддевольд
 13 4 6 3 14 - 17 18
15.
Варберг БоИС
 13 4 4 5 18 - 19 16
16.
Сковде АИК
 14 3 4 7 8 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 1:0 14 9 1 4 22 - 15 28
2.
Дегерфорс
 13 6 5 2 20 - 12 23
3.
Ландскруна
 2:0 14 6 3 5 20 - 15 21
4.
Эстер
 13 4 5 4 17 - 14 17
5.
Эргрюте
 13 4 4 5 17 - 18 16
6.
Варберг БоИС
 14 4 4 6 25 - 24 16
7.
Браге
 0:2 14 4 4 6 11 - 13 16
8.
Треллеборг
 14 4 2 8 13 - 21 14
9.
Утсиктенс
 0:1 14 3 5 6 14 - 20 14
10.
Сандвикен
 0:1 14 3 5 6 18 - 25 14
11.
Оддевольд
 14 3 5 6 16 - 24 14
12.
Сковде АИК
 13 2 4 7 12 - 26 10
13.
Эребру
 14 2 4 8 13 - 22 10
14.
Гефле
 13 2 3 8 13 - 28 9
15.
Эстерсунд
 1:0 14 2 3 9 10 - 22 9
16.
Сундсвалль
 14 2 3 9 8 - 22 9
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Линдгрен Густав 13 (6)
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Браге Ieltsin Camoes 13 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 13 (1)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Эребру Маккью Эрик 1 8
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Утсиктенс Пекальски Иво 9
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 9
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
Лучшие коэффициенты
Ландскруна
Ничья
Браге
2.07
3.65
Реклама, fon.bet
3.60
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ландскруна 2:0 Браге онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ландскруна
Браге
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный